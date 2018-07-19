20:18 19 июля
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В Крым перебросят ещё один дивизион ЗРПК «Панцирь-С1»

В текущем году противовоздушную оборону Крыма пополнит еще один дивизион ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», передает ТАСС заявление командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.



В 2018 году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Крымского полуострова заступит очередной дивизион ЗРПК «Панцирь-С1», сказал Дворников.


Кроме того, в текущем году на территории Крыма завершится перевооружение одного дивизиона ЗРК С-300 на более современную систему С-400.

Командующий также отметил, что показатель оснащенности войск ЮВО современным вооружением приближается к отметке в 65%. Это самый высокий показатель среди округов.

По его словам, только за этот год в войска поступило более 150 новейших образцов вооружения, включая бронетехнику, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ.

С заступлением на дежурство нового дивизиона ЗРПК «Панцирь-С1» их количество в Крыму в составе сил ВВС и ПВО возрастет до трех.

Агентство отмечает, что в состав дивизиона обычно входят шесть боевых машин «Панцирь-С1». Они предназначены для поражения любых средств воздушного нападения, в том числе перспективных. Комплексы способны уничтожать пушечным огнем либо ракетами самолеты, беспилотники, крылатые ракеты в радиусе до 20 и на высоте до 15 километров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. barclay (Андрей) Сегодня, 17:23
    18 машин на весь Крым - в общем, не густо.
    barclay
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:33
      Совсем жидко для обороны всего полуострова negative
      Гаргантюа
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:22
        А ПВО кораблей Вы не учитываете ? Флот тоже несёт службу ПВО Крыма .
        30 вис
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:28
        Странный дивизион из шести машин.Полторы батареи?
        Цитата: Гаргантюа
        Совсем жидко для обороны всего полуострова negative
        210окв
    2. Alban Сегодня, 17:34
      Цитата: barclay
      18 машин на весь Крым - в общем, не густо.

      Ну это официально, а по сути Крым будет вооружен по полной ..Там много чего осталось после СССР (катакомбы и прочие скрытные объекты ) И Керченский мост явно не для удобства туристов построили ,скоро ж\д начнет там свое движение ..Напичкают Крым по полной , не зря США так встревожены и собираются в Черном море постоянную группировку ВМС своих разместить ..Главный бой еще впереди ! soldier
      Alban
      1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 18:09
        Цитата: Alban
        Цитата: barclay
        18 машин на весь Крым - в общем, не густо.

        Ну это официально, а по сути Крым будет вооружен по полной ..Там много чего осталось после СССР (катакомбы и прочие скрытные объекты ) И Керченский мост явно не для удобства туристов построили ,скоро ж\д начнет там свое движение ..Напичкают Крым по полной , не зря США так встревожены и собираются в Черном море постоянную группировку ВМС своих

        разместить ..Главный бой еще впереди ! soldier



        Михан, перелогинься.
        mr.Vain
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:36
      Цитата: barclay
      18 машин на весь Крым - в общем, не густо.

      А что - ПВО из одних "Панцирей" разве состоит ? wink
      bouncyhunter
    4. Старый булка Сегодня, 17:39
      Всего на январь 2018, стоит на вооружение войск 19 дивизионов зенитно-ракетных комплексов, т. е. 114 машин. 18 машин на Крым вполне достаточно для прикрытия дальних комплексов ПВО. Единственно, не могу понять, почему не Панцирь-С2. Вроде их сейчас производят и поставляют. Наверное, смысл слово "Перебросят" указан журналистом в этот раз правильно..
      Старый булка
    5. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 19:33
      Цитата: barclay
      18 машин на весь Крым - в общем, не густо.

      Они ведь не Крым прикрывают, товарищ.
      Панцирь - средство объектовой ПВО.
      Они прикрывают те самые С-300/400, которые прикрывают Крым.
      Наводлом
  2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 17:23
    Блин, ну ахренеть просто..зачем эта статья на ВО?Ну так начните писать о том что база в Крыму будет увеличена на 25 человек в тельниках!Дивизион ЗРПК, да киньте туда уже пару-тройку "Искандеров" и все...вот и тема для писанины, что на ВО, что на "цензоре"... laughing
    игорка357
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 17:28
      В заголовке всё написано. Понял, что не интересно - прошёл мимо, в чем проблема-то?
      Вояджер
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:06
    Похоже направление главного удара определено ?
    APASUS
    1. Бензорез (Виталий) Сегодня, 19:44
      Ну дык на сегодняшний день-это самый спорный военный округ (со всех сторон). ВСУ тоже времени даром не тратят (те же самые). С их стороны постоянно идут заявления о силовом восстановлении статус-кво... Так что тут весьма сложно переборщить с вооружениями.
      Бензорез
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:07
        Цитата: Бензорез
        С их стороны постоянно идут заявления о силовом восстановлении статус-кво...

        Ну, Виталий, да будет Вам жути-то нагонять... Вас сейчас прикрывают круче, чем нашу Ленинградскую область. Уверен, что Вам попадаются сводки с Донбасса. Так вот: много они там статусов восстановили силой ? hi
        Paranoid50
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:10
    Там что, супостат наступает?
    Пару-тройку опреснительных установок не перебрасывают часом? Мне однополчанин из Керчи пишет о перебоях. На налёты не жаловался.
    А. Привалов
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:32
      На пару тройку опреснительных установок надо сколько энергии?Вы же оттуда где воду опресняют и знаете сколько она стоит.
      Цитата: А. Привалов
      Там что, супостат наступает?
      Пару-тройку опреснительных установок не перебрасывают часом? Мне однополчанин из Керчи пишет о перебоях. На налёты не жаловался.
      210окв
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 19:33
        Цитата: 210окв
        На пару тройку опреснительных установок надо сколько энергии?Вы же оттуда где воду опресняют и знаете сколько она стоит.
        Цитата: А. Привалов
        Там что, супостат наступает?
        Пару-тройку опреснительных установок не перебрасывают часом? Мне однополчанин из Керчи пишет о перебоях. На налёты не жаловался.

        Безусловно, качественно опреснённая вода стоит дороже, чем из речки или артезианского колодца. Энергозатратность резко упала с переходом от традиционного выпаривания на мембраны обратного осмоса. Однако и сегодня, эти предприятия не пользуются электроэнергией от "городских" сетей. Обычно, ставят генератор на списанном двигателе от "Боинга". Прячут в разделённом на две части "глухом" ангаре пару таких штук и они работают по очереди. 20 лет назад производство опреснённой воды стоило у нас 2 гринбека за куб, а сегодня, только 50 центов. hi
        А. Привалов
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 19:52
          Да, вот ещё что. Параллельно опреснению мы развили мощности по очистке сточных вод для использования в с/х. Рыборазводня вся перешла из пресных вод в т.н. "солоноватые". У нас в пустыне имеются весьма приличные запасы таких вод. Пить их нельзя, а рыба чувствует себя отлично. Так что и на это перестали воду тратить. А о капельном орошении, вы конечно же знаете.
          А. Привалов
        2. Беллерофонт (Василий) Сегодня, 20:04
          А сколько воды вами украдено у сирийцев? Правду говорят - 70% потребляемой израильтянами пресной воды - из источников на Голанских высотах? про себестоимость этой воды не желаете рассказать? Заранее - благодарю.
          Беллерофонт
  5. ivanec (Ivan) Сегодня, 20:10
    Ехать ли на отдых в Крым, вот в чем вопрос?
    ivanec
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