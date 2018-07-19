14:28 19 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

МЭР полон неожиданностей: Импортозамещение - тема из прошлого

Обращающее на себя внимание заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В ходе обсуждения темы импортозамещения на площадке Валдайского клуба Орешкин заявил, что импортозамещение, оказывается, является «темой из прошлого».

По словам г-на Орешкина, эту тему актуально было обсуждать 3-4 года назад, а сейчас «у российской экономики уже другая повестка».
В чём же эта повестка, по мнению представителя российского правительства, заключается?

Максим Орешкин считает, что теперь нужно сосредоточиться на наращивании экспорта российской продукции, расширять возможности по выходу на зарубежные рынки.

Орешкин:
Тема экспорта и выхода на внешние рынки играет гораздо большую роль.


МЭР полон неожиданностей: Импортозамещение - тема из прошлого


А до этого не играла?

При этом глава МЭР заметил, что никакого национального проекта по импортозамещению, в России, оказывается, не существует, а вот проект по совершенствованию экспорта имеется.

Министр экономического развития фактически ставит жирную точку в тех многочисленных спорах и обсуждениях, когда тема импортозамещения ставилась наиболее остро. Видимо, министр намекает на то, что тему импортозамещения пора забыть, ведь даже по товарам на полках магазина понятно, что на самом деле импорт в большинстве случаев заместили не отечественной продукцией, а другим импортом. В том числе и импортом с переклеенными этикетками, на которых указан российский производитель, но в составе далеко не всегда российские компоненты продукции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:25
    Автор додумывает и как у "некоторых" не в ту сторону. Речь идёт о реальной реализации импортозамещения по планам как раз 2013-14 годов. Планы уже давно сверстаны, идёт реализация, причем по большинству тем вполне успешно. Всем конечно же хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее и почему мы раньше не начали этот процесс, но это уже отдельные вопросы, хоть и справедливые.
    maxim947
  2. Apollo (Алех) Сегодня, 13:31
    Ну вот и финал всего этого импорто замещающего мракобесия. А ведь тем кто поверил все уши прожужжали о том, что не верьте, это очередной обман властей.
    Ну так кусайте теперь локти, точнее то что на них осталось.
    Apollo
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 13:34
      Цитата: Apollo
      Ну вот и финал всего этого импорто замещающего мракобесия. А ведь тем кто поверил все уши прожужжали о том, что не верьте, это очередной обман властей.
      Ну так кусайте теперь локти, точнее то что на них осталось.

      Статью бы хоть прочитали, прежде чем комменты строчить.
      Быков.
      1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 14:03
        Цитата: Быков.
        Цитата: Apollo
        Ну вот и финал всего этого импорто замещающего мракобесия. А ведь тем кто поверил все уши прожужжали о том, что не верьте, это очередной обман властей.
        Ну так кусайте теперь локти, точнее то что на них осталось.

        Статью бы хоть прочитали, прежде чем комменты строчить.

        Его не научили читать. Он воспитывался с рождения писателем.
        Вкд Двк
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:26
          Цитата: Вкд Двк
          Его не научили читать.
          Почему? Просто он умеет только крупные буквы (заголовки) читать. Многабукф не для него.
          Симаргл
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:36
      Подумали что написали?..Или Вы на "Ухе" живёте?
      Цитата: Apollo
      Ну вот и финал всего этого импорто замещающего мракобесия. А ведь тем кто поверил все уши прожужжали о том, что не верьте, это очередной обман властей.
      Ну так кусайте теперь локти, точнее то что на них осталось.
      210окв
    3. SSR (Roman) Сегодня, 13:37
      Цитата: Apollo
      Ну вот и финал всего этого импорто замещающего мракобесия. А ведь тем кто поверил все уши прожужжали о том, что это очередной обман властей.

      Ну обман не обман, но доверия к МЭР и правительству, точно не добавится.
      Негативные вести это -
      Один раз случайность, бывает.
      Два раза случайное совпадение, бввает.
      Три раза, это системная работа а не случайность.
      SSR
      1. udincev (Виктор) Сегодня, 14:04
        Цитата: SSR
        Три раза, это системная работа а не случайность

        А не три раза, а системная работа - это что будет? Риторический вопрос...
        udincev
      2. udincev (Виктор) Сегодня, 14:15
        Цитата: SSR
        Подумали что написали?..Или Вы на "Ухе" живёте?

        Похоже сказано, что то, что не с сумели сделать сами (импортозаместить) вместе с тем, что сумели - всё продать (экспортировать) и жить счастливо what Действительно бр-р-р...
        udincev
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:44
    теперь нужно сосредоточиться на наращивании экспорта российской продукции, расширять возможности по выходу на зарубежные рынки.

    а совокупить никак? а то получится, как в поговорке... Нос вытащил- хвост увяз, хвост вытащил- нос увяз...
    Masya Masya
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 14:08
      Правильно. Убрать профнепригодный состав правительства. А совокупляются они пусть в другом месте.
      udincev
  4. Stas157 (Стас) Сегодня, 13:48
    . Импортозамещение - тема из прошлого

    Получается всё импортозаметили успешно, теперь с таким же успехом берём следующий высоту? Жаль что в нашей стране нет независимой организации, которая бы оценивала эффективность нашего правительства, со стороны.
    Stas157
  5. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:58
    О каком импортозамещении может идти речь в стране с экспортно-ориентированной экономикой?
    Понятно, что экспорт без импорта смысла не имеет, и раз господа чиновники говорят о наращивании экспорта, значит, и импорт снижаться тоже не будет. Другое дело, что структура импорта (как и экспорта, кстати) может быть весьма различной, но о полном отказе от него глупо даже и мечтать.
    А министр просто ищет там, где светлее - гораздо проще наращивать производство для уже существующих рынков, чем развивать свой собственный...
    kakvastam
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:03
      Около двух тысяч товаров импортозаместили. Хороший результат! Раньше брал турецкую одежду. Сейчас чисто российскую и белорусскую. Качество класс.
      Грибок
  6. udincev (Виктор) Сегодня, 14:01
    При этом глава МЭР заметил, что никакого национального проекта по импортозамещению, в России, оказывается, не существует, а вот проект по совершенствованию экспорта имеется.
    Нормально! О чем же президент 4 года талдычит? Проект экспорта в совершеннейшей форме в началых 90-х выработан и воплощён. Зачем стране и президенту такое МЭР с орешкиными? вот в чём вопрос!
    udincev
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:07
    Или министр "не в курсе " как на самом деле все обстоит в жизни, или его слова искажены!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:19
      ..и то, и другое, одновременно)
      Сибирский цирюльник
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:09
    Добавлю свою ложку дерьма(или пальмового масла, кому как угодно)
    ..."наращивать экспорт российской продукции"...
    Сырья?? Ибо,львиная доля экспорта, приходится на него.. Получается как-то не очень "инновационно",опять..
    ВПК еще есть, но по-моему,эта не сфера МЭР..
    Сибирский цирюльник
  9. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:16
    Что МЭР Олень, что МЭР Орешкин - оба хороши... negative
    Архивариус Вася
  10. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:23
    Молод,зелен, наивен и достаточно глуп...Страна переходит на военные рельсы, а всякие недозрелые баламуты пытаются сыграть в ворота и консерваторов, и патриотов, и либерастов..
    Злой 55
  11. solzh (Сергей) Сегодня, 14:26
    По словам г-на Орешкина, эту тему актуально было обсуждать 3-4 года назад, а сейчас «у российской экономики уже другая повестка».

    Несколько раз перечитал статью. Получается, МЭР все это время не занималось импортозамещением, а просто обсуждало эту тему... С другой стороны, в новостях постоянно говорили до недавнего времени про импортозамещение, что оно у нас идёт полным ходом, несмотря на то, что в магазинах как была импортная продукция, так она и осталась... Теперь МЭР будет обсуждать другую тему, но заниматься он ей не будет или будет, но так же как и с импортозамещением... Кароче, я ничего не понял...
    solzh
Картина дня