14:25 19 июля
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Андреевский флаг на «Адмирале Горшкове» поднимут накануне Дня ВМФ

Фрегат «Адмирал Горшков» (проект 22350) войдет в состав Военно-морского флота 28 июля, накануне главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Андреевский флаг на «Адмирале Горшкове» поднимут накануне Дня ВМФ


Церемония подъема Андреевского флага пройдет в Санкт-Петербурге на «Северной верфи». В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, руководство ОСК и проектно-конструкторских организаций.


На следующий день после церемонии корабль займет свое место в парадном строю на Главном военно-морском параде.

В пресс-службе напомнили, что «Адмирал Горшков» прибыл в Финский залив несколько дней назад, совершив переход с Северного флота в составе отряда кораблей, в который также вошли крейсер «Маршал Устинов, большой противолодочный корабль «Североморск» » и АПЛ «Орел».

«Адмирал Горшков» – головной корабль проекта 22350, многие технические решения в фрегате реализованы впервые. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. К настоящему времени корабль прошел 65 тыс. миль. Надежность его вооружения и силовой установки подтверждена.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т, их длина – 135 м, ширина – 16 м. Максимальная скорость – 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4,5 тыс. миль. Экипаж – от 180-ти до 210 человек.

Фрегат имеет на вооружении пусковую установку для 16 ракет «Оникс» или «Калибр-НК», зенитный комплекс «Редут», артустановку А-192 (130 мм). В качестве противолодочного оружия имеет на борту комплекс «Пакет-НК». Может нести вертолет типа Ка-27.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:23
    Приняли таки волевое решение не ждать когда доведут до ума Полимент-Редут.
    Аристарх Людвигович
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:38
      А Вы точно знаете что не довели?Вам об этом лично доложили?
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Приняли таки волевое решение не ждать когда доведут до ума Полимент-Редут.
      210окв
    2. san4es Сегодня, 13:49
      Цитата: Аристарх Людвигович
      ...доведут до ума Полимент-Редут.

      hi По сообщениям от 2.6.2014 и от 19.9.2014, во время выходов в море экипаж корвета «Сообразительный» проекта 20380 Балтийского флота выполнял задачу по отражению ракетного удара условного противника. В качестве мишени оба раза использовалась крылатая ракета, запущенная с ракетного катера «Р-257» (проекта 12411-Т «Молния»). Стрельбу по мишени экипаж корвета выполнял из ЗРК морского базирования «Редут». Запущенная с корвета ракета оба раза успешно поражала назначенную цель. Стрельба оба раза проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств РЭП.
      По сообщению от 11.6.2014, в морском полигоне Балтийского флота экипаж корвета «Сообразительный» проекта 20380 впервые провёл тактическое учение с поражением надводной цели зенитной ракетой. Стрельба по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника, выполнялась с использованием ЗРК морского базирования «Редут»
      25.08.2016, в ходе тактических учений корвет «Сообразительный», используя зенитный ракетный комплекс «Редут», уничтожил мишень, имитирующую противокорабельную ракету. Об этом сообщает пресс-релиз Западного военного округа. Ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля «Гейзер». Как отмечается в сообщении, стрельбы проводились в сложной помеховой обстановке с использованием условным противником средств радиоэлектронной борьбы soldier
      окт. 2015 г.
      san4es
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:07
        Простите, а какое отношение Ваша копипаста имеет к ЗРК "Полимент-Редут" Горшкова?
        Андрей из Челябинска
  2. avt Сегодня, 13:36
    Ну ,,Горшков"может и не отмучился,зато Зеленодольск ,,Орехово-Зуево" на воду походу спустил планово. good Глядишь к концу года заступит на вахту в ЧФ , или КБФ.
    avt
    1. next322 (алекс) Сегодня, 13:44
      планово на воду ОЗ спущен еще в прошлом году........на всякий случай.............планово он уже должен начать буксировку МРК в Новоросийск на ЗХИ
      next322
      1. avt Сегодня, 14:22
        Цитата: next322
        планово на воду ОЗ спущен еще в прошлом году........на всякий случай.............планово он уже должен начать буксировку МРК в Новоросийск на ЗХИ

        request
        Видимо, на АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в Республике Татарстан в рабочем порядке был спущен или готовится к спуску на воду МРК проекта 21631 «Буян-М» «Орехово-Зуево».
        По крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные местой епархией.

        18 июля 2018 года Владыка приезжал на завод освящать МРК, который «скоро отправится на боевую службу».
        С сайта ,,Сделано у нас"
        avt
  3. mashinist Сегодня, 13:50
    кораблики уууу
    mashinist
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:54
    Как то напомнило советские времена. Сдать не быстрее и качественнее, а к какой то дате. request
    Piramidon
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 14:18
      Скажем прямо - про качественно мы ничего наверняка сказать не можем.. хотя в прошлом году было "ещё не готово" а в этому вдруг стало пригодно, без сообщений про прохождение испытаний.

      А вот с быстро - ясно что не получилось. С качественно есть тоже вопросы, что тогда ещё остается? То и делают.
      alexmach
  5. Wiruz (Алексей) Сегодня, 13:55
    Принимают-таки наполовину небоеспособный корабль? Интересно. Поговаривали как-то о планах создания новой линейки ракет для Редута вместо 9М96-ых. Посмотрим
    Wiruz
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 14:24
      Цитата: Wiruz
      Принимают-таки наполовину небоеспособный корабль

      С чего вы это взяли?
      ultra
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:11
    Нужно было чтобы Путин на встрече с трампом заказал в сше пару корпусов авианосцев, по нашим чертежам, а реакторы и начинку мы сбацаем свои! Только так в ближайшие 50 лет Россия сможет построить авианосцы -заказав для них корпуса в Китае или сша! Янки ради бабла построят, и быстро их к нам приволокут! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
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