14:26 19 июля
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Войсковые испытания Су-57 начнутся в 2019 году

В начале следующего года в 4-й Центр боевой подготовки (Липецк) поступят для испытаний два серийных истребителя пятого поколения Су-57, сообщают Известия.



В Минобороны газете рассказали, что первыми новейшие истребители протестируют летчики-инструкторы. Первоначальной задачей станет проверка системы вооружений самолета и радиолокационных станций. Также будут проведены пуски авиационных средств поражения.


По итогам войсковых испытаний военные специалисты разработают программу боевой подготовки, составят руководство по тактическим приемам, позволяющим максимально эффективно использовать летные возможности, возможности бортовой аппаратуры и вооружения новейших машин.

Затем в липецком центре начнутся занятия по обучению летчиков строевых эскадрилий и авиационных полков.

По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО Валерия Горбенко, в Липецке фактически начнется боевая эксплуатация истребителя. Летчики-испытатели будут сообщать инструкторам свои замечания, касающиеся конструкции и работы самолета, на основе которых в инструкции будут вноситься незначительные изменения.

Эксперт отметил, что обычно на этом этапе начинается серийный выпуск боевых самолетов. Он уверен, что от поступления в центр подготовки до начала поставок машин непосредственно в войска пройдет немного времени – всего несколько месяцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:33
    Он уверен, что от поступления в центр подготовки до начала поставок машин непосредственно в войска пройдет немного времени – всего несколько месяцев.
    Несколько, это сколько? Месяцев 20-30?
    MPN
    1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 12:38
      Ну, что Вы... Не более 100 laughing
      Алексей 2016
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:02
        Цитата: Алексей 2016
        Ну, что Вы... Не более 100 laughing

        А вам нужно здесь и сейчас по 100/500 штук в день? Машина эта очень дорогая, и вряд ли, все силы ВПК бросят на ее строительство. Пока нам хватает истребителей поколения 4++. Тем более, что пресловутые F35, которые ЯНКЕСЫ от фонаря нарекли 5-м поколением, никаких преимуществ перед нашими 4++ не имеют.
        Пы.Сы. Возражения на счет "невидимости" - фантастика, для американского обывателя. Не видят его те, которые не видят "неуловимого Джо", который никому не нужен.
        Piramidon
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:57
      Нет, ну поступать то они будут, только в количестве несколько единиц в год, не больше. Вообще, уже давно понятно, что денег у МО на массовую закупку Су-57 и Армат нет и в ближайшие лет 5 -7 не будет. Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти или другие патриотические силы и снесут это олигархическое иго с плеч русского народа
      Гаргантюа
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:03
        Цитата: Гаргантюа
        Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти или другие патриотические силы и снесут это олигархическое иго

        СССР пришел в упадок когда никаких олигархов не было и в помине. Да и в Северной Корее я не слышал что бы были алигархи... wassat
        Вендиго
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:14
          На СССР была слишком большая нагрузка по поддержке лояльных режимов по всему миру. В добавок, шла очень затратная война в Афганистане, упали цены на нефть. А тут еще к власти пришел "реформатор" Горбачев с убийственными для страны политическими реформами и сухими законами. Если вы всерьез сравниваете небольшую Северокорейскую республику с самой большой, самой богатой природными ресурсами страной в мире, то это много о вас говорит .
          Гаргантюа
        2. gig334 (прохожий) Сегодня, 13:47
          Цитата: Вендиго
          Цитата: Гаргантюа
          Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти или другие патриотические силы и снесут это олигархическое иго

          СССР пришел в упадок когда никаких олигархов не было и в помине. Да и в Северной Корее я не слышал что бы были алигархи... wassat

          СССР пришёл в упадок из-за внутреннего предательства в высших эшелонах власти, слишком много скопилось оборотней, после смерти Сталина. И он не развалился, а его умышленно развалили, создавая искусственно внутренние трудности в экономике и т д. Проще говоря, он развалился не из-за несовершенной социалистической (плановой) экономики, она то как раз была совершенна и перспективна, а из-за внутреннего предательства. И правильно вам сказали, сравнивать СССР , у которой были такие мощности и ресурсы с Северной Кореей, может только необразованный и глупый человек.
          gig334
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:09
        Цитата: Гаргантюа
        . Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти ....

        wassat

        Боже упаси..! Особенно нынешних, которые назвались коммунистами...
        НасРать
      3. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:16
        Цитата: Гаргантюа
        Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти или другие патриотические силы и снесут это олигархическое иго с плеч русского народа


        Нет уж хватит над Россией издеваться , лучше без них обойдемся.
        Идущий
      4. gig334 (прохожий) Сегодня, 13:50
        Нет, ну поступать то они будут, только в количестве несколько единиц в год, не больше. Вообще, уже давно понятно, что денег у МО на массовую закупку Су-57 и Армат нет и в ближайшие лет 5 -7 не будет. Будем ждать, когда опять коммунисты придут к власти

        Было бы не плохо, при коммунистах армия была на высоте, и социальная справедливость была. Так что в зависимости от либеральной шелухи, тут я с вами согласен. Что касается Су-57, массовой закупки не будет. Посмотрите во что превращается флот? в мелкий речной и прибрежный(дизельный), я про то, что про новые атомные авианосцы, крейсера и эсминцы можно забыть. Самая большая страна в мире, её берега омывают множество морей и океанов и не имеет атомного военного флота(корабли первого ранга). Позор. И про массовое производство самолётов пятого поколения можно забыть, так и будут ежегодно кормить завтраками, как они это делают уже много лет.
        gig334
      5. cariperpaint Сегодня, 14:26
        Боюсь этих коммунистов самих и снесут к чертям.
        cariperpaint
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:33
    Сегодня новости, одна лучше другой! good
    Egorovich
  3. Apollo (Алех) Сегодня, 12:33
    Вряд ли он появится в ВКС РФ в ближайшие 5 лет. Денег в стране на это нет.
    Apollo
    1. Например Сегодня, 12:36
      О как! Так это на ваши деньги ВКС закупаться планировали? А у вас денег на это нет. Блин. Печалька. wassat love
      Будут искать laughing
      Например
      1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 12:46
        Ну закупят 10 штук и что измениться? Деньги пускают на закупку самолетов предыдущего поколения. Также и по другим видам вооружений и ВТ. Таскают их(новые разработки) не один год по парадам и говорят, что вот-вот поступать на вооружение будут. Только подождать немного, до окончания испытаний, и так уже не один год. Потом выясняется, что если и закупят, то штучно.Денег нет. А хотелось бы новую технику, а не модернезированые образцы, в частях и на флоте видеть. И в достаточном количестве.
        Алексей 2016
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:01
          Алексей 2016

          Вам такое понятие, как войсковые испытания, говорит о чём- нибудь?
          Через них все типы новых самолетов проходили, у нас так заведено было всегда.
          Одной эскадрильи на базе одного строевого полка достаточно.
          И действительно, не тиражируйте здесь глупости.. Не зная основ...
          NN52
          1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 13:38
            такое понятие, как войсковые испытания, говорит о чём- нибудь. Но не тогда, когда они годами.А на выходе пшик.
            Алексей 2016
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 13:05
        Цитата: Например
        ак это на ваши деньги ВКС закупаться планировали?

        Так не только за его но и за ваши тоже... Или вы не платите налоги?
        Вендиго
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 12:38
    Цитата: Например
    О как! Так это на ваши деньги ВКС закупать планировали? А у вас денег на это нет. Блин. Печалька. wassat love

    Не тиражируйте свою глупость.
    Apollo
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:00
      Не обращайте внимание, они блаженные yes
      Гаргантюа
  5. Jerk Сегодня, 12:50
    Странно, вроде тут уже целая серия статей была, что 57е строить не будут, прям такая радость была...
    Jerk
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:09
      Это метода такая:"догадайся сам")))
      Если, у своих "непонятки ",то у супостата,мозг плавится, совсем tongue
      Сибирский цирюльник
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