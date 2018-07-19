14:25 19 июля
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Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3

Сегодня министерство обороны России опубликовало уникальное видео с испытаниями новейшего российского гиперзвукового комплекса «Кинжал». Отмечается, что ракеты были испытаны на целях различного характера – наземных и морских. Об этом сообщил СМИ заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов. По его словам, первый учебно-боевой пуск «Кинжала» состоялся ещё в марте.

Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3


Ролик с испытанием гиперзвукового ударного комплекса демонстрируется на официальном сайте телеканала НТВ – ссылка.


Носителем «Кинжала» объявлялся истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ. При этом у оборонного ведомства, как уже было заявлено, есть планы по оснащению «Кинжалами» и дальних бомбардировщиков. И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3.



Из заявления Сергея Дронова:
В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.


На кадрах видно, как ракета отделяется от носителя (самолёта) и, имея существенную стартовую скорость, через несколько секунд включает собственный двигатель, улучшая скоростные параметры.



Испытания "Кинжала" уже активно комментируют специалисты, отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия, а значит, повышается и радиус его применения.

Использованы фотографии: НТВ
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Комментарии 88

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:17
    Какая вонь ожидается от врагов России. Слушать и читать будем с удовольствием.
    Egorovich
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:21
      Цитата: Egorovich
      Какая вонь ожидается от врагов России.

      Когда президент на собрании только обьявил о кинжале и тд, тут на сайте уже все в очередь становились что бы капитуляцию запада самолично принимать. А тут всего лишь вонь... Регресс однако wassat
      Вендиго
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:25
        Цитата: Вендиго
        А тут всего лишь вонь... Регресс однако

        Сегодня кроме Кинжала Буревестник, Сармат, Пересвет, Посейдон еще покажут. Еще не вечер.
        Аристарх Людвигович
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:34
          Графику так и не научились красивую рисовать. Задействуйте уже научную роту в этом направлении что ли...
          Кто же будет носителем этого Посейдона? Нехилая такая колбаса на видео, в ТА не влезет, будем ставить в шахты стратегов?
          Wedmak
          1. Например Сегодня, 11:46
            Тушка что несет под крылом?
            Например
            1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:59
              На Х-22 похоже.
              Wedmak
            2. MPN (Павел) Сегодня, 12:00
              Цитата: Например
              Тушка что несет под крылом?

              Сложно толком рассмотреть, скорее всего контейнер с оборудованием для обеспечения управления того же Кинжала, ибо МиГ под него при модернизации затачивался (ему не надо), а Тушка возможно не доработана.., если так, то с таким же контейнером Кинжалы с любого носителя можно пускать, с тех же Су-24 и даже с Ту-95, с учетом несколько меньшей дальности поражения..., по идее не плохо бы такой контейнерный вариант иметь...
              PS/// присмотрелся, похоже тоже Кинжал висит, только зачем тушке он на внешней подвеске? или это пока...?
              MPN
              1. san4es Сегодня, 12:07
                Цитата: MPN
                ...Сложно толком рассмотреть, скорее всего контейнер с оборудованием для обеспечения управления того же Кинжала...


                ...Х-22/32
                san4es
              2. роман66 (роман) Сегодня, 12:18
                вопрос-то ! попали в морскую цель?
                роман66
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:21
                  Рома hi Тоже вопрос интересует...как? по движущейся цели?Ну в нефтяную платформу возможно... Или это уже не Искандер+ авиабазирование, там система наведения другая должна быть... request
                  MPN
                2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:04
                  Ну это уже и не важно! Главное от самолета оторвалась,ну а там как Бог даст!
                  sapporo1959
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 13:16
                    нет, это , конечно, достижение, не спорю, возможно даже тумблером "аварийный сброс" пользоваться не пришлось, но, БЛИН, когда мы стреляем из автомата. мы не ставим задачу, чтобы поля просто вылетела из ствола!!
                    роман66
                  2. майор147 Сегодня, 13:46
                    Цитата: sapporo1959
                    Ну это уже и не важно! Главное от самолета оторвалась,ну а там как Бог даст!

                    Ну это у вас в холостане.
                    майор147
              3. Комментарий был удален.
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:27
                  С планшета трудно разобрать..., по этому считайте просто за догадку, вечером дома повнимательней посмотрю... hi Да и по любому предположения только, скажем так мозг пытается связать знания с увиденным... smile
                  MPN
            3. aristok (Павел) Сегодня, 12:07
              Цитата: Например
              Тушка что несет под крылом?

              х-15 или х-22 скорее всего
              aristok
          2. майор147 Сегодня, 13:45
            То есть крепление на корпус Вы не рассматриваете? Хотя бы графически...
            майор147
        2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 14:00
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Сегодня кроме Кинжала Буревестник, Сармат, Пересвет, Посейдон еще покажут. Еще не вечер.

          Ну правильно, надо же отвлечь народ от протаскивания пенсионной реформы. ЧМ-2018 ведь кончился, так что власти подкидывают новую развлекуху. ^_^
          Kuroneko
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:26
        Ну вот от тебя эта вонь уже пошла.
        Egorovich
      3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:08
        Это вонь от разложившихся трупов неприятеля !
        30 вис
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:26
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Старый булка Сегодня, 11:58
        Все обратили внимание ,что на Видео, у носителей разные ракеты? 1:08
        На тушке не кинжал....
        Старый булка
        1. aristok (Павел) Сегодня, 12:08
          Цитата: Старый булка
          Все обратили внимание ,что на Видео, у носителей разные ракеты? 1:08
          На тушке не кинжал....

          х-15 или х-22 у тушки
          aristok
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:29
            не х-22 точно
            роман66
            1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:45
              Роман
              На Ту подвешена Х 32
              NN52
              1. роман66 (роман) Сегодня, 12:47
                спасибки, вроде говорили ничем не отличается от х-22. ан нет. похоже..
                роман66
    3. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 13:28
      Можно "впечатляюще" и гирю сбросить. Везде только пуски. Смысл оружия - попадание. Попадание давай показывай!
      zapfen
    4. майор147 Сегодня, 13:43
      Цитата: Egorovich
      Какая вонь ожидается от врагов России. Слушать и читать будем с удовольствием.

      Мне приятнее вонь от уничтоженных врагов России!
      майор147
    5. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:52
      Какая вонь ожидается от врагов России. Слушать и читать будем с удовольствием.


      У древних укров уже давно рвет пуканы на форумах от экспертных мнений. laughing
      krops777
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:17
    ... очень хорошая новость, и то что в этом плане работы идут по графику, если верить СМИ конечно...
    a.s.zzz888
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:24
      Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi
      Вендиго
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:27
        Вендиго (Андрей) Сегодня, 11:24 ↑ Новый
        Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi

        ... рекомендую посмотреть по ТВ сегодняшние новости по России-2. ... впервые показаны "в живую" новейшие виды вооружения, которые у всех на слуху... hi
        a.s.zzz888
        1. Комментарий был удален.
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:30
        и только американским интернет ботам типа вендиги верят все .
        ога . госдеп врать не будет . ему не надо . он честный .
        просто экспл
      3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:32
        Цитата: Вендиго
        Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить.

        А вот и аналитиги с диванов вещать начали, сегодня тут намечается лютый трэш.
        Аристарх Людвигович
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 11:53
          Это Фома Рабинович Неверующий -собственной персоной...
          anjey
      4. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:37
        Как раз верят. Иначе бы не истерили. Так что рагуль ты снова упал в лужу лицом.
        Грибок
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:19
          опять ноешь, навальненок!
          Гаргантюа
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:21
          Цитата: Грибок
          Так что рагуль ты снова упал в лужу лицом.

          Да оно из лужи то и не вылезало,не обращайте внимания на тролля.
          vovanpain
      5. SSR (Roman) Сегодня, 11:41
        Цитата: Вендиго
        Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi

        И строительство моста снято на "МосФильме".
        Кстати ЧМ по футболу тоже в киностудии сняли, мир не верит #"МосФильму" wassat
        SSR
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:48
          Кстати ЧМ по футболу тоже в киностудии сняли

          Дыа!! В секретных сибирских лагерях - тайгу срубили, построили имитацию Кремля, Питера, Сочи, Казани и прочих городов, тайно вывезли с Европы, Южной Америки, Азии людей, одели и заставили под дулами невидимых автоматов веселится. А еще футболисты были компьютерной анимацией, сделанной на взломанных серверах Пентагона.
          Wedmak
          1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:40
            Ну судя по судорожным попыткам нашего правительства закрыть сегодня бюджетные дыры чемпионат явно был действительно и не в тайге срублен и не на компьютере сыгран...
            sapporo1959
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:51
          Цитата: SSR
          Цитата: Вендиго
          Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi

          И строительство моста снято на "МосФильме".
          Кстати ЧМ по футболу тоже в киностудии сняли, мир не верит #"МосФильму" wassat

          Точно, Стэнли Кубрика из гроба подняли как опытного киносказочника. Всё-таки высадку астронавтов на Луну снимал.
          ПалБор
      6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:58
        Вендиго
        картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит
        Судя по вашим комментариям у вас "весь мир" это 1,5 % либералов и их поддерживающих проживающих в России и дежурные русофобы западных стран. А не скажите чего это так заволновались и задергались НАТОвские генералы посмотрев всего навсего "мультики". Пора уже реальность отличать от ночных грез либерала.
        rotmistr60
      7. MMX (MMX) Сегодня, 12:22
        Цитата: Вендиго
        Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi


        Поправочка - это ваша проблема, а не МО РФ. Да еще и вещать от всего мира... не пропускайте прием галоперидола.

        И да, по вопросам веры это вам в церковь.
        MMX
      8. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 12:26
        Хотелось бы примеры. Кто и чему не верит ? Или просто бла, бла, бла...
        Sovpadenie
      9. майор147 Сегодня, 13:48
        Цитата: Вендиго
        Проблема в том что картинкам от МО РФ уже давно в мире больше никто не верит. Ибо со всеми этими событиями в Сирии и Украине, на МО РФ в плане вранья клейма уже негде ставить. hi

        Раздался голос из "честнейшего" хохлостана!
        майор147
  3. 100502 (2203) Сегодня, 11:26
    Это не гиперзвуковая ракета.
    100502
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:33
      и да и нет . и да потому что его скорость гиперзвука (больше 5махов) и нет . так как некоторые персонажи имеют в вижу что гиперзвуковым аппарат может называться только если у него прямоточный двигатель .
      а вот то что у матрасов гиперзвуковыми считаются даже те объекты которые вообще двигателя не имеют (разгоняются ракетным блоком как у нас Авангард , только у Авангарда есть двигатель , а у ихнего нет) это их мало волнует .
      квот лицет йови нон лицет бови .
      просто экспл
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:42
        Да не, тут проще - если ракета хотя бы на каком участке полета снизит скорость до сверхзвуковой, все - не гиперзвук. И плевать, что большая часть пути ракеты идет почти в стратосфере, где воздуха кот наплакал и скорости в 5-7М, это нормально. Все внимание к тем 1-2 минутам пикирования, где скорость хотя и снижается, но поделать ничего уже нельзя, цель может только успеть "ой" сказать. И то не всегда.
        Wedmak
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:26
          так и у американских та же тема , при снижении они сбавляют скорость .
          но это не считается , а все потому что эти ракеты правильные , демократические .
          просто экспл
        2. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 12:29
          1-2 минутам пикирования

          Что-то вы много загнули, там время измеряется секундами. При скорости в одну М за минуту ракета успеть пролететь почти 20 километров! Это слишком много времени для того чтобы сориентироваться на цель и слишком большое расстояние, чтобы начать применять противоракетные мероприятия противником.
          Хорон
          1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:39
            Может и загнул, я же не знаю профиля полета. Но так как ракета идет на большой высоте, радары ее несомненно засекут, отсюда и идет отсчет 1-2 минутам. Может ракета какие либо маневры будет делать, может снизиться до 5-6 метров и ударит в борт, может пройдет над одним кораблем на сверхзвуковой и вонзиться в соседний.. вариантов хоть отбавляй. Вряд ли там одна единственная программа "падать отвесно на цель".
            Wedmak
  4. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:30
    И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3

    Вот только на Ту-22М3 все же висит Х-22.
    Wedmak
    1. Случайный (Сергей) Сегодня, 11:42
      Цитата: Wedmak
      Вот только на Ту-22М3 все же висит Х-22.

      А им по "барабану"...лишь бы ..."по-урякать" wassat
      Случайный
      1. майор147 Сегодня, 13:49
        Цитата: Случайный
        Цитата: Wedmak
        Вот только на Ту-22М3 все же висит Х-22.

        А им по "барабану"...лишь бы ..."по-урякать" wassat

        Вы - поплачьте!
        майор147
    2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:52
      Подозреваю, что на Ту-22М-3 подвешена всё-таки Х-32 (Внешне от Х-22 не отличается, но испытывать её было бы разумнее, чем давно испытанную во всех видах Х-22)
      Но то, что "Кинжал" подвешен только под МиГ-31 - это да.
      Стройбат запаса
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:03
        Внешне от Х-22 не отличается

        Ну, тут можем гадать конечно. Но вроде же Х-32 уже на вооружении, зачем ее испытывать? Не догонялки же решили устроить ракетам....
        Wedmak
        1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 12:08
          То, что Х-32 стоит на вооружении не означает, что работы по её улучшению завершены laughing Я не удивлюсь, если года через 2-3 где-то проскочит информация о ракете Х-32М, например.
          Стройбат запаса
        2. тлауикол (Иван) Сегодня, 12:41
          Цитата: Wedmak
          Внешне от Х-22 не отличается

          Ну, тут можем гадать конечно. Но вроде же Х-32 уже на вооружении, зачем ее испытывать? Не догонялки же решили устроить ракетам....

          ну пот х32 и долбанули по морской request
          тлауикол
  5. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:40
    Не очень-то понятная ситуация... Ранее утверждали, что для запуска движка "Кинжала" требуется предварительно разогнать его до скорости 3000 км/ч. Эту скорость из имеющихся летательных аппаратов мог обеспечить лишь Миг-31. А теперь показали запуск ракеты (Кинжала-?) с Ту-22М3. А ведь его максимальная скорость 2300 км/ч. То ли Кинжал доработали и расширили его возможности, то ли на Ту-22М3 подвесили и запустили вовсе не Кинжал (кстати, чисто визуально ракета отличается). recourse
    Николай Фёдоров
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 11:46
      Цитата: Николай Фёдоров
      А теперь показали запуск ракеты (Кинжала-?) с Ту-22М3

      А где Вы увидели запуск "Кинжала" с Ту-22М3? На Ту-22М3 подвешена Х-22, при этом дальний ракетоносец сопровождал МиГ-31 - на кадрах, вроде как, всё видно
      Володин
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 12:01
      кстати, чисто визуально ракета отличается

      Потому что это Х-32 а не Кинжал!
      ioan-e
    3. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:07
      Как вариант(об этом есть статья тут), Ту-шка имеет большую грузоподъемность, поэтому на ракету можно приделать увеличенный разгонный блок. Заявляли о 4 ракетах, ну в реале возьмет 2-3.
      Wedmak
    4. aristok (Павел) Сегодня, 12:17
      Цитата: Николай Фёдоров
      Не очень-то понятная ситуация... Ранее утверждали, что для запуска движка "Кинжала" требуется предварительно разогнать его до скорости 3000 км/ч. Эту скорость из имеющихся летательных аппаратов мог обеспечить лишь Миг-31. А теперь показали запуск ракеты (Кинжала-?) с Ту-22М3. А ведь его максимальная скорость 2300 км/ч.

      Запускать Кинжал можно с любой скорости и высоты:
      для примера:
      0 км/ч - 0 м высоты : будет дальность 500 км.(просто искандер)
      2500км/ч - 20000 м высоты : будет дальность 2000 км. (миг-31)
      1800км/ч - 12000 м высоты : будет дальность 1300 км. (ту-22)
      Понятно что цифры приблизительны - но принцип именно такой.
      aristok
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:54
        aristok
        Принцип не такой.
        Не пускает МиГ 31 Кинжал в таком диапазоне Н и V. Посмотрите на экипировку летчиков на видео..
        С появлением в качестве второго носителя Кинжала Ту 22, всё встало на свои места.
        NN52
  6. spektr9 Сегодня, 11:41
    отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия
    Причем оба носителя доживают свой век и возобновление их производство невозможно...
    spektr9
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:48
      Цитата: spektr9
      отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия
      Причем оба носителя доживают свой век и возобновление их производство невозможно...

      Т.е. возобновление Ту-160 возможно, а Ту-22 - нет?
      Muvka
      1. WIn1945 Сегодня, 11:59
        у вас как логика работает? если ту-160 больше то всё что меньше можно начать строить заново без проблем? Да и про возобновление производства ту-160... ничё что будут использовать 3 планера из советских заделов набивая в них новую начинку?. Про постройку новых планеров речи не идёт пока.. да и я так предполагаю и не дойдёт. Ибо словцо то громкое "ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА" а на деле такое себе... всё как мы любим.
        WIn1945
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:05
          С логикой у меня все хорошо. Технологически Ту-160 сложнее Ту-22. И вообще, на Ту-22 собирались или собираются ставить НК-32, а это значит, что раз освоили производство двигателей для Ту-160, то да Ту-22 двигатель уже есть - а это пол дела.
          Muvka
        2. KCA Сегодня, 12:46
          Из 3-х имеющихся планеров будут строить 160М, а где спрятаны планеры под полсотни (максимум, сколько в реале построят никто ещё не знает) 160М2?
          KCA
          1. WIn1945 Сегодня, 12:48
            где.. где.. известно где!
            WIn1945
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:56
              Отличный и что самое главное - очень аргументированный ответ. Сразу видно, с кем общаешься.
              Muvka
  7. Apollo (Алех) Сегодня, 11:48
    Цитата: 100502
    Это не гиперзвуковая ракета.

    Да это понятно. Однако ура-патриоты все как один верят. Если "старшой" (Путин) велел, значит гиперзвуковая. Да и Песков во всеуслышание призывал верить президентскому вранью. "Не надо никаких доказательств, просто верьте".
    Apollo
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 11:57
      На войне это называется дезинформация а не вранье,мы как бы давно уже на этой,необьявленной западом ,войне....,в этой дезе есть совсем уж малая доля дезы....
      anjey
    2. SOF (Александр) Сегодня, 12:02
      Цитата: Apollo
      Да это понятно. Однако ура-патриоты все как один верят. Если "старшой" (Путин) велел, значит гиперзвуковая. Да и Песков во всеуслышание призывал верить президентскому вранью. "Не надо никаких доказательств, просто верьте"

      ...дык...суслика тоже не все живьем видели, однако, чтобы признать действительность его существования Песков совсем не обязателен - достаточно просто голову включить....и что САМОЕ главное.... lol ...на его жизнь никто повлиять не может....даже специалисты навроде вас...
      ...с чего вы взяли, что здесь ситуация другая? ....может все-таки дело, как уже сказали выше, в зеркале?
      SOF
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 11:52
    Цитата: Wedmak
    И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3

    Вот только на Ту-22М3 все же висит Х-22.

    Как же так, "тутошная" братва по очереди уже заклеймила всех неверящих в картинки МО РФ, а вы такое.
    Apollo
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:06
      А при чем тут МО? Вы текст вообще читали? Где написано, что был запуск Кинжала с Ту-22?
      Muvka
    2. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:13
      А что я такое сделал? Было сообщение о включении Кинжала в арсенал Ту-22М3, вот и написали. Кстати и написали то как "проводилось с участием", на не "осуществлен пуск с". Что как бы доставляет - он вроде и участвовал, на подвесе видите ракета, но не в пуске, а рядом летел, да и ракету прицепили для отвода глаз.
      В чем с вами согласен либо МО надо правильнее выражаться по-русски, без двояких трактовок, либо так оно и было задумано.
      Wedmak
    3. 100502 (2203) Сегодня, 12:14
      Ещё в первую чеченскую перестал верить, когда говорили о потерях одно, а по факту умножай на 3.
      100502
  9. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:22
    Рад. Очень рад. Думаю супостат немного в штанишки нагадил, но он не признается, да нам и не надо, мы и так это знаем.
    Кент0001
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 12:30
    Цитата: SOF

    ...дык...суслика тоже не все живьем видели, однако, чтобы признать действительность его существования Песков совсем не обязателен

    Значит вы из тех кто просто верит? Занятно. На параллельной ветке объявился некий Андрейка, увлекающийся промыванием мозгов электората, точнее того, что от них осталось. Он вам не родственник? Уж больно схожий интеллект. И сусликами тоже увлекается...

    "А у Вас брат в Москве есть?" к/ф Брат-2
    Apollo
    1. SOF (Александр) Сегодня, 13:13
      Цитата: Apollo
      Уж больно схожий интеллект

      ...а со своим интеллектом вы не погорячились? wassat
      ....я же русским языком написал, вроде бы: "достаточно просто голову включить", а вы грубить начинаете....
      ...снова, настоятельно, рекомендую поглядеть в зеркало.... lol
      SOF
  11. гильза (максим) Сегодня, 12:37
    Нравится мне МО наше россейское. Мы тут интеллект напрягаем будет Ту-22 носителем или не будет...А у них уже летает всё..И поди ж стреляет. Если они нас тут обходят,то что они с иноцами творят-представить жутко.
    гильза
  12. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:52
    Ну полетела ракета, не увидел ничего впечатляющего)
    Вот когда подлодка резко выныривает, вот это действительно впечатляет)
    gukoyan
  13. Apollo (Алех) Сегодня, 13:24
    Цитата: SOF
    Цитата: Apollo
    Уж больно схожий интеллект

    ...а со своим интеллектом вы не погорячились? wassat
    ....я же русским языком написал, вроде бы: "достаточно просто голову включить", а вы грубить начинаете....
    ...снова, настоятельно, рекомендую поглядеть в зеркало.... lol

    Значит точно, родственник...
    Apollo
    1. SOF (Александр) Сегодня, 13:35
      Цитата: Apollo
      Значит точно, родственник..

      ...господин Алех, а вы специально с ветки, постоянно, спрыгиваете, дабы последнее словечко за своим "Я" оставить?
      ...значит точно виновато зеркало..........

      "Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
      Тихохонько Медведя толк ногой:
      "Смотри-ка, - говорит, - кум милый мой!
      Что это там за рожа?
      Какие у нее ужимки и прыжки!
      Я удавилась бы с тоски,
      Когда бы на нее хоть чуть была похожа." (И.А.Крылов)
      SOF
  14. Старый26 (Владимир) Сегодня, 13:41
    Цитата: просто экспл
    и да и нет . и да потому что его скорость гиперзвука (больше 5махов) и нет . так как некоторые персонажи имеют в вижу что гиперзвуковым аппарат может называться только если у него прямоточный двигатель .

    Сейчас это наверно самое модное слово - "гиперзвуковая". Примерно как пару лет назад было такое же модное слово - "Хибины", эксперты ее цепляли на самолеты, на которых их и не было. Сейчас в тренде термин "гиперзвуковая". И очень многие используют его совершенно не задумываясь на физической стороной проблемы. А ведь если принять это новомодное слово "гиперзвуковая" как основополагающее - все тогда рушится. Выясняется, что "Кинжал" никакая не гиперзвуковая новинка. Ибо гиперзвуковое оружие на вооружении и у нас, и у американцев с середины 50-х годов laughing
    Ребята! давайте находясь на военно-техническом ресурсе называть вещи своими именами, использовать реальную, а не СМИшную терминологию.
    "Кинжал", будучи по своей конструкции баллистической ракетой имеет в конце активного участка траектории, т.е. в момент остановки двигателя в результате выгорания твердого топлива, ГИПЕРЗВУКОВУЮ скорость. Но дальнейший ее полет и вхождение в плотные слои атмосферы приводят к тому, что в результате сопротивления среды скорость ракеты падает. Пока она будет идти на гиперзвуке - она будет идти в облаке плазмы и может управляться только своей ИНС (температуры при скорости в 10М будут от 4300 до 5800 градусов). Ни о какой работе головок самонаведения речи не идет. Она банально идет согласно заложенной в ее навигационную систему программы.
    Постепенно скорость снизится до тех величин (станет сверхзвуковой) когда уже сможет работать ГСН. Но ракета стане уязвимой от систем ПВО-ПРО, поскольку сверхзвуковая цель хоть и сложна для перехвата, но это не является чем-то запредельным. Хотя нам продолжают вещать, что "Кинжал" неперехватываемая цель из-за своей гиперзвуковой скорости, забывая добавить, что имеет он эту скорость очень незначительное время и на высотах порядка 70-80 км.

    Такое оружие нельзя на все 100% назвать гиперзвуковым. Не заморачивались же мы термином гиперзвуковая, говоря о МБР и БРПЛ. А вот "настоящего" гиперзвукового оружия, то есть оружия, которое бы сохраняла гиперзвуковую скорость все время полета сейчас нет ни у кого. Работы у американцев по их гиперзвуковой КР Х-51 затормозились, как и по другим проектам. У нас пока такой системы нет тоже. Будет "Циркон", но он еще не на вооружении и неизвестно когда будет на вооружение поставлен.
    Можно было бы говорить о "Кинжале", как о гиперзвуковой ракете имей он вот такую конфигурацию, где зеленым отмечен летательный аппарат с прямоточным двигателем. Но тогда он не имел бы такой дальности


    Цитата: просто экспл
    а вот то что у матрасов гиперзвуковыми считаются даже те объекты которые вообще двигателя не имеют (разгоняются ракетным блоком как у нас Авангард , только у Авангарда есть двигатель , а у ихнего нет) это их мало волнует .

    А вот тут вы уважаемый банально передергиваете. Точно так же у американцев гиперзвуковыми являются все аппараты, имеющие скорость более 5М. И точно так же у них некоторые их них безмоторные, а некоторые, такие как Х-51 имеют двигатель. И с чего вы вдруг взяли, что "Авангард" имеет двигатель? Это планирующий боевой блок. Максимум, что если и имеет - газовые рули, не более

    Цитата: Wedmak
    Да не, тут проще - если ракета хотя бы на каком участке полета снизит скорость до сверхзвуковой, все - не гиперзвук. И плевать, что большая часть пути ракеты идет почти в стратосфере, где воздуха кот наплакал и скорости в 5-7М, это нормально. Все внимание к тем 1-2 минутам пикирования, где скорость хотя и снижается, но поделать ничего уже нельзя, цель может только успеть "ой" сказать. И то не всегда.

    Денис! Вы не совсем правы. Речь идет не столько на каком участке какая у него скорость. Чаще всего "лапшу" вешают, ставя знак равенства между гиперзвуковой скоростью в стратосфере и в плотных слоях атмосферы. А в плотных слоях она не сможет идти на гиперскорости в 10М, как нам вещают, поскольку сопротивление воздуха и падения скорости никто не отменял. Она бы могла двигаться с неизменной скоростью, будь у нее ПВРД. Но поскольку ее нет и скорость падает до сверхзвуковой, то то, что она продолжает быть несбиваемой поскольку у нее гиперзвуковая скорость - обыкновенная ложь....

    Цитата: Николай Фёдоров
    Не очень-то понятная ситуация... Ранее утверждали, что для запуска движка "Кинжала" требуется предварительно разогнать его до скорости 3000 км/ч. Эту скорость из имеющихся летательных аппаратов мог обеспечить лишь Миг-31. А теперь показали запуск ракеты (Кинжала-?) с Ту-22М3. А ведь его максимальная скорость 2300 км/ч. То ли Кинжал доработали и расширили его возможности, то ли на Ту-22М3 подвесили и запустили вовсе не Кинжал (кстати, чисто визуально ракета отличается). recourse

    Николай! Где вы такую чушь прочитали? На каком ресурсе? Находящийся в здравом уме и твердой памяти человек такую ерунду не напишет. Ракете с твердотопливным двигателе "до фени" с какой начальной скоростью ее запускают. Хоть при нулевой скорости. Если бы это была ракета с прямоточником - да, это было бы необходимость. Здесь же запуск с высоты в 15-20 км и при сверхзвуковой скорости единственное, что даст - прирост дальности. Для грубых расчетов конечной скорости (и дальности) можно применить формулу Циолковского для многоступенчатых ракет. Только в одном случае V1 (скорость после окончания работы 1 ступени и старте второй) будет, к примеру 2М для МИГ-31, а во втором случае V2 - может быть 1,5М для Ту-22М3
    Старый26
  15. Curious (Victor) Сегодня, 13:54
    Да, после такого видео НАТО пойдет сдаваться в плен колоннами. Шок и трепет. Так это ж еще не показали, куда ракета попала. Наверное, чтобы окончательно не перепугать супостатов.
    Curious
  16. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:12
    Цитата: Wedmak
    Кстати ЧМ по футболу тоже в киностудии сняли
    Дыа!! В секретных сибирских лагерях - тайгу срубили, построили имитацию Кремля, Питера, Сочи, Казани и прочих городов

    Что Вы ??! Снимали в Голливуде ,а массовки в Болливуде ! ....И эти сведения верны !
    30 вис
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