Поклонская пошла против "генеральной линии" партии. Голосование по пенсионной реформе

Состоялось рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Первое чтение обычно носит согласовательный характер и определяет фактический запуск тех или иных законодательных изменений. Правительственную инициативу, при которой выход на заслуженный отдых для российских женщин собираются перенести на 8 лет «вперёд», а для мужчин – на пять, приняли в ГД РФ большинством голосов.За законопроект пенсионной реформы выступила фракция «Единая Россия», имеющая большинство в нижней палате. Однако, примечательно, не вся. Нашёлся один единственный смельчак, который решил высказать отличное от «генеральной линии партии» мнение. И смельчаком этим оказалась женщина – депутат от Крыма Наталья Поклонская. Все остальные представители «Единой России» - в едином порыве.Напомним, что Наталья Поклонская оказалась ещё и единственным депутатом из фракции парламентского большинства, который (по крайней мере в кадре) не встал с кресла для "приветствия" американских "партнёров" из КонгрессаПротив предлагаемого варианта изменений пенсионного законодательства выступили и три оппозиционные фракции Государственной Думы. В КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР отметили, что в нынешнем виде этот законопроект способен принести лишь вред населению.Отмечено, что в России есть целые регионы, где сугубо из демографических показателей основная часть населения попросту не сможет дожить до пенсионного возраста. Также противники законопроекта отметили, что не чёткого представления, как именно правительство собирается решать задачу по повышению уровня жизни пенсионеров в дальнейшем – новыми инициативами о повышении пенсионного возраста?Нужно отметить, что законопроект предполагает повышение пенсионного возраста и для тех граждан, которые пока имеют право на досрочный выход на пенсию. Пока в документе не говорится о военных пенсионерах. Заявлено, что для них планку возраста выхода на пенсию правительство собирается определить «позднее».Теперь законопроект ожидает рассмотрение в последующих чтениях с привлечением экспертов.