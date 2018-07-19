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Байконур готовят к интенсивным запускам на орбиту спутников OneWeb
Планирующиеся запуски к МКС двух грузовых кораблей «Прогресс» перенесены на другие ракеты и другой стартовый стол космодрома Байконур, передает РИА Новости.
По словам источника агентства, пуски «Прогрессов» перенесены с 31 площадки на первую («Гагаринский старт»), чтобы подготовить космодром программе запусков аппаратов связи OneWeb.
Изменение стартовой площадки потребовало и замену ракет-носителей. Вместо «Союз-2.1а» корабли «Прогресс МС» выведут на орбиту носители «Союз-ФГ», поскольку с первой площадки ракеты «Союз-2.1а» стартовать не могут.
Собеседник отметил, что два освободившихся носителя будут позже использованы для запуска пилотируемых кораблей.
Перенос пусков позволит отремонтировать либо частично модернизировать объекты, задействованные в пусковой программе OneWeb. Работы планируется завершить весной следующего года.
Источник добавил, что в рамках контракта с OneWeb, с Байконура и Восточного должно быть запущено около двух десятков ракет (большая часть пусков будет выполнена с 31-й площадки), еще пять – с космодрома Куру (Французская Гвиана).
Согласно планам, в систему OneWeb войдут 900 спутников, то есть каждая ракеты будет выводить на орбиту 32-36 аппаратов.
По словам источника агентства, пуски «Прогрессов» перенесены с 31 площадки на первую («Гагаринский старт»), чтобы подготовить космодром программе запусков аппаратов связи OneWeb.
Изменение стартовой площадки потребовало и замену ракет-носителей. Вместо «Союз-2.1а» корабли «Прогресс МС» выведут на орбиту носители «Союз-ФГ», поскольку с первой площадки ракеты «Союз-2.1а» стартовать не могут.
Собеседник отметил, что два освободившихся носителя будут позже использованы для запуска пилотируемых кораблей.
Перенос пусков позволит отремонтировать либо частично модернизировать объекты, задействованные в пусковой программе OneWeb. Работы планируется завершить весной следующего года.
Источник добавил, что в рамках контракта с OneWeb, с Байконура и Восточного должно быть запущено около двух десятков ракет (большая часть пусков будет выполнена с 31-й площадки), еще пять – с космодрома Куру (Французская Гвиана).
Согласно планам, в систему OneWeb войдут 900 спутников, то есть каждая ракеты будет выводить на орбиту 32-36 аппаратов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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