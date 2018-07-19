14:28 19 июля
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Конечно, это русские: в Лондоне заявили об идентификации отравителей Скрипалей

В Британской полиции считают, что им удалось идентифицировать преступников, совершивших покушение на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи отравляющего вещества «Новичок», сообщает газета The Sun.



Источник пояснил, что сначала предполагаемые отравители были установлены в ходе изучения имевшихся в распоряжении полиции видеоматериалов с камер наблюдения. Затем правоохранители сопоставили свои выводы с личными данными людей, въехавшими в Великобританию незадолго до совершения преступления.


На вопрос журналиста, и кем же оказались подозреваемые, собеседник ответил: «Конечно же, это русские».

Напомним, в начале этой недели британские СМИ со ссылкой на местные и американские спецслужбы сообщили, что, «скорее всего», за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Главное разведывательное управление, где ранее работал потерпевший.

Экс-сотрудник Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Тереза Мэй завила тогда, что в качестве орудия покушения было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. Ответственность за преступление она также возложила на Москву. В России эти обвинения отвергают.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 10:58
    Браво!!!Ну кто ж ещё то!!!Ай молодцы!Дело Лестрейда живёт!!!
    Magic Archer
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:04
      Во время финального матча на поле стадиона выбежала Тереза Мэй! Я ее опознал, хоть она и в гриме была. wassat Смех смехом, но этот дурдом уже изрядно на нервы действует...
      helmi8
      1. Чёрный Сегодня, 11:14
        С этим расследованием по делу Скрипалей,бриты всё больше и больше напоминают клоунов. Полгода прошло,икаждый день,одна версия подменяет другую и все бездоказательные потуги. Теперь решили навести справки,кто из россиян находился на территории Англии и обвинить их. Поняли,что уже нагородили столько дурости,но отступать уже не хотят. Похоже скоро Мэй пойдет на помойку.
        Чёрный
        1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:07
          Нет, это мы напоминаем клоунов. Они действуют решительно, выслали дипломатов, подбили других на это , никто их клоунами не считает, а вот нас терпилами - да! У нашего МИДа провал за провалом, и наша ирония в попытках комментировать действия откровенных гопников выглядит абсолютным бессилием. Даже посла не отзывали на время для консультаций.
          Кент0001
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:15
            Странно было бы что бы они сказали , что это не русские , а теперь они будут утверждать , что Путин их растворил в кислоте и скрыл все следы.
            Идущий
          2. майор147 Сегодня, 13:39
            Цитата: Кент0001
            Нет, это мы напоминаем клоунов. Они действуют решительно, выслали дипломатов, подбили других на это , никто их клоунами не считает, а вот нас терпилами - да! У нашего МИДа провал за провалом, и наша ирония в попытках комментировать действия откровенных гопников выглядит абсолютным бессилием. Даже посла не отзывали на время для консультаций.

            Ваши предложения? Войну объявить мелким пакостникам? По крупному они боятся задеть. Да и просто - боятся!
            майор147
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:29
        Вот, все начиналось с милых тупостей "английских ученых" веселивших публику. А закончилось вот этой параноидальной шнягой руководителей этого наглого острова, и уже никто не смеётся! negative
        майор Юрик
      3. антивирус Сегодня, 12:34
        мне не действует,
        антивирус
    2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:20
      Дело Лестрейда живёт!!!

      "Убийца застрелил несчастного Рональда Адера и вышел через дверь. Затем покойный встал, запер за ним дверь...". Шикарный эпизод логики инспектора Лестрейда!!! )))))
      Barzha
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:19
        Цитата: Barzha
        "Убийца застрелил несчастного Рональда Адера и вышел через дверь. Затем покойный встал, запер за ним дверь...". Шикарный эпизод логики инспектора Лестрейда!!! )))))
        Шикарный эпизод! good
        sabakina
      2. антивирус Сегодня, 12:37
        ".. и я там был , мед -пиво пил, по усам текло да в рот не попало..."
        ...потому и жив остался
        антивирус
    3. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 11:25
      Мы Супер держава, творим что хотим и где хотим - травим, выбираем президентов, "глушим" самолёты с президентами и т.д. БОЙТЕСЬ СУ..КИ НАШИХ "Длинных рук"! laughing
      Serg Koma
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:27
      Конечно, это правда. Изготовление "Новичка" входит в базовый школьный курс химии в России.
      Yrec
    5. собаковод Сегодня, 12:27
      Magic Archer (Владимир)
      Дело Лестрейда живёт!!!

      Особенно это видно на этой фотографии.
      собаковод
  2. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:02
    так а в чем доказательства то? в том что они осмотрели записи прибывших туристов и людей? а где записи человека отравившего? или хоть какие не будь свидетели незаинтересованные! очередной черный пиар!
    HMR333
    1. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 11:38
      Цитата: HMR333
      так а в чем доказательства то?

      Извините, но разве Вы не понимаете что есть стопроцентные доказательства вины России, это - "ОНИ СКАЗАЛИ", какие ещё факты Вам нужны? laughing
      Мей /Трамп/ Туск и т.п Тютчева начитались -
      "Умом Россию не понять,
      Аршином общим не измерить"
      вот и гонят wassat безумные гейропейцы бред.
      Serg Koma
      1. собаковод Сегодня, 12:29
        Serg Koma (Serg Koma)
        Аршином общим не измерить"
        вот и гонят безумные гейропейцы бред.

        слишком уж кривой у них аршин.
        собаковод
  3. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:03
    По-моему, британцы совершили широкомасшабную информационную интервенцию в Россию. Пора бы им ответить, чтобы летели они до самого своего Лондона, как из друзья из Германии до Берлина в 1945-м.
    1536
  4. cariperpaint Сегодня, 11:04
    Видимо посмотрели списки прилетевших и выбрали методом тыка несколько фамилий))))
    cariperpaint
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:04
    кем же оказались подозреваемые, собеседник ответил: «Конечно же, это русские»
    Железобетонно и не требует доказательств. По второму отравлению уже "установили" русскую женщину и конечно из ГРУ. А кто кроме женщины мог налить ОВ во флакончик из под парфюмерии? И здесь "железная" английская логика. А ведь не мене половины западных обывателей, на которых и рассчитана эта откровенная туфта верит бреду СМИ и спецслужб.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:08
      образцовые троечники - до сих пор решение к ответу подгоняют
      роман66
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:05
    В камеру видео наблюдения попал турист осматривавший достопримечательности Лондона. И он, однозначно, случайно разбрызгал "Новичок", потому что перепутал его с каплями в нос "Нафтизин".......
    Ingvar0401
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:25
      Да, сырость, сэр. Туманный Альбион, мать его...
      sabakina
  7. cariperpaint Сегодня, 11:06
    Во всем этом самое страшное это продолжение. При чем бритам отступать уже не куда. И самый плохой сценар й это отравление на этой волне кого то в штатах. Вот тогда начнется такая свистопляска,что все что было до этого покажется детским лепетом..
    cariperpaint
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 11:06
    По снимкам камер наблюдения было выяснено, что трое, прилетевших из Москвы, несли плакаты: "Мы - из КГБ, НКВД, ВЧК, ГПУ и ГРУ! Суворофф-Резун, ты - следующий!" К сожалению, после первого просмотра, запись самоликвидировалась...
    pafegosoff
  9. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 11:07
    Цитата: Magic Archer
    Браво!!!Ну кто ж ещё то!!!Ай молодцы!Дело Лестрейда живёт!!!

    Да Лейстред просто гигант мысли и мастер дедукции по сравнению с нынешними обитателями Скотланд-Ярда ;)
    Tarasios
  10. гильза (максим) Сегодня, 11:09
    Издеваются...Вот прямо так, без вопросительного знака. Просто издеваются. Или ещё хуже-уверены в своей правоте. Тогда вообще капец. Есть у кого нибудь учебник "популярная психиатрия"?
    гильза
  11. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 11:20
    Мда!!!ну сколько ещё можно перед ш Валь ю оправдываться и выражать озабоченность.не порали всех таких на три весёлых буквы посылать.прям открыто!!!
    юра харламов
  12. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:23
    Конечно это сделали русские!!! На видео ясно же видно, что на них были шапки-ушанки со звездой, на шее висели ППШ, а за спиной балалайки. А еще они постоянно пили водку... )))))
    Barzha
    1. mihey Сегодня, 12:16
      не факт) может это их болелы к ЧМ-18 так готовились, чтоб у нас не слишком из толпы выделяться? laughing
      mihey
      1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 12:44
        может это их болелы к ЧМ-18 так готовились

        Их болелы для такого случаЮ футболки "Спартак" надевают. wink Реальный факт, кстати! На Ю-тьюбе видел ролик, как один бритовский фан рассказывал, что по прилёту в Москву, что бы не огрести сразу в аэропорту, надел такую футболку. В комментах кто-то написал: "В Спартаковской футболке надо было в Питер прилетать. Тогда точно огрёб бы!" laughing
        Barzha
  13. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 11:29
    А мне кажется на такую хрень даже не стоит реагировать, они сами себя разоблачают. Ихние ролики и обьяснения рассчитаны на откровенных : люди без защиты, стоящие рядом со слониками несущие образцы химоружия what laughing , морские свинки свидетели laughing У нормальных людей, которых я надеюсь в том же Лондоне большинство, после просмотра вот этой хрени возникнет больше вопросов к правительству мелкобритании, которые они потом обязательно зададут!
    ALEX_SHTURMAN
  14. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:40
    Газета Sun - британский сливной бачок. Интервью с неназванным источником - очередное фуфло, высосанное из пальца сановскими журнализдами.

    Другое дело, что видеокамеры на улицах Солсбери вполне могли зафиксировать каких либо граждан РФ, легально прибывших в Великобританию - российская диаспора в этой стране насчитывает 600 тысяч человек.

    Теперь для британских спецслужб осталось только объявить этих россиян штатными сотрудниками ГРУ МО РФ laughing
    Оператор
  15. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 11:47
    Даже в ТЕ времена знали, что стоит Скотланд- Ярд. Лестрейды всякие и пр.(Ассоциация какая-то появляется у меня, русскоговорящего, в связи с названием этого ярдового органа.)....
    Вкд Двк
  16. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:49
    В начале истории со Скрипалями, у меня не возникал вопрос о том, чего добивается Англия, потому что ответ был очевиден. Раньше я испытывал уважение к английскому народу, к английской литературе. И сейчас не удержусь, чтобы процитировать Алису в стране чудес. События развиваются все "...чудесатее и чудесатее". Теперь я думаю, а чего собственно они добиваются? Чтобы Путин встал на колени и от раскаяния пролил скупую мужскую слезу. Но этого не будет. По моему это ясно даже рыжему клоуну. Европейским друзьям эта история порядком надоела, им бы сейчас решить, что делать с американскими пошлинами на их товары. Старушка Мэй видимо хочет выжать половую тряпку досуха, единственно что можно подумать. Но из тряпки вылезает только идиотизм - вроде истории с флаконом из-под "новичка" которые русские агенты услужливо оставили на месте преступления.
    mikh-korsakov
  17. iouris (iouris) Сегодня, 12:00
    На удар британской номенклатуры следует отвечать результативным ударом не обязательно симметричным. Лекарство должно быть эффективным. Это деньги. Точнее очень большие деньги.
    iouris
  18. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:03
    О чем статья? Когда содержание статьи состоит практически из самого заголовка....это верх профессионализма пишущего.
    Кент0001
  19. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 12:30
    так это же не новость ! Весьмир знал это. И без всяких там "хайли лайкли"
    Sovpadenie
  20. anjey (Андрей) Сегодня, 12:51
    Как же фотогеничны британцы в химзащите ОЗК...это у них такой новый фетиш на туманном Альбионе появился,все в ОЗК !!!
    Новичек наступает беспощадный...
    anjey
  21. gaura Сегодня, 13:16
    Гордость берет за ГРУ, могут еще предателям возвращать должное. Шутка
    gaura
  22. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 13:26
    Напомним, в начале этой недели британские СМИ со ссылкой на местные и американские спецслужбы сообщили, что, «скорее всего», за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Главное разведывательное управление, где ранее работал потерпевший.

    Опять нестыковочка... ГРУ как бэ с 2010-го года поменяло своё название. Ещё бы сказали что КГБ мстит... а вообще ждем ответа на вопрос зачем "ГРУ" метит всё Солсбери и где на каждую метку находит новую порцию быстрораспадающегося вещества.
    Berkut24
  23. Правда Жизни (Алекс) Сегодня, 13:58
    Кроме русских фашистов Йухла, ну кому еще понадобилось запугивать британцев?
    Правда Жизни
  24. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:27
    Бабушка не врёт..политика всё та же..
    Злой 55
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