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Сенаторы в письме Трампу: Что вы обсуждали с Путиным - рассказывайте!
В Живом Журнале публикуется полный текст письма, которое американские сенаторы решили направить Дональду Трампу по результатам его переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. Перевод этого письма в своём блоге представил Андрей Илларионов, который с определённого времени ставит себя в ряд представителей внесистемной оппозиции.
Илларионов публикует материал (если верить этой публикации), подписанный группой американских сенаторов в составе Чака Шумера, Боба Менендеса, Дика Дурбина, Марка Уорнера, Джека Рида и Шеррод Браун – все представители Демократической партии США.
В письме перед Трампом ставится блок из 13 вопросов. Представляем некоторые из них.
Каков полный список тем, какие вы обсуждали?
Какими были «предложения» президента Путина в Ваш адрес?
Обсуждали ли вы какие-либо изменения соглашений о международной безопасности?
Выступали ли вы за экстрадицию в США 12 офицеров российской разведки, обвинённых в прошлую пятницу?
Уже одни только эти вопросы, если они действительно были заданы, говорят о том, что сенаторы явно отвлекались во время пресс-конференции президентов России и США в Хельсинки. Ведь во время пресс-конференции было однозначно отмечено, что Россия готова предоставить американским правоохранительным органам возможность допросить офицеров ГРУ, если в ответ США предоставят возможность российской прокуратуре допросить определённых представителей США по делу, например, Билла Браудера.
Ещё вопросы из письма:
Призвали ли вы президента Путина выполнять обязательства России, согласованные на президентском уровне в прошлом году в Дананге (Вьетнам), в отношении зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в особенности в отношении присутствия там иранских и союзных с Ираном сил?
Призвали ли вы президента Путина вывести войска из Крыма и восточной Украины – так, чтобы обе территории были возвращены под контроль правительства Украины?
Обсуждали ли вы помощь США Украине в сфере безопасности или какие-либо уступки относительно её продолжения?
Любознательные сенаторы. А сами они в случае осуществления контактов с зарубежными партнёрами тоже готовы отвечать на письма подобного рода? Если да, то почему до сих пор сенаторы из Демпартии не ответили на вопрос о том, сколько средств из выделенных Браудером Демократической партии денежных средств, преступным путём выведенных из России, перепало каждому из них? Дональд Трамп в скором времени вполне может задать им и их главному кандидату – Хиллари Клинтон – такой вопрос в ответном письме.
Илларионов публикует материал (если верить этой публикации), подписанный группой американских сенаторов в составе Чака Шумера, Боба Менендеса, Дика Дурбина, Марка Уорнера, Джека Рида и Шеррод Браун – все представители Демократической партии США.
В письме перед Трампом ставится блок из 13 вопросов. Представляем некоторые из них.
Каков полный список тем, какие вы обсуждали?
Какими были «предложения» президента Путина в Ваш адрес?
Обсуждали ли вы какие-либо изменения соглашений о международной безопасности?
Выступали ли вы за экстрадицию в США 12 офицеров российской разведки, обвинённых в прошлую пятницу?
Уже одни только эти вопросы, если они действительно были заданы, говорят о том, что сенаторы явно отвлекались во время пресс-конференции президентов России и США в Хельсинки. Ведь во время пресс-конференции было однозначно отмечено, что Россия готова предоставить американским правоохранительным органам возможность допросить офицеров ГРУ, если в ответ США предоставят возможность российской прокуратуре допросить определённых представителей США по делу, например, Билла Браудера.
Ещё вопросы из письма:
Призвали ли вы президента Путина выполнять обязательства России, согласованные на президентском уровне в прошлом году в Дананге (Вьетнам), в отношении зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в особенности в отношении присутствия там иранских и союзных с Ираном сил?
Призвали ли вы президента Путина вывести войска из Крыма и восточной Украины – так, чтобы обе территории были возвращены под контроль правительства Украины?
Обсуждали ли вы помощь США Украине в сфере безопасности или какие-либо уступки относительно её продолжения?
Любознательные сенаторы. А сами они в случае осуществления контактов с зарубежными партнёрами тоже готовы отвечать на письма подобного рода? Если да, то почему до сих пор сенаторы из Демпартии не ответили на вопрос о том, сколько средств из выделенных Браудером Демократической партии денежных средств, преступным путём выведенных из России, перепало каждому из них? Дональд Трамп в скором времени вполне может задать им и их главному кандидату – Хиллари Клинтон – такой вопрос в ответном письме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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