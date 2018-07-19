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МЭР полон неожиданностей: Импортозамещение - тема из прошлого
Обращающее на себя внимание заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В ходе обсуждения темы импортозамещения на площадке Валдайского клуба Орешкин заявил, что импортозамещение, оказывается, является «темой из прошлого».
По словам г-на Орешкина, эту тему актуально было обсуждать 3-4 года назад, а сейчас «у российской экономики уже другая повестка».
В чём же эта повестка, по мнению представителя российского правительства, заключается?
Максим Орешкин считает, что теперь нужно сосредоточиться на наращивании экспорта российской продукции, расширять возможности по выходу на зарубежные рынки.
Орешкин:
А до этого не играла?
При этом глава МЭР заметил, что никакого национального проекта по импортозамещению, в России, оказывается, не существует, а вот проект по совершенствованию экспорта имеется.
Министр экономического развития фактически ставит жирную точку в тех многочисленных спорах и обсуждениях, когда тема импортозамещения ставилась наиболее остро. Видимо, министр намекает на то, что тему импортозамещения пора забыть, ведь даже по товарам на полках магазина понятно, что на самом деле импорт в большинстве случаев заместили не отечественной продукцией, а другим импортом. В том числе и импортом с переклеенными этикетками, на которых указан российский производитель, но в составе далеко не всегда российские компоненты продукции.
По словам г-на Орешкина, эту тему актуально было обсуждать 3-4 года назад, а сейчас «у российской экономики уже другая повестка».
В чём же эта повестка, по мнению представителя российского правительства, заключается?
Максим Орешкин считает, что теперь нужно сосредоточиться на наращивании экспорта российской продукции, расширять возможности по выходу на зарубежные рынки.
Орешкин:
Тема экспорта и выхода на внешние рынки играет гораздо большую роль.
А до этого не играла?
При этом глава МЭР заметил, что никакого национального проекта по импортозамещению, в России, оказывается, не существует, а вот проект по совершенствованию экспорта имеется.
Министр экономического развития фактически ставит жирную точку в тех многочисленных спорах и обсуждениях, когда тема импортозамещения ставилась наиболее остро. Видимо, министр намекает на то, что тему импортозамещения пора забыть, ведь даже по товарам на полках магазина понятно, что на самом деле импорт в большинстве случаев заместили не отечественной продукцией, а другим импортом. В том числе и импортом с переклеенными этикетками, на которых указан российский производитель, но в составе далеко не всегда российские компоненты продукции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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