20:15 19 июля
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Сенаторы в письме Трампу: Что вы обсуждали с Путиным - рассказывайте!

В Живом Журнале публикуется полный текст письма, которое американские сенаторы решили направить Дональду Трампу по результатам его переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. Перевод этого письма в своём блоге представил Андрей Илларионов, который с определённого времени ставит себя в ряд представителей внесистемной оппозиции.



Илларионов публикует материал (если верить этой публикации), подписанный группой американских сенаторов в составе Чака Шумера, Боба Менендеса, Дика Дурбина, Марка Уорнера, Джека Рида и Шеррод Браун – все представители Демократической партии США.
В письме перед Трампом ставится блок из 13 вопросов. Представляем некоторые из них.




Каков полный список тем, какие вы обсуждали?
Какими были «предложения» президента Путина в Ваш адрес?
Обсуждали ли вы какие-либо изменения соглашений о международной безопасности?
Выступали ли вы за экстрадицию в США 12 офицеров российской разведки, обвинённых в прошлую пятницу?

Уже одни только эти вопросы, если они действительно были заданы, говорят о том, что сенаторы явно отвлекались во время пресс-конференции президентов России и США в Хельсинки. Ведь во время пресс-конференции было однозначно отмечено, что Россия готова предоставить американским правоохранительным органам возможность допросить офицеров ГРУ, если в ответ США предоставят возможность российской прокуратуре допросить определённых представителей США по делу, например, Билла Браудера.

Ещё вопросы из письма:
Призвали ли вы президента Путина выполнять обязательства России, согласованные на президентском уровне в прошлом году в Дананге (Вьетнам), в отношении зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в особенности в отношении присутствия там иранских и союзных с Ираном сил?
Призвали ли вы президента Путина вывести войска из Крыма и восточной Украины – так, чтобы обе территории были возвращены под контроль правительства Украины?
Обсуждали ли вы помощь США Украине в сфере безопасности или какие-либо уступки относительно её продолжения?

Любознательные сенаторы. А сами они в случае осуществления контактов с зарубежными партнёрами тоже готовы отвечать на письма подобного рода? Если да, то почему до сих пор сенаторы из Демпартии не ответили на вопрос о том, сколько средств из выделенных Браудером Демократической партии денежных средств, преступным путём выведенных из России, перепало каждому из них? Дональд Трамп в скором времени вполне может задать им и их главному кандидату – Хиллари Клинтон – такой вопрос в ответном письме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Чёрный Сегодня, 17:36
    Мдя...ни одного президента США не опускали так, как этого торгаша....
    Чёрный
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 17:38
      Трампу надо сказать прямо, что дал подписку о неразглашении
      laughing
      Shurik70
      1. Чёрный Сегодня, 17:42
        Цитата: Shurik70
        Трампу надо сказать прямо, что дал подписку о неразглашении
        laughing

        Мдя уж...чего ерепенится то. Всё равно спалился. wassat....ещё когда дочку ИВАНКОЙ назвал wassat
        Чёрный
      2. Alban Сегодня, 17:46
        Как корежит то ростовщиков запада и русофобов ..А Трамп ведь в своей предвыборной программе обещал о сближение с Россией и его именно за это простые америкинцы выбрали!
        Трамп Путину подмигнул хитро..Думаю ни о чем серьезном они не говорили ! Вот когда Трамп в Россию приедит , вот там серьезный разговор будет
        Если эти верещат , значит встреча прошла нормально ..Все еще впереди господа либерасты и прочии !
        Alban
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:52
          По моему, Трамп спалился.
          dorz
          1. vomag (сергей) Сегодня, 18:12
            Цитата: dorz
            По моему, Трамп спалился.

            Никогда полковник Трампов не был так близко к провалу..
            vomag
            1. SSR (Roman) Сегодня, 19:44
              Цитата: vomag
              Цитата: dorz
              По моему, Трамп спалился.

              Никогда полковник Трампов не был так близко к провалу..

              Так хотя бы иногда надо будённовку снимать с головы а он и в душ в ней ходит.))) Это если шутя.
              Ну а если без шуток, то политиканы США закостенели по полной, что же будет дальше? Без попкорна интересно.
              SSR
        2. Юра (Юрий) Сегодня, 19:28
          Цитата: Alban
          А Трамп ведь в своей предвыборной программе обещал о сближение с Россией и его именно за это простые америкинцы выбрали!
          Трамп Путину подмигнул хитро..Думаю ни о чем серьезном они не говорили !

          Перефразируя старый анекдот: Трамп ведёт дневник в Твиторе, после беседы наедине с Путиным он предъявил его сенаторам, те читают - в пятницу с Владимиром пили водку, в субботу утром болела голова и было тошно, чуть не сдох, Володя предложил подлечится, опять пили водку, в воскресенье я понял, уж лучше бы я сдох в субботу.
          Юра
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:41
      hi Капец , как нашкодившего малолетку на педсовет ... lol
      bouncyhunter
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:49
        Знают, что Трамп слаб, вот и кусают
        Гаргантюа
        1. Чёрный Сегодня, 17:52
          Цитата: Гаргантюа
          Знают, что Трамп слаб, вот и кусают

          Просто для них Трамп ЧУЖОЙ, ВЫСКОЧКА!
          Чёрный
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:50
        Ага, lol привет, Паше hi !!!В твоем комментарии "как "-лишнее lol !!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:55
          Привет , Витальевич ! hi
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          В твоем комментарии "как "-лишнее

          Так Трамп на малолетку как-то не тянет . lol
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:18
            Паша hi Вот ни в жизнь не поверю, что кому надо не в курсе о чем и как говорили... Вывод, задача поднять волну, у них там вся внутренняя, да и внешняя политика, через СМИ твитеры , фецсбуки делается..., по сему у кого волна больше тот и прав...
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:21
              Тёзка , привет ! hi
              Цитата: MPN
              Вот ни в жизнь не поверю, что кому надо не в курсе о чем и как говорили... Вывод, задача поднять волну

              Ясен болт , я об этом ниже сказал :
              Цитата: bouncyhunter
              Трампа упорно пытаются сбить с ног . Собьют - начнут пинать все кому не лень : и свои , и чужие .
              bouncyhunter
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 18:01
        Цитата: bouncyhunter
        hi Капец , как нашкодившего малолетку на педсовет ... lol

        Паша hi Вот уж точно, Родина радостно встретила своего героя! Типа как у В.С. Высоцкого: В Ленинграде-городе, у "пяти углов", получил по морде Саня Соколов wassat
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:04
          Юра , привет ! hi Трампа упорно пытаются сбить с ног . Собьют - начнут пинать все кому не лень : и свои , и чужие . yes
          bouncyhunter
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:43
      Трампу нужно или быть до конца жестким политиком, или бизнесменом, иначе его просто отправят как Кеннеди в мир иной.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Alban Сегодня, 19:53
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Трампу нужно или быть до конца жестким политиком, или бизнесменом, иначе его просто отправят как Кеннеди в мир иной.

        Трампа охраняют , как зеницу ока ..(на руки смотрите )))

        Путин так как то обмолвился ,типо Трампа не знал и т.д. Ну приезжал в Россию бизнесмен их много у нас было )))))
        Alban
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:42
    Дидктатуру военную с роспуском сената и конгресса нужно срочно сша! А то слишком много всякие маразматики себе позволяют.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Чёрный Сегодня, 17:44
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Дидктатуру военную с роспуском сената и конгресса нужно срочно сша!

      ...или можно просто Медведева им прислать госсекретарём.....так быстрее и надёжнее кирдык штатам придёт wassat
      Чёрный
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:48
        Или присоединить сша к укроине wassat , премьером поставить Хиллари, президенткой -атомную смерть Йуллю! !! wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 18:10
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Или присоединить сша к укроине wassat , премьером поставить Хиллари, президенткой -атомную смерть Йуллю! !! wassat

          Ну Вы и садист изощрённый! laughing А интересно за сколько дней хохлошумеры растащат ридну Вашингтонщину! wassat
          майор Юрик
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:17
            Майор Юрик -они ее не растащат, а пропьют wassat или потеряют, wassat вежливо говоря! !! lol
            ДРЕВНЕЙШИЙ
        2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:13
          Дидктатуру военную с роспуском сената и конгресса нужно срочно сша!


          DEZINTO
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:43
    Илларионов публикует материал (если верить этой публикации),
    .....Ну да ,написали конгрессмены письмо Трампу и бегом к Илларионову, на возьми опубликуй..пусть почешутся...
    parusnik
  4. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:47
    Можно конечно и посмеяться! Но по факту это чёрная метка! Дальше додумывайте сами. Бизнс бизнесом а безопасность безопасностью. Желательно в одном флаконе ессно но не получилось.
    dgonni
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:51
    А что-бы он не ответил, на него уже такой мощнейший таран накатили, все сми сша, звёздные лица голливуда....и простой люд за компанию тупо ненавидят его хотя толком не знают почему, но так Де-Ниро сказал....
    Его уже по любому записали в предатели......ЛОББИ в америке решают всё, а сейчас лоббисты не на стороне Трампа... recourse
    DEZINTO
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:02
      Ничего наши помогут, а это весьма серъезная поддержка. Если обратить сомневающихся, то до 50 сенаторов.
      Shahno
  6. Комментарий был удален.
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:59
    Два мужика базарили о бабах. Пересказывать неэтично, ибо это может травмировать европейскую голубизну
    Дормидонт
  8. лотос (Anat Licht) Сегодня, 18:56
    если в ответ США предоставят возможность российской прокуратуре допросить определённых представителей США по делу, например, Билла Браудера.
    Перепутали, Браудер гражданин Великобритании, а не США, надо просить Великобританию.
    лотос
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:04
      Неа, он в Чикаго родился, так что двойной.
      К тому же это не имеет отношения к допросу.
      Вон Скрипаль гражданка РФ, а к ней не допускают.
      bk316
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:01
      Цитата: лотос
      если в ответ США предоставят возможность российской прокуратуре допросить определённых представителей США по делу, например, Билла Браудера.
      Перепутали, Браудер гражданин Великобритании, а не США, надо просить Великобританию.

      Никакой роли не играет какое гражданства у этого Браудера.
      По американским законам и традициям - мешок на голову и транспортировка в американский околоток. После чего можно обсудить возможность передачи (за какие-нибудь коврижки) этого тела РФ. А вот если бы он был гражданином США, тогда да, Трамп не имел бы права выдавать его в другую страну.
      Капитан Пушкин
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:56
    Любознательные сенаторы...
    Теренин
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