Термобарическая ручная граната РГ-60ТБ



Граната РГ-60ТБ на выставке. Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru



РГ-60ТБ в разрезе. Рисунок Russianguns.ru



Гранаты от НИИ Прикладной химии (слева направо): светозвуковая РГК-60СЗ, РГК-60РД раздражающего действия и кассетная РГК-60КД. Фото Dogswar.ru

По материалам сайтов:

http://niiph.com/

http://roe.ru/

http://russianarms.ru/

http://russianguns.ru/

http://dogswar.ru/

https://zakupki.kontur.ru/

Объемный взрыв – это эффективно и эффектно. С помощью боеприпаса, имеющего особый заряд термобарического действия, можно уничтожать цели на открытой местности или в укрытиях, нанося им самый серьезный ущерб. Такие боезаряды достаточно давно нашли применение в разных сферах, от артиллерии до авиации. Сравнительно недавно появилось новое предложение об использовании таких систем в иной сфере. Российская оборонная промышленность предложила заказчикам ручную гранату объемного взрыва. Такое изделие выпускается под названием РГ-60ТБ.Ручная граната с необычным эффектом появилась в первой половине прошлого десятилетия. Разработкой этого оружия занимался Федеральный научно-производственный центр «НИИ Прикладной химии» (г. Сергиев Посад). В то время предприятие предложило целое семейство специальных гранат с различным снаряжением. Имея схожий вид, такие изделия предназначались для решения широкого круга задач. В представленное семейство гранат включили несколько образцов нелетального действия, облегчающих нейтрализацию противника и работу спецподразделения в целом. Кроме того, в линейке присутствовало и изделие, предназначенное для уничтожения живой силы.Для борьбы с живой силой или легкой незащищенной техникой противника на открытой местности либо в укрытиях была предложена термобарическая граната РГ-60ТБ. Это изделие по своему форм-фактору соответствует существующим ручным гранатам существующих типов и почти не отличается от них с точки зрения эксплуатации. Одновременно с этим специальное оснащение позволило получить значительный прирост мощи в сравнении с другими гранатами. Согласно опубликованным данным, по мощности боевой части граната РГ-60ТБ сравнима с артиллерийскими снарядами.Специальная граната имеет официальное обозначение, полностью отражающее все ее особенности. Первые две литеры названия расшифровываются как «ручная граната». Цифры указывают на диаметр корпуса в миллиметрах, а две последние буквы означают термобарический тип снаряжения. Схожие обозначения, но с иными буквами в конце получили и прочие гранаты семейства.Внешне изделие РГ-60ТБ похоже на некоторые отечественные ручные гранаты разного назначения. Основным ее элементом является металлический корпус достаточно простой формы. Внешние обводы корпуса образованы цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с верхним полусферическим донцем. На последнем находится небольшая втулка для установки трубчатого корпуса запала. Функции второго донца выполняет отдельная полусферическая крышка, жестко закрепляемая на корпусе при сборке.Как следует из доступных данных, внутри такого корпуса размещается термобарическое снаряжение, включающее горючую жидкость и пару зарядов разного назначения. Первый заряд отвечает за подрыв корпуса и рассеивание жидкости по доступному объему. Второй, соответственно, должен в заданный момент времени поджигать распыленную жидкость, что приводит к объемному взрыву. Оба заряда управляются штатным запалом гранаты.Согласно открытым данным, граната РГ-60ТБ содержит термобарический заряд массой всего 240 г. Правильный подбор горючего вещества позволил получить выдающиеся боевые качества.Изделия разных типов разработки НИИ Прикладной химии, в том числе РГ-60ТБ должны использоваться с унифицированными запалами ручной гранаты семейства УЗРГ. Подобные устройства применяются и с другими отечественными гранатами последних десятилетий. УЗРГ имеет трубку-корпус, внутри которой располагаются ударный механизм, капсюль-воспламенитель, замедлитель и детонатор. Во взведенном положении ударник запала удерживается при помощи спускового рычага, фиксируемого чекой с кольцом. Запал помещается в соответствующее гнездо гранаты РГ-60ТБ или иного схожего изделия и закрепляется на резьбе.Термобарическая граната в подготовленном к применению виде имеет длину (с учетом трубчатого корпуса запала) не более 180 мм. Диаметр изделия по корпусу – 60 мм. Спусковой рычаг, лежащий вдоль корпуса, не увеличивает поперечник и не влияет на габариты. Масса готовой к бою гранаты – менее 350 г. По данным разработчика, граната РГ-60ТБ может использоваться при температурах воздуха от -40°C до +50°C.Гранаты нескольких моделей разработки НИИ Прикладной химии, отличаясь своим назначением, имеют схожие обводы и габариты. Термобарическое изделие можно отличить от других по соответствующей маркировке, либо по его черному корпусу без каких-либо дополнительных знаков. Прочие изделия семейства имеют иной цвет, либо на черной окраске присутствуют цветные поперечные кольца.Главным отличием изделия РГ-60ТБ от других отечественных и зарубежных гранат является особое снаряжение, работающее по принципу объемного взрыва. За счет применения распыляемой горючей жидкости, одновременно сгорающей в сравнительно крупном объеме, удалось получить существенные преимущества перед другим ручным оружием.Во время подрыва первого заряда, отвечающего за распыление горючей жидкости, происходит разрушение корпуса гранаты с образованием осколков. Поражающие элементы, разлетаясь, способны наносить некоторые повреждения живой силе и незащищенной технике на расстояниях до нескольких метров. Впрочем, по убойной силе разбрасываемых фрагментов РГ-60ТБ серьезно проигрывает «специализированным» осколочным боеприпасам. Одновременно с разлетом осколков осуществляется распыление основного заряда жидкости с последующим его воспламенением.По данным производителя, объемный взрыв 240-граммового заряда гранаты эквивалентен подрыву 550-660 г тротила. Сгорание жидкости сопровождается выделением большого количества тепла, в результате чего возможно воспламенение окружающих объектов. При использовании гранат РГ-60ТБ на открытой местности обеспечивается сплошное поражение основных целей в радиусе 7 м. Граната одновременно осуществляет несколько воздействий на цель. Фактически она является осколочной, фугасной и зажигательной.Организация-разработчик сравнивала свою ручную гранату с существующими боеприпасами разных типов. Очевидно, что взрыв с мощностью на уровне 600-650 г тротила выходит за пределы возможностей обычных гранат. По этой причине в рекламных материалах упоминались иные боеприпасы более серьезных классов. Так, заряды взрывчатого вещества массой более 600 г обычно используются в составе осколочно-фугасных снарядов для артиллерийских систем калибра 76 мм и более. Впрочем, специальная граната проигрывает снарядам с точки зрения образуемого потока осколков. Однако, при всех объективных ограничениях, всего один боец может нести несколько гранат РГ-60ТБ, в некотором смысле заменяющих целый залп артиллерии.Гранаты семейства, разработанного НИИ Прикладной химии, в большинстве своем предназначаются для нелетальной нейтрализации противника, однако РГ-60ТБ имеет иные задачи. Ее предлагается использовать для поражения и уничтожения живой силы и незащищенной либо легкобронированной техники как на открытой местности, так и в помещениях или иных укрытиях. В некоторых ситуациях это изделие может считаться заменой или дополнением для существующих осколочных гранат. В одних ситуациях бойцы спецподразделения могут применять осколочные гранаты имеющихся типов, а в иных обстоятельствах более эффективными могут оказаться термобарические.По известным данным, семейство гранат от ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» еще в середине прошлого десятилетия смогло заинтересовать потенциального заказчика и стать предметом контрактов на поставку. В 2006 году российское министерство внутренних дел приняло эти изделия на вооружение и вскоре закупило определенное их количество. Согласно разным источникам, гранаты нескольких типов, в том числе термобарические РГ-60ТБ в первую очередь поступали в спецподразделения МВД.Известно, что новое оружие закупалось в больших количествах и достаточно быстро пополняло арсеналы подразделений из состава МВД. Объемы и стоимость закупок, а также скорость исполнения контрактов прекрасно иллюстрирует один из последних контрактов, данные о котором имеются в свободном доступе. В апреле 2014 года МВД России закупило специальные гранаты нескольких типов, в том числе РГ-60ТБ. В соответствии с этим заказом организация-разработчик поставила 1838 гранат такой модели стоимостью по 3307 рубля каждая. Примечательно, что в рамках того заказа были приобретены изделия еще двух типов, и термобарические гранаты по своему количеству заняли промежуточное положение между ними.Гранаты от НИИ Прикладной химии остаются на вооружении спецподразделений МВД и используются до сих пор. В связи с текущей обстановкой такое оружие, по всей видимости, сейчас применяется в рамках учебно-боевых мероприятий, а также в ходе контртеррористических операций. Впрочем, министерство внутренних дел не спешит раскрывать подробности боевого применения такого оружия и оно – если и находит себе работу – не получает заслуженной славы.Специальным подразделениям министерства внутренних дел или армии в тех или иных ситуациях могут быть нужны ручные гранаты разных типов. Среди такого специального оружия наиболее известными являются дымовые и светозвуковые гранаты, находящие применение в различных операциях. В недавнем прошлом российская оборонная промышленность предложила целое семейство специальных гранат, в которое вошли образцы известных типов, а также принципиально новое оружие. Появление термобарической гранаты РГ-60ТБ дало бойцам новые возможности в деле борьбы с различными угрозами.Все преимущества изделия РГ-60ТБ прямо связаны с использованной боевой частью. Именно она обеспечивает резкий рост основных боевых характеристик при сохранении приемлемых габаритов и массы. Заявлена мощность подрыва на уровне 600-660 г тротила. Это означает, что по мощности ударной волны термобарическая граната в несколько раз превосходит серийные осколочные гранаты. Такое преимущество может быть решающим при подрыве гранаты в замкнутом пространстве. В этом случае ударная волна от сгорающего аэрозоля эффективнее отражается от преград и усиливает воздействие на живую силу.Несмотря на определенные преимущества перед иным оружием, РГ-60ТБ не лишена недостатков и в определенной мере уступает ему. Так, облегченный корпус этого изделия не может образовывать достаточно тяжелые и крупные осколки, представляющие серьезную опасность для «мягких» целей. С точки зрения осколочного воздействия на живую силу или незащищенные объекты термобарическая граната нового типа может серьезно проигрывать более старым изделиям.Однако не стоит забывать, что РГ-60ТБ и другие гранаты этого семейства являются специальными средствами для решения особых задач. В тех ситуациях, когда применение термобарической гранаты оправдано и имеет смысл, она способна показать самые высокие характеристики и подтвердить преимущества перед иным оружием. Неправильный выбор оружия, в свою очередь, может резко сократить результаты и эффективность его применения.Отечественный проект РГ-60ТБ также имеет любопытную особенность. Ручные гранаты с термобарическим зарядом пока нельзя назвать распространенным и популярным оружием. Фактически, разработка НИИ Прикладной химии на данный момент является единственным представителем этого класса, доведенным до реальной эксплуатации. Получит ли это направление дальнейшее развитие – неизвестно. На данный момент подобная концепция выглядит весьма интересно, а наличие заказов на серийные гранаты позволяет оценивать ее будущее в оптимистическом ключе.