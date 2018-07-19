МЭР полон неожиданностей: Импортозамещение - тема из прошлого

Тема экспорта и выхода на внешние рынки играет гораздо большую роль.

Обращающее на себя внимание заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В ходе обсуждения темы импортозамещения на площадке Валдайского клуба Орешкин заявил, что импортозамещение, оказывается, является «темой из прошлого».По словам г-на Орешкина, эту тему актуально было обсуждать 3-4 года назад, а сейчас «у российской экономики уже другая повестка».В чём же эта повестка, по мнению представителя российского правительства, заключается?Максим Орешкин считает, что теперь нужно сосредоточиться на наращивании экспорта российской продукции, расширять возможности по выходу на зарубежные рынки.Орешкин:А до этого не играла?При этом глава МЭР заметил, что никакого национального проекта по импортозамещению, в России, оказывается, не существует, а вот проект по совершенствованию экспорта имеется.Министр экономического развития фактически ставит жирную точку в тех многочисленных спорах и обсуждениях, когда тема импортозамещения ставилась наиболее остро. Видимо, министр намекает на то, что тему импортозамещения пора забыть, ведь даже по товарам на полках магазина понятно, что на самом деле импорт в большинстве случаев заместили не отечественной продукцией, а другим импортом. В том числе и импортом с переклеенными этикетками, на которых указан российский производитель, но в составе далеко не всегда российские компоненты продукции.