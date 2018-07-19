Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
СМИ: комплексы Patriot не защитят Швецию от российских «Искандеров»
Американские комплексы ПВО Patriot не в состоянии защитить своих европейских союзников по НАТО от российских ракет комплекса «Искандер», пишет Militarywatch.
Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области «Искандеры» ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает россиянам возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают шведские эксперты.
Именно поэтому Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году. Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.
Однако американские комплексы вряд ли смогут противостоять российским «Искандерам», пишет автор. Об этом свидетельствует опыт применения «Патриотов» На Ближнем Востоке и Афганистане.
Так, во время операции «Буря в пустыне» американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами «Скад». «Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад", запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе, и есть некоторые сомнения даже относительно этих показателей», говорилось в докладе Белого дома.
Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет. В 2017 году Йемене Patriot не смог поразить несколько примитивных ракет хуситов.
Как же американские комплексы собираются противостоять «Искандерам», оснащенными системой преодоления ПРО, если не смогли справиться с такими пустяковыми угрозами, задается вопросом автор. И сам же отвечает: американская платформа не способна отразить атаку «Искандеров».
Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области «Искандеры» ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает россиянам возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают шведские эксперты.
Именно поэтому Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году. Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.
Однако американские комплексы вряд ли смогут противостоять российским «Искандерам», пишет автор. Об этом свидетельствует опыт применения «Патриотов» На Ближнем Востоке и Афганистане.
Так, во время операции «Буря в пустыне» американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами «Скад». «Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад", запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе, и есть некоторые сомнения даже относительно этих показателей», говорилось в докладе Белого дома.
Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет. В 2017 году Йемене Patriot не смог поразить несколько примитивных ракет хуситов.
Как же американские комплексы собираются противостоять «Искандерам», оснащенными системой преодоления ПРО, если не смогли справиться с такими пустяковыми угрозами, задается вопросом автор. И сам же отвечает: американская платформа не способна отразить атаку «Искандеров».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти