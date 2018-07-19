14:25 19 июля
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Лихие сюрпризы от МО РФ: кадры с "Буревестником", "Посейдоном" и "Пересветом"

Министерство обороны публикует кадры с испытанием новейшего (перспективного) вооружения. Помимо показов пусков боевых элементов «Кинжала» и «Авангарда» оборонное ведомство представило испытания боевого лазерного комплекса «Пересвет».

Лихие сюрпризы от МО РФ: кадры с "Буревестником", "Посейдоном" и "Пересветом"


На кадрах продемонстрировано как из ангаров выезжают автомобили, на шасси которых установлены те самые лазерные боевые блоки с системами энергопитания. Внешний вид передвижной АКБ впечатляет. При этом мощность установки держится в секрете. После приказа командира «К выполнению боевой задачи приступить» осуществляется переброска военной техники в заданный квадрат для осуществления опытно-эксплуатационных мероприятий. На кадрах можно видеть, как установка «Пересвет» позиционирует боевой блок, наводя его на цель. При этом сама работа лазера не демонстрируется.




Минобороны демонстрирует и испытательный эпизод вооружения, которое получило название "Буревестник". В перспективе это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая обеспечивает фактически не ограниченный по времени полёт. В течение нескольких секунд съёмка полёта ракеты осуществляется с борта самолёта. Далее демонстрируется заводской цех, где вариант "Буревестника" демонстрируется в пусковом модуле.



Видео с "Буревестником":


Также отечественное министерство обороны продемонстрировало внешний вид океанской многоцелевой системы "Посейдон".



Хвостовое оперение и винт "Посейдона" предусмотрительно "размыты" на кадрах. При этом на видео демонстрируется вращательная способность элементов оперения подводной системы

В ролике в режиме анимации продемонстрировано потенциальное применение этой уникальной системы, которая способна доставлять ядерную боеголовку под водой к нужной цели. В качестве одной из целей показана ударная авианосная группа условного противника. И в этом мире откровенно не так много государств, обладающих ударными авианосными группами...

Из материала департамента информации Минобороны РФ:
Уникальные возможности аппарата позволят Военно-Морскому Флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности.




Отмечено, что Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 28

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:50
    Сейчас вой усилится со всех сторон.
    Идущий
    1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 13:59
      Как, оказывается, много я пропустил новинок за год отсутствия. Буревестники, Посейдоны, Пересветы всякие. Ракеты уже с ЯСУ строят. Прям нарадоваться не могу good good
      Wiruz
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 13:59
      Цитата: Идущий
      вой

      Баллада О Борьбе

      И пытались постичь — мы, не знавшие войн,
      За воинственный клич принимавшие вой, —
      Тайну слова «приказ», назначенье границ,
      Смысл атаки и лязг боевых колесниц.
      Uncle Lee
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:20
        Сpедь оплывших свечей и вечеpних молитв,
        Сpедь военных тpофеев и миpных костpов,
        Жили книжные дети, не знавшие битв,
        Изнывая от мелких своих катастpоф.


        Только В. Высоцкий мог так.
        Идущий
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:00
      Чисто по нашему..Жахнем из всех стволов.. laughing .Хотя конечно молодцы.
      210окв
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:05
      Так это только подтверждает, что на сайте возможен обмен мнениями! hi Дымокрятия wassat !!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Vard Сегодня, 13:51
    Оружие видом своим должно удерживать от агрессии... и похоже напугали...
    Vard
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 14:12
      Думаю Вы правы, Коллега....
      Кент0001
  3. Ehanatone Сегодня, 14:00
    Ненавижу адресную рекламу ,которая всё время старательно напоминает сколько тебе лет
    никогда не куплю рекламируемый этим скотс...м товары
    Ehanatone
  4. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 14:00
    К слову в трех изделиях присутствуют ядерные системы генерации, в двух реакторы в одной двигатель. Это к тому за что Кириенко получил ГР.
    leon-iv
    1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 14:12
      Если это действительно так, можно и вторую вешать на грудь-смело!
      Кент0001
      1. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 14:24
        Ну учитывая, что до этого дали премии за гиперзвук, то вполне себе. Но на самом деле компактные ЯР это огромный шаг в будущее.
        leon-iv
  5. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:01
    А рагуль Вендиго косящий под россиянина говорил что это только картинки. Опять он упал в лужу лицом!
    Грибок
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:03
    Шпионы всего мира, регестрируйтесь на сайте wassat , и со временем узнаете все наши секреты belay По моему мнению, главное не показать случайно или умышленно нечто такое, что даст супостату хоть каплю секретной информации.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. 100502 (2203) Сегодня, 14:06
    Смахивает это все на дешёвку, может быть дрон за 400 баксов и сожжет, а может это просто фонарик, США отчитываясь перед налогоплатильщиками лазер в действии показали.
    100502
    1. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 14:07
      А ценник за выстрел?
      leon-iv
    2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 14:15
      Цитата: 100502
      Смахивает это все на дешёвку, может быть дрон за 400 баксов и сожжет, а может это просто фонарик, США отчитываясь перед налогоплатильщиками лазер в действии показали.

      А кадров применения по цели там нет , только развёртывания . Так где вы смогли рассмотреть фонарик или что нибудь ещё ?
      DMB_95
  8. demo (Ван) Сегодня, 14:10
    Посмотрел второе видио, ругнулся на отсутствие звуков и вспомнил анегдот.
    СССР.
    Кубань собирается выдать "на гора" 1000000 тонн риса.
    Японцы переполошились и снарядили экспедицию для ознакомления с технологией выращивания такой культуры в таких непотребных условиях.
    Едет делегация и видит в рисовом чеке стоит комбайн и рядом 24-я Волга.
    Комбайнер общается на повышенных тонах с председателем колхоза.
    Глава делегации говорит переводчику - иди послушай о чем говорят.
    Переводчик возвращается через 15 минут и смущенно говорит о том, что скорее всего информация будет не интересна.
    Глава делегации настаивает.
    Переводчик говорит.
    Тот который в костюме и в галстуке говорит тому кто в фуфайке что был в интимных отношениях с его матерью.
    А тот который в фуфайке сообщил тому который в костюме и в галстуке, что был в интимных отношениях с ним самим, с его матерью, с комбайном и с миллионом тонн кубанского риса.
    Жалко что видио не озвучено.
    demo
  9. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 14:11
    Это всё здорово, конечно, но пока народ радуется показу новых игрушек, протаскивание пенсионной реформы на месте не стоит. Чемпионат закончился, повисла пауза (критика и недовольство реформой нарастают) - а тут, хопа! - вот вам новая забава, детишки. Только не отвлекайте важных дядей от реформ на благо своего карм... тьфу, Отечества.
    Kuroneko
  10. spirit (spirit) Сегодня, 14:11
    У меня большые вопросы по буревестнику. Кто в теме ? Разве с ядерной установкой может ли так стартовать ракета?насколько все будет фонить послее ее шлейфа если она прямоточная?
    spirit
    1. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 14:15
      Вангую там ТТУ потом переход на прямоточник. А фонить хз как будет нр контроль был СКИП там мотался.
      leon-iv
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:20
      Ну вот в некоторых городах люди воду пьют второго контура реакторов АЭС. Правда им об этом не говорят. Вроде живы.
      Чича сквад
  11. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 14:11
    Да что же сегодня за праздник! Щас и про луноход с космонавтом в кабине на Марсе узнаем!!!
    юра харламов
  12. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:15
    Когда в одном месте прижало,сразу вспомнили про Мех-Маты...и дело в прорыв пошло...
    Но беда в том что большинство высокомотивированных но низкоквалифицированных Управленцев в этих отраслях Мех-Маты не кончали, а изучали историю голливуда и занимались верховой ездой на лошадках...поэтому корабль "Федерация" до сих пор не готов, а должен уже быть сдан под ключ в 2016...поэтому до сих пор у нас нет Ударного БПЛА...
    Так что пора возвращать эффективную систему подготовки кадров ещё с СССР- Рабочий посёлок,Математическая школа, Мех-Мат Университета! Богатые Математику ну никогда и нигде узучать не будут! А уж Физику тем более...
    Самара_63
  13. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:17
    Собственно говоря, тенденция мне нравится безумно. wassat
    Итак, сперва с помпой озвучили возрождение флота в рамках ГПВ 2011-2020. Затем (когда данная ГПВ оказалась эпично провалена) началось обсуждение новейших систем вооружения, которые войдут в следующую ГПВ (авианосец, эсминец в 18 000 т весом, АПЛ "Хаски" и т.д. и т.п.). Затем, когда стали ясны реальные возможности страны, новую ГПВ то ли до сих пор не утвердили окончательно, то ли решили не публиковать дабы не позориться. Зато теперь нам рассказывают о всемогучих Кинжалах и Посейдонах, демонстрируя при этом компьютерную графику крайне сомнительного качества...
    Так чувствую, что к следующей ГПВ нам продемонстрируют кнопку на пульте с подписью ("нажать и уничтожить флоты НАТО, инфа 100%)
    Андрей из Челябинска
    1. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 14:23
      Маладэц возьми пирожок свои 50р отработал))))
      leon-iv
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:19
    При этом сама работа лазера не демонстрируется.

    Дальше уже можно не читать... Тьфу. Где доказательства боевого применения лазера?! В чем проблема? Всем нужны факты (особенно врагам), а не красивые картинки и банальная переброска войск.
    Архивариус Вася
  15. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:21
    Интересно, какова максимальная продолжительность полёта показанной крылатой ракеты? Ведь если ресурс силовой установки позволяет по-настоящему длительное пребывание в воздухе, то область применения такой системы не ограничивается банальным нанесением удара.
    kakvastam
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