17:30 19 июля
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Поклонская пошла против "генеральной линии" партии. Голосование по пенсионной реформе

Состоялось рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Первое чтение обычно носит согласовательный характер и определяет фактический запуск тех или иных законодательных изменений. Правительственную инициативу, при которой выход на заслуженный отдых для российских женщин собираются перенести на 8 лет «вперёд», а для мужчин – на пять, приняли в ГД РФ большинством голосов.

За законопроект пенсионной реформы выступила фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате. Однако, примечательно, не вся. Нашёлся один единственный смельчак, который решил высказать отличное от «генеральной линии партии» мнение. И смельчаком этим оказалась женщина – депутат от Крыма Наталья Поклонская. Все остальные представители «Единой России» - в едином порыве.

Поклонская пошла против "генеральной линии" партии. Голосование по пенсионной реформе



Напомним, что Наталья Поклонская оказалась ещё и единственным депутатом из фракции парламентского большинства, который (по крайней мере в кадре) не встал с кресла для "приветствия" американских "партнёров" из Конгресса

Против предлагаемого варианта изменений пенсионного законодательства выступили и три оппозиционные фракции Государственной Думы. В КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР отметили, что в нынешнем виде этот законопроект способен принести лишь вред населению.

Отмечено, что в России есть целые регионы, где сугубо из демографических показателей основная часть населения попросту не сможет дожить до пенсионного возраста. Также противники законопроекта отметили, что не чёткого представления, как именно правительство собирается решать задачу по повышению уровня жизни пенсионеров в дальнейшем – новыми инициативами о повышении пенсионного возраста?

Нужно отметить, что законопроект предполагает повышение пенсионного возраста и для тех граждан, которые пока имеют право на досрочный выход на пенсию. Пока в документе не говорится о военных пенсионерах. Заявлено, что для них планку возраста выхода на пенсию правительство собирается определить «позднее».
Теперь законопроект ожидает рассмотрение в последующих чтениях с привлечением экспертов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 145

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  1. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:02
    Интересно, насколько изменится законопроект после того, как пройдет 3-е чтение? - Пока вопрос риторический.
    Безликий
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:04
      Цитата: Безликий
      Интересно, насколько изменится законопроект после того, как пройдет 3-е чтение? - Пока вопрос риторический.

      Да никак.. Гос.Машина завертелась.. Решение принято, Володей. Лукашенко обкатал на своем народе, сказал, что все нормально - люди рады! И Володя дал добро!.. А вся эта шумиха - для осознания народа - что демократия в действии!
      НасРать
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:10
        Это называется принципиальность, которой многим явно не хватает.
        maxim947
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:13
          За законопроект пенсионной реформы выступила фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате.

          Похоже это последнее большинство фракции ЕР в нижней палате.
          СРЦ П-15
          1. Чёрный Сегодня, 16:15
            Абсолютно непродуманное предложение по пенсионной реформе. Те, кто голосовал за ее введение нечистоплотны в отношении своей совести.
            Чёрный
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:18
              Цитата: Чёрный
              Те, кто голосовал за ее введение нечистоплотны в отношении своей совести.

              Они нечистоплотны не только по отношению к своей совести, а и по отношению к своему народу!
              СРЦ П-15
            2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:46
              В чем не продуманное?
              dmlescs
            3. Леший1975 Сегодня, 17:23
              Цитата: Чёрный
              Абсолютно непродуманное предложение по пенсионной реформе. Те, кто голосовал за ее введение нечистоплотны в отношении своей совести.

              Ну со своей совестью то они точно договоряться. Хотя сильно сомневаюсь вообще в ее наличии. Самое конечно интересное теперь, это результаты ЕдРа на осенних выборах. Но судя по настрою власти, будут рисовать, сколько посчитают нужным. Нет там ни какой совести, когда уже основная масса поймет.
              Леший1975
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:57
            Да ну!Я на работе спрашиваю перед выборами-за кого голосовать будете?За депутата от ЕР,ответ.Неделю назад спросил-а теперь?Да за него же.Почему?Да больше не за кого!Да там в списке десяток фамилий.А!Они все такие!Это наша Россия.Будет для них большинство.
            Цитата: СРЦ П-15
            За законопроект пенсионной реформы выступила фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате.

            Похоже это последнее большинство фракции ЕР в нижней палате.
            210окв
          3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:17
            Цитата: СРЦ П-15
            Похоже это последнее большинство фракции ЕР в нижней палате.

            Да ну Александр hi В сентябре 2016 года из каждого утюга кричали идите голосуйте, а в ответ, да мы не пойдем, и так все предрешено, ну вот и не сходили, теперь вон замполитствуют в соцсетях, а ведро творит что хотит,более 300 мест в Думе. laughing Да и на следующих выборах точно такая же картина будет.
            vovanpain
        2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:18
          Согласен, можно только сказать браво Поклонской. В моем регионе тоже один единоросс высказался против этого закона при голосовании и, думаю, теперь он не долго засидится в рядах этой, так сказать, партии, а если честно, то банды. Меня больше удручает то, что многие наши граждане уже смирились с этим повышением. В нормальных демократических странах уже давно бы заблокировали все забастовками и протестами, а у нас привыкли терпеть и смирились, тьфу!
          Гаргантюа
          1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 16:35
            Присоединяйтесь.Хватит терпеть

            Автопробег во Владивостоке в прошедшее воскресенье
            Владивосток1969
            1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:52
              Угу, во Владивостоке автобизнес (хотя какой это бизнес? Тупо барыжили, бабло бандосам отстегивая, на которое они наркоту оптом закупали, самый большой авторынок РФ за 20 лет благоденствия как был помойкой так и остался) когда убивали 2008, все эти крутые ребятишки майданящие за свои права на площиди, завидив омон начали исполнять, что хороводы водят вокруг елочки, а когда омон их по беспределу пинать начал - разбежались в момент и забыли про "свои кровные". Терпилой налепив наклейку на жопу авто быть не перестанешь. А терпил никто не слушается.
              dmlescs
              1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 16:58
                Это мой автомобиль.Я принимал участие в пробеге.Я пойду на митинг.28.07.18.
                А вы,если терпила ,сидите на диване дальше. hi
                Кстати.На площади в январе 2008г. я тоже был.
                Владивосток1969
                1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:23
                  Ну хотите - идите. Только в лучшем случае это ничего не изменит, а если вдруг эту реформу отменят, ваши дети за это заплатят. Хотя повышение возраста не особо ситуацию выправит как мне кажется - слишком большая часть населения скоро станет пенсионерами, никакой бюджет такую массу иждевенцев не потянет.
                  dmlescs
        3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:25
          Цитата: maxim947
          Это называется принципиальность, которой многим явно не хватает.

          Респект и уважуха барышне-монархистке.
          Балу
    2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:06
      Не изменится,всё уже решено...что кпсс ,что ер-одна лейка...а как хочется ошибиться!
      HAM
      1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:55
        Ты уже ошибся когда за Ельцина голосовал. 95% за этого упыря отдали голосов, даже в книгу Гинесса такое народное единодушие занесли. А теперь бери ложечку поболя и хлебай - сам выбрал.
        dmlescs
        1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:58
          В хамской манере говорите,любезный......вот такие за Ельцина и голосовали..
          HAM
          1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:29
            За хамство прошу прощения, а в целом я хотел сказать, что пенсионного фонда не стало при Ельцине, и теперь пенсии платят из бюджета в 12 году 30% бюджета, а в 18 уже 38%. В любом случае либо пенсии резать - а некуда либо возраст повышать. А если ничего не делать то пенсии сначала бюджет весь сожрут а потом и платить их будет не с чего - ибо и так уже развиваемся на 62% оставшихся.
            dmlescs
    3. SSR (Roman) Сегодня, 16:09
      Цитата: Безликий
      Интересно, насколько изменится законопроект

      Этот законопроект, вообще не своевременный.
      Поклонскую как бы не ругали и не хаяли, но респект ей и уважуха, не понесла её стадная масса прилипал власти.
      Только что показали очередную рекламу повышения пенсионного возраста и кстати передавать опыт любят на производствах, в агросекторе... и тд....
      Ах ты самка собаки, ая и не знал что в Москве, Питере, Владивостоке столько аграриев проживает wassat
      Теперь понятно почему Арбат и Старо-конюшенный так колосятся.
      В сентябре надо стопудово, перетрахнуть эту партию власти.
      В гос думе должна появиться конкуренция.
      SSR
      1. Например Сегодня, 16:24
        Цитата: SSR
        В сентябре надо стопудово, перетрахнуть эту партию власти.

        Что вы хотите с ними сделать? wassat
        Например
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:53
          То же, что и с вами laughing
          Гаргантюа
          1. Например Сегодня, 16:57
            Купи себе мозги. Хотя бы говяжьи на рынке.
            Например
        2. SSR (Roman) Сегодня, 17:00
          Цитата: Например
          Цитата: SSR
          В сентябре надо стопудово, перетрахнуть эту партию власти.

          Что вы хотите с ними сделать? wassat

          Думал не заметно. feel
          Цитата: Гаргантюа
          То же, что и с вами laughing

          Только девушек через А )))
          С так мне кажется всё верно. В Германии "альтернатива" стала больше голосов получать, наша паитийная система стала более зрелой и должна стать более конкурентноспособной а то ЕдРо в одну харю посоветовалось и решило,.... голосов других партий тупо не хватает.
          SSR
        3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:01
          А что Вы думаете?На кухнях поворчим и успокоемся..Предлагаете на баррикады?
          Цитата: Например
          Цитата: SSR
          В сентябре надо стопудово, перетрахнуть эту партию власти.

          Что вы хотите с ними сделать? wassat
          210окв
    4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 16:18
      неплохо бы тогда и силовикам выслугу до 40 лет календарных поднять .
      и убрать все коэффициенты.
      пусть стойко переносят все тяготы и лешения.
      KLV2018
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:32
        Цитата: KLV2018
        неплохо бы тогда и силовикам выслугу до 40 лет календарных поднять .
        и убрать все коэффициенты.
        пусть стойко переносят все тяготы и лешения.

        Кто ж Вас тогда батогом(демократизатором) огреет(приведет в чувство)? bully
        НасРать
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:00
          Цитата: НасРать
          Цитата: KLV2018
          неплохо бы тогда и силовикам выслугу до 40 лет календарных поднять .
          и убрать все коэффициенты.
          пусть стойко переносят все тяготы и лешения.

          Кто ж Вас тогда батогом(демократизатором) огреет(приведет в чувство)? bully

          у нас в стране «одарённых» хватает. кто работать не умеет и не хочет.
          KLV2018
  2. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 16:04
    Странная она - Поклонская Наталья...
    То её карежит от всякой монархической фигни, то нормальный человек... request what
    Labrador
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:18
      Наташа как и большинство женщин сентементальна, а Николай 2 был мечтой всех женщин: любящий и покорный сын и муж. Женщины всегда такое ценят
      Роялист
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:33
        Так она чёкнутая или нет? Или это гармоны, и тонкая женская душа? Или всё таки чёкнутая?
        Вот так я со своей бывшей полтора года себе вопросы задавал laughing
        DEZINTO
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:38
          Цитата: DEZINTO
          Или всё таки чёкнутая?

          так да
          Василенко Владимир
        2. роман66 (роман) Сегодня, 16:40
          ответ-то! ответ какой?!
          роман66
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:41
            ответ-то! ответ какой?!


            "Ой да всё ! , ты вообще ничего не понимаешь"!

            laughing

            Фирменный ответ good
            DEZINTO
            1. роман66 (роман) Сегодня, 16:44
              значит, все-таки гормоны, толку от женщин не дождемся, жизнь скрашивают и ладно
              роман66
      2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:04
        Браво. Точно в глаз и главное с любовью.
        dmlescs
    2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:57
      Как была ненормальной так и осталась, просто Вы на данный вопрос под другим углом смотрите, нежели на монархическую фигню
      dmlescs
  3. Selendis (Денис) Сегодня, 16:06
    Не поддержала реформу, молодец, не встала перед американцами, хорошо, хм, а результат то общий какой? Опять попиарилась? Почему не смогла уговорить сопартийцев, не донесла информацию другим инстанциям, не провела агитацию, просто одна против всех, как собчак что ли?
    Selendis
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:40
      Поклонской надо выходить из партии, если это все не пиар, а принципиальная позиция...а так больше на юродство похоже, если продолжит там оставаться
      Стирбьорн
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:04
        Ее сами вынесут..Соратники по этому свинарнику.
        Цитата: Стирбьорн
        Поклонской надо выходить из партии, если это все не пиар, а принципиальная позиция...а так больше на юродство похоже, если продолжит там оставаться
        210окв
    2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:59
      Популист лишь на один результат нацелен
      dmlescs
    3. Нонна (Нонна ) Сегодня, 17:04
      [

      Цитата: Selendis
      Не поддержала реформу, молодец, не встала перед американцами, хорошо, хм, а результат то общий какой? Опять попиарилась? Почему не смогла уговорить сопартийцев, не донесла информацию другим инстанциям, не провела агитацию, просто одна против всех, как собчак что ли?

      Кого там уговаривать? Жлобье, которое держится за свои стульчаки? за свои привиллегии и будущие пенсии? холопов, которые встают при виде своих американских хозяев? Наталья среди этих нелюдей - одна Человек. Сожрут они ее и не поперхнутся. Вот все, что они заслужили
      Нонна
  4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:08
    Нашёлся один единственный смельчак, который решил высказать отличное от «генеральной линии партии» мнение
    ну так выходи из партии, а нет так соблюдай партийную дисциплину
    Василенко Владимир
  5. spirit (spirit) Сегодня, 16:09
    Николя видимо во сне пришел со словами:Не позорь меня Наташа!
    spirit
  6. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:10
    Неужели хоть один человек нашелся. Но система таких не оставляет внутри себя, если только это не спланировано специально.
    _Ugene_
  7. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 16:10
    Все остальные представители «Единой России» - в едином порыве.

    Не являюсь сторонником "Левого фронта", однако тут невозможно не согласиться (Пенза, 17 июля 2018 года)
    Анатоль Клим
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:14
      это конечно все чудесно, но ....
      а сами вы как предлагаете решать сложившуюся пенсионную проблему?!
      Василенко Владимир
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:18
        Цитата: Василенко Владимир
        а сами вы как предлагаете решать сложившуюся пенсионную проблему?!

        Я не знаю, что Вам ответит человек, которому вы адресуете этот вопрос... Но кто Вам сказал, что у нас "сложилась пенсионная проблема"? Те, кто по всей стране понастроил дворцы Пенсионного фонда? Заглянуть в некоторые, так один вопрос: когда в коридор выпустят павлинов... Хотя какой "коридор", о чём это я - там своды паллацо, не иначе...
        Володин
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:26
          Цитата: Володин
          Но кто Вам сказал, что у нас "сложилась пенсионная проблема"?

          остановитесь и подумайте,при том что с 91 года численность у нас сокращалась численность пенсионеров наоборот увеличивалась, даже не вдаваясь в документы можно однозначно заявить, что подойдет момент когда пенсионных отчислений просто не будет хватать, до этого у нас было почти двух кратное падение рождаемости, а теперь расскажите мне КАК иначе решать эту проблему, есть два варианта сокращение самих пенсий либо увеличение пенсионного возраста, есть еще третий, возврат к социализму и полной национализация практически все промышленности может только за исключением легкой
          Василенко Владимир
          1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 16:36
            Цитата: Василенко Владимир
            остановитесь и подумайте

            Ударим цифрами по пенсионной реформе: в ней ложь на лжи!
            При этом начальник департамента актуарных расчетов Пенсионного фонда Аркадий Соловьев сказал, что среднесписочная численность наемных работников в стране – 43,5 млн. чел. Что это значит? Это те, кто отчисляет пенсионные взносы. А общее число лиц работоспособного возраста в России, как известно – 77 млн. чел.
            Разрыв – более чем в 30 млн.! Эти люди в массе своей не безработные и не т.н. самозанятые. Это наемные работники, но работающие неофициально.
            Таким образом в 2017 году только три работника из пяти имели какой бы то ни было официальный заработок. Остальные двое – или 30 миллионов человек – работали без официального оформления и без отчислений в Пенсионный фонд.
            Теневой фонд оплаты труда Росстат оценивает более чем в 10 трлн. руб. Легко посчитать, что выпадающие доходы только ПФР составляют по этой причине 2,5 трлн. руб.
            В действительности главная проблема Пенсионного фонда – это бесправие российских работников.
            Фонд оплаты труда в России – 20 трлн. руб., внутренний валовой продукт – 80 трлн. руб. То есть доля зарплаты – всего 25% ВВП. Между тем в развитых странах доля зарплаты – 50% ВВП. Это относительный параметр, не зависящий от производительности труда. Проще говоря, на единицу произведенной продукции наш работник получает вдвое меньше денег, чем его западный коллега.
            В результате российские работники отчисляют в ПФР с такой низкой зарплату, что не без госдотаций нельзя выплачивать даже минимальную пенсию. Это главная причина нищеты Пенсионного фонда, по сути представляющего собой налог на зарплату. Читать полностью на
            ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/25584/-?utm_sou
            rce=finobzor.ru
            Анатоль Клим
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:39
              Цитата: Анатоль Клим
              Ударим цифрами по пенсионной реформе: в ней ложь на лжи!

              вы прежде чем "ударять" цифры в динамике изучите
              Цитата: Анатоль Клим
              В действительности главная проблема Пенсионного фонда – это бесправие российских работников.

              fool

              а г-жа Шульман на которую вы ссылаетесь кто?!!!
              экономист?
              Василенко Владимир
              1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 17:25
                Цитата: Василенко Владимир
                а г-жа Шульман на которую вы ссылаетесь кто?!!!
                экономист?

                Ах, всё-таки соизволили прочитать статью, а то быстрей как аргумент смайлики ставить, так теперь к автору прицепились, аль фамилия не нравится? Вы лучше статью опровергните со своими доводами, цифрами, можете проиллюстрировать Ваши доводы сюжетами с центральных ТВ о 60-и летних рожающих, 70-и летних бизнесменах, вдруг получится.
                Анатоль Клим
          2. роман66 (роман) Сегодня, 16:42
            проблема пенсионного фонда - нехватка денег, решение, здравое, одно - прогрессивная шкала налогов
            роман66
          3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:43
            Цитата: Василенко Владимир
            а теперь расскажите мне КАК иначе решать эту проблему, есть два варианта сокращение самих пенсий либо увеличение пенсионного возраста, есть еще третий, возврат к социализму и полной национализация практически все промышленности может только за исключением легкой
            Можно вести прогрессивный налог, как во всех зарубежных странах. У нас знаете ли число долларовых миллиардеров выросло, в кратном соотношении, намного сильнее, чем пенсионеров, относительно того самого 91 года. Или только простой народ обдирать можно?!
            Стирбьорн
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:48
              Цитата: Стирбьорн
              Можно вести прогрессивный налог, как во всех зарубежных странах

              только к пенсиям это ни какого отношения не имеет
              Василенко Владимир
          4. Ниточкин Сегодня, 17:23
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: Володин
            Но кто Вам сказал, что у нас "сложилась пенсионная проблема"?

            остановитесь и подумайте,при том что с 91 года численность у нас сокращалась численность пенсионеров наоборот увеличивалась, даже не вдаваясь в документы можно однозначно заявить, что подойдет момент когда пенсионных отчислений просто не будет хватать, до этого у нас было почти двух кратное падение рождаемости, а теперь расскажите мне КАК иначе решать эту проблему, есть два варианта сокращение самих пенсий либо увеличение пенсионного возраста, есть еще третий, возврат к социализму и полной национализация практически все промышленности может только за исключением легкой

            Ты что несешь?! Что за мошенническая логика?! С моей ЗП отчисляются взносы в пенсионный фонд. Т.е. я себе коплю на пенсию, себе! Я допускаю, что ПФР пользуется МОИМИ деньгами ПОКА я еще не пенсионер. Но только до момента моего выхода на пенсию. И так поступали все пенсионеры. Куда делись накопленные с их выплат деньги? Получается ПФР это пирамида, типа МММ, но под эгидой государства?
            Ниточкин
      2. kirillovleva Сегодня, 16:20
        А она есть? 33 млн. не платят в ПФР - может сначала тряхануть их?
        kirillovleva
        1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:06
          Цитата: kirillovleva
          А она есть? 33 млн. не платят в ПФР - может сначала тряхануть их?


          Тихо - запинают, часть их тут, они еще и зарплату в конвертах получают, а воры - власть.
          dmlescs
      3. spektr9 Сегодня, 16:24
        а сами вы как предлагаете решать сложившуюся пенсионную проблему?!

        Легко, сменить тех кто создал данную проблему ....
        Пустить их средства на её решения
        spektr9
        1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:08
          Цитата: spektr9
          а сами вы как предлагаете решать сложившуюся пенсионную проблему?!

          Легко, сменить тех кто создал данную проблему ....
          Пустить их средства на её решения

          Ее решение в 2018г стоит 3 триллиона рубликов в год. И у кого такие бабки есть?
          dmlescs
      4. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 16:26
        Да обыкновено ввести прогресивную шкалу налогов, разабратся с милионами нелегалов , которые вобще ни каких налогов не платят, принять закон об конфискации имущества у карупционеров , думаю на пенсии с лихвой хватило бы
        Ратник-80
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:47
          Цитата: Ратник-80
          ввести прогресивную шкалу налогов

          и какое это имеет отношение к пенсиям?!!!!
          Василенко Владимир
      5. reservist (Алексей) Сегодня, 17:22
        менять нужно налоговую систему, чтоб кардинально сократить количество тех, кто в "серую" работает и социальные налоги не платит ...
        можно отменить верхний предел зарплаты, с которого перестает начисляться пенсионный налог
        можно уравнять мужской и женский пенсионный возраст, но за каждого ребенка скидывать женщинам по паре лет
        если возраст все-таки поднимать, то как в Германии (там объявили за пять лет, поднимают по месяцу в год), чтоб внезапно не "поймать" такие "побочные" явления, как молодежную безработицу ...
        reservist
    2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:02
      Не являюсь сторонником "Левого фронта", однако тут невозможно не согласиться (Пенза, 17 июля 2018 года)[/quote]
      А и не надо, главное схавать и продяковать за их очередной опус хотя бы разово, без подписки, им за это гранты отстегивают.
      dmlescs
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:12
    Цитата: НасРать
    Цитата: Безликий
    Интересно, насколько изменится законопроект после того, как пройдет 3-е чтение? - Пока вопрос риторический.

    Да никак.. Гос.Машина завертелась.. Решение принято, Володей. Лукашенко обкатал на своем народе, сказал, что все нормально - люди рады! И Володя дал добро!.. А вся эта шумиха - для осознания народа - что демократия в действии!

    Какие-то изменения могут быть. На что возможны изменения ставлю 2 против1
    Роялист
  9. Vard Сегодня, 16:12
    Наталья Поклонская начала свою предвыборную президентскую компанию... я бы за неё проголосовал...
    Vard
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:14
      Цитата: Vard
      Наталья Поклонская начала свою предвыборную президентскую компанию... я бы за неё проголосовал...

      Удачи! wassat
      НасРать
    2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:14
      Цитата: Vard
      я бы за неё проголосовал...

      мдааааа
      Василенко Владимир
      1. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:09
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Vard
        я бы за неё проголосовал...

        мдааааа

        а на них и нацелены ее выкрутасы, и цели достигла - большая часть даже на этом форуме где многие считают себя полноценными, ей дякуют.
        dmlescs
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:16
      К сожалению, ее не допустят до власти наши либералы от власти! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:19
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        К сожалению, ее не допустят до власти наши либералы от власти! !!

        Сейчас все либералы, только некоторые, за деньги, соглашаются играть роль коммунистов, социалистов и т.д... good




        НасРать
      2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:19
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        К сожалению, ее не допустят

        и слава Богу, на кой не очень умная баба с кучей комплексов у власти
        Василенко Владимир
        1. Vard Сегодня, 16:23
          Ну есть конечно без комплексов... например Ксю...
          Vard
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:30
            Цитата: Vard
            Ну есть конечно без комплексов... например Ксю..

            за то полностью дурa
            Василенко Владимир
      3. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:11
        К счастью ее не допустят, а вот вас к сожалению к избирательной урне допустят наверное.
        dmlescs
  10. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:12
    Н. Поклонская становится все более уважаемым политиком в России. Лично я благодарен ей.
    В середине 80-х годов в Правительстве обсуждали вопросы: о сокращении рабочей недели; повышения пенсий; увеличения стипендий аспирантам технических специальностей; обязательного медицинского обследования 1 раз за 4 года и многое другое. Благодаря меченому и алкашу имеем обратное.
    мичман
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:15
      Цитата: мичман
      В середине 80-х годов в Правительстве обсуждали вопросы: о сокращении рабочей недели

      глупое сравнение, в 80-х ВСЕ было в руках государства, пенсионная системы была координально другой
      Василенко Владимир
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:15
    Ну и молодчина, единственная, у кого из партии власти осталась совесть! hi
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:18
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      осталась совесть!

      а может думать начнем а не ратовать за все хорошее против всего плохого, я бы то же рад на пенсию лет в 35 и, что бы пенсия был тысяч 100, но ...
      если отбросить эмоции и наши собственные хотелки, то вряд ли
      хотели капитализм - ПОЛУЧИТЕ
      Василенко Владимир
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:25
        Я рожденный в СССР, ваш капитализм с трудом перевариваю, ибо он не дает людям жить -максимум, это существовать! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:28
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          ваш капитализм с трудом перевариваю

          он тне мой, я просто прокомментировал глупость
          у нас сейчас к сожалению не СССР и блажить давайте жить так как тогда но при этом не меняю политического устройства страны верх идиотизма
          Василенко Владимир
      2. spektr9 Сегодня, 16:27
        хотели капитализм - ПОЛУЧИТЕ
        Кто хотел ? Или ты очередное чудо которое будет утверждать что народ заставил сделать горбатого переворот ?
        spektr9
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:32
          Цитата: spektr9
          Или ты очередное чудо

          тыкать вы будете другим и в другое, хотите общаться держите себя в рамках
          Цитата: spektr9
          будет утверждать что народ заставил сделать горбатого переворот

          меченый м... еще тот, но капитализм организовал алкаш со компанией и что-то ни кто в 90-х на баррикады не ломился
          Василенко Владимир
          1. spektr9 Сегодня, 16:39
            что-то ни кто в 90-х на баррикады не ломился
            И белого дома который из танков расстреливали не было, и не находили противников данных преобразований повешенными и митинги не разгоняли, не было этого все капитализм хотели ....
            меченый м... еще тот, но капитализм организовал алкаш со компанией
            Да, да и он конечно не причем в тандеме с алкошом он конечно не был
            тыкать вы будете другим и в другое
            Тыкать буду во что вижу, так что не чего тут корчить
            spektr9
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:49
              Цитата: spektr9
              И белого дома который из танков расстреливали не было

              а это простите совершенно другое и к проблемам народа ни каким боком
              Василенко Владимир
              1. spektr9 Сегодня, 17:00
                а это простите совершенно другое и к проблемам народа ни каким боком

                Да вот так тыкаешь это носом, а оно и ответить не может
                ну хамство и быдлячество вы показали во всей красе, впрочем как и глупость

                Ну так ты всех по себе не ровняй, до твоего уровня быдлости и глупости как до Китая пешком
                spektr9
                1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:09
                  Цитата: spektr9
                  Да вот так тыкаешь это носом, а оно и ответить не может

                  вы за базаром следите, а то как нить забудетесь и вам в нос тыкнут
                  вы простите глупость в пример привели или что вы сейчас доказывать будете что дума с алкашом схлестнулась из за проблем народа?!!
                  Василенко Владимир
                  1. spektr9 Сегодня, 17:18
                    вы за базаром следите, а то как нить забудетесь и вам в нос тыкнут
                    Давай великий диванный войн поднимись со своей лежки ,и за Едро всему не мытому народу который против благой пенсионной реформы в нос тыкни laughing
                    вы простите глупость в пример привели или что вы сейчас доказывать будете что дума с алкашом схлестнулась из за проблем народа?!!
                    В 93 не ваша Единороская дума сидела которая кроме как пилить бюджет не чего более немогёт, поэтому ваши шакалы во главе с Алкошом её из танков и расстреливали ... Не захотела страну рушить, не пошла на сделку с властью
                    spektr9
            2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:50
              Цитата: spektr9
              Тыкать буду во что вижу, так что не чего тут корчить

              ну хамство и быдлячество вы показали во всей красе, впрочем как и глупость hi
              Василенко Владимир
      3. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 17:11
        Вопрос не в капитализме, а в справедливости. Например, почему у бедного ПФР, запускающего руки в карманы граждан, столько дворцов по всей стране? На это деньги нашлись?
        zapfen
      4. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:14
        Да какой это капитализм, когда еще тарифное регулирование, надо уже по полной бы платить за все. Тогда и экономика задышит. Наверное наша власть слишком сильно печется о большинстве, неспособном себе на жизнь заработать.
        dmlescs
  12. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:17
    На всю кодлу один приличный человек. В госдуме следующего созыва она вряд ли будет, не по депутатски порядочный и смелый человек.
    Пленник
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:29
      Цитата: Пленник
      На всю кодлу один приличный человек.

      и что приличного?! в очередной раз показала глупость и не профессионализм
      Василенко Владимир
      1. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:39
        Конечно молчать в тряпочку и не говорить это очень "профессионально".
        Пленник
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:51
          Цитата: Пленник
          Конечно молчать в тряпочку и не говорить это очень "профессионально".

          говорить нужно по теме, она, что не скажет то в лужу п...
          Василенко Владимир
      2. Alexanast (Александр) Сегодня, 16:42
        Цитата: Василенко Владимир
        в очередной раз показала глупость и не профессионализм

        Слющай, у тэбя мама был, папа был...Что ты злой - то такой...
        Alexanast
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:51
          я не злой я объективный, глупая баба с комплексами и припадками
          Василенко Владимир
        2. spektr9 Сегодня, 17:07
          Ну как же их пенсионную реформу не поддерживает, как она могла так кинуть ?!! laughing
          spektr9
      3. notingem (Андрей) Сегодня, 16:55
        Есть такая профессия профессиональный депутат. Тогда нахрена выборы проводить
        notingem
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:10
          Цитата: notingem
          Тогда нахрена выборы проводить

          ни кто не знает, ну кроме депутатов
          Василенко Владимир
      4. Zubr Сегодня, 17:01
        hi
        А вот с этого месте будьте добры подробнее, что вы в данном случае можете назвать профессионализм ?
        Zubr
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:13
          Цитата: Zubr
          что вы в данном случае можете назвать профессионализм ?

          выше уже писал, но повторюсь, увеличение возраста плохо и все (в том числе и мне) не нравится, но простите если у нас с 35 на лицо рост и очень не хилый числа пенсионеров и при этом сокращение(еще не в пике) работоспособного населения, поклонская в очередной раз мотильду крутит
          Василенко Владимир
      5. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:15
        Бальзамчиком ему на душу капнула - вот и Человек, а водочки бы накапала - молился б на нее.
        dmlescs
  13. РядовойСА Сегодня, 16:17
    Едро - это гнойный фурункул, который надо выжечь/вырвать из тела России!
    РядовойСА
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:34
      Цитата: РядовойСА
      Едро - это гнойный фурункул, который надо выжечь/вырвать из тела России!

      чего сидим у компа?!
      вперед на баррикады, а если не желаете или боязно, то не фиг из себя Гапона изображать
      Василенко Владимир
      1. РядовойСА Сегодня, 16:41
        Что мне делать и куда идтя, я решу без вашего глупого совета. Если вам хочется на баррикады, в добрый путь, я же с Едром поборюсь на следующих выборах.
        РядовойСА
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:52
          Цитата: РядовойСА
          я же с Едром поборюсь на следующих выборах.

          Цитата: РядовойСА
          надо выжечь/вырвать из тела России!

          противоречий не находите?!
          Василенко Владимир
          1. РядовойСА Сегодня, 17:13
            Нет не нахожу, обычная метафора, или вам это слово не знакомо?
            РядовойСА
        2. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 17:18
          Я уже был готов в коментах написать что тебе самому надо выжечь, но фраза "я же с Едром поборюсь на следующих выборах" меня остановила. Правильно, хотя я с Вами в КОРНЕ не согласен, Ваши методы отстаивания своей позиции очень верные.
          dmlescs
      2. notingem (Андрей) Сегодня, 17:00
        Всему свое время. Потерпите
        notingem
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:14
          Цитата: notingem
          Всему свое время. Потерпите

          вы лично когда идете?!
          Василенко Владимир
  14. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:24
    Поклонская пытается отмыть репутацию самого поехавшего прокурора?
    Джек О’Нилл
    1. notingem (Андрей) Сегодня, 17:10
      Поклонская едет. Чайка летает. И чо ?
      notingem
  15. Kito (Salf) Сегодня, 16:26
    Есть один утопический роман под названием "Выбраковка" , хоть я и не любитель подобного рода чтива. но может в нем есть частичный секрет как нам поступать ?
    …В этой стране больше нет преступности и нищеты. Ее столица – самый безопасный город мира. Здесь не бросают окурки мимо урны, моют тротуары с мылом, а пьяных развозит по домам Служба Доставки. Московский воздух безупречно чист, у каждого есть работа, доллар стоит шестьдесят копеек. За каких-то пять-семь лет Славянский Союз построил «экономическое чудо», добившись настоящего процветания. Спросите любого здесь, счастлив ли он, и вам ответят «да!». Ответят честно. А всего-то и нужно было для счастья – разобраться, кто именно мешает нам жить по-людски. Кто истинный враг народа…
    Подробнее на livelib.ru:
    https://www.livelib.ru/book/1000314436-vybrakovka
    -oleg-divov
    Kito
  16. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 16:35
    Поклонница никчемного слизняка николая 2-го развалившего империю, решила попиариться на непопулярной у бездумного большинства реформе. Сейчас таких демагогов и крикунов кучи, один балбес увлекся по неопытности и на статью себе наболтал. Сколько из ропщущих противников реформы удосужились посмотреть бюджет, хотя бы в каком нибудь упрощенном представлении? Никто не хочет отметить, что из налогов которые они платят, в том числе на развитие образования, инфраструктуры, социалки, 38% идет на пенсии? Ну отдавайте 38% семейного дохода родителям сразу, они ведь столько работали, они вас вырастили - они достойны заботы и уважения, ну а ваши дети как нибудь за бесплатно на сантехника или плиточника выучатся, что им - они молодые, может выкрутятся как то. В 2012 году что то около 30% из бюджета было, теперь уже 38%, такими темпами через сколько лет наша страна превратиться в нищую украину и перестанет сначала вкладываться в свое развитие, а затем и перестанет платить пенсии - ибо не с чего?
    Пока народные массы будут возмущенно задавать волнующие их вопросы никому конкретно их не адресуя, пока они не будут пытаться найти на свои вопросы ответы, а пользоваться заботливо впиханными в их голову универсальном "Власть у нас такая", будут эти массы пользовать как овечье стадо, а при особо циничной власти как свиноферму.
    dmlescs
    1. notingem (Андрей) Сегодня, 17:04
      Бред какойто. Сами поняли что написали? Но эмоций много видимо эксперт профессионал
      notingem
    2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 17:11
      Федеральный бюджет продолжает захлебываться от денег: его профицит увеличился с 1,8% ВВП (405,3 млрд.руб.) по итогам I квартала 2018 года до 3,3% ВВП (265,6 млрд.руб.) в мае. И до 4,0% ВВП (342,5 млрд.руб.) – в июне. По итогам первого полугодия профицит составил 1,9% ВВП (877,3 млрд.руб.) – при намеченном на год дефицитом в 1,3% ВВП.



      Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за июнь на 182,8 млрд.руб., а в целом за полугодие – на 1,9 трлн.руб. и превысили 8,0 трлн.руб.



      Это уже какая-то абракадабра. Цены на нефть, с которой мы живем, растут ударно, доходы государства – тоже. Правительство Медведева накопило в бюджете колоссальные деньги, достаточные для того, чтобы заново отстроить всю Россию. Но категорически не желает этого, рассматривая использование бюджетных резервов на нужды России как нечто абсолютно недопустимое и не подлежащее обсуждению.



      Захлебываясь от денег, Медведев и компания обрушивают на Россию новый вал либеральных реформ, объективно направленный, насколько можно судить, на разграбление и уничтожение России. И пенсионное ограбление россиян вместе с повышением НДС являются, похоже, лишь прелюдией к новому чудовищному либеральному беспределу.



      Действия либерального правительства РФ, десятилетиями маринующего в бюджете и сжигающего в огне инфляции триллионы рублей, до сих пор не получили юридической оценки. Хотя в других странах за такое дают вплоть до пожизненного. И это очень ярко говорит как о нашем правовом уровне, так и о геополитической ориентации силовых структур и судебной системы РФ. А также и обо всей нынешней правящей тусовке.



      Она фактически выдергивает с корнем из национальной почвы всю нашу экономику. Для чего – тайна за семью печатями. Но то, что делается все это намеренно и в ущерб стране, оседланной паразитами – уже ни для кого не тайна.
      Нонна
  17. cariperpaint Сегодня, 16:41
    Норм. Все идут не в ногу и только одна смелая блин в ногу... Гениально блин))) смелой особенно ее считать))) ее же за это растреляют как минимум))) может хватит этого пафоса мелкого уже? Реформа не популярная и это факт. И с этим не спорят. Но по факту ее все равно проводить надо. Ну перенесете вы ее на лет 10, потом все равно надо будет делать!!! Спихиваете сложности на своих детей?) красиво) и благородно)
    cariperpaint
    1. RaptorF22 Сегодня, 16:56
      а может лучше потрясти жирных депутатов? Сфигали у них такие зарплаты? winked
      RaptorF22
    2. Нонна (Нонна ) Сегодня, 17:15
      Цитата: cariperpaint
      Но по факту ее все равно проводить надо. Ну перенесете вы ее на лет 10, потом все равно надо будет делать!!! Спихиваете сложности на своих детей?) красиво) и благородно)

      возьми печеньку с полки - заслужил.Не дворником ли у этого главного либерал -фашисткого пенсионного реформатора служите? .
      Нонна
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:42
    Молодец, девочка.
    Горный стрелок
  19. Zubr Сегодня, 16:42
    Эх Наталья Владимировна, теперь эти думские упыри, начнут тебя пресовать. Надо же, женщина против шайки обезумевших мужиков.
    Zubr
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 17:21
      а маша из универа разве не в ядре? женщин в думе не мало.
      yehat
  20. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:44
    Ни экономических выкладок, ни социологических исследований, ни поддержки основной массы граждан, и это называется политика? "Поверьте нам!" Впрочем, всё закономерно. Говорится, что всё делается для народа, только мало кто в народе знает, что для него что-то делается. Выгода от данной "реформы" иллюзорна и эфемерна, многие вообще рассчитывают только на то, что если умрут на работе, так по крайней мере их похоронят, в народе еще жива вера в доброго царя и справедливого купца-начальника. Увы! Правительству осталось только сказать как в старой комедии: "А если не будут брать, отключим газ!"
    1536
  21. Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 16:46
    Есть у меня ощущение, что Поклонскую скоро выгонят из ЕдРа под любым предлогом.
    Curbstone 24
    1. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:07
      Не выгонят! она же типа юродивого при царе! Но факт неголосования это не отменяет. Красава одним словом!
      dgonni
    2. yehat (Сергей) Сегодня, 17:24
      упырям публичные скандалы мешают. им проще ее не трогать.
      yehat
  22. komrad buh (Игорь) Сегодня, 16:46
    Браво, Поклонская единственный
    komrad buh
  23. komrad buh (Игорь) Сегодня, 16:46
    Браво, Поклонская единственный мужик в ер
    komrad buh
    1. Ниточкин Сегодня, 17:26
      Цитата: komrad buh
      Браво, Поклонская единственный мужик в ер

      Получается, что так и есть laughing
      Ниточкин
  24. 3vs Сегодня, 16:50
    Наталье плюс за принципиальность!
    Вчера на митинге в Москве против пенсионной реформы протоиерей Всеволод Чаплин встал на
    сторону простого народа в своём выступлении.
    3vs
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 17:22
      это тот самый Чаплин, который уже 2 спортивных тачки разбил из-за сильного превышение в скорости? это он типа объединился с народом? ))))
      yehat
  25. RaptorF22 Сегодня, 16:54
    буря в стакане winked
    RaptorF22
  26. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:59
    Молодец Наталья. Ничего конечно ее голос не изменит в едросском стаде, но начало положено.
    Романенко
  27. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 17:02
    Пклонской - респект! Она единственная, кто не встала перед американскими хамовитыми сенаторами! Есть у неё своё. И перед мнимой "романовой", якобы претенденткой на царский престол не всала на колени! А вот Патрушевы и прочие - встали! Стыдуха нашему правительству и Думе!
    pafegosoff
  28. РУСС (Максим) Сегодня, 17:05
    В некоторых СМИ прошла информация,что не голосовал депутат от ЕР Железняк.....
    РУСС
  29. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:05
    Поклонская молодца! Здесь без коментариев даже! Как там у Высоцкого? (Но был один, который не стрелял) wink . Хотя думаю ей простится, ибо юродивая, молится на бюст царя батюшки который мироточит, ну и другие приколы имеются. Но всё равно, молодца!
    dgonni
  30. Комментарий был удален.
  31. Altona (Евгений) Сегодня, 17:14
    Цитата: Гаргантюа
    Меня больше удручает то, что многие наши граждане уже смирились с этим повышением.

    --------------------
    Никто еще не смирился. Вы о чем?
    Altona
  32. yehat (Сергей) Сегодня, 17:14
    Я вообще не понимаю, что это за междусобойчик, когда без какой-то идеалогии вдруг решают, что все 100% голосуют за одно решение. Что зто за мухлеж в парламенте? Что, в партии разве были вменяемые обсуждения таких единогласных решений? Ни разу о таком не слышал.
    На самом деле, стоит поднять вопрос об отстранении всех депутатов едра и их оравы помощников на основании новой статьи ТК как утративших доверие избирателей. Наташа Поклонская конечно молодец, что проголосовала против, но и к ней есть вопросы насчет Николая №2 и др. событий.
    Этот инцидент, где показан публично механизм проталкивания партией решений, просто вызывающе наглый.
    yehat
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:30
      Это не партия - это ОПГ, давно надо нам было понять этот факт.
      NordUral
  33. Altona (Евгений) Сегодня, 17:16
    Цитата: НасРать
    Да никак.. Гос.Машина завертелась.. Решение принято, Володей. Лукашенко обкатал на своем народе, сказал, что все нормально - люди рады! И Володя дал добро!.. А вся эта шумиха - для осознания народа - что демократия в действии!

    ---------------------------------
    Демократия в действии? Не надоело на буржуйскую мельницу воду лить? И кто такой Володя? Судя по выборам-первый среди клоунов, партнёр мистера Трампа , рекордсмен по цартсвованию и пересидент нейтральной страны, чей флаг-белое полотнище с пятью цветными контрацептивами.
    P.S. Можно понять её мудреж с бывшим покойным царем, но за гражданскую позицию ей спасибо.Тронуть её вряд ли посмеют, исключение лишь подтверждает правило.
    Altona
  34. aristok (Павел) Сегодня, 17:21
    Если сейчас власть управляет в основном тотальной ложью, пропагандой и пониманием невозможности системного решения любой проблемы её бездарными компрадорскими представителями, то после столь откровенного ограбления народа упор придется делать в основном на репрессивные отношения.
    Управление при помощи лжи перетечет в тупое сидение на штыках.
    aristok
  35. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:28
    Надеюсь, что Поклонская останется и дальше такой. А едросовскую думу надо обновлять такими, как она. Впереди и уже скоро выборы.
    NordUral
  36. Igoresha (Igor) Сегодня, 17:29
    бывают же чудеса, не ожидал!
    Igoresha
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