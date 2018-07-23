Бронетранспортёр-тягач И.П. Шитикова

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://alternathistory.com/

http://tank2.ru/

https://strangernn.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941.

В 1933-35 годах сотрудник конструкторского бюро московского завода №37 И.П. Шитиков, видя проблемы малого плавающего танка Т-37А, предложил вариант его глубокой модернизации. Вскоре был построен опытный образец под названием Т-37Б, но плохо показал себя на испытаниях и от этого проекта отказались. Новый проект Т-37В всего лишь рассмотрели и не допустили до строительства прототипа. Тем не менее, конструктор не отказался от своих идей. В ближайшем будущем он предложил новый проект боевой бронированной машины, способной перевозить различные грузы.В ходе испытаний танк Т-37Б показал ряд серьезнейших недостатков. В первую очередь, не оправдала себя силовая установка в виде спарки двигателей ГАЗ-АА. Обеспечивая серьезный прирост мощности, она отличалась сложностью и была склонна к поломкам. Кроме того, танк имел недостаточную маневренность на воде. Присутствовали проблемы, связанные с компоновкой обитаемого отсека в целом и боевого отделения в частности. В следующем проекте Т-37В конструктор Шитиков учел результаты испытаний, но заказчик уже не проявил интереса к нему.Более чем через год, осенью 1936-го, сотрудник КБ завода №37 вновь предложил проект перспективной машины. На этот раз предлагалось строить многоцелевой защищенный транспортер, пригодный для перевозки людей или грузов. С целью упрощения разработки, строительства и эксплуатации планировалось максимально широко использовать готовые комплектующие. При этом часть конструкторских решений заимствовалась из проекта Т-37Б. Вероятно, предполагалось, что отказ от некоторых возможностей позволит избавиться от связанных с ними проблем.Следует отметить, что завод №37 к этому времени уже начал разработку защищенных транспортных средств. Предприятие создало бронированные тракторы «Пионер Б1» и «Пионер Б2», пригодные для использования артиллерийскими частями. Таким образом, новому бронетранспортеру предстояло конкурировать с уже созданными или проектируемыми образцами вспомогательной бронетехники.Любопытно, что, в отличие от предыдущих образцов, новый проект Шитикова не получил собственного «армейского» обозначения. Единственное известное название этой машины прямо указывает на ее класс и создателя.Для перевозки солдат или грузов следовало переработать имеющийся бронекорпус с организацией крупного свободного объема. При этом предлагалосьудалить башню, а также предусмотреть пулеметную установку на корпусе. Спарка двигателей имела характерные проблемы, и потому от нее отказались в пользу традиционной системы с одним мотором. Также пришлось отказаться от возможности пересечения водных преград вплавь, что позволило высвободить дополнительные объемы в корпусе и упростить его сборку.Корпус для нового бронетранспортера должен был основываться на агрегатах Т-37Б, но иметь самые серьезные отличия. Как и ранее, конструктор предлагал использовать броню толщиной от 4 до 9 мм с наиболее мощной защитой в лобовой проекции. В передней части корпуса сохранялось отделение трансмиссии. Непосредственно за ним расположились рабочие места экипажа. Корма отдавалась под двигатель и вспомогательные устройства. Мотор и трансмиссия соединялись карданным валом, проходящим вдоль корпуса. Интересной особенностью проекта было отсутствие защищенного отсека для людей или грузов.И.П. Шитиков заметным образом переработал форму корпуса. Теперь лобовой агрегат состоял из двух прямоугольных листов, расположенных под разными углами к вертикали. В верхнем лобовом листе имелись жалюзи для охлаждения трансмиссии. Сам лист выполнили съемным – он являлся крышкой трансмиссионного отсека и мог удаляться для обслуживания. Лоб соединялся с вертикальными бортами. Сзади корпус прикрывался наклонным кормовым листом. Кормовой моторный отсек, в отличие от предыдущих проектов, получил горизонтальную крышу. Любопытно, что именно крышу моторного отделения предлагалось использовать в качестве грузовой платформы.Позади верхней лобовой детали на БТР Шитикова располагалась рубка, вмещавшая отделение управления Она состояла из четырех трапециевидных листов, установленных с завалом внутрь, и горизонтальной крыши. В лобовом листе рубки находились смотровой лючок и пулеметная установка, в крыше – люки для посадки в машину.Учтя негативный опыт предыдущих проектов, И.П. Шитиков решил оснастить свой бронетранспортер только одним двигателем типа ГАЗ-АА. Изделие мощностью 40 л.с. располагалось в корме и устанавливалось на продольной оси корпуса. Двигатель взаимодействовал с четырехскоростной коробкой передач, конической главной передачей и дифференциальным механизмом поворота. Основная часть элементов трансмиссии была заимствована у танка Т-37А, который, в свою очередь, взял их у грузового автомобиля ГАЗ-АА.Ходовая часть бронетранспортера основывалась на конструкции плавающих танков Т-37Б и Т-37В. На каждом борту помещалось по четыре опорных катка, сблокированных в тележки по два. Подвеска включала набор балансиров и пружин, причем тележки одного борта заметно отличались друг от друга. В передней части корпуса находилось ведущее колесо. В корме размещалось направляющее колесо, причем, в отличие от танка с литерой «Б», оно располагалось над грунтом. В связи с этим над промежутком между тележками появился поддерживающий ролик. Гусеница, как и прежде, собиралась из траков для танка Т-37А.Базовые танки могли пересекать водные преграды вплавь, но в случае с бронетранспортером И.П. Шитиков посчитал эту возможность ненужной. Как следствие, на кормовом листе отсутствовали гребной винт и сальник для его вала, а также какие-либо средства управления по курсу. Кроме того, это позволило отказаться от герметизации швов корпуса и внутренней водооткачивающей помпы.БТР Шитикова получил достаточно слабое вооружение, но при этом по своей огневой мощи мог сравниться с существующими легкими танками. В лобовой детали рубки корпуса, со сдвигом к левому борту, предлагалось монтировать шаровую установку для пулемета ДТ. На стеллажах обитаемого отсека находились 24 магазина с 1512 патронами. Также экипаж мог иметь личное оружие для самообороны. Перевозимые солдаты также могли вести огонь по противнику из штатного вооружения.Собственный экипаж бронетранспортера состоял только из двух человек, находившихся внутри корпуса. Со смещением вправо расположили рабочее место механика-водителя, слева от него – командира. У водителя имелся сравнительно крупный смотровой люк с опускаемой крышкой, в которой предусматривалась щель для наблюдения в боевой обстановке. Командир, также являвшийся стрелком, для наблюдения мог использовать штатные средства пулеметной установки. Также справа от пулемета имелся небольшой дополнительный лючок. Доступ в отделение управления обеспечивался парой люков в крыше рубки.По всей видимости, габариты корпуса малого танка не позволили организовать нормальное десантное отделение, способное защитить пехоту от огня противника. Поэтому людей или грузы предлагалось перевозить на открытой платформе, организованной на крыше моторного отсека. Так, опытный образец машины строился в конфигурации транспорта для людей, и потому на его крыше появились две продольные лавки простейшей конструкции. Шесть десантников должны были сидеть по трое на каждой, спиной друг к другу. Функции подножек при этом выполняли крыша корпуса и надгусеничные полки. Такое «десантное отделение» не обеспечивало никакой защиты, но упрощало посадку и высадку.При необходимости крыша корпуса могла использоваться для перевозки тех или иных грузов, таких как боеприпасы и т.д. Кроме того, бронетранспортер был способен выполнять функции артиллерийского тягача, одновременно перевозя расчет орудия.Бронетранспортер Шитикова основывался на конструкции малого плавающего танка Т-37Б и потому должен был иметь схожие габариты. Длина находилась в пределах 3,5 м, ширина – менее 1,9 м при высоте порядка 1,8 м. Удаление одних агрегатов и установка других привела к некоторому сокращению боевой массы в сравнении с базовой машиной. Теперь этот параметр составлял 2,6 т. Вследствие использования только одного двигателя резко упала удельная мощность, что, в первую очередь, привело к уменьшению максимальной скорости до 40 км/ч. При этом запас хода вырос до 220 км.По известным данным, И.П. Шитикову в этот раз удалось заинтересовать своим предложением руководство завода №37, и потому проектирование велось несколькими сотрудниками конструкторского бюро. Разработка проекта была завершена в октябре 1936 года, и вскоре завод получил разрешение на строительство опытного образца.В декабре того же года новую бронемашину вывели из сборочного цеха и отправили на полигон. В ходе проверки бронетранспортер Шитикова показал достаточно высокие характеристики. Он мог перевозить грузы или людей на крыше либо буксировать некоторые орудия. Переработанная ходовая часть вела себя гораздо лучше, чем в случае с танком Т-37Б. Были получены неплохие для небольшой машины характеристики проходимости. Она поднималась на стенку высотой 0,5 м или склон крутизной 40°, а также преодолевала рвы шириной до 1,6 м. Впрочем, в отличие от базовых образцов, транспортер не мог плавать.По известным данным, после проведения испытаний, в первых месяцах 1937 года, проект бронетранспортера И.П. Шитикова был закрыт. Вероятно, это было связано с результатами текущих проектов и планами военных. Параллельно с этим БТР создавались новые модификации тягача «Пионер», и три машины фактически являлись прямыми конкурентами. В ходе испытаний техника нескольких типов показала недостаточно высокие характеристики, из-за чего от нее пришлось отказаться. Главные претензии при этом касались ходовых качеств транспортеров и их возможностей в роли тягачей.Впрочем, отказ от нескольких образцов боевых бронированных машин транспортного назначения не привел к серьезным негативным последствиям для перевооружения Красной Армии. В конце 1936 года, почти одновременно с БТР Шитикова, в конструкторском бюро завода №37 под руководством Н.А. Астрова создавался перспективный гусеничный артиллерийский тягач, позже получивший известность под названием Т-20 «Комсомолец». Этот образец отличался более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, и потому с легкостью обошел альтернативные разработки.К концу осени 1937 года Т-20 прошел необходимые испытания и затем поступил в серийное производство. Выпуск «Комсомольцев» продолжался до начала Великой Отечественной войны. Менее чем за четыре года было построено почти 7800 тягачей этого типа.В связи с появлением более удачного образца все альтернативные проекты были закрыты. Работы по проекту бронетранспортера на базе плавающего танка Т-37Б остановились не позднее первых месяцев 1937 года. Единственный построенный прототип вскоре мог быть разобран за ненадобностью. Та же участь в обозримом будущем постигла и опытные образцы «Пионеров», хотя некоторым из них удалось стать платформами для отработки новых решений и технологий.В середине тридцатых годов сотрудник конструкторского бюро завода №37 И.П. Шитиков предложил несколько инициативных проектов в области бронетехники. Последовательно появились два варианта малого плавающего танка и бронетранспортер. Однако только два проекта из трех дошли до строительства и испытаний техники, и ни один из них не был принят на вооружение. Все эти проекты не оставили заметного следа в истории отечественной бронетехники, хотя и позволили проверить реальные перспективы некоторых решений.