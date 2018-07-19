Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Ситуация в Сирии. "Что-то" готовится в Идлибе
В Дейр-эз-Зоре под ударами ВВС западной коалиции погибли два мирных жителя. В поселения провинции Идлиб прибыли более 100 автобусов для эвакуации населения. ВКС России нанесли удары по позициям террористов в Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Авиация западной коалиции нанесла удары по предполагаемым укрытиям террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в городе Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор. В результате два мирных жителя погибли, еще несколько человек получили ранения. По данным источников, в столицу провинции прибыла гумпомощь в виде 2025 стульев для местной школы.
ВКС РФ и ВВС САР провели атаку на позиции исламистов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в западной части провинции Дараа. Ударам подверглись укрепрайоны радикалов недалеко от населенных пунктов Тасиль, Телль Аштара, Джлин и на высоте Телль аль-Джабия. В результате ударов сирийских самолетов по скоплению боевиков у поселения Нава был ликвидирован один полевых командиров «свободной армии» (ССА). Позже появились сообщения о том, что радикалы, засевшие в районе Навы, начали сдавать оружие.
В населенные пункты Аль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) в течение суток прибывали автобусы для эвакуации мирных жителей. В общей сложности в поселения был направлен 121 автобус. Напомним, недавно между исламистами и командованием САА было достигнуто соглашение, согласно которому, мирные жители осаждаемых населенных пунктов будут вывозиться в безопасные районы, контролируемые правительственными войсками.
Сирийская авиация нанесла удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях поселения Гадира Аль-Бустан, расположенного в районе Голанских высот (провинция Эль-Кунейтра). Ранее под натиском сирийской армии радикалы предложили ввести в районе режим прекращения огня. Однако позже сами же его и нарушили, открыв огонь по городам Джаба и Аль-Баас. В конце дня поступило сообщение об освобождении правительственными войсками населенного пункта Барика.
Авиация западной коалиции нанесла удары по предполагаемым укрытиям террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в городе Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор. В результате два мирных жителя погибли, еще несколько человек получили ранения. По данным источников, в столицу провинции прибыла гумпомощь в виде 2025 стульев для местной школы.
ВКС РФ и ВВС САР провели атаку на позиции исламистов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) в западной части провинции Дараа. Ударам подверглись укрепрайоны радикалов недалеко от населенных пунктов Тасиль, Телль Аштара, Джлин и на высоте Телль аль-Джабия. В результате ударов сирийских самолетов по скоплению боевиков у поселения Нава был ликвидирован один полевых командиров «свободной армии» (ССА). Позже появились сообщения о том, что радикалы, засевшие в районе Навы, начали сдавать оружие.
В населенные пункты Аль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) в течение суток прибывали автобусы для эвакуации мирных жителей. В общей сложности в поселения был направлен 121 автобус. Напомним, недавно между исламистами и командованием САА было достигнуто соглашение, согласно которому, мирные жители осаждаемых населенных пунктов будут вывозиться в безопасные районы, контролируемые правительственными войсками.
Сирийская авиация нанесла удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях поселения Гадира Аль-Бустан, расположенного в районе Голанских высот (провинция Эль-Кунейтра). Ранее под натиском сирийской армии радикалы предложили ввести в районе режим прекращения огня. Однако позже сами же его и нарушили, открыв огонь по городам Джаба и Аль-Баас. В конце дня поступило сообщение об освобождении правительственными войсками населенного пункта Барика.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти