Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Жалоба экологов на «Северный поток - 2» отклонена германским судом
Федеральный конституционный суд ФРГ отказал экологическому объединению NABU («Союз сохранения природы и биологического разнообразия») в принятии заявления с требованием отменить разрешение на строительство «Северного потока-2» на территории Германии, сообщает Deutsche Welle.
Ранее NABU обратилось с жалобой на строительство газопровода в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания. Попытка оказалась неудачной – в июне суд отклонил жалобу объединения. Теперь представители NABU попытались оспорить данное решение в высшей судебной инстанции.
Однако федеральный суд не нашел оснований для пересмотра решения. Кроме того, по словам судьи, истцы не смогли доказать факта нарушения административным судом Конституции Германии.
Напомним, весной активисты NABU заявили о намерении в срочном порядке добиться через суд отмены разрешения вести строительство газопровода в Грайфсвальдском заливе. Оператор «Северного потока -2» компания Nord Stream 2 AG проигнорировала угрозы экологов и начала подготовку к работам.
До этого к отмене строительства газопровода призвала немецкое правительство другая природоохранная организация – WWF (Всемирный фонд дикой природы). Представители организации заявили, что проект вреден для природы, кроме того, он ведет к разногласию и подрыву доверия внутри Евросоюза.
Ранее NABU обратилось с жалобой на строительство газопровода в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания. Попытка оказалась неудачной – в июне суд отклонил жалобу объединения. Теперь представители NABU попытались оспорить данное решение в высшей судебной инстанции.
Однако федеральный суд не нашел оснований для пересмотра решения. Кроме того, по словам судьи, истцы не смогли доказать факта нарушения административным судом Конституции Германии.
Напомним, весной активисты NABU заявили о намерении в срочном порядке добиться через суд отмены разрешения вести строительство газопровода в Грайфсвальдском заливе. Оператор «Северного потока -2» компания Nord Stream 2 AG проигнорировала угрозы экологов и начала подготовку к работам.
До этого к отмене строительства газопровода призвала немецкое правительство другая природоохранная организация – WWF (Всемирный фонд дикой природы). Представители организации заявили, что проект вреден для природы, кроме того, он ведет к разногласию и подрыву доверия внутри Евросоюза.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти