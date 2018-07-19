14:27 19 июля
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Испытания "Авангарда". Первые кадры реального пуска

Минобороны решило продолжить серию репортажей об испытаниях перспективных отечественных вооружений. После публикации испытаний гиперзвукового комплекса «Кинжал» продемонстрированы кадры испытаний «Авангарда». При этом отмечено, что в РФ началось серийное производство боевых модулей такого рода вооружений.

Кадры испытаний перспективного гиперзвукового комплекса "Авангард" опубликованы оборонным ведомством.

На представленных кадрах можно видеть процесс прибытия "Авангарда" к месту пуска, установку ракеты на стартовой площадке, а также её последующий выход из стартового блока с выбросом пламени и дыма. Ранее "Авангард" демонстрировался лишь в формате компьютерной графики, что нередко высмеивалось теми, кто до сих пор считает нарисованным Крымский мост, картонным ОТРК "Искандер" и фейковым успешное проведение чемпионата мира по футболу в России. Но для таких "специалистов" не будет являться доказательством даже то, если их твёрдый лоб сам столкнётся с корпусом "Кинжала" или "Авангарда".


После показа видеоматериалов пуска ракеты демонстрируется графика, на которой показано отделение боевого блока "Авангарда" с последующим его эффективным маневрированием на участке во время приближения к цели.

Ролик от МО РФ:


Нужно отметить, что полёт проходит в плотных слоях атмосферы. При этом максимальная скорость боевого блока, как заявлено производителями, двадцатикратно превосходит скорость звука.

Теперь остаётся дождаться комментариев заокеанских экспертов, которые вновь "увидят", как российская гиперзвуковая боеголовка приближается к Флориде. Напомним, что в интервью ТК FoxNews с Владимиром Путиным американский журналист пытался заявить президенту РФ, что именно на Флориду в графике была направлена российская ракета. Владимир Путин отметил, что подарит американцу этот ролик с тем, чтобы тот лучше его рассмотрел и не говорил ерунды.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 45

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  1. NordUral (Евгений) Сегодня, 12:13
    Нужно отметить, что полёт боевого блока проходит в плотных слоях атмосферы. При этом максимальная скорость, как заявлено производителями, двадцатикратно превосходит скорость звука.

    Сомневаюсь я что-то...
    NordUral
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:17
      Цитата: NordUral
      Сомневаюсь я что-то...

      Ну это даже чуть меньше 1й космической, примерно 6,5 км\с, что и реально, ибо в космос улетел бы... wink
      MPN
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:29
        Для того что бы были договороспособными и этого достаточно. lol
        Идущий
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:38
          Российская элита думаю уже поняла, кто они там без сильной страны, пример Березовского очень нагляден
          Аристарх Людвигович
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:44
            И не только Березовского , а сколько мы ещё не знаем.
            Идущий
          2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:56
            Тут надо еще разобраться где элита, а где беспредельщики с хватательным рефлексом. Первые в большинстве живут в России, а вторых и раскулачивание не вылечит.
            Berkut24
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:21
      Сомневаюсь я что-то...

      Какие Ваши доказательства? laughing
      bk316
      1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 12:26
        Цитата: bk316
        Сомневаюсь я что-то...

        Какие Ваши доказательства? laughing

        Нет у него доказательств... laughing
        Красота! Такой подарок вашингтонскому обкому!
        Dashout
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:34
          Женя. hi беда всех этих роликов в отсутствии кадров попадания в реальную цель . без этого оружие становится чем-то вроде бумажного самолетика
          роман66
          1. Например Сегодня, 12:41
            Что-то не припомню я ролика о попадании в реальную цель ни Булавы ни Тополя. winked
            Но ведь ни кто и не требовал ранее таких роликов.
            А сейчас подавай....
            Влияние Голливуда на лицо. Или на лице. wink
            Например
            1. роман66 (роман) Сегодня, 12:45
              про булаву и тополь, по крайней мере сообщают, что цели на камчатке поражены
              роман66
            2. SSR (Roman) Сегодня, 13:18
              Цитата: Например
              Влияние Голливуда на лицо. Или на лице.

              Кстст про результат на или лицо.
              Имха. ВВП не только должен этот ролик насекомому алопу тз фокс ньюз подарить, но и во время интервью, он этому упытю должен был задать вопрос.
              - вы перестали лгать или всё ещё лжёте?
              - вы перестали вредить своей стране или всё ещё вредите?

              Владимир Путин отметил, что подарит американцу этот ролик с тем, чтобы тот лучше его рассмотрел и не говорил ерунды.

              Лично меня эта насекомое живущее в лобковых волосах, изрядно подбесило.
              SSR
          2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:30
            Роман! Пусть все критики моего сомнения объяснят, как этот блок столь длительное время на 20 махах может летать в плотных слоях атмосферы.
            Я рад бы был, если бы то было возможным, нам надо вооружиться так, чтобы отбить любые мысли о превентивном или другом ударе по России.
            Попугать, конечно, можно и мультиками. Рейган это сумел сделать с нашими маразматиками из Политбюро, но вот не знаю, напугают ли мультики американцев. Они народ упертый, признают только факты. А с этим пока не очень.
            NordUral
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:37
              в плотных - не знаю. чисто энергетика не понятна
              роман66
            2. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:47
              Рейган это сумел сделать с нашими маразматиками из Политбюро


              Вы не правы Рейгану как раз не удалось втюхать программу СОИ, даже своим.
              krops777
            3. SETTGF (Евгений) Сегодня, 13:56
              NordUral! Рейган не руководство СССР попугал, а сам попугался, когда конструкторы США не смогли создать поезда с межконтинентальными баллистическими ракетами... Не смогли создать рентгеновский лазер с ядерной накачкой и прочие системы вооружений, а грозились на весь Мир! И как-то некрасиво так писать про СССР - ведь благодаря нашим дедам вы существуете на этом свете!
              SETTGF
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:09
        Пусть нам покажут этот гиперзвуковой блок, вернее его теплозащиту. А не разгонную часть.
        NordUral
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:12
          Цитата: NordUral
          Пусть нам покажут этот гиперзвуковой блок, вернее его теплозащиту. А не разгонную часть.

          А также всю техническую документацию и состав композиционных материалов теплозащиты.
          Аристарх Людвигович
          1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:34
            Не стоит передергивать, лучше мозги включать. Нет пока таких аппаратов с такой скоростью, да с возможностью маневрирования в плотных слоях. Хотя, лучше чтобы они у нас действительно были, но это пока фантазии.
            NordUral
            1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 14:02
              Цитата: NordUral
              Не стоит передергивать, лучше мозги включать. Нет пока таких аппаратов с такой скоростью, да с возможностью маневрирования в плотных слоях. Хотя, лучше чтобы они у нас действительно были, но это пока фантазии.

              Вы как себе представляете кадры видеосъёмки летящего на гиперзвуке маневрирующего блока ??? И чем это снимать ?
              DMB_95
        2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 14:20
          Цитата: NordUral
          Пусть нам покажут этот гиперзвуковой блок, вернее его теплозащиту.

          И ключи от квартиры , где деньги лежат ..
          DMB_95
    3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:32
      У сомневающихся пессимистов никогда ничего не работает, ни взлетает, ни летает, ни ......... . Одни только стенания и оханья. wassat
      Egorovich
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:11
        Я анекдоты про пессимистов и оптимистов пересказывать не буду. Просто законы физики Путин еще не научился отменять, да и не научится.
        NordUral
        1. Юра (Юрий) Сегодня, 13:31
          Цитата: NordUral
          Просто законы физики Путин еще не научился отменять, да и не научится.

          А вы все их знаете? Или лучше пусть так вопрос звучит: "А мы все их знаем?"
          Юра
    4. Choro (Choro) Сегодня, 13:47
      Попроси "своего" президента, чтобы разрешил открыть рот пошире, тогда сомнения сразу развеются в пыль и прах. Гарантия 150%.
      Choro
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 14:05
        Цитата: Choro
        Попроси "своего" президента, чтобы разрешил открыть рот пошире, тогда сомнения сразу развеются в пыль и прах. Гарантия 150%.

        Открывай , разрешение получено . laughing
        DMB_95
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:15
        Цитата: Choro
        Попроси "своего" президента, чтобы разрешил открыть рот пошире, тогда сомнения сразу развеются в пыль и прах. Гарантия 150%.

        И откуда вас таких набежало? На "Цензоре" СБУ спецоперацию проводит, что ли? Все шумеры сюда слиняли? wassat
        Piramidon
    5. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:12
      Цитата: NordUral
      Сомневаюсь я что-то...

      Никто Вам не запрещает сомневаться..
      Piramidon
  2. собаковод Сегодня, 12:14
    Теперь остаётся дождаться комментариев заокеанских экспертов, который вновь "увидят", как российская гиперзвуковая боеголовка приближается к Флориде. Напомним, что в интервью ТК FoxNews с Владимиром Путиным американский журналист пытался заявить президенту РФ, что именно на Флориду в графике была направлена российская ракета. Владимир Путин отметил, что подарит американцу этот ролик с тем, чтобы тот лучше его рассмотрел и не говорил ерунды.

    Им бы вспомнить планы их правительства середины прошлого века
    собаковод
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:35
      а хрена вспоминать - вряд ли они сильно поменялись
      роман66
  3. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:31
    Огромная плоская штука на ракете и есть Авангард в контейнере? Что-то как-то смело его напоказ выставили.
    Wedmak
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:31
    Говорят, что и "Посейдон" готов к испытаниям. Хорошо бы с полным боезарядом http://rusvesna.su/news/1531992009
    Дормидонт
  5. Xander (Александр) Сегодня, 12:31
    На ролике видно как ракета вылетает из зеленых унитазиков с территории США и пролетает через Японию на запад, наверно в Кирзахстан.
    Xander
    1. 100502 (2203) Сегодня, 13:56
      Что употреблял?
      100502
  6. arhPavel (Paul) Сегодня, 12:34
    Думаю это результат встречи в Финляндии, дано распоряжение показать неверующим реальные образцы.
    Для того, чтобы Дональду было проще обосновывать дальнейшее развитие ситуации
    arhPavel
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 12:35
    американский журналист пытался заявить президенту РФ, что именно на Флориду в графике была направлена российская ракета.
    Нет, какая Флорида? Ракета направлялась точнехенько в озабоченную ГОЛОВУ американского журналиста.
    мерцание
  8. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 12:40
    ВВПи надо было ответить как у нас говорится
    -когда кажется креститься надо
    bmv04636
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:07
      А если они атеисты... request
      Архивариус Вася
  9. фрезер (александр) Сегодня, 13:08
    С каких пор подача новостей на сайте стала хамски пропагандисткой?
    фрезер
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:18
      С тех пор как вы тут завелись рагули.
      Грибок
  10. Zomanus (Алексей) Сегодня, 13:24
    "Авангард" вещь отличная, если успеют запустить.
    Интересно, с мобильного комплекса можно запуск произвести?
    Но давайте честно, это оружие делается для того,
    что бы простоять весь гарантийный срок в шахте и быть
    утилизированным в плановом порядке.
    Zomanus
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:38
      Если он действительно существует с такими характеристиками и простоит положенный срок на дежурстве, а потом будет утилизирован - то свою роль он выполнит на все сто! Только вот одно - если это не персонаж мультфильма... Буду рад ошибиться в своих сомнениях.
      NordUral
  11. mashinist Сегодня, 13:27
    в том ролике реально карта флориды
    mashinist
  12. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:37
    По правде сказать, ролик демонстрирует только запуск разгонного блока, возможно, с массогабаритным макетом на борту, возможно - с реальным изделием.
    Мало кто сомневается в возможности запуска баллистической ракеты из шахты, а больше ничего реального и не показано. Да, очертания головной части совпадают с тем, что показано в анимационной части, но этого маловато для того, чтобы судить о степени готовности.
    kakvastam
  13. maiman61 (Юрий) Сегодня, 13:53
    Точно по Флориде! Молодцы!
    maiman61
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