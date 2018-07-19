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Украинский проект САУ «Богдана» обречен на провал
О чем бы ни писали сегодня украинские СМИ, попытка местных оружейников создать современную САУ «Богдана» гарантированно закончится грандиозным провалом, пишет Российская газета.
Если украинскому ОПК до сих пор не удалось «довести до кондиции» скопированный с российского миномета злополучный «Молот», в результате применения которого регулярно гибнут расчеты, то что же говорить о таком высокотехнологичном изделии, как самоходно-артиллерийская установка, отмечает издание.
Надежды украинцев на сотрудничество с польскими оружейниками тоже напрасны. Их САУ «Краб», над которым работают с 2000 года, является жутким мутантом.
Первоначально «Краб» выглядел следующим образом: башенное отделение с гаубицей калибра 155 мм от британской самоходки AS-90 было установлено на польское семикатковое шасси, созданное с использованием узлов советского Т-72. Выпустив 8 машин, поляки поняли, что выпуск ходвой части им не осилить (начались проблемы с двигателем, в корпусе появились трещины). В результате они обратились к Южной Корее и попросили продать шасси от самоходка К-9. Так что в «Крабе» польского осталось совсем мало – машина, по сути, собрана из зарубежных комплектующих.
САУ "Краб"
Пригодится ли польский опыт Украине» Скорее всего, нет. Дело в том, что башня от AS-90 рассчитана на гусеничную платформу с передним расположением двигателя. То есть, «Оплот» для этого непригоден – его придется полностью переделывать. А на это нужно много времени и денег.
Эксперты также не исключают установку на шасси артиллерийской части польско-чешской САУ «Диана». Эта самоходка в свое время так и не нашла покупатели, но возможно будет востребована Украиной.
прототип САУ "Богдана"
Если украинскому ОПК до сих пор не удалось «довести до кондиции» скопированный с российского миномета злополучный «Молот», в результате применения которого регулярно гибнут расчеты, то что же говорить о таком высокотехнологичном изделии, как самоходно-артиллерийская установка, отмечает издание.
Надежды украинцев на сотрудничество с польскими оружейниками тоже напрасны. Их САУ «Краб», над которым работают с 2000 года, является жутким мутантом.
Первоначально «Краб» выглядел следующим образом: башенное отделение с гаубицей калибра 155 мм от британской самоходки AS-90 было установлено на польское семикатковое шасси, созданное с использованием узлов советского Т-72. Выпустив 8 машин, поляки поняли, что выпуск ходвой части им не осилить (начались проблемы с двигателем, в корпусе появились трещины). В результате они обратились к Южной Корее и попросили продать шасси от самоходка К-9. Так что в «Крабе» польского осталось совсем мало – машина, по сути, собрана из зарубежных комплектующих.
САУ "Краб"
Пригодится ли польский опыт Украине» Скорее всего, нет. Дело в том, что башня от AS-90 рассчитана на гусеничную платформу с передним расположением двигателя. То есть, «Оплот» для этого непригоден – его придется полностью переделывать. А на это нужно много времени и денег.
Эксперты также не исключают установку на шасси артиллерийской части польско-чешской САУ «Диана». Эта самоходка в свое время так и не нашла покупатели, но возможно будет востребована Украиной.
Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua
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