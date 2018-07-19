17:33 19 июля
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Минобороны завершило бросковые испытания «Сармата»

Российские военные специалисты совместно с представителями Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры завершили бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.



По словам собеседника, за последние полгода было произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки на полигоне Плесецк. Все они признаны успешными, программа бросковых испытаний выполнена в полном объеме.


Источник в Минобороны сообщили газете, что проект «Сармат» курирует непосредственно президент РФ Владимир Путин. Он отметил также, что результаты «бросков» позволяют специалистам перейти к следующему этапу – летно-конструкторским испытаниям.

По данным газеты, они начнутся в текущем году. Предстоит выполнить не менее 5 пусков. Вместо боевой головной части ракету оснастят массогабаритной «болванкой». На этом этапе специалисты будут анализировать работу двигателей всех трех ступеней МБР, а также отдельных узлов и агрегатов (будет собираться телеметрическая информация).

Напомним, в ходе последней прямой линии президент сообщил, что новая тяжелая МБР будет принята на вооружение в 2020 году.
Как отметили источники издания, для этого делается всё возможное, однако отмечают, что очень многое зависит от хода летно-конструкторских испытаний. Неудачные пуски могут задержать сдачу ракеты РВСН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:59
    Ну вот и "Сармат" на финишную прямую выходит. Браво!!! good
    Egorovich
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:14
      Лучший иммунитет от распространения демократии и прочих непонятных ценностей
      maxim947
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:01
    Сатана уже подходит к сроку списания.Замена нужна срочно.Так что поплюём через плечо чтобы все пуски были удачными.Пока такое оружие есть в наших арсеналах,никому в голову не придёт напасть на нас soldier
    Magic Archer
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:22
      Цитата: Magic Archer
      никому в голову не придёт напасть на нас

      грузины напали? турки самолет сбили? осталось корабль утопить,,,,эта ракета от ядерного мирового конфликта спасет, но не от мелкой войнушки даже на границе
      Тикси-3
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:34
        Если Вы не поняли что я имел ввиду то это только Ваши проблемы hi
        Magic Archer
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:36
          Цитата: Magic Archer
          Если Вы не поняли

          все я понял, цитата -
          Цитата: Magic Archer
          напасть на нас

          грузины напали или нет??? lol
          Тикси-3
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:22
    Надеямся, что ракета и дальше не подведет! hi Как говорится "приятного ей полета "!!! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. lucul (Виталий) Сегодня, 16:29
    Цитата: Тикси-3
    грузины напали? турки самолет сбили? осталось корабль утопить,,,,эта ракета от ядерного мирового конфликта спасет, но не от мелкой войнушки даже на границе

    Да не волнуйтесь вы так , Голланы всё равно отдать придётся.
    lucul
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:38
      Цитата: lucul
      Да не волнуйтесь вы так

      за вас переживаю love

      Цитата: lucul
      Голланы всё равно отдать придётся.

      вам? belay а к теме это каким боком?
      Тикси-3
  5. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 16:31
    Ну , всё-таки , не болванкой , а массо-габаритными макетами РГЧ ИН..И там ещё проблем много..Все пашут...
    Dzafdet
  6. lucul (Виталий) Сегодня, 16:46
    Цитата: Тикси-3
    вам

    Сирии ))
    lucul
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:59
      Цитата: lucul
      Сирии ))

      на каком основании?
      Тикси-3
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