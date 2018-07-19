11:01 19 июля
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Трамп: Эта агрессивная Черногория втянет нас в 3-ю мировую

Американский президент Дональд Трамп наделал много шума своим очередным заявлением. Он считает, что Черногория, являющаяся с недавних пор страной-членом НАТО, может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом Трамп рассказал журналистам Fox News в своём интервью.

По мнению главы Белого дома, Черногория – это очень маленькое государство, в котором проживают очень агрессивные люди. Поэтому неудивительно, что они могут втянуть альянс в военный конфликт всемирного масштаба.

Трамп: Эта агрессивная Черногория втянет нас в 3-ю мировую



Такие резкие заявления американского президента в отношении Черногории были вызваны разговором о способности государств-членов НАТО выполнять свои военные обязательства и выделять на оборону блока два процента от своего ВВП. При этом Трамп отметил, что Черногория «не платит за своё членство в альянсе» в полном объёме (в 2017 году расходы на оборону Черногории составили 1,66 процента от своего ВВП), поэтому страны-союзники по блоку не обязаны приходить на помощь «крошечной» стране в случае возникновения военного конфликта.

Американский президент выразил сомнения по поводу обоснованности и нерушимости пунктов 5-ой статьи Североатлантического договора, касающихся коллективной защиты стран-членов военного блока в случае нападения на одну из них. По мнению бывшего посла США в России Николаса Бернса, с такой позицией главы Белого дома готовность Америки защищать своих союзников по альянсу, в том числе и «крошечную», «агрессивную» Черногорию, находится под большим вопросом.

В ответ на провокационные заявления американского президента сразу же последовала реакция со стороны представителя Североатлантического альянса, который заявил о «нерушимости» 5-ой статьи о коллективной самообороне стран-членов НАТО и о преданности США принципам альянса.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт подтвердила твёрдую приверженность США принципам коллективной обороны НАТО.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 10:29
    В крошечной Черногории живёт не агрессивный народ, а шельмоватое, агрессивное правительство, которое и подставляет народ. Народ, который в большинстве своём был против вступления в НАТО!
    Logall
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 10:35
      Трампу надо съездить в Черногорию. Для "наведения порядка".
      oleg-gr
    2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 10:40
      Ну, вообще статья не полная... там был как пример...
      Трамп имел ввиду, что какая-то Черногория платит копейки, а войну может развязать...
      Бизнесмен он и в америке бизнесмен...
      Самаритянин
    3. barclay (Андрей) Сегодня, 10:46
      Цитата: Logall
      а шельмоватое, агрессивное правительство, которое и подставляет народ.

      ...по той причине, что скуплено на корню той же Америкой. Только вот почему то американских дипломатов из Черногории никто не высылает, и не обвиняет их во вмешательствах. Видимо, америкосы хорошо знают, кого покупать, как, и за сколько.
      А вообще, заявление Трампа простО, как "угол дома" - вынудить очередного "клиента" платить больше.
      Можно не сомневаться, что теперь эта Черногория, как "молодой член альянса" теперь "начнет бить копытом", платить все 4 процента, и забьется в антироссийской истерике.
      barclay
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:30
    Если президент Сша делает такие выводы, то сразу напрашивается вопрос, а зачем тогда тащили за уши Черногорию а НАТО? А генсек готов вписаться за эту страну, которая по словам Трампа может спровоцировать войну
    заявил о «нерушимости» 5-ой статьи о коллективной самообороне стран-членов НАТО и о преданности США принципам альянса
    Без бутылки не поймешь этих "стратегов".
    rotmistr60
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 10:33
    Хорошо он Черногорию опустил. Показал истинное отношение к ней. Как говориться: за что боролись, на то и напоролись. Нечего было в НАТО вступать.
    solzh
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:48
      а как звали... слова какие говорили....
      роман66
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:34
    могут втянуть альянс в военный конфликт всемирного масштаба.

    так если мезальянс весь такой из себя, " белый и пушистый", пусть не втягивается...
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:50
      ой, Масенька. старая байда о малолетней шпане на полхвате у гопоты, для этого они и нужны - конфликт создать! добрейшего love
      роман66
  5. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:39
    Может Трамп ее перепутал с какой о другой страной,у американских президентов это норма..
    Андрей ВОВ
  6. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:42
    Трапм бизнесмен умеет считать проценты и деньги .Копейку американскую бережёт хозяйственный такой ,даже на немцев гонит .Их то зачем ? те уже навоевали своё в двух мировых .Но Трамп как бизнесмен на всё смотрит через призму денег ,платите если хотите гарантии защиты .Где деньги Зин ?)) Даже американский карман не резиновый ,заодно ведет торговую войну с Китаем Европой показывая что халявная защита закончилась .
    Или этот Трамп угробит НАТО или же реально усилит его возможности в Европе .Многие страны вошли в НАТО в дождь чтобы потом сказать "а мы в домике" ,но за домик нужно платить .В интересное время живём намерения и Трамп интересный персонаж
    Lek3338
  7. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 10:45
    Оказывается что всего 2,5 часа беседы с разумным человеком в Хельсинки могут вдохновить даже американца на множество разумных идей.
    Vita VKO
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:51
      надо подпитывать, чтоб запал не кончился быстро lol
      роман66
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:51
    как в каком то фильме говорили:"как же их много то,кто же их всех хоронить то будет..."
    taiga2018
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:54
    Как похож "коллективный запад" на обыкновенный КОЛХОЗ,где посевной руководит не агроном,а парторг.....
    HAM
  10. demo (Ван) Сегодня, 11:00
    Трамп - это кто?
    Я совсем перестаю понимать логику его шагов.
    Если это желание напустить туман, и под его прикрытием делать свою политику, то это обязательно закончится плохо.
    Скорее всего большинство политиков из районов "золотого миллиарда" считают что Трамп - это политическая гонорея. Цепанули, по глупости и разгильдяйству.
    Надо просто лечиться и ждать.
    А потом опять "во все тяжкие".
    demo
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