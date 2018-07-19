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Минобороны проведёт модернизацию «Калибра»
Российское военное ведомство приняло решение модернизировать крылатые ракеты «Калибр», поступившие на вооружение в 2013 году, сообщают Известия.
В скором времени Минобороны закажет работы по модернизации, техобслуживанию и продлению сроков службы ракет 3М-14 («Калибр-НК») и 3М-54 («Калибр-ПЛ»).
Доработка изделий завершится в 2019 году, стоимость сделки превысит 40 млн. рублей.
3М-14 предназначена для уничтожения наземных объектов (пунктов управления войсками, складов вооружений и пр.), а ЗМ-54 – для уничтожения кораблей (закуплено небольшое количество таких ракет).
Напомним, в октябре 2015 года «Калибры» впервые были применены по реальным целям. Тогда из акватории Каспийского моря был произведен пуск 26 ракет по 11 террористическим объектам в Сирии.
По мнению военного эксперта Антона Лаврова, модернизация ракет связана с увеличением их точности – чем ближе к цели она падает, тем больше разрушительный эффект. То есть, модернизация сделает «Калибры» более мощным средством поражения без увеличения массы самого изделия.
Конечно, без обновления программного обеспечения ракеты здесь вряд ли обойдется, добавил эксперт.
В Соединенных Штатах неоднократно проводились мероприятия по модернизации крылатых ракет «Томагавк». Последние улучшения, по сообщениям прессы, осуществлены в прошлом году. Согласно информации, после доработки американские КР должны были получить возможность поражать движущиеся объекты и даже «зависать» на некоторое время в воздухе в ожидании появления целей и приказа на их уничтожение.
В скором времени Минобороны закажет работы по модернизации, техобслуживанию и продлению сроков службы ракет 3М-14 («Калибр-НК») и 3М-54 («Калибр-ПЛ»).
Доработка изделий завершится в 2019 году, стоимость сделки превысит 40 млн. рублей.
3М-14 предназначена для уничтожения наземных объектов (пунктов управления войсками, складов вооружений и пр.), а ЗМ-54 – для уничтожения кораблей (закуплено небольшое количество таких ракет).
Напомним, в октябре 2015 года «Калибры» впервые были применены по реальным целям. Тогда из акватории Каспийского моря был произведен пуск 26 ракет по 11 террористическим объектам в Сирии.
По мнению военного эксперта Антона Лаврова, модернизация ракет связана с увеличением их точности – чем ближе к цели она падает, тем больше разрушительный эффект. То есть, модернизация сделает «Калибры» более мощным средством поражения без увеличения массы самого изделия.
Конечно, без обновления программного обеспечения ракеты здесь вряд ли обойдется, добавил эксперт.
В Соединенных Штатах неоднократно проводились мероприятия по модернизации крылатых ракет «Томагавк». Последние улучшения, по сообщениям прессы, осуществлены в прошлом году. Согласно информации, после доработки американские КР должны были получить возможность поражать движущиеся объекты и даже «зависать» на некоторое время в воздухе в ожидании появления целей и приказа на их уничтожение.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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