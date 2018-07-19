17:32 19 июля
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СМИ: комплексы Patriot не защитят Швецию от российских «Искандеров»

Американские комплексы ПВО Patriot не в состоянии защитить своих европейских союзников по НАТО от российских ракет комплекса «Искандер», пишет Militarywatch.



Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области «Искандеры» ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает россиянам возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают шведские эксперты.


Именно поэтому Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году. Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.

Однако американские комплексы вряд ли смогут противостоять российским «Искандерам», пишет автор. Об этом свидетельствует опыт применения «Патриотов» На Ближнем Востоке и Афганистане.

Так, во время операции «Буря в пустыне» американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами «Скад». «Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад", запущенных Ираком во время войны в Персидском заливе, и есть некоторые сомнения даже относительно этих показателей», говорилось в докладе Белого дома.

Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет. В 2017 году Йемене Patriot не смог поразить несколько примитивных ракет хуситов.

Как же американские комплексы собираются противостоять «Искандерам», оснащенными системой преодоления ПРО, если не смогли справиться с такими пустяковыми угрозами, задается вопросом автор. И сам же отвечает: американская платформа не способна отразить атаку «Искандеров».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. leon-iv (leon-iv) Сегодня, 15:19
    Правильно, покупайте у нас С-400 они договорятся)))))
    leon-iv
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:53
      Что с логикой у автора? Если Патриоты не смогут сбить Искандеры, то их не стоит покупать? Даже если они и не собьют наши ракеты, то все равно представляют большую опасность для наших самолетов, тем более с другими системами ПВО средней и малой дальности. Ракет у Искандера на все цели не хватит и не целесообразно стрелять ими по всем целям. Искандеры и склады хранения их ракет в Калининградской области - это будет первоочередная цель для авиации и артиллерии НАТО. Так что эта "лапша" рассчитана на ура-патриотов, не более.
      Гаргантюа
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 16:01
        Панкрат, они также уничтожаются (ЗРК) и не только Искандерами. Дело в разрекламированности Пэтриотов. Автор ведь приводит примеры по Ираку, СА и Израилю - может эти ЗРК и не так хороши, как их рекламируют?! Стоит ли они таких затрат? hi
        Касым
        1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:35
          Панкрат, они также уничтожаются (ЗРК) и не только Искандерами. Дело в разрекламированности Пэтриотов. Автор ведь приводит примеры по Ираку, СА и Израилю - может эти ЗРК и не так хороши, как их рекламируют?! Стоит ли они таких затрат?

          А наши ЗРК хороши, как рекламируют? Может наши ЗРК не стоят тех затрат?
          У "Пэтриота" есть реальный - боевой опыт, у наших же нет. Я про С-300 и выше. wink
          Я к тому, что не стоит недооценивать американцев, и тот же "Пэтриот", а так же ставить в сравнение с ЗРК, которые "пороху не нюхали".
          Да, наши лучше на бумаге, но какие овраги будут в реальных БД? А овраги будут, они всегда и у всех, какая бы техника не была, но допиливают ее по опыту в БД.
          Джек О’Нилл
          1. Oznob (Станислав) Сегодня, 16:53
            Не всё так плохо, в Сирии проходят обкатку не одни самолётики. Вместе со служивыми на комплексах ПВО техперсонал заводов изготовителей. Совпадение? Не думаю.
            Oznob
            1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:11
              Не всё так плохо, в Сирии проходят обкатку не одни самолётики. Вместе со служивыми на комплексах ПВО техперсонал заводов изготовителей. Совпадение? Не думаю.

              Это совсем не то. На наши ЗРК никто не нападает, да и мы по тем же израильтянам и американцам не стреляем. Сирийцы, кстати, стреляют по израильтянам, даже один F-16I сбили.
              Джек О’Нилл
          2. Касым (Даурен) Сегодня, 17:19
            Юрий, но ведь те "динозавры" С-75 и т.д. не мало крови выпили американцам во Вьетнаме и т.д.. wink . Надо полагать, что их "потомки" учли слабости своих предков и получили свои "изюминки". Ну и судя по тому, как проходили события в Сирии после развертывания ЗРК РФ, можно предположить, что их оч-ч-чень уважают "партнеры" ... Были бы такими дер...ми, то союзники США в регионе не стали бы в очередь выстраиваться, что США приходиться давить на них. hi
            Я всего лишь предполагаю, что Пэтриоты не так хороши, как их рекламируют.
            Касым
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:20
    Вот напасть!Были подводные лодки.А теперь ещё и ракеты.. crying
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:26
      Цитата: 210окв
      Вот напасть!Были подводные лодки.А теперь ещё и ракеты.. crying

      Пусть у Грибускайте учаться, ставят пэтриоты на подводные лодки и даже кибератаки страшны не будут...
      MPN
  3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:24
    Хохмачи, эти шведы. Сами все понимают, но хозяин велел купить бесполезные комплексы, вот и приходится вопреки здравому смыслу... Лучше бы эти 3 млдр $ потратили на обустройство мигрантов, например
    СССР-1
    1. Oznob (Станислав) Сегодня, 16:57
      Справедливости ради отмечу, что Швеция в клубе производителей реактивных истребителей. Это о многом говорит. Хохмачами называть ребят, которые могут делать такие технологически сложные комплексы, как-то некорректно. what
      Oznob
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:05
        Цитата: Oznob
        Справедливости ради отмечу, что Швеция в клубе производителей реактивных истребителей. Это о многом говорит. Хохмачами называть ребят, которые могут делать такие технологически сложные комплексы, как-то некорректно. what

        Они и замечательные противотанковые средства производят, и что это меняет?
        СССР-1
  4. 100502 (2203) Сегодня, 15:26
    Гнусные страны которые первыми нападали на нас с целью завоевать, сейчас вопят о нашей агрессии, видно хорошо предки им дали по зубам, до сих пор подсебя от страха ходят)
    100502
    1. cariperpaint Сегодня, 15:45
      Страна,как страна. По моему фантомные боли нескольких веков назад им не свойственны.
      cariperpaint
  5. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 15:26
    А чего у шведов паника. Искандеры не Калибры. Летят не так далеко. Даже до Стокгольма не долетят (хотя в датских проливах мост уронить могут). Или у них все аэродромы только на юге?
    alstr
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:32
      Цитата: alstr
      Или у них все аэродромы только на юге?

      Да, их там много. Весь шведский "южный треугольник" вполне себе простреливается из района Светлогорска.
      Paranoid50
  6. Гуру (Олег) Сегодня, 15:48
    Стоимость сделки составила около $ 3,1 млрд.

    Так пусть Шведы России деньгами помогут на пенсионную реформу, а мы им гарантии дадим. Финики то не боятся wassat
    Гуру
  7. demo (Ван) Сегодня, 15:54
    Больше других российских ракет опасаются шведы. По их мнению, развернутые в Калининградской области «Искандеры» ставят шведские аэродромы под угрозу практически мгновенного уничтожения.
    А вы не хулиганьте, и к вам "участковый" с вопросами не придет.
    Будьте нейтральными. Не на словах. А на деле. И будет вам теплое солнышко и зеленая травка.
    demo
  8. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:19
    .Так, во время операции «Буря в пустыне» американские комплексы показали полное бессилие перед устаревшими советскими ракетами «Скад». «Нет доказательств того, что "Патриот" сбил больше, чем несколько ракет "Скад",


    Это полный бред.
    Более того комплексы модернизацию проходили.


    Израильские военные пыталась сбить американской ракетой иранский БЛА, однако после двух промахов для уничтожения дрона пришлось поднимать вертолет.


    Автор забыл, что при этом в сентябре 2014 года израильским ЗРК Пэтриот был сбит бомбардировщик Су-24 ВВС Сирии

    31 августа 2014 был сбит Израилем беспилотник.

    27 июля 2016 пэтриот не смог сбить беспилотник.

    27 апреля 2017 Израиль сбил беспилотник

    19 сентября 2017 Израиль сбил беспилотник

    25 июня 2018 пэтриот не смог сбить беспилотник

    11 июля и 13 июля 2018 года российский и иранский беспилотники были сбиты ракетами пэтриот.

    Может чего забыл ещё, но в принципе это показывает, чтл автор статьи мало понимает о чем пишет.
    Tiras
  9. nikoliski (Николай) Сегодня, 16:50
    4 комплекса и 200 ракет? по моему глупость, если хотят прикрытся, минимум 20 зрк надо, а не 4- 4 зрк это одна батарея, которая может быть уничтожена одной группой диверсантов, после чего 200 ракет купленных для них станут просто хламом,чем брать 4 пэтриота лучше уж не тратили бы деньги напрасно, а купили пару эскадрилий вертикалок ф-35, которые можно ныкать где угодно( любая опушка леса может стать взлеткой,раз они так опасаются удара по своим аэродромам)
    nikoliski
  10. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 16:52
    Шведы продолжают какать кирпичами sad . И как только попа у них после этого не болит? what
    злой партизан
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:18
      "откалибрована" давно, уже..
      С времен начала поисков ПЛ, в своих тер. водах
      Сибирский цирюльник
  11. Громобой Сегодня, 17:25
    Стокгольм заказал 4 комплекса Patriot и 200 ракет к ним. По условиям контракта вооружение должно быть поставлено к 2020 году.
    Единственно ценная информация.Всё остальное искажённые и натянутые сравнения и параноидальные опасения неназванного (почему-то Эксперта).Может он настолько хорош в своей аналитике,что строго засекречен?
    А между тем, к 20-му году интенсивность взаимодействия между НАТО и Швецией с Финляндией только возрастёт.Комплексами прикроют южные материковые военные объекты шведов и о.Готланд от которого до Калининграда около 300 км .Если НАТО разместит подобное оружие и в своей Прибалтике,то это перекроет(х2) наши военные авиалинии над морем.Это такой бонус получается нежданный как-бы,но главная угроза исходит от объектов которые эти комплексы будут прикрывать.НАТО постарается стянуть туда как можно больше ударного вооружения.
    Громобой
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