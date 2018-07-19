Испытания "Кинжала". Впечатляющие кадры с МиГ-31 и Ту-22М3

В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

Сегодня министерство обороны России опубликовало уникальное видео с испытаниями новейшего российского гиперзвукового комплекса «Кинжал». Отмечается, что ракеты были испытаны на целях различного характера – наземных и морских. Об этом сообщил СМИ заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов. По его словам, первый учебно-боевой пуск «Кинжала» состоялся ещё в марте.Ролик с испытанием гиперзвукового ударного комплекса демонстрируется на официальном сайте телеканала НТВ – ссылка Носителем «Кинжала» объявлялся истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ. При этом у оборонного ведомства, как уже было заявлено, есть планы по оснащению «Кинжалами» и дальних бомбардировщиков. И испытания новейшего гиперзвукового комплекса проводились с участием Ту-22М3.Из заявления Сергея Дронова:На кадрах видно, как ракета отделяется от носителя (самолёта) и, имея существенную стартовую скорость, через несколько секунд включает собственный двигатель, улучшая скоростные параметры.Испытания "Кинжала" уже активно комментируют специалисты, отмечая, что теперь у ВКС РФ фактически имеются два носителя для такого рода новейшего оружия, а значит, повышается и радиус его применения.