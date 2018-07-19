20:15 19 июля
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Жалоба экологов на «Северный поток - 2» отклонена германским судом

Федеральный конституционный суд ФРГ отказал экологическому объединению NABU («Союз сохранения природы и биологического разнообразия») в принятии заявления с требованием отменить разрешение на строительство «Северного потока-2» на территории Германии, сообщает Deutsche Welle.



Ранее NABU обратилось с жалобой на строительство газопровода в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания. Попытка оказалась неудачной – в июне суд отклонил жалобу объединения. Теперь представители NABU попытались оспорить данное решение в высшей судебной инстанции.


Однако федеральный суд не нашел оснований для пересмотра решения. Кроме того, по словам судьи, истцы не смогли доказать факта нарушения административным судом Конституции Германии.

Напомним, весной активисты NABU заявили о намерении в срочном порядке добиться через суд отмены разрешения вести строительство газопровода в Грайфсвальдском заливе. Оператор «Северного потока -2» компания Nord Stream 2 AG проигнорировала угрозы экологов и начала подготовку к работам.

До этого к отмене строительства газопровода призвала немецкое правительство другая природоохранная организация – WWF (Всемирный фонд дикой природы). Представители организации заявили, что проект вреден для природы, кроме того, он ведет к разногласию и подрыву доверия внутри Евросоюза.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:15
    Засунуть бы этих продажных псевдоэкологов в трубу, заварить ее с обеих концов, и утопить в Марианской впадине! !! sad
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Чёрный Сегодня, 18:17
      Слышали мы громкие песни этих "экологов" о защите морских коньков на Балтике.
      Пусть, лучше о тараканах в своих головах заботятся...
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:20
        NABU - контора негосударственная , а значит живёт за счёт вливаний со стороны . Вот "вливающий" и потребовал халявные денежки отработать громким вяканьем . yes
        bouncyhunter
    2. Pirogov Сегодня, 18:18
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Засунуть бы этих продажных псевдоэкологов в трубу, заварить ее с обеих концов, и утопить в Марианской впадине! !!

      Поддерживаю . Все эти экологи ,зелёные и т.д. работают на яночку............
      Pirogov
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:35
        Они по большому счету не зелёные,а голубые и розовые..
        Цитата: Pirogov
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Засунуть бы этих продажных псевдоэкологов в трубу, заварить ее с обеих концов, и утопить в Марианской впадине! !!

        Поддерживаю . Все эти экологи ,зелёные и т.д. работают на яночку............
        210окв
    3. Черный_Ватник Сегодня, 18:21
      Никакие они не продажные. Ребята честно отрабатывают хлеб своих спонсоров. Пока мы, 50-60 лет назад, раздавали калаши направо и налево, а в ответ получали пустое "спасибо", заокеанские ребята работали в поте лица. И сегодня большинство "авторитетных" международных организаций, во многих из которых участвуем и мы, лоббируют интересы определенных людей.
      Черный_Ватник
    4. MPN (Павел) Сегодня, 18:26
      (Всемирный фонд дикой природы). Представители организации заявили, что проект вреден для природы, кроме того, он ведет к разногласию и подрыву доверия внутри Евросоюза.
      Как я понял, дикая природа откажется в Евросоюзе жить? или Евросоюз на дикую природу санкции наложит?
      MPN
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:30
        А в Европе осталась дикая природа? Не знал... Однако...
        NN52
        1. Троль Сегодня, 20:05
          А в Европе осталась дикая природа? Не знал... Однако

          Дикой нет конечно. Но вот у нас, экологи, то есть экологическая экспертиза, запретила осушить болотце и строить через нее дорогу. В этом болотце, как оказалось, гнездится птица занесеная в Красную Книгу, как исчезающий вид.
          А мы без этой дороги, все также стоим в пробках у ж.д. переезда. Дорогу хотели в объезд переезда сделать.
          Как по мне так постою, не жалко. Пусть мои дети хоть болото с птичками увидят, а то все асфальт да асфальт.
          Троль
      2. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 19:10
        hi Да, не-е! Боятся, что Евросоюз окончательно ОЗВЕРЕТЬ не сможет! wassat
        SteelRatTV
    5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:27
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Засунуть бы этих продажных псевдоэкологов в трубу, заварить ее с обеих концов, и утопить в Марианской впадине!

      Коллега! hi После "заварить в трубе" топить уже не обязательно. laughing
      wink drinks
      злой партизан
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:59
        good drinks Лучшим партизанам сайта привет! !! drinks Тогда трубу нужно сбросить в жерло вулкана feel !!!Или в доменную печь! !! negative drinks
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Igoresha (Igor) Сегодня, 18:16
    вот что баррель животворящий делает!
    Igoresha
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:37
      Газ уже баррелем меряют?! laughing
      Цитата: Igoresha
      вот что баррель животворящий делает!
      210окв
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:17
    Сейчас Гринпис подтянут......
    DEZINTO
  4. Dart2027 Сегодня, 18:20
    Немцы молодцы.
    Dart2027
  5. kefan (kefan) Сегодня, 18:42
    Да неужто федеральный суд Германии будет принимать решения, не выгодные своей стране, не смешите мои тапочки laughing Нашли т.н. "экологи" в какой суд обратиться с заявлением.
    kefan
  6. Alban Сегодня, 18:42
    Гринпис подключат явно...Что то затихли они в последнее время !

    Ждемс ..!
    Alban
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:43
    кроме того, он ведет к разногласию и подрыву доверия внутри Евросоюза. А, вот этому прогнозу я очень рад! Надеюсь, так и будет yes
    Теренин
  8. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 18:59
    "Однако федеральный суд не нашел оснований для пересмотра решения. ..."
    Если подумать, сколько реальных денег заработает ФРГ на нашем газе, то удивительно, как этот суд не посадил этих "зеленых" за попытку саботажа интересов государства?
    ARES623
  9. den3080 Сегодня, 19:33
    Цитата: bouncyhunter
    NABU - контора негосударственная , а значит живёт за счёт вливаний со стороны . Вот "вливающий" и потребовал халявные денежки отработать громким вяканьем . yes

    Там после «A» надо буковку «е» ставить, можно маленькую:) и без разницы латиницу или кириллицу.
    den3080
  10. лысова (владимир) Сегодня, 19:50
    Можно, даже и н е читать Всё ну спокойно - условный - лично мне фигня - и вешать , и стрелять - поверте -это нке люди .- самый гуманный способ - в космос
    лысова
  11. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:04
    WWF (Всемирный фонд дикой природы) борется за преодоление разногласия и пытается препятствовать подрыву доверия внутри Евросоюза. Сюр какой-то!
    Васян1971
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