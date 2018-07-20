Стремительно краснеющая страна

Сложно пока сказать на 100% точно, так ли мы все начинаем краснеть. То есть потянуло нас туда, в социалистическое-коммунистическое прошлое, которое сегодня можно просто назвать социальным. И какие тут действительно есть варианты.Нет, можно просто отравиться приторной патокой первого канала, где все уже языки стерли, рассказывая, как нам обалденно будет жить в условиях так обзываемой пенсионной реформы.Пользуясь случаем, хочу передать свою горячую благодарность и признательность Государственной Думе Российской Федерации за такое правильное голосование. Действительно, чего уж там, грабить – так в первом чтении.Как только с Путиным быть? Это я насчет его обещания «пока я президент…» Ну Владимир Владимирович все еще президент, а пенсионную псевдореформу нам устроили. Нехорошо. Выставили президента… в не очень хорошем свете.Заодно низко кланяюсь и передаю земной поклон господину президенту за заботу о народе.Отдельная благодарность в адрес коммунистов. В особенности – омскому депутату-коммунисту Олегу Смолину. И за голосование против, и за идеи, высказываемые в процессах обсуждения.«Мы предлагали включить в повестку вопрос о моратории, но он был отвергнут фракцией “Единая Россия”, которая имеет большинство. Я напомнил, что Владимир Путин говорил, что пока он президент России, пенсионный возраст в стране повышен не будет», — заявил Смолин.Наголосовали единороссов на свою голову? Наголосовали. Ну что ж, если честно – никаких претензий к народонаселению российскому. Сами виноваты, в общем. А теперь думаем: то ли Путин не президент, то ли «слово солдата уже не золотое слово»…Так что, краснеем понемногу, или как? Видимо, краснеем.И тут как не вспомнить Николая Романова, годовщину смерти которого недавно отмечали все заинтересованные в этом лица.Да, у нас тут кто вволю стонал, кто похрустел булочкой, кто критиканствовал. Все нормально, все, как всегда.Единственное, что просто умилило, так это несоразмерное количество участников крестного хода по убиенным и, скажем, противников пенсионной грабиловки. Вот это странно.Однако, опять же, дело каждого выбирать, на что потратить свое время, не так ли? Не настаиваю на участии где бы то ни было, но тем не менее, результаты… радуют.И с этого момента я буду максимально подробен.Меня радует реакция людей на раздражение. Помните амеб из школьного курса биологии? У них, если я не ошибаюсь, одна реакция на все виды раздражения. Вот у нас, людей, все было почти так до недавнего времени. А потом вдруг наметился несколько иной путь… развития?Возможно, что и развития.Так вот, мне понравилось в сети крепнущее неприятие, и, более того, аргументированное возражение множества людей против романовской истерии.На фоне постоянной пропаганды Николая Романова начинается вполне нормальное неприятие оной. К сожалению (честное слово, искренне об этом сожалею) люди уже откровенно глумятся. В сети полно демотиваторов типа «Слава Войкову – Войкову слава», «Поздравь монархистов с праздником», «Субъект для массового фапа ванильных монархистов» и так далее, до бесконечности.Некрасиво это, амебам демотиваторным уподобляться. Как есть некрасиво и не по-людски.Монархисты, конечно, рыкают, даже у нас. Вся проблема наших царепоклонников в полном отсутствии логики и зачастую образования.А голословные вбросы-выбросы, простите, не пройдут сегодня.Вот патриарх Кирилл заявил о «коллективной вине народа» за убийство царской семьи. Во время хода в честь царской семьи.Что может на это сказать умный человек? С монархистом все понятно: зальется слезами и заколотится в истерике. Ну и сыпать проклятиями будет в адрес клятых коммунистов, убивших бедного царя-батюшку.Как это, собственно, и происходит ежегодно. А то и несколько раз в год.Умный человек? Умный человек отправит патриарха ко всем, кто требует сегодня покаяния. К западенцам-украинцам, прибалтийцам, полякам. Теперь вот еще и афганский посол в эту когорту добавился.Я, например, умный человек. Часть народа, о котором говорил Кирилл. И никакой вины на мне за убийство Романовых не лежит. И не надо возлагать, сброшу под ноги. И это несмотря на то, что считаю себя в целом монархистом и горячим почитателем некоторых Романовых. Впрочем, кто читает мои статьи, тот и так в курсе.Но как нормальный, а не оголтелый монархист, хочу сказать, что на мне, например, ярмом смерть Николая Романова не висит. И не будет висеть. Потому что я умный человек и понимаю, что расстрелян был не император, как это выставляют для дураков, а отрекшийся от престола гражданин Романов с семьей. К моменту своего расстрела он не управлял страной почти полтора года, да и страны уже не было. Россия, которой правил Николай Второй закончилась в сентябре 1917 года. За год до расстрела.В политическом смысле Николай Второй оказался банкротом задолго до своего расстрела. Немудрено, что еще в том самом феврале от него отреклись/бросили/предали (нужное подчеркнуть) все: Государственная Дума, армия, РПЦ. И родня тоже не спешила принять бразды правления после отречения. Были в этом плане те Романовы дураками, или нет, но монархия слилась за 3 дня. При полном одобрении церкви и государственных элит.А сегодня мне старательно господа в длинных черных одеждах пытаются вколотить в голову, что все это печально, надо покаяться и так далее.Вообще, история семьи Романовых полна этих самых цареубийств, включая опять же убийства детей. Об этом стоит помнить нынешним «покаянцам». Валили всех: жен, мужей, детей, племянников.Потому и забавны песнопения про «коллективную вину народа» в исполнении РПЦ, которая сыграла не последнюю роль в свержении Николая Второго. А сегодня культ «царебожия» и призывы к покаянию всем народом мало того что устарели, так еще и смешны до «не могу».А почему?А потому, что это вполне нормальная реакция умного организма. В ответ на повторяющиеся информационные забросы возникает вполне нормальное отторжение.Нас на протяжении довольно длительного времени убеждали, что ненавидеть советское прошлое в общем и Сталина в целом – это прекрасно, демократично и все такое. На деле пока что выходит наоборот. Ветер истории действительно сдувает мусор с могил.Потому и в случае с Романовым все точно так же. Чем больше массовых призывов к покаянию, тем больше будет отторжение. Это нормально, повторюсь, для людей думающих и понимающих.Ну и с пенсионной реформой примерно так же.Ведь это не с потолка вдруг упало. Были предпосылки, были разъяснения. Были вроде бы голосования в регионах. В основном «за» реформу.Конечно, тут без сарказма: наголосовала наголосованная в свое депутатская братия единороссов. Народ, без сомнений, против. Уверен как бы. Убежден. Ну нереально настолько отупеть за 25 лет так называемой демократии, что уподобиться овцам, покорно бредущим на стрижку. Или на шашлык.Мы же все-таки не в Штатах живем, правда?Вот и получается на выходе в итоге, что понемногу краснеем, господа. Уже не совсем господа, но почти товарищи. Есть такое дело, да. Уже «невинно убиенным царем-батюшкой» мозги так быстро не запудриваются. И споры накал потеряли, что однозначно радует.Теперь еще от разбора дел прошлых столетней давности к разбору дня сегодняшнего перейти…Многие уже сегодня понимают, куда мы влетели. И задают вполне резонные вопросы «А что теперь делать?»Мы попробуем в ближайшее время дать ответы на подобные вопросы.