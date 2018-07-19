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Андреевский флаг на «Адмирале Горшкове» поднимут накануне Дня ВМФ
Фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) войдет в состав Военно-морского флота 28 июля, накануне главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Церемония подъема Андреевского флага пройдет в Санкт-Петербурге на «Северной верфи». В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, руководство ОСК и проектно-конструкторских организаций.
На следующий день после церемонии корабль займет свое место в парадном строю на Главном военно-морском параде.
В пресс-службе напомнили, что «Адмирал Горшков» прибыл в Финский залив несколько дней назад, совершив переход с Северного флота в составе отряда кораблей, в который также вошли крейсер «Маршал Устинов, большой противолодочный корабль «Североморск» » и АПЛ «Орел».
«Адмирал Горшков» – головной корабль проекта 22350, многие технические решения в фрегате реализованы впервые. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. К настоящему времени корабль прошел 65 тыс. миль. Надежность его вооружения и силовой установки подтверждена.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т, их длина – 135 м, ширина – 16 м. Максимальная скорость – 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Экипаж – от 180-ти до 210 человек.
Фрегат имеет на вооружении пусковую установку для 16 ракет «Оникс» или «Калибр-НК», зенитный комплекс «Редут», артустановку А-192 (130 мм). В качестве противолодочного оружия имеет на борту комплекс «Пакет-НК». Может нести вертолет типа Ка-27.
Церемония подъема Андреевского флага пройдет в Санкт-Петербурге на «Северной верфи». В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, руководство ОСК и проектно-конструкторских организаций.
На следующий день после церемонии корабль займет свое место в парадном строю на Главном военно-морском параде.
В пресс-службе напомнили, что «Адмирал Горшков» прибыл в Финский залив несколько дней назад, совершив переход с Северного флота в составе отряда кораблей, в который также вошли крейсер «Маршал Устинов, большой противолодочный корабль «Североморск» » и АПЛ «Орел».
«Адмирал Горшков» – головной корабль проекта 22350, многие технические решения в фрегате реализованы впервые. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. К настоящему времени корабль прошел 65 тыс. миль. Надежность его вооружения и силовой установки подтверждена.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т, их длина – 135 м, ширина – 16 м. Максимальная скорость – 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Экипаж – от 180-ти до 210 человек.
Фрегат имеет на вооружении пусковую установку для 16 ракет «Оникс» или «Калибр-НК», зенитный комплекс «Редут», артустановку А-192 (130 мм). В качестве противолодочного оружия имеет на борту комплекс «Пакет-НК». Может нести вертолет типа Ка-27.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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