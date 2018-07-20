08:36 20 июля

Стремительно краснеющая страна

Сложно пока сказать на 100% точно, так ли мы все начинаем краснеть. То есть потянуло нас туда, в социалистическое-коммунистическое прошлое, которое сегодня можно просто назвать социальным. И какие тут действительно есть варианты.



Нет, можно просто отравиться приторной патокой первого канала, где все уже языки стерли, рассказывая, как нам обалденно будет жить в условиях так обзываемой пенсионной реформы.


Пользуясь случаем, хочу передать свою горячую благодарность и признательность Государственной Думе Российской Федерации за такое правильное голосование. Действительно, чего уж там, грабить – так в первом чтении.

Как только с Путиным быть? Это я насчет его обещания «пока я президент…» Ну Владимир Владимирович все еще президент, а пенсионную псевдореформу нам устроили. Нехорошо. Выставили президента… в не очень хорошем свете.

Заодно низко кланяюсь и передаю земной поклон господину президенту за заботу о народе.

Отдельная благодарность в адрес коммунистов. В особенности – омскому депутату-коммунисту Олегу Смолину. И за голосование против, и за идеи, высказываемые в процессах обсуждения.

«Мы предлагали включить в повестку вопрос о моратории, но он был отвергнут фракцией “Единая Россия”, которая имеет большинство. Я напомнил, что Владимир Путин говорил, что пока он президент России, пенсионный возраст в стране повышен не будет», — заявил Смолин.

Наголосовали единороссов на свою голову? Наголосовали. Ну что ж, если честно – никаких претензий к народонаселению российскому. Сами виноваты, в общем. А теперь думаем: то ли Путин не президент, то ли «слово солдата уже не золотое слово»…

Так что, краснеем понемногу, или как? Видимо, краснеем.

И тут как не вспомнить Николая Романова, годовщину смерти которого недавно отмечали все заинтересованные в этом лица.

Да, у нас тут кто вволю стонал, кто похрустел булочкой, кто критиканствовал. Все нормально, все, как всегда.

Единственное, что просто умилило, так это несоразмерное количество участников крестного хода по убиенным и, скажем, противников пенсионной грабиловки. Вот это странно.

Однако, опять же, дело каждого выбирать, на что потратить свое время, не так ли? Не настаиваю на участии где бы то ни было, но тем не менее, результаты… радуют.

И с этого момента я буду максимально подробен.

Меня радует реакция людей на раздражение. Помните амеб из школьного курса биологии? У них, если я не ошибаюсь, одна реакция на все виды раздражения. Вот у нас, людей, все было почти так до недавнего времени. А потом вдруг наметился несколько иной путь… развития?

Возможно, что и развития.

Так вот, мне понравилось в сети крепнущее неприятие, и, более того, аргументированное возражение множества людей против романовской истерии.

На фоне постоянной пропаганды Николая Романова начинается вполне нормальное неприятие оной. К сожалению (честное слово, искренне об этом сожалею) люди уже откровенно глумятся. В сети полно демотиваторов типа «Слава Войкову – Войкову слава», «Поздравь монархистов с праздником», «Субъект для массового фапа ванильных монархистов» и так далее, до бесконечности.

Некрасиво это, амебам демотиваторным уподобляться. Как есть некрасиво и не по-людски.

Монархисты, конечно, рыкают, даже у нас. Вся проблема наших царепоклонников в полном отсутствии логики и зачастую образования.

А голословные вбросы-выбросы, простите, не пройдут сегодня.

Вот патриарх Кирилл заявил о «коллективной вине народа» за убийство царской семьи. Во время хода в честь царской семьи.

Что может на это сказать умный человек? С монархистом все понятно: зальется слезами и заколотится в истерике. Ну и сыпать проклятиями будет в адрес клятых коммунистов, убивших бедного царя-батюшку.

Как это, собственно, и происходит ежегодно. А то и несколько раз в год.

Умный человек? Умный человек отправит патриарха ко всем, кто требует сегодня покаяния. К западенцам-украинцам, прибалтийцам, полякам. Теперь вот еще и афганский посол в эту когорту добавился.

Я, например, умный человек. Часть народа, о котором говорил Кирилл. И никакой вины на мне за убийство Романовых не лежит. И не надо возлагать, сброшу под ноги. И это несмотря на то, что считаю себя в целом монархистом и горячим почитателем некоторых Романовых. Впрочем, кто читает мои статьи, тот и так в курсе.

Но как нормальный, а не оголтелый монархист, хочу сказать, что на мне, например, ярмом смерть Николая Романова не висит. И не будет висеть. Потому что я умный человек и понимаю, что расстрелян был не император, как это выставляют для дураков, а отрекшийся от престола гражданин Романов с семьей. К моменту своего расстрела он не управлял страной почти полтора года, да и страны уже не было. Россия, которой правил Николай Второй закончилась в сентябре 1917 года. За год до расстрела.

В политическом смысле Николай Второй оказался банкротом задолго до своего расстрела. Немудрено, что еще в том самом феврале от него отреклись/бросили/предали (нужное подчеркнуть) все: Государственная Дума, армия, РПЦ. И родня тоже не спешила принять бразды правления после отречения. Были в этом плане те Романовы дураками, или нет, но монархия слилась за 3 дня. При полном одобрении церкви и государственных элит.

А сегодня мне старательно господа в длинных черных одеждах пытаются вколотить в голову, что все это печально, надо покаяться и так далее.

Вообще, история семьи Романовых полна этих самых цареубийств, включая опять же убийства детей. Об этом стоит помнить нынешним «покаянцам». Валили всех: жен, мужей, детей, племянников.

Потому и забавны песнопения про «коллективную вину народа» в исполнении РПЦ, которая сыграла не последнюю роль в свержении Николая Второго. А сегодня культ «царебожия» и призывы к покаянию всем народом мало того что устарели, так еще и смешны до «не могу».

А почему?

А потому, что это вполне нормальная реакция умного организма. В ответ на повторяющиеся информационные забросы возникает вполне нормальное отторжение.

Нас на протяжении довольно длительного времени убеждали, что ненавидеть советское прошлое в общем и Сталина в целом – это прекрасно, демократично и все такое. На деле пока что выходит наоборот. Ветер истории действительно сдувает мусор с могил.

Потому и в случае с Романовым все точно так же. Чем больше массовых призывов к покаянию, тем больше будет отторжение. Это нормально, повторюсь, для людей думающих и понимающих.

Ну и с пенсионной реформой примерно так же.

Ведь это не с потолка вдруг упало. Были предпосылки, были разъяснения. Были вроде бы голосования в регионах. В основном «за» реформу.

Конечно, тут без сарказма: наголосовала наголосованная в свое депутатская братия единороссов. Народ, без сомнений, против. Уверен как бы. Убежден. Ну нереально настолько отупеть за 25 лет так называемой демократии, что уподобиться овцам, покорно бредущим на стрижку. Или на шашлык.

Мы же все-таки не в Штатах живем, правда?

Вот и получается на выходе в итоге, что понемногу краснеем, господа. Уже не совсем господа, но почти товарищи. Есть такое дело, да. Уже «невинно убиенным царем-батюшкой» мозги так быстро не запудриваются. И споры накал потеряли, что однозначно радует.

Теперь еще от разбора дел прошлых столетней давности к разбору дня сегодняшнего перейти…

Многие уже сегодня понимают, куда мы влетели. И задают вполне резонные вопросы «А что теперь делать?»

Мы попробуем в ближайшее время дать ответы на подобные вопросы.
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. Vard Сегодня, 06:08
    Умом Россию не понять ... Если судить по отношению доходов богатых и бедных у нас уже должна быть революция... Ан нет... Все спокойно...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:30
      Цитата: Vard
      Умом Россию не понять ... Если судить по отношению доходов богатых и бедных у нас уже должна быть революция... Ан нет... Все спокойно...

      " страшен русский бунт..." не хотелось бы этого. любая революция это кровь, странно,но власть сама провоцирует на это.
      андрей юрьевич
      1. антивирус Сегодня, 06:56
        бунт -не революция, а стихия
        антивирус
      2. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:56
        А что после "страшного русского бунта" на пенсию люди будут уходить в 25 лет? Многие этого бы хотели, сомнений нет. И побунтовать за это - святое дело, как царя убить.
        Может хватит уже кликушествовать?
        Реформа сырая, слов нет. Но ведь и денег тоже нет на содержание армии, инфраструктуры, разного рода ученых в одно место запеченых, которые только и делают, что воду мутят. Может быть, сначала подумать, а потом уже статьи бессмысленные писать.
        1536
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:01
          Цитата: 1536
          Реформа сырая, слов нет.

          В том то и дело. Пенсионный возраст можно повышать для офисных работников, актеров, музыкантов. А граждане, которые занимаются физическим трудом, особенно мужики, до пенсионного возраста в 65 лет не дотянут. Они к этому возрасту по состоянию здоровья уже не смогут работать.
          Аристарх Людвигович
      3. Zubr Сегодня, 08:01
        Правильно, точно провоцирует. Чтоб грамотно замести следы и наворованое..
        Zubr
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:49
      Цитата: Vard
      Умом Россию не понять

      «Умом Россию не понять,
      Аршином общим не измерить:
      У ней особенная стать —
      В Россию можно только верить.»
      В1866 году, Фёдор Ива́нович Тю́тчев.
      Золотые слова, так и не понятые атеистами. hi
      dsk
      1. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:38
        Цитата: dsk
        В Россию можно только верить.»
        В1866 году, Фёдор Ива́нович Тю́тчев.
        Золотые слова, так и не понятые атеистами.
        Вера, уважаемый Сергей, не синоним религии. Даже непосредственно вера в Бога, не монополия в истине какой либо религиозной конфессии, и, вообще служителей религиозного культа. Что до веры в Россию, очень бы было хорошо, если бы кроме веры у нас давно озаботились с нейтрализацией чужого лобби и серьёзного отношения к законам геополитики, одной констатации, что, например, "англичанка гадит", мало, тыкали бы шкодливого "котёнка" сразу носом в его говнецо, и, в России бед стало бы меньше. Это и к современности относится, с тем же государственным переворотом на Украине, что организовал Госдеп и ЦРУ США. Почему же Россия виноватой оказалась, и сама же ещё признала выборы проведённые киевской хунтой, но не признала референдум народа Донбасса, к признанному референдуму в Крыму...
        Per se.
      2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:41
        Цитата: dsk

        «Умом Россию не понять,
        Аршином общим не измерить:
        У ней особенная стать —
        В Россию можно только верить.»
        В1866 году, Фёдор Ива́нович Тю́тчев.
        Золотые слова, так и не понятые атеистами. hi

        В то время когда написал это Тютчев Россия жила Во мраке самодержавия. Но именно атеисты исправили положение. Страна где было 90% неграмотного населения, и столько же населения не имело доступ к медицинским услугам, к пенсии... вдруг стала супердержавой, благодаря "атеистам", исчезла эксплуатация человека человеком, люди стали самыми читающими в мире, образованным, гордыми за страну, потому как было чем гордиться!
        Stas157
    3. gavrila2984 Сегодня, 07:14
      Это пока кушать есть чего.
      gavrila2984
    4. Окорок (джон) Сегодня, 07:54
      """ Ан нет... Все спокойно..."""
      для того что бы в стране началась революция - там должна возникнуть революционная ситуация! всё по классикам...а если перевести на обычный язык то следует сказать - сытые на баррикады не пойдут! пойдут только тогда когда терять уже будет нечего - как в 1917 либо на баррикады, либо с голоду подыхай...а сейчас в стране победившего фаст-фуда и бесплатного вай-фая???даже не смешно...
      если только какую нить "сетевую вай-фай революцию" замутить
      Окорок
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:33
        Вот интересная подборка заголовков СМИ призванных скрыть суть "пенсионной реформы":
        https://meduza.io/shapito/2018/07/19/kak-napisat-
        pro-zakonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrast
        a-ne-upotreblyaya-slova-povyshenie-i-vozrast-mast
        er-klass-ot-rossiyskih-smi wink
        Улиточник N9
  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:58
    Что может на это сказать умный человек? С монархистом все понятно: зальется слезами и заколотится в истерике.
    Рома - я монархист(красноватый правда feel ), и Гундяева мне хочется то же послать...., ну каяться как минимум. hi
    П.С. Монархизм в моем понимании это единовластие. Демократия не предполагает приход к власти сильной личности, скорей исключает эту возможность. Приход сильной личности во власть практически всегда связан с кровью. По сути Сталин был красным монархом. Жаль наследника не оставил.
    Ингвар 72
  3. 24rus (Сергей) Сегодня, 07:01
    Строй в нашей стране обманом по тихому быстро сменили в 1991, сейчас обман стал проявляться - всё просто туман с глаз падает
    24rus
  4. baudolino (Александр) Сегодня, 07:13
    С такими взглядами на внесудебные расправы дорвавшегося до власти быдла вам в Укропию нужно. Там такое сейчас практикуют.
    Даже французское зверьё казнь Людовика обставляла юридически.
    baudolino
  5. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:29
    Цитата: Р.Скоморохов
    Как только с Путиным быть? Это я насчет его обещания «пока я президент…»

    Роман, специально видео для вас:

    Путин на видео сетовал на малый возраст - ЕР добавила, стали жить до 80-ти. (по бумагам). Путин говорит, что надо посоветоваться с народом. ЕР уже приняла в первом чтении - а теперь можно и посоветоваться...
    Это как в старом, не очень хорошем, анекдоте от либералов. "Идёт очередной съезд партии. Слово предоставляется тов. Сталину. И так товарищи. На повестке дня два вопроса. Первый- всех депутатов расстрелять. Второй - перекрасить белорусский вокзал в красный цвет. Вопросы есть. Есть - почему в красный? А этот вопрос мы обсудим"...
    Решение ЕР уже принято, а вот детали можно обсудить.
    Путин ни где и ни когда не говорил, что проблемы пенсионеров надо решать за счёт самих пенсионеров. Есть много других способов пополнения бюджета, но для этого работать надо, а троцкисты этого делать не умеют, они могут только отбирать и делить, при этом не забывая себя любимых.
    Boris55
  6. aristok (Павел) Сегодня, 07:32
    Пропагандисты кремлевских компрадоров
    усиленно пытаются свести политический спектр к ложной дихотомии:
    -либо нарочито отвратительные абсурдные свино-"либералы"
    -либо нафталиновые дубовые "коммунисты"
    Прям как подростки косящие под приблатненных:
    "..в ж..пу дашь или мать продашь?"
    aristok
  7. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:36
    Покраснение страны вполне естественный процесс, тот кто поставит на него может оказаться в большом выигрыше, массы разочарованы либеральным проектом, а красный путь выглядит достаточно привлекательно...., народ чувствует себя обманутым, память о состояниях нажитых преступным путем жива...., и объект сравнения (СССР) не стерся в памяти, а обрастает позитивными мифами, становится психологическим ресурсом , современный режим не вызывает положительных ассоциаций слишком много грязи, неудач, коррупции. , унижения.., он -- не свой, хотя и пытается на волне патриотизма выглядеть своим, и иногда успешно , но он не дает чувства сопричастности , и принадлежности к чему -то сильному, а Россия страна коллективистская, коммунистам могут вполне простить ошибки, а если они еще и измыслят нечто вменяемое дистанцируясь от ортодоксального марксизма..., то формирование Новых Советов и создание антилиберального политического потока может стать реальностью. Неокоммунизм... ?
    wooja
  8. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:37
    Статье минус. Господин Скоморохов, я уважаю Вас, ВЫ пишете грамотные, взвешенные статьи, но эту Вы, очевидно писали на волне эмоций.
    Единственное, что просто умилило, так это несоразмерное количество участников крестного хода по убиенным и, скажем, противников пенсионной грабиловки. Вот это странно.

    Количество людей, осознавших преступность убийства царской Семьи велико. Осознавших, что пенсионная грабиловка--это всерьез, мало. Пока что мало. Многие, похоже искренне надеются на то, что "Президент хороший, он либералов урезонит".
    На фоне постоянной пропаганды Николая Романова начинается вполне нормальное неприятие оной. К сожалению (честное слово, искренне об этом сожалею) люди уже откровенно глумятся.

    Вы не вполне правы. Над смертью Императора, его Семьи и приближенных глумятся не люди, а провокаторы и фанатичные "красные", то есть категории людей, чья мораль и нравственное развитие находятся ниже уровня первобытного человека.
    Вот патриарх Кирилл заявил о «коллективной вине народа» за убийство царской семьи. Во время хода в честь царской семьи.
    Что может на это сказать умный человек?
    Умный человек? Умный человек не поверит СМИ, которым нужны дешевые сенсации и поищет полный текст речи Патриарха.
    Вот полная цитата:
    Дорогие братья и сестры, во множестве собравшиеся в эту ночь перед местом, где сто лет назад было совершено страшное злодеяние — ни в чем не повинные люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, по злой человеческой воле были убиты!

    Это злодеяние до сих пор бередит нашу совесть, до сих пор заставляет вернуться мыслями в то время и попытаться понять, что же происходило со страной нашей, с народом нашим? Откуда это умопомрачение, эта напасть? Взирая с дистанции в сто лет, мы при всем желании не можем видеть все нюансы национальной жизни нашего народа, которые истираются из памяти и уходят даже от самого проницательного взгляда. Но такие преступления, как совершенное здесь, не могут быть случайными. За этим преступлением нечто стояло, за ним есть некая коллективная вина всего народа, некий поворот в исторической жизни Святой Руси, который завел народ в тяжелый страшный тупик.
    ****
    Мы возносили молитвы Господу, мы молились императору-страстотерпцу Николаю и тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы они на небесах молились о земном Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы укреплялась вера православная в каждом последующем поколении россиян, чтобы верность Богу, любовь к Отечеству сопровождали жизнь нашей молодежи и тех, кто придет ей на смену, и чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле. Да хранит Господь землю нашу Русскую, русский народ, который сегодня живет в разных государствах, которые по-разному называются, да и народ наш называется по-разному, но это тот же самый народ, который вышел из Киевской купели Крещения и, пройдя через тягчайшие исторические обстоятельства, доныне сохранил веру православную. И да пребывает благословение Божие над народом нашим, над Отечеством нашим и над нашей мученицей Русской Православной Церковью.
    http://www.patriarchia.ru/db/text/5239579.html
    Разницу видите? Патриарх никого не призывал каяться. И не обвинял народ нынешний, он говорил о людях того времени. Умного человека отличает способность к верификации фактов.
    Потому что я умный человек и понимаю, что расстрелян был не император, как это выставляют для дураков, а отрекшийся от престола гражданин Романов с семьей.

    Господин Скоморохов, Вы как умные человек, должны понимать, что вне зависимости от того, был ли Николай II Императором на момент убийства или нет, в Ипатьевском доме было совершено уголовное преступление. Хладнокровная расправа над группой безоружных людей в любом законодательстве любого времени называется преступлением. И оправдывая екатеринбургскую трагедию тем что мол, "убили гражданина Романова", люди по сути оправдывают уголовщину. Принимая сторону убийц они не только становятся моральными соучастниками преступления, но делают более страшную вещь--через признание одного убийства нормальным, они оправдывают сам институт убийства, как уголовного преступления. Почему о жертвах нацистских концлагерей скорбят, а над жертвами Ипатьевского дома мы позволяем себе потешаться? Ведь и нацисты, и большевики, убивавшие царскую Семью действовали якобы от имени власти. И если так, то говоря, что можно и допустимо без суда и следствия убить одну семью, то тем самым мы подтверждаем, что и другие семьи тоже можно и допустимо убивать. Мою. Вашу. Соседа инженера Василия Петровича.Любую. А это уже не просто аномалия. Это трагедия национальных масштабов.
    Вот и получается на выходе в итоге, что понемногу краснеем, господа.

    А вот это уже по-настоящему опасно. "Красная" идеология по сути своей основана на ненависти, расколе общества. А ненависть и раскол--последнее, что нужно России. Посмотрите на многострадальную Украину--там тоже начинали с лозунгов о "социальной справедливости" и "борьбы с олигархами". Несложно увидеть куда завела такая риторика Украину...
    ПоручикТетеринъ
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:46
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Количество людей, осознавших преступность убийства царской Семьи велико

      Количество людей понимающих, что геноцид русского народа творимый троцкистами после его отречения, непомерно велико и не идёт ни в какое сравнение с убийством одной семьи. Да и когда этого предателя России расстреливали, он уже как полтора года царём не был сам так пожелал.
      Boris55
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:18
      убивавшие царскую Семью действовали якобы от имени власти. И если так, то говоря, что можно и допустимо без суда и следствия убить одну семью, то тем самым мы подтверждаем, что и другие семьи тоже можно и допустимо убивать. Мою. Вашу. Соседа инженера Василия Петровича.Любую. А это уже не просто аномалия. Это трагедия национальных масштабов.
      Что же вы тогда не верещите о крестьянских и рабочих детях мрущих как мухи во времена правления Николая 2-го?
      свободный
  9. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:38
    Почему стенания по Николаю ||? Мне детей его больше жалко,чем его самого. Вот дети и есть невинно убиенные. С другой стороны у нас в числе убитых самодержцем есть и Павел,Петр |||,Иоанн6- почему их не вспоминают,крестные ходы не устряивают,не заламывают руки,не вывешивают на обочине плакаты- простите нас,что не уберегли от дворянской расправы . государи.
    Челдон
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:41
      Цитата: Челдон
      С другой стороны у нас в числе убитых самодержцем есть и Павел,Петр |||,Иоанн6- почему их не вспоминают,

      Так их же убийство на большевиков ни как не списать...
      Boris55
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:29
      Тех убиенных, кого вы упоминаете, свои убили, это нормально..А тут не свои, ежели, так получилось что белые царя расстреляли, знаете, сколько оправданий было..
      parusnik
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:54
    Вот патриарх Кирилл заявил о «коллективной вине народа» за убийство царской семьи. Во время хода в честь царской семьи.
     .....А вот скажи ты мне.Вот Патриарх Кирилл.Он в законе вор?Или так, приблатнёный?Я сам не понимаю.По замашкам вроде бы фраер.Но не фраер, это точно.Ему человека подрезать, что тебе высморкаться.Он вообще, в авторитете.Я знаю.А может, он окрас сменил?Что он делает, никто ничего не знает.Ну ладно.На хазах почти не бывает, в одиночку бегает.Товар сбросит и привет....В феврале 1917 от царя отреклись все, армия, церковь, дворяне,буржуазия, интеллигенция , народ...А теперь, за то что отреклись 100 лет назад...новые дворяне,новая буржуазия, новая церковь, новая интеллигенция, новая армия, призывает народ покаяться....
    Ну нереально настолько отупеть за 25 лет так называемой демократии, что уподобиться овцам, покорно бредущим на стрижку. Или на шашлык.
    ...Животина, когда ее кормят, поят, выгуливают на пастбище, не понимает для чего..Понимает, только тогда ,когда на убой ведут...Только сделать уже ничего не может, бывает вырывается, но конец один..
    parusnik
    1. RaptorF22 Сегодня, 08:27
      +100500 good Лучше и не скажешь wink
      RaptorF22
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:08
    Автор, а вам не кажется. что лучше покраснеть, чем побледнев загнуться от сердечной недостаточности?
    Мы попробуем в ближайшее время дать ответы на подобные вопросы
    Может не стоит? И так все будет расписано в либеральных СМИ, а вы (авторы) только суммируите это из разных источников. Что отлично показали ваши совместные статьи по поводу пенсионной реформы, встречи ВВП с Трампом и др.- полный трафарет либеральных СМИ. Я как-то недавно писал, что еще год назад статьи Скоморохова разительно отличались от сегодняшних. Ну прямо новый "диссидент" народился на сайте. Самого по ночам совесть не мучает Banshee?
    rotmistr60
  12. Ефген (Евгений) Сегодня, 08:11
    Если не белеет, то это не значит - краснеет
    Ефген
  13. Cop (Валентина) Сегодня, 08:35
    Мы же все-таки не в Штатах живем, правда?
    Разумеется. Случись такое в штатах, на митинг пред Белым Ломом пришло бы миллионов десять....
    Cop
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