Ночной бой у линии соприкосновения. В ВСУ утверждают, что взяли в плен россиянина

Почти всю ночь не спала, потому что узнала, что наши ребята пошли на задание и попали в засаду ... был бой и никаких подробностей ... вы представляете мое состояние? ... но дождалась наконец весточки от "музыкантов" и сразу с вами делюсь ... ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ ... сразу вступили в бой, не раздумывая ... благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу ... Так вот, что имеем в остатке ... У нас 2-300-х ... ранения незначительны ... от госпитализации отказались и готовы дальше палить эту сволочь ... у орков из 4-х тушек 3-200-х и 1 × 300 ... а теперь вишенка на торте ... тот 300-й начал кричать: «Не убивайте, пожалуйста, я россиянин»! Ну ребята его и привлекли ... специалисты уже наверное забрали его, добавлять к обменному фонду ... вот так и живем ... война продолжается ...

Несколько часов назад украинские СМИ со ссылкой на страницу в Фейсбуке представительницы так называемых «объединённых сил Украины» опубликовали материал, который полностью укладывается в украинскую парадигму ведения информационной войны. В материале объявлено, что на позиции одного из украинских подразделений под покровом ночи якобы выдвинулась «диверсионно-разведывательная группа» ДНР.Примечательно, что этот материал появился через непродолжительное время после того, как были опубликованы заявления о попытках очередного продвижения украинских силовиков в так называемой «серой зоне». Чтобы переложить вину на плечи ДНР, теперь ситуация выворачивается наизнанку, и объявляется, что это вовсе не украинские войска пошли вперёд, а «ДРГ противника наткнулась на украинских военных».Мало того, в материале привычно объявлено, что «потерь нет», а у противника трое убиты и один ранен. Причём утверждается, что он гражданин России.Вот то самое повествование от майданной активистки, взявшей в руки оружие и отправившейся воевать против своих же соотечественников (авторский текст приводится без изменений):Как следует даже из этого сообщения, что «на задание» пошли именно представители украинских вооружённых формирований. И тут же автор поста решает переиначить ситуации, объявляя, что украинские «воины света» лишь противостояли некой таинственной ДРГ, которая с ними столкнулась "лоб в лоб".Между тем, в оперативном командовании ДНР отмечают, что украинские войска вновь подвергли обстрелу Докучаевск, а также населённый пункт Коминтерново. Обстрел осуществлялся в том числе с применением гранатомётов и миномётов. Также применялись вооружения БМП и БТР 93-й омб ВСУ. В штабе войск ДНР отмечается, что украинская сторона продолжает мероприятия по оборудованию новых позиций в районе села Новотроицкое. О ночном инциденте (если он имел место) на данный момент не сообщается.