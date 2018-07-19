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В Крым перебросят ещё один дивизион ЗРПК «Панцирь-С1»
В текущем году противовоздушную оборону Крыма пополнит еще один дивизион ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», передает ТАСС заявление командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.
В 2018 году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Крымского полуострова заступит очередной дивизион ЗРПК «Панцирь-С1», сказал Дворников.
Кроме того, в текущем году на территории Крыма завершится перевооружение одного дивизиона ЗРК С-300 на более современную систему С-400.
Командующий также отметил, что показатель оснащенности войск ЮВО современным вооружением приближается к отметке в 65%. Это самый высокий показатель среди округов.
По его словам, только за этот год в войска поступило более 150 новейших образцов вооружения, включая бронетехнику, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ.
С заступлением на дежурство нового дивизиона ЗРПК «Панцирь-С1» их количество в Крыму в составе сил ВВС и ПВО возрастет до трех.
Агентство отмечает, что в состав дивизиона обычно входят шесть боевых машин «Панцирь-С1». Они предназначены для поражения любых средств воздушного нападения, в том числе перспективных. Комплексы способны уничтожать пушечным огнем либо ракетами самолеты, беспилотники, крылатые ракеты в радиусе до 20 и на высоте до 15 километров.
В 2018 году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Крымского полуострова заступит очередной дивизион ЗРПК «Панцирь-С1», сказал Дворников.
Кроме того, в текущем году на территории Крыма завершится перевооружение одного дивизиона ЗРК С-300 на более современную систему С-400.
Командующий также отметил, что показатель оснащенности войск ЮВО современным вооружением приближается к отметке в 65%. Это самый высокий показатель среди округов.
По его словам, только за этот год в войска поступило более 150 новейших образцов вооружения, включая бронетехнику, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ.
С заступлением на дежурство нового дивизиона ЗРПК «Панцирь-С1» их количество в Крыму в составе сил ВВС и ПВО возрастет до трех.
Агентство отмечает, что в состав дивизиона обычно входят шесть боевых машин «Панцирь-С1». Они предназначены для поражения любых средств воздушного нападения, в том числе перспективных. Комплексы способны уничтожать пушечным огнем либо ракетами самолеты, беспилотники, крылатые ракеты в радиусе до 20 и на высоте до 15 километров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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