Грозный «Посейдон»: появились «живые» кадры российской суперторпеды

В марте текущего года президент России Владимир Путин представил сразу несколько прорывных оружейных систем, которые призваны не только восстановить ядерный паритет США, но и существенно усилить возможности Вооруженных сил РФ.



Уже тогда появились предположения, что "новое оружие России" – не более, чем выдумка. Однако затем Минобороны продемонстрировало кадры испытания гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал", а также видео бросковых испытаний стратегической ракеты "Сармат". После этого скептиков поубавилось.



Теперь же военное ведомство России опубликовало первые "живые" изображения стратегической океанской системы "Посейдон". Ее особенностью является наличие ядерной силовой установки, которая обеспечивает этой суперторпеде неограниченную дальность хода. Благодаря своим характеристикам, ее практически невозможно обнаружить и уничтожить.





Главной задачей "Посейдона" станет борьба с авианосными ударными группами противника, а также уничтожение баз Военно-морских сил на побережье.









