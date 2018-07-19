Трамп: Эта агрессивная Черногория втянет нас в 3-ю мировую

Американский президент Дональд Трамп наделал много шума своим очередным заявлением. Он считает, что Черногория, являющаяся с недавних пор страной-членом НАТО, может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом Трамп рассказал журналистам Fox News в своём интервью.По мнению главы Белого дома, Черногория – это очень маленькое государство, в котором проживают оченьлюди. Поэтому неудивительно, что они могут втянуть альянс в военный конфликт всемирного масштаба.Такие резкие заявления американского президента в отношении Черногории были вызваны разговором о способности государств-членов НАТО выполнять свои военные обязательства и выделять на оборону блока два процента от своего ВВП. При этом Трамп отметил, что Черногория «не платит за своё членство в альянсе» в полном объёме (в 2017 году расходы на оборону Черногории составили 1,66 процента от своего ВВП), поэтому страны-союзники по блоку не обязаны приходить на помощь «крошечной» стране в случае возникновения военного конфликта.Американский президент выразил сомнения по поводу обоснованности и нерушимости пунктов 5-ой статьи Североатлантического договора, касающихся коллективной защиты стран-членов военного блока в случае нападения на одну из них. По мнению бывшего посла США в России Николаса Бернса, с такой позицией главы Белого дома готовность Америки защищать своих союзников по альянсу, в том числе и «крошечную», «агрессивную» Черногорию, находится под большим вопросом.В ответ на провокационные заявления американского президента сразу же последовала реакция со стороны представителя Североатлантического альянса, который заявил о «нерушимости» 5-ой статьи о коллективной самообороне стран-членов НАТО и о преданности США принципам альянса.В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт подтвердила твёрдую приверженность США принципам коллективной обороны НАТО.