Ядерный «Буревестник» показал себя: первые видеокадры вблизи

После анонса президентом РФ Владимиром Путиным новых стратегических ударных систем в марте 2018 года, в России и в мире заговорили о "большом обмане". Дескать российский президент лжет, никакого "нового оружия" нет, а все, что нам показали – не более, чем информационная война.



Больше всего вопросов у обывателя вызывала крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник". Сообщалось, что она имеет неограниченную дальность и может днями, а то и неделями барражировать в воздухе, ожидая команды на нанесение удара по противнику.



Разработка этой ракеты началась почти 18 лет назад, когда Вашингтон принял решение выйти из Договора по ПРО и начал подготовку к размещению противовоздушных систем в Европе. Еще тогда Владимир Путин предупредил американскую сторону, что Россия не станет сидеть сложа руки и смотреть, как на ее заднем дворе развертывается угрожающее ей оружие.





Тогда было принято решение о создании крылатой ракеты, способной лететь по самой запутанной траектории на неограниченную дальность. Перехватить такую цель практически невозможно, а значит американская ПРО в Европе теряет всякий смысл.









