17:32 19 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Украинский проект САУ «Богдана» обречен на провал

О чем бы ни писали сегодня украинские СМИ, попытка местных оружейников создать современную САУ «Богдана» гарантированно закончится грандиозным провалом, пишет Российская газета.

Украинский проект САУ «Богдана» обречен на провал
прототип САУ "Богдана"

Если украинскому ОПК до сих пор не удалось «довести до кондиции» скопированный с российского миномета злополучный «Молот», в результате применения которого регулярно гибнут расчеты, то что же говорить о таком высокотехнологичном изделии, как самоходно-артиллерийская установка, отмечает издание.


Надежды украинцев на сотрудничество с польскими оружейниками тоже напрасны. Их САУ «Краб», над которым работают с 2000 года, является жутким мутантом.

Первоначально «Краб» выглядел следующим образом: башенное отделение с гаубицей калибра 155 мм от британской самоходки AS-90 было установлено на польское семикатковое шасси, созданное с использованием узлов советского Т-72. Выпустив 8 машин, поляки поняли, что выпуск ходвой части им не осилить (начались проблемы с двигателем, в корпусе появились трещины). В результате они обратились к Южной Корее и попросили продать шасси от самоходка К-9. Так что в «Крабе» польского осталось совсем мало – машина, по сути, собрана из зарубежных комплектующих.

САУ "Краб"

Пригодится ли польский опыт Украине» Скорее всего, нет. Дело в том, что башня от AS-90 рассчитана на гусеничную платформу с передним расположением двигателя. То есть, «Оплот» для этого непригоден – его придется полностью переделывать. А на это нужно много времени и денег.

Эксперты также не исключают установку на шасси артиллерийской части польско-чешской САУ «Диана». Эта самоходка в свое время так и не нашла покупатели, но возможно будет востребована Украиной.

Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:44
    Они про наши Кинжалы и прочую новую технику такие же заголовки пишут.
    Чича сквад
    1. Pirogov Сегодня, 16:46
      Цитата: Чича сквад
      Они про наши Кинжалы и прочую новую технику такие же заголовки пишут.

      Написать можно много ,но то что на Украине не в состоянии сделать орудийные стволы это факт и о каких САУ тогда можно говорить ?
      Pirogov
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:50
        Да это то понятно. Просто прочитал сегодня на украинец сайте, что мол украинец эксперт увидел что на испытаниях Кинжала что ракета это не ракета, а макет сделанный из бочки и даже увидел на ней надпись Газпромнефть.
        Чича сквад
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:52
        Можно конечно купить.Но деньги!Это только от нас могли получить халяву.
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Чича сквад
        Они про наши Кинжалы и прочую новую технику такие же заголовки пишут.

        Написать можно много ,но то что на Украине не в состоянии сделать орудийные стволы это факт и о каких САУ тогда можно говорить ?
        210окв
      3. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:31
        Тупо вспоминаем эпопею с пакистанским контраком и прозреваем. Россия имея постоянного партнёра Индию, отказалась поставлять орудия Для данного контракта в Украину. В результате, контракт закрыт полностью, пушки изготовленны, претензий нету! паралельно были разработаны и испытаны танковые орудия в калибрах 120 мм НАТО и разработана перспективная типа 140 мм. Так что утрировать не стоит! База в принципе имеется, тот же Т-80УД по шасси + 1 каток на борт. В плане отработки именно работы как сау? Здесь имеются проблемы. Не кардинальные но имеются.
        dgonni
    2. cariperpaint Сегодня, 16:49
      Я вас умоляю) ну пусть пигут. Хоть каждый день.
      cariperpaint
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:51
      Но они то есть!А эта хрень только в хотелки воспалённого мозга..
      Цитата: Чича сквад
      Они про наши Кинжалы и прочую новую технику такие же заголовки пишут.
      210окв
  2. viralig (Петр) Сегодня, 16:45
    Ну да на "богданчик" поставят "молот" и получат САУ "Богдан")
    viralig
  3. роман66 (роман) Сегодня, 16:47
    поставить "молот " на шасси "оплота" и будет им счастя!
    роман66
  4. Xander (Александр) Сегодня, 16:51
    Пригодится ли польский опыт Украине
    laughing

    Xander
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:59
      Пригодится ли польский опыт Украине


      DEZINTO
    2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 17:11
      Свиная черева с диаметром 32мм-38мм
      Zaurbek
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:54
    Не ну пусть они попробуют.....чё-бы нет то? Пусть прилепят пушку на Оплот как есть с двиглом сзади, пушка спереди, и огонь! Хлопцы будут дальше чем от молота разлетаться, гордыми независимыми кусочками.....
    DEZINTO
  6. nikoliski (Николай) Сегодня, 16:56
    Чтобы украинцам ввести страну в НАТО, кроме перехода на их калибры( 5.56мм вместо 5.45мм, танковые 120 вместо 125, артиллерийские 155 вместо 152)нужно еще выполнить обязательное условие-не иметь территориальных споров, тоесть признать Крым российским и или отбить Донбасс, либо смирится с его потерей, да и Венгрия претендует уже на Ужгород, Польша на Львов, даже с признанием Крыма споры и претензии соседей( вполне себе исторически правильные) никуда не уйдут, так что скорее НАТО развалится и преобразуется в нечто вроде Европейской армии ЕС, чем Украина вступит в неё.
    nikoliski
  7. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 17:18
    А где они пушки возьмут? laughing или перефразируя стихотворенье «а вы б стволы отлить смогли бы из пары канализационных труб»?
    Proton
Картина дня