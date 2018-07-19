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Конечно, это русские: в Лондоне заявили об идентификации отравителей Скрипалей
В Британской полиции считают, что им удалось идентифицировать преступников, совершивших покушение на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи отравляющего вещества «Новичок», сообщает газета The Sun.
Источник пояснил, что сначала предполагаемые отравители были установлены в ходе изучения имевшихся в распоряжении полиции видеоматериалов с камер наблюдения. Затем правоохранители сопоставили свои выводы с личными данными людей, въехавшими в Великобританию незадолго до совершения преступления.
На вопрос журналиста, и кем же оказались подозреваемые, собеседник ответил: «Конечно же, это русские».
Напомним, в начале этой недели британские СМИ со ссылкой на местные и американские спецслужбы сообщили, что, «скорее всего», за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Главное разведывательное управление, где ранее работал потерпевший.
Экс-сотрудник Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Тереза Мэй завила тогда, что в качестве орудия покушения было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. Ответственность за преступление она также возложила на Москву. В России эти обвинения отвергают.
Источник пояснил, что сначала предполагаемые отравители были установлены в ходе изучения имевшихся в распоряжении полиции видеоматериалов с камер наблюдения. Затем правоохранители сопоставили свои выводы с личными данными людей, въехавшими в Великобританию незадолго до совершения преступления.
На вопрос журналиста, и кем же оказались подозреваемые, собеседник ответил: «Конечно же, это русские».
Напомним, в начале этой недели британские СМИ со ссылкой на местные и американские спецслужбы сообщили, что, «скорее всего», за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Главное разведывательное управление, где ранее работал потерпевший.
Экс-сотрудник Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Тереза Мэй завила тогда, что в качестве орудия покушения было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. Ответственность за преступление она также возложила на Москву. В России эти обвинения отвергают.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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