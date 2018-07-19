17:34 19 июля
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В войска досрочно поставлен полковой комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал российскому военному ведомству полк С-400 «Триумф», передает ТАСС.

Архивное фото

Первый в этом году полковой комплект зенитной системы С-400 передан Министерству обороны, сообщили агентству в компании.


Торжественная церемония передачи комплексов военным прошла в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

Как отметил гендиректор концерна Ян Новиков, все системы ранее были испытаны на этом же полигоне.

По его словам, техника в соответствии с требованиями военных выводилась на полигон, где выполнялись облеты с сопровождение реальных целей. Новиков добавил, что приемо-сдаточные испытания завершились успешно.

С-400 – российская зенитная ракетная система среднего и большого радиуса действия, принятая на вооружение в 2007 году. Предназначена для поражения всех типов воздушных целей в радиусе 400 км на высоте до 35 км. С подключение дополнительных модулей радиус ее действия увеличивается до 600 км.

Многие зарубежные эксперты признают С-400 лучшей зенитной системой в мире. Первым иностранным заказчиком «Триумфа» стал Китай (2015 год). Договоры на покупку заключили также, Индия и Турция. Последняя попросила ускорить исполнения контракта, в связи с чем поставку запланировали на июль следующего года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 14:13
    Радует!...Так держать и удержать! А другие пусть завидуют и не только!
    SETTGF
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 14:14
      Ждём С-500!
      SETTGF
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:23
        Долго будите ждать. Если только С-400 заступают в войска, а вы уже С-500 ждёте. Лет через 10 в ПВО Москвы появится конечно.
        Чича сквад
        1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 14:50
          Цитата: Чича сквад
          Долго будите ждать. Если только С-400 заступают в войска, а вы уже С-500 ждёте. Лет через 10 в ПВО Москвы появится конечно.

          Первый полк С-400 заступил на БД в 2007 году. На настоящий момент в ВС РФ 22 полка (46 дивизионов) С-400, всего планируется до 2020 года развернуть 56 дивизионов, так что Ваш комментарий не актуален. stop
          Анатоль Клим
          1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:56
            Я не правильно выразился. Я имел ввиду что поступают в войска С-400, а люди уже хотят С-500. С-400 выбросить что ли надо? С-400 и так с запасом перекрывает все потребности России.
            Чича сквад
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:04
              Вообще то у них немножко разная специализация. С-500 больше рассчитан на ПРО, но сможет стрелять и ракетами С-400 большой дальности против аэродинамических целей. И закуплен будет С-500 намного в меньшем количестве. Так что они дополняют друг друга, а не заменяют.
              Гаргантюа
              1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:05
                Ну так а С-400 что не может выполнять задачи ПРО?
                Чича сквад
                1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:09
                  С-400 ограниченно может сбивать только баллистические ракеты малой дальности, а С-500 - БР средней дальности и спутники на низкой околоземной орбите. Для защиты Москвы от межконтинентальных баллистических ракет у нас стоит система А-135 в Подмосковье.
                  Гаргантюа
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:12
        Цитата: SETTGF
        Ждём С-500!

        где ждете? и долго собрались ждать?? до с-500 еще 6-10 лет, ни как не меньше
        Тикси-3
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:21
      Цитата: SETTGF
      Радует!...Так держать и удержать! А другие пусть завидуют и не только!

      Да, но только некоторые деятели не заметят слово "досрочно" и завтра уже будут вопить, что везде и всегда сроки сдвигаются вправо.
      Muvka
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 14:22
        +1. Хотели хорошие новости, вот они. И кстати это не первый раз уже.
        Вояджер
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:50
      А вот Искандеры почти год не поставляются.
      Владыка Ситх
      1. Старый булка Сегодня, 17:04
        Все по плану, по 2 в год.
        в 2018 году:
        -448-я ракетная бригада (Курск)
        -Новая ракетная бригада 8-й общевойсковой армии ЮВО (автопарк и техзону уже получили)

        Поставлено 11 бригадных комплектов:

        2010 — 26-я отдельная ракетная бригада (Ленинградская область).

        2013 — 107-я отдельная гвардейская ракетная бригада (Биробиджане)

        2013 — 1-я отдельная гвардейская ракетная бригада (Краснодар)

        2014 — 112-я гвардейская ракетная бригада (Ивановская область)

        2014 — 92-я отдельная ракетная бригада (Оренбургская область)

        2015 — 103-я ракетная бригада (Улан-Удэ)

        2015 — 12-я отдельная ракетная бригада (г.Моздок)

        2016 — 20-я ракетная бригада (п.Спасск-Дальний, Уссурийск)

        2016 — 119-я ракетная бригада (п. Еланский)

        2017 — 3-я ракетная бригада (Забайкальский край)

        2017 — 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининград)
        Старый булка
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:17
    Побольше бы таких маленьких новостей! ..без боя барабанов и звука труб)
    Действительно, ДЕЛО)
    Сибирский цирюльник
  3. Грица (Александр) Сегодня, 14:55
    "Алмаз-Антей" в отличии от наших горе-кораблестроителей вовремя смекнул, что его продукция будет дюже востребована. И поэтому стал усиленно строить дополнительные заводы и мощности.
    пусть корабелы учатся как нужно работать.
    Грица
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:22
      Цитата: Грица
      И поэтому стал усиленно строить дополнительные заводы и мощности.

      Дык, сие есть осознанная необходимость. yes По словам представителей "Алмаз-Антея" Обушка(Обуховский Завод) загружена заказами по С-400 до 2025-го года. Нужно же ещё забугорных клиентов отоварить.
      Paranoid50
  4. РядовойСА Сегодня, 15:05
    Так это спокойненько, без суеты: "В войска досрочно поставлен полковой комплект С-400".
    Это безусловно 5 баллов!
    РядовойСА
  5. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:41
    по С-400 хотели поставить 56 дивизионов до 2020 года, а получается что закроемся досрочно 56 зрд в 2018.
    Romario_Argo
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 16:16
      Следующий шаг - развертывание полков до 3-х, а на некоторых направлениях до 4-х дивизионов
      NKT
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:46
    Лучшая новость для Пентагона!
    СССР-1
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