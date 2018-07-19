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Минобороны завершило бросковые испытания «Сармата»
Российские военные специалисты совместно с представителями Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры завершили бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника, за последние полгода было произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки на полигоне Плесецк. Все они признаны успешными, программа бросковых испытаний выполнена в полном объеме.
Источник в Минобороны сообщили газете, что проект «Сармат» курирует непосредственно президент РФ Владимир Путин. Он отметил также, что результаты «бросков» позволяют специалистам перейти к следующему этапу – летно-конструкторским испытаниям.
По данным газеты, они начнутся в текущем году. Предстоит выполнить не менее 5 пусков. Вместо боевой головной части ракету оснастят массогабаритной «болванкой». На этом этапе специалисты будут анализировать работу двигателей всех трех ступеней МБР, а также отдельных узлов и агрегатов (будет собираться телеметрическая информация).
Напомним, в ходе последней прямой линии президент сообщил, что новая тяжелая МБР будет принята на вооружение в 2020 году.
Как отметили источники издания, для этого делается всё возможное, однако отмечают, что очень многое зависит от хода летно-конструкторских испытаний. Неудачные пуски могут задержать сдачу ракеты РВСН.
По словам собеседника, за последние полгода было произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки на полигоне Плесецк. Все они признаны успешными, программа бросковых испытаний выполнена в полном объеме.
Источник в Минобороны сообщили газете, что проект «Сармат» курирует непосредственно президент РФ Владимир Путин. Он отметил также, что результаты «бросков» позволяют специалистам перейти к следующему этапу – летно-конструкторским испытаниям.
По данным газеты, они начнутся в текущем году. Предстоит выполнить не менее 5 пусков. Вместо боевой головной части ракету оснастят массогабаритной «болванкой». На этом этапе специалисты будут анализировать работу двигателей всех трех ступеней МБР, а также отдельных узлов и агрегатов (будет собираться телеметрическая информация).
Напомним, в ходе последней прямой линии президент сообщил, что новая тяжелая МБР будет принята на вооружение в 2020 году.
Как отметили источники издания, для этого делается всё возможное, однако отмечают, что очень многое зависит от хода летно-конструкторских испытаний. Неудачные пуски могут задержать сдачу ракеты РВСН.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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