14:25 19 июля
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Минобороны проведёт модернизацию «Калибра»

Российское военное ведомство приняло решение модернизировать крылатые ракеты «Калибр», поступившие на вооружение в 2013 году, сообщают Известия.



В скором времени Минобороны закажет работы по модернизации, техобслуживанию и продлению сроков службы ракет 3М-14 («Калибр-НК») и 3М-54 («Калибр-ПЛ»).


Доработка изделий завершится в 2019 году, стоимость сделки превысит 40 млн. рублей.

3М-14 предназначена для уничтожения наземных объектов (пунктов управления войсками, складов вооружений и пр.), а ЗМ-54 – для уничтожения кораблей (закуплено небольшое количество таких ракет).

Напомним, в октябре 2015 года «Калибры» впервые были применены по реальным целям. Тогда из акватории Каспийского моря был произведен пуск 26 ракет по 11 террористическим объектам в Сирии.

По мнению военного эксперта Антона Лаврова, модернизация ракет связана с увеличением их точности – чем ближе к цели она падает, тем больше разрушительный эффект. То есть, модернизация сделает «Калибры» более мощным средством поражения без увеличения массы самого изделия.

Конечно, без обновления программного обеспечения ракеты здесь вряд ли обойдется, добавил эксперт.

В Соединенных Штатах неоднократно проводились мероприятия по модернизации крылатых ракет «Томагавк». Последние улучшения, по сообщениям прессы, осуществлены в прошлом году. Согласно информации, после доработки американские КР должны были получить возможность поражать движущиеся объекты и даже «зависать» на некоторое время в воздухе в ожидании появления целей и приказа на их уничтожение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:52
    учитывая то,какой петрушка сейчас в Белом Доме,плюс союзнички типа Армении,которым не нравятся наши военные базы,возврат к истине,что лучшие наши союзники это армия и флот-единственно правильный путь...
    taiga2018
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:59
      Возможно, что то возьмут и со сбитых "Томагавков".

      "Калибр" ЗМ-14Э
      Владыка Ситх
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:11
        Обязательно , было бы глупо не воспользоваться.
        Идущий
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:32
          Что там можно взять кроме шильдика) учитывая ещё тот факт, что калибры превосходят топоры по характеристикам. Судя по объему выделенных средств, речь идёт о модернизации системы управления или т.п.
          maxim947
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:44
            Я не специалист , не могу судить , но как человек проживший много лет , знаю что опыт других надо использовать - спецам виднее.
            Идущий
  2. alexmach (Александр) Сегодня, 12:02
    Интересно, а значит ли это, что всякие там противолодочные варианты калибра типа 91РТЭ2 и не закупались никогда?
    alexmach
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 12:46
      Видео одно по интернетам гуляет, на котором Адмирал Горшков как-раз таки противолодочной ракетой и стреляет hi
      Wiruz
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:10
    Надо апгрейдить ракеты по-любому
    Грибок
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 12:24
    Цитата: alexmach
    Интересно, а значит ли это, что всякие там противолодочные варианты калибра типа 91РТЭ2 и не закупались никогда?

    Если честно, то НИ РАЗУ даже не упоминалось хотя бы о применении на учениях этих вариантов ракет. Даже нельзя сказать, закупалась ли противокорабельная с сверхзвуковой ступенью
    Старый26
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 12:48
      Закупалась сверхзвуковая ПКР, ей даже стреляли. Ну как минимум один раз.
      Wiruz
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:10
        Может это была П-800?
        Чича сквад
  5. iouris (iouris) Сегодня, 12:53
    Лучшее - враг хорошего. А что навигационная погрешность применённых Калибров" слишком велика?
    iouris
  6. mashinist Сегодня, 13:09
    хох так они технологии с тех сбитых топоров могли взять！
    а с другой стороны у старых топоров наши “новые” ракеты что то позаимствовали？ что же у нас за новьё？？
    дааа нашим ещё придстоит догонять...
    mashinist
    1. Юра (Юрий) Сегодня, 13:37
      Цитата: mashinist
      дааа нашим ещё придстоит догонять...

      Судя по флагу вы говорите о США? Ну тогда догоняйте. laughing
      Юра
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:13
      Ну там же были не только Топоры, ещё и Скальп были.
      Чича сквад
  7. Zomanus (Алексей) Сегодня, 13:28
    Сменят блоки управления и прошивку.
    Тем самым поспособствовав развитию оборонки.
    Вот работу этих ракет мы точно скоро увидим и не раз.
    Zomanus
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