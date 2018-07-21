09:30 21 июля

Митинг в умирающем городе пенсионеров



Статья, которую вы сейчас читаете — не аналитика, не мнение, не новость. Это статья, выражающая чувства. Вы спросите, как может рассказ о митинге профсоюзов вызвать какие-то чувства?

В городе N. такого-то числа состоялся митинг местных профсоюзов, на котором были подняты вопросы «бла-бла-бла»... Выступили Иванов, Петров и Сидоров... В конце митинга принята резолюция, одобряющая (осуждающая) это самое «бла-бла-бла»...




Но задания посетить этот митинг у меня не было. Да и не знал я о нем, если честно. Просто рассматривал очередную официалку местной Думы. Рассмотрели вопрос. Приняли решение. Выделили на... Рутина. Кроме одного сообщения! Омская областная Дума отказалась обсуждать проект пенсионной реформы — как антинародный!

Если читать по-человечески, то получается, что омская Дума, в большинстве своем единороссы, наплевала на собственного председателя и его проект реформы! А значит, омский спикер должен уже паковать чемоданы и выносить личные вещи из служебного кабинета. А и. о. губернатора должен срочно распускать этих бунтовщиков...



Тем более что на митинге 1 июля по поводу проекта реформы было около 5000 человек, которые тоже послали кремлевский проект и его авторов. И тут... Митинг федерации профсоюзов! Через 2 часа. Запланировано 1500 участников. И как усидеть на месте? Как не узнать мнение этих самых членов профсоюза?



В общем, я помчался потолкаться среди людей. Послушать. Понять состояние того самого абстрактного народа через состояние людей, состояние каждого человека. Народ-то в Сибири простой. Эмоции выражает этими, русскими эмоциональными словами! Что поделаешь, такой вот народ чувствительный...

Итак, спортивно-концертный комплекс имени Блинова. Омск. 18 июля 2018 года. Температура воздуха под 30. Солнце выжигает траву и людей. Будущие митингующие кучкуются в ближайших кустах в тени. Несколько полицейских маются возле рамок.

Какие-то женщины отчитывают мужика среднего возраста за плохую рассылку информации на предприятия о митинге. Тот вяло оправдывается. Рядом несколько мужиков, судя по куртке одного, работники аэропорта, спорят о действенности влияния такого вот митинга на правительство в Москве.



В другой кучке "подкустовиков" раздают черные шарики. 20%, 65% и 63%... На выбор. Понятно, что с подтекстом. Возраст выхода на пенсию и ставка НДС. И говорят, говорят, говорят... Но, дал слово — держи. Пришлось слушать. Хотя так хотелось поспорить!

А вообще, странно. Привыкнув к митингам политических партий и движений, поражаешься степенности профсоюзов. Наверное, такая уверенность в собственных силах приходит с годами. Точнее, с десятками лет борьбы. Рядом со мной стоят мужики явно не из офисного планктона. Килограммов на 600 общим весом на пятерых...

Спокойные, как удавы. А я в уме рисую картинку, когда перед ними активисты из пионерской организации навальнят начали бы "козлить". Как-то сложно представить, как они убеждают ребят вести себя по-человечески более 5 секунд. Как и стоящих на ногах "козлят" через 10 секунд... Доброта, она тут с кулаками... Сибиряки.



Митинг. Начало совершенно не впечатлило. Ни тебе государственного гимна и рук у сердца. Ни тебе вноса государственного флага и флага федерации профсоюзов. Сцена. С десяток мужчин и женщин. Несколько флагов. И просто выступают люди.











Даже не выступают, нет. Просто разговаривают с собравшимися. Врач о проблемах лечения людей. О том, что не может доктор лечить за 3 минуты. О том, что у нас мужчины даже сегодня не доживают до пенсии, продолжительность жизни 56 лет. О том, что не могут в сельской местности лечить. Некому и негде.

Выступает сельский учитель. Рассказывает о 60 и больше часах нагрузки на учителя. О неисправных автобусах. О "типа укомплектованной" школе. Но самое поразительное, он говорит простые истины. "Я работаю на износ. Я с большой вероятностью не увижу собственного пенсионного удостоверения. Но я сегодня плачу деньги в пенсионный фонд. Отдайте накопленное мною детям! Моим детям!"

Артистка. Этим-то чего не хватает? Ямы не копают. "Химией" не дышат. Нас, психов, в общественном транспорте не возят. А оказывается, проблем там... У них там тоже "шахты роют". Только другие...



Выступают, выступают, выступают... И знаете, оказалось, что сложно быть беспристрастным. Я хлопал в ладоши вместе со всеми. Я был не рядом. Я был с ними. Я перестал быть журналистом и стал участником митинга.

Знаете, я смотрел на этих людей, тех, что стояли рядом и на сцене, и понимал, что они тут не просто так. Не поорать, не плакатами помахать, не номер отбыть. Их действительно достало. Они не хотят, чтобы кто-то без их согласия решал их судьбу.

А митинг закончился так же, как и начинался. Без пафоса и красивой мишуры. Вышел председатель профсоюзов и объявил окончание митинга. Всё!



Понятно, что Омск, пусть и город-миллионник, но не Москва. Один из центров умирающего региона. Пока ещё крупный город, из которого молодежь бежит даже быстрее, чем умирают старики. Город наоборот. Город, растущий назад. Город, где постоянно стареет население.

Область, которая составляет около 1 процента территории России. Область, где живут 1 900 000 с лишним человек, из которых 72% в городе. Область, в которой уже сегодня официально проживает 450 000 пенсионеров. Город, который устал.

Страшно стало после митинга. Страшно тогда, когда люди шли молча. Знаете, бывает такое молчание. Не агрессивное, не зловещее. Просто жуткое молчание.

Лето. Жара. Солнце жарит. Природа вокруг улыбается. И идущие люди. Не серьезные, не мрачные, не агрессивные. Просто люди. Люди, которые незримо кипят. Жутко это.
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 27

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  1. С_Байкала (Александр) Сегодня, 06:33
    В 2016 в Беларуси пенсионный возраст просто подняли. На 3 года. И никто никого не спрашивал. Так надо - и всё.
    С_Байкала
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:37
      Страшно стало после митинга. Страшно тогда, когда люди шли молча. Знаете, бывает такое молчание. Не агрессивное, не зловещее. Просто жуткое молчание.
      Омичи-уважуха,всем нужно реагировать,пусть думают...
      андрей юрьевич
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:31
        У нас и второй митинг был,только прикрыли быстро,думаю на единый день голосования народ уже не будет шашлычком с утра баловаться, а сначала сходит и подпортит статистику едру.
        prapor55
      2. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 08:42
        Цитата: андрей юрьевич
        Омичи-уважуха,всем нужно реагировать,пусть думают...

        Вот-вот. И пусть думают, ОНИ. А мы думать не хотим, не можем, не желаем. Нам страшные сказки подавай. Типа - "Я работаю на износ. Я с большой вероятностью не увижу собственного пенсионного удостоверения. Но я сегодня плачу деньги в пенсионный фонд. Отдайте накопленное мною детям! Моим детям!" - не работай на износ, перейди на другую работу, повысь квалификацию и перейди на ту, которая не изнашивает. Вариантов не то, чтобы много, но есть. Но об этом надо ДУМАТЬ. А еще нам нравятся сказки - "я плачу в пенсионный фонд". Это кто платит в ПФ? Покажите мне "рассчетку" со строкой "перечислено в ПФР". Это работодатель за право открыть штатную единицу, на которую приглашает работника, платит в ПФР и прочие фонды "соцнагрузку". А чтобы доживать до пенсии надо просто внимательно рассмотреть свой стиль жизни и внести корректировочки - пить на пару рюмок меньше, курить на пол-пачки меньше, ходить пешком чаще и прочая-прочая-прочая. По предлагаемой реформе на "пять лет" попадают те, кому сегодня 54-55 лет. Создайте свой фондик за ближайшие пять лет и вполне можете уйти на отдых тогда, когда пожелаете - в 60-62 года. Никого ведь из дома на работу не гонят. Я посмотрел на фото в статье. Те, кто в возрасте - они уже пенсионеры, им то какого..... на этом собрании надо? (множество тех, кто не пенсионер имеют такой излишек веса..., видимо от износа). Но ведь пригласили за чей-то счет изготовили плакаты. За чей? Кто финансирует митинг? Помню, в 90-е бастовали шахтеры, у них не было такого изобилия плакатов... но была реальная своя беда. Сегодня пену поднимают структуры, которым надо выгодно попиариться на этой теме, и они в-темную используют малограмотный плебс. Купят для этих целей журналистов, которые будут раскачивать, "вызвать какие-то чувства", заметьте - не мысли, но чувства. Потом на на
        той волне появятся конкретные люди, которые на этих "чувствах" просочатся в чиновные кресла. А вы как плакали, так и будете плакать. И пусть они думают.... Я тоже подумаю. Сам. Без чувств, но с математикой.
        ARES623
        1. prapor55 (Александр) Сегодня, 09:11
          Буду корректен,предлагаю,Вам приехать в Омск,повысить квалиффикацицию и устроиться на высооплачивамыю работу, для полноты картины одноименного произведения Толстого можете вести видеосьемку, как минимум Ника Вам обеспечена.
          prapor55
          1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 09:18
            Цитата: prapor55
            Буду корректен,предлагаю,Вам приехать в Омск,повысить квалиффикацицию и устроиться на высооплачивамыю работу,

            Я тоже буду корректен. Я уже в свое время так сделал. Поменял профессию, место жительства на 4000 км, пожил на квартирах, в спортзале. Сегодня меня реформирования разных отраслей задевает не больно. Ника меня не интересует, она интересна тем, кто живет на эмоциях. Я предпочитаю иметь в приоритетах простой расчет. Вы в Омск Путина позовите, а то там даже место мэра толком заполнить не могут (на правах бесплатного предложения).
            ARES623
    2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:21
      Цитата: С_Байкала
      В 2016 в Беларуси пенсионный возраст просто подняли. На 3 года. И никто никого не спрашивал. Так надо - и всё.

      В Молдове уже как 2 года пенсионный возраст 63 г.
      В Германии-67 лет.
      И выхода иного просто нет-население катастрофически быстро стареет
      Ольгович
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:42
        Цитата: Ольгович
        Цитата: С_Байкала
        В 2016 в Беларуси пенсионный возраст просто подняли. На 3 года. И никто никого не спрашивал. Так надо - и всё.

        В Молдове уже как 2 года пенсионный возраст 63 г.
        В Германии-67 лет.
        И выхода иного просто нет-население катастрофически быстро стареет

        Вы экономики процесса не понимаете. Растет производительность труда. В начале прошлого века более 80% населения должны были трудиться в сельском хозяйстве. Иначе страну было не прокормить. Но один фермер с трактором и комбайном обрабатывает в разы большую площадь, чем тысяча крестьян с плугом и лошадкой. Сейчас в большинстве стран менее 2% населения производят пищи больше, чем необходимо населению страны. Не знают куда девать. В той же Европе доплачивают фермерам, чтобы они сокращали посевные площади.

        Разговоры о том, что один работающий не может прокормить одного пенсионера, - тоже не имеющие экономической подоплеки спекуляции. Средняя пенсия в разы меньше средней зарплаты. Средний пенсионер платит взносы 40 лет, а живет на пенсию только 10. Это означает, что деньги пенсионного фонда просто неэффективно используются.

        Разговоры о том, что бюджету пенсионеры обходятся в триллионы, тоже спорны. Пенсионеры не складывают эти деньги в кубышки, а тратят их. Значит большая часть этих денег вернется в бюджет в виде налогов. И поспособствуют развитию необходимых производств. Люди покупают то, что необходимо лично им, поэтому потраченные населением деньги идут в основном на то, что нужно непосредственно населению. Это и отличает траты населения от трат чиновников.

        И главное: нигде в развитых странах, нет дефицита рабочих рук. Есть дефицит рабочих мест. Поэтому, и задерживать пенсионеров на работе нет абсолютно никакой необходимости.

        Порядок нужно навести. Разобраться с кучей льгот по уплате и получению. Тогда и баланс сойдется.
        Кубик123
        1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:24
          Цитата: Кубик123
          Вы экономики процесса не понимаете. Растет производительность труда.

          Стареем быстрее того роста.
          Цитата: Кубик123
          Сейчас в большинстве стран менее 2% населения производят пищи больше, чем необходимо населению страны.

          В Западной Европе 23% жителей-сельское население.
          Цитата: Кубик123
          Но один фермер с трактором и комбайном обрабатывает в разы большую площадь, чем тысяча крестьян с плугом и лошадкой

          laughing А комбайн с плугом -из воздуха рождаются? А многочисленная химия, оборудование и т.д.?
          Цитата: Кубик123
          Разговоры о том, что один работающий не может прокормить одного пенсионера, - тоже не имеющие экономической подоплеки спекуляции. Средняя пенсия в разы меньше средней зарплаты. Средний пенсионер платит взносы 40 лет, а живет на пенсию только 10. Это означает, что деньги пенсионного фонда просто неэффективно используются.

          Да-да, везде "спекулянты"-и в Германии, и в США и пр. Не забудьте, кстати, что депопуляция началась у нас раньше , чем у всех развитых стран Запада -с 1964 г
          Цитата: Кубик123
          Разговоры о том, что бюджету пенсионеры обходятся в триллионы, тоже спорны.

          Страшно не то, во что обходятся пенсии сегодня, а то, во что они выльются завтра-ведь кол-во пенсионеров растет быстро, а работающие-сокращаются..
          Цитата: Кубик123
          главное: нигде в развитых странах, нет дефицита рабочих рук. Есть дефицит рабочих мест.

          Есть и то и то, как это не парадоксально звучит:немцы запускают бешенцев не только потому, что тллерасты, а и потому, что молодежи становится все меньше и меньше.
          То же во Франции, в Канаде, Австралии.
          Цитата: Кубик123
          Порядок нужно навести. Разобраться с кучей льгот по уплате и получению. Тогда и баланс сойдется.

          Согласен, надо. Можно и пощипать олигархов и т.п., но это только отсрочит решение, но не отменит тенденцию старения и, соттветсвенно,-поднятие пенс. возраста.
          Ольгович
      2. сайгон (виктор) Сегодня, 07:53
        Лукавите господин хороший выход другой просто по не достатку тяма в черепной коробке не искали .Мне глубоко плевать на Германию и Молдову я живу в России и мне не нравится когда гражданам моей страны пытаются втюхать банальную кражу под видом пенсионной реформы .
        Меня воротит когда взрослым людям врут в глаза всякие персонажи о великих благах от реформы , наверное считая граждан моей страны такими же умом ущербными как сами.
        За что правительство неудачников не возьмется все провалит , они и эту затею свою провалят .
        А тут еще и гарант изволил тонко намекнуть -лажанулись вы ребятки . Ох о шкурки то у едросни трясет . а как же не угодили своим рвением не по разуму главному , а скоро выборы , а там хрен как выйдет вот только хрен люди им это голосование простят .
        Ждем второй акт марлезонского балета с переобуванием тапок на лету в исполнении едросни.
        сайгон
        1. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 08:19
          А тут еще и гарант изволил тонко намекнуть -лажанулись вы ребятки . Ох о шкурки то у едросни трясет . а как же не угодили своим рвением не по разуму главному

          Ну вот что как дети то малые? Схема у них стара как мир... Главный слёзно просит проголосовать за едро перед выборами, а после выборов всячески от них открещивается, мол не знаю кто такие, сам их в первый раз вижу, а они в то же время весь удар негатива на себя принимают.
          А главный - рыцарь на белом коне пальцем грозит направо и налево и все стонут от восхищения.
          Не стоит обелять тех, кто в одной упряжке, они просто хитро роли распределили...
          Zadayvoprosy
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:33
      Тоже самое и у нас. Подняли шума не было. Хотя у нас демография нормально показывает. Значит по другим причинам подняли?
      Грибок
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:28
        Цитата: Грибок
        Хотя у нас демография нормально показывает.

        "Население Казахстана стареет на фоне снижения рождаемости"https://www.kt.kz/
        Ольгович
  2. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 06:45
    Пожалуй, в одном с Вами, автор не соглашусь:
    Артистка. Этим-то чего не хватает? Ямы не копают. "Химией" не дышат. Нас, психов, в общественном транспорте не возят. А оказывается, проблем там... У них там тоже "шахты роют". Только другие...

    Я вот не думаю, что люди должны молчать если конкретно их не касаются проблемы. Многие ведь выражают солидарность тем кому сложно и правильно поступают, нельзя вечно уши затыкать и кричать "а у меня всё хорошо, меня ничего не коснулось ля-ля-ля".
    Zadayvoprosy
  3. Егоза (Елена) Сегодня, 06:58
    МОЛОДЦЫ! теперь бы и другой народ в других городах поднялся. А правительство бы подумало о других источниках пополнения пенсионного фонда. Например, о неработающей "золотой молодежи" типа Мары Богдасарян. Надо, надо возвращаться к лозунгу "кто не работает, тот не ест" для подобных "порхающих". Трудоустройство в обязательном порядке! Что? Мест рабочих нет? Ох, сомневаюсь я. И работодателей обязать в первую очередь россиян обеспечить работой, а потом уже "приезжих"
    Егоза
  4. mark1 Сегодня, 07:12
    "...братцы живодеры,
    за что же вы меня!?
    за что же вы меня, за что ?..."
    Агата-Кристи
    mark1
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 07:57
    Да уж! Та ещё дыра... Живу в трёх часах медленной езды до сего населенного пункта (Отдаленное Место Ссылки Каторжников).
    Жильё стоит на мильён дешевле, чем в нашей деревне.
    Не знаю, как там Хруничева в Полёт перейдёт...
    А вся их радиотехника, моторостроение, самолётостроение, танкостроение...
    Харьков, однако!
    pafegosoff
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:50
      Танковый шевелится,вроде а все остальное медленно подаёт признаки жизни прося инекции на каждый вздох. Омск единственный город где есть метромост,но не будет метро,где аэропорт в черте города,есть ещё троллейбусы но нет троллейбусного дэпо его продали.
      prapor55
  6. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:04
    Омичи, победы вам по предотвращению этой реформы. В 80-е годы в Вашем городе работал очень мощный Электротехнический завод им. К Маркса . Он относился к МРП СССР. Работал в 3 смены (директор был Картешков Н.А., Гл. инженер Солопов Г.И.) Часто приходилось приезжать к вам, надо было запускать в производство новые спец изделия и ТНП. На заводе средний возраст специалистов был 33 года. А теперь я читаю молодежь бежит из города. Куда?
    мичман
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 08:52
      Торговля там теперь, цэнтр все таки.
      prapor55
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:52
      Цитата: мичман
      Омичи, победы вам по предотвращению этой реформы. В 80-е годы в Вашем городе работал очень мощный Электротехнический завод им. К Маркса . Он относился к МРП СССР. Работал в 3 смены (директор был Картешков Н.А., Гл. инженер Солопов Г.И.) Часто приходилось приезжать к вам, надо было запускать в производство новые спец изделия и ТНП. На заводе средний возраст специалистов был 33 года. А теперь я читаю молодежь бежит из города. Куда?

      Не вам а,нам!Вся страна должна подняться как это сделали омичи.только вместе единым фронтом можно заставить буржуа отказаться от своих людоедских планов.
      свободный
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:05
    Омск, пусть и город-миллионник, но не Москва. Один из центров умирающего региона.
    ...Грустно как-то...Омск, умирающий город...С его-то промышленными предприятиями..Райцентр Сидельниково, наверное уже помер...
    parusnik
  8. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 08:15
    Цитата: С_Байкала
    В 2016 в Беларуси пенсионный возраст просто подняли. На 3 года. И никто никого не спрашивал. Так надо - и всё.

    У вас экономическое положение другое. Здесь речь идёт о том, что вместо повышения налогов на богатых, наведения порядка с импортом, расходами бюджета, тупо лезут народу в карман. Человек , допустим, будет платить взносы 40 лет и умрёт. И денежки то тю-тю, достанутся только чиновникам и ворам...
    Dzafdet
  9. В H (В H) Сегодня, 08:35
    Красиво написано ,прям слезу вышибает,только может спросить у митингующих ...как получается что треть работающего населения не платит налоги и в тот же пенсионный фонд и сколько таких среди митингующих. Годами ,часто получая хорошую зарплату ,ничего не хотят платить ,но пенсию и большую хотят все. И все мы знаем таких людей. А ведь и из за них те кто всю жизнь проработал и честно все платил получают не большие пенсии . Вот эта часть которая не платит сидит на шее у остальных ,но митинговать готовы в первых рядах.Слесарь работая на заводе с зарплатой в 25 тысяч платит свои налоги ..а водители маршруток получающие в 2 раза больше ..просто часто и очень не оформлены и ничего никому не платят ..строители ..продавцы ..водители фур ..но пензию ДАЙ! Пусть и за счет других. И еще..может надо подумать о своих детях ..если не будет реформы ..им что получать ? Много еще чего в стране не так ,как хотелось бы ,но надо решать проблемы и от это уже не уйти.В конце 80х и начале 90х ,наслушавшись пьяного бреда гиганта мысли .. многим захотелось капиталистического рая и большинство решило стать "свободными"и работать только на "СЕБЯ ". Только быстро выяснилось , что все это далеко не так ..и свобода это не значит , что не надо платить налоги, которых стало больше ..и ВСМ работать только на СЕБЯ ..не получится.
    В H
  10. лис Сегодня, 08:47
    Омск...Тольятти-вот лидер по безработице и оттоку населения.!
    лис
  11. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:49
    Люди, мечта любого государства - это здоровый работающий гражданин, исправно платящий налоги и умерший в день выхода на пенсию! bully
    рюрикович
  12. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 08:57
    Прочитает это Димон Айфонька и скажет: "Собаки лают, а караван ползет, т.е. все равно будет по моему"
    И вот это действительно страшно, когда правящий класс ПЕдиРосни народ считает за безмолвную быдлятину.
    военный пенсионер
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