11:02 19 июля
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Байконур готовят к интенсивным запускам на орбиту спутников OneWeb

Планирующиеся запуски к МКС двух грузовых кораблей «Прогресс» перенесены на другие ракеты и другой стартовый стол космодрома Байконур, передает РИА Новости.



По словам источника агентства, пуски «Прогрессов» перенесены с 31 площадки на первую («Гагаринский старт»), чтобы подготовить космодром программе запусков аппаратов связи OneWeb.


Изменение стартовой площадки потребовало и замену ракет-носителей. Вместо «Союз-2.1а» корабли «Прогресс МС» выведут на орбиту носители «Союз-ФГ», поскольку с первой площадки ракеты «Союз-2.1а» стартовать не могут.

Собеседник отметил, что два освободившихся носителя будут позже использованы для запуска пилотируемых кораблей.

Перенос пусков позволит отремонтировать либо частично модернизировать объекты, задействованные в пусковой программе OneWeb. Работы планируется завершить весной следующего года.

Источник добавил, что в рамках контракта с OneWeb, с Байконура и Восточного должно быть запущено около двух десятков ракет (большая часть пусков будет выполнена с 31-й площадки), еще пять – с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Согласно планам, в систему OneWeb войдут 900 спутников, то есть каждая ракеты будет выводить на орбиту 32-36 аппаратов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:54
    Однако! А как же Илон Маск? Со сверхдешевыми фальконами?
    Горный стрелок
    1. Zubr Сегодня, 09:07
      Видать сырые ещё и не настолько оказались дешёвыми.. smile
      Zubr
    2. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:07
      Видать ракет не хватает, там же по заявлениям, старты расписаны на пару лет вперед и Маск рвется опередить всех и вся по количеству пусков. Другие критерии, как обычно, в расчет не берутся.
      Wedmak
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 10:00
        Цитата: Wedmak
        идать ракет не хватает, там же по заявлениям,

        Это контракт уже седой мошною покрыт... то есть старый.
        Вам надо думать как его удержать теперь, а не ехидничать по поводу Маска. hi
        Вендиго
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 10:08
          Вам надо думать как его удержать теперь

          Таки я к Роскосмосу отношения не имею, уж пусть лучше профильные специалисты этим занимаются. ))) Но уж позвольте по-ехидничать: какая корпорация теперь может сказать, "Да, у нас в загашнике две новеньких ракеты-носителя в сборе лежит, давайте их используем"?
          А вообще по поводу Маска у меня мнение не очень - слишком пиарится, слишком велик шум от его космической компании, которая если разобраться, толком ничего уникального еще не сделала. А на историю с спасением детей из пещеры и масковской "подлодкой" так вообще смотреть без брезгливости не получается.
          Wedmak
          1. BlackMokona Сегодня, 10:58
            Маск конкурент, он пилит свой спутниковый интернет. OneWeb предлагала Маску сотрудничество(Как я понимаю за отказ от своего интернета, получить этот контракт)
            BlackMokona
    3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:45
      Цитата: Горный стрелок
      Однако! А как же Илон Маск? Со сверхдешевыми фальконами?

      Контракт был подписан ДО того как Маск утвердился на рынке коммерческих запусков. Но по тому как движется процесс реализации данного контракта не ровен час он перейдёт к нему.
      Дырокол
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:50
        Если есть возможность расторгнуть контракт, и заключить новый с Маском, у которого всё так прекрасно - то почему это не сделано?
        Может быть всё прекрасно только в головах малолетних любителей гаджетов?
        Mestny
    4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:57
      Цитата: Горный стрелок
      Однако! А как же Илон Маск?

      Во 1 это старый контракт.
      Во 2 еще не вечер. hi
      Вендиго
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 10:09
        За расторжение контракта обычно полагается нехилый штраф, а чаще еще и покрытие прямых убытков.
        Wedmak
    5. donavi49 Сегодня, 10:56
      1) То есть как вы это понимаете? ЛокхидМартин заказывает Сухому покраску, финальную сборку и летные испытания Ф-22/35? laughing У Маска есть своя сеть - StarLink. И они будут очень жестко конкурировать.

      Вообще - вывод тысяч мусорных спутников будет та еще головная боль для ЦУПов всего мира.

      2) Контракт старый.

      3) Головным пусковым подрядчиком по контракту назначена Arianspace. И если с Роскосмосом у них есть СП по Куру и они Союз выставляют как коммерческое предложение под своим брендом. То с Маском у них война (ибо он перебивает контракты Arianspace).
      donavi49
  2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:05
    Интересный поворот. Британская компания OneWeb со своими спутниками к России обратилась. Совсем страх потеряли, ни Мэй с ее угрозами, ни Россию с "Новичком" не боятся. А вдруг спутники опрыскаем?
    Rostislav
    1. donavi49 Сегодня, 10:51
      Так это старый контракт. Спутники пилит Арбуз - на первом фактически конвейере. Выводную сделку формально отдали Arianspace - но она подрядила русских+часть ракет будет запущена с французского космодрома (причем под маркой Arianspace). Все довольны. На Ариан5 - выводить, весь ЕС бы обанкротился и беженцев кормить нечем бы стало. Поэтому там и вариантов не было.
      donavi49
  3. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:11
    Что-то Роскосмос то ли разгоняется, то ли уже прыгнул. Куда-то. И 900 спутников OneWeb, и сотни спутников Сферы, и планы на орбитальную станцию у Луны с переделкой под это дело МКС, и сверхтяжелая ракета+старт под нее на Восточном, и Ангара в серии, и Союз-5, и вообще... Денег-то хватит? Менее месяца назад было "все плохо, Маск нас обанкротит, стартов не будет"...
    Wedmak
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 09:41
      Ну ведь должен Рогозин работу показать?Мы уже говорим.Вот вам и работа.
      Владивосток1969
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:50
      Цитата: Wedmak
      900 спутников OneWeb

      Под запуск спутников не только Роскосмос подключается
      Дырокол
    3. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:52
      Про это ныли ровно те же самые. которые сейчас ноют про "вора-Рогозина".
      У этих да, всё было плохо тогда. а теперь плохо сейчас.
      У них вообще всё плохо.
      Mestny
    4. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:26
      Маск набрал фору , когда наш единственный тяжелый носитель - Протон не летал из-за того, что пришлось все готовые ракеты перепаивать и разбираться по причинам аварий . Если в 14-15 году запускали по 8 Протонов, то в 16 - всего 3 . а в 17 -4 . Средние Зениты - украинские, тем более не летали. В общем у нас летали в космос в основном легкие и средние, но ближе к легким Союзы и конверсионные ракеты типа Рокот. Вот тут то масть Маску и поперла . В связи с временным ограничением конкурента , он захапал себе большую долю рынка тяжелых носителей . И какое-то время ее удержит. Пока или по Протон-м все проблемы не решат или Ангара5 не завершит испытания. Рогозин говорил, что испытания завершатся после 6 удачных запусков. Вот только тогда все равно придется ждать , когда на Восточном стол под нее достроят. Тк Плесецк только для военных запусков, а другого стола под Ангару больше нет. Тч я бы не ожидал коммерческих запусков Ангары5 раньше 21 года, а скорее 23. Плюс перенос пр-ва в Омск затянулся.
      Тч по легким и легко-средним носителям у нас пока все норм, но по тяжелым все пока плохо, чем американцы и пользуются. И ситуация изменится только после завершения испытаний Ангары 5 и завершения строительства комплекса под нее на Восточном. Про Союз5 я вообще молчу - там все еще в стадии проекта. Даже железа нет. Думаю что до 23-24 года Маск будет банковать.
      g1v2
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 10:46
        Тем более нашим деваться некуда, эксплуатация Протонов завершается, вместо них Ангара-5 пойдет.По-моему вы правы, наши так сказать коней меняют, инфраструктуру, вот Маск и выстрелил. Но ускориться стоит, на горизонте реально замаячили лунные орбитальные и поверхностные станции, нам ну никак нельзя выбыть с этой программы.
        Wedmak
  4. семург Сегодня, 09:30
    900 спутников связи одного оператора это круто, как в песне мы рождены что б сказку сделать былью.
    семург
    1. donavi49 Сегодня, 10:47
      Там спутники - микро.
      donavi49
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