Великий президент Трамп против вашингтонского болота

Глава МИД Сергей Лавров сказал о саммите Трамп – Путин в Хельсинки кратко, но ёмко: «Шикарно, лучше, чем супер». Хотя никаких формальных договорённостей достигнуто не было, правда, поэтому же у Трампа и Путина совершенно развязаны руки.С удовлетворением отметим, что никаких торгов ни по Украине, ни по Сирии с Ираном не было, как мы и предполагали, не было даже итогового совместного заявления Трампа и Путина, каковое Трамп подписал с товарищем Ыном в Сингапуре. Два часа десять минут президенты поговорили наедине, потом в составе делегаций и провели совместную пресс-конференцию, выдержанную в уважительном тоне. Однако и просто уважительный тон пресс-конференции вызвал истерику в американских неоконовских СМИ.Трамп знал, на что он шёл в Хельсинки, поэтому предсказал: «Если бы русские отдали мне Москву, меня всё равно будут ругать за то, что я не взял ещё и Петербург». Предвидеть эту реакцию фейк-СМИ было легко, и оба президента старались дать меньше поводов глобалистской прессе, вообще-то, занявшей шизофреническую позицию: «Трамп не дал отпор Путину». Саммиты проводятся не для отпоров, для этого есть, например, фейк-СМИ.Однако тяжела бейсболка американского президента! Тем более что он неудачно выразился в Хельсинки по поводу своих спецслужб и «русского вмешательства в выборы». «Вашингтонское болото» набросилось на Трампа, не скупясь на оскорбления. Наверное, это где-то даже хорошо, это говорит о «потере головы» неоконами. Они повторили весь свой набор обвинений, теперь в связи с Хельсинки. Ничего нового.Что сказал в ответ Трамп? Что отодвинул от Америки угрозу ядерной войны, которую придвигали его противники, это – главное для США, всё остальное решим в рабочем порядке. Вообще, это сильная позиция, с которой он может разгромить всех своих оппонентов: Америка не является мишенью России (и наоборот, Россия не является мишенью Америки). Наверное, это главный из негласных итогов двухчасовой беседы президентов. Тогда саммит в Хельсинки – это всё-таки реакция США на первомартовскую речь Путина, в которой были продемонстрированы новые стратегические вооружения, и сделано предложение услышать, наконец, Москву.Причём это реакция не только Трампа, но и американского военно-промышленного лобби, и части истэблишмента, которые хотят понять более детально, что происходит с их стратегической безопасностью. Поэтому саммит в Хельсинки состоялся, и президентами принято решение по обсуждению стратегических вооружений на уровне экспертов. Устное, но что стоят сегодня письменные обязательства?Другой важный момент саммита – прозвучал тезис о необходимости регулирования газового и нефтяного мирового рынка. Скорее всего, речь идёт о Европе, об американских газовых интересах в Европе, конкурирующих с российскими. Трамп и американские газовые компании стоят за то, что Европа – это сфера их интересов, их «священная корова». Посмотрим, насколько «священная корова» с этим согласится.Примечательно, что «глубинное государство» в США пыталось даже в последний момент сорвать саммит, и обрело, наконец, своё лицо в лице спецпрокурора Роберта Мюллера, приурочившего к саммиту яркую провокацию с обвинением 12 офицеров ГРУ России во вмешательстве в американские выборы. Всемогущих, как 12 апостолов! Почему оно так грубо работает?Трамп меняет мировую стратегию США, стратегию этого самого глубинного государства, глобалистов-неоконов времён Барака Обамы на свою «независимую»: делает ставку на США вместо странной для него глобальной «мировой демократии-демагогии». Последняя руками медиадемагогов пытается утопить Трампа в «вашингтонском болоте».Теоретически возможны два варианта. 1. Трамп осушит «вашингтонское болото» и продавит свою независимую внешнюю политику. Америка осушится, экономически окрепнет, что в перспективе обещает России и незападному миру трудности иного рода: предстоит борьба с этой Америкой на всех мировых площадках. Этот вариант возможен, потому что Трамп совсем не одинок в своём антиболотном и антидемагогическом курсе, как можно подумать из дискуссий наших американистов. Сейчас демомедиа весьма зрелищно атакуют Трампа, медиахвост пытается вилять Трампом. Но всё это легко прогнозировалось, у команды Трампа должен быть подготовлен какой-то ответ, скоро мы его должны увидеть.2. «Вашингтонское болото» и «мировая демократия» утопят Трампа. Говорят более об импичменте, но пока хотят взять Трампа в плен. Вариант «Кеннеди», который пророчил эксперт Сатановский, был бы повтором, поэтому маловероятен. В таком случае США будут скованы борьбой между Трампом и неоконами вкупе с «мировой демократией» до новых президентских выборов в 2020 году.Что ещё показали все эти хельсинкские страсти? Трамп не полностью контролирует спецслужбы, частично они работают на спецпрокурора Мюллера и против Трампа. Кстати, многие обратили внимание, что Путин оговорился, назвав Мюллера Миллером, фамилией главы нашего «Газпрома», случайно? Наверное, случайно, ибо неужели и Мюллер?Трамп и его команда должны бы справиться с медиабунтом «вашингтонского болота». Тогда они починят американскую империю, но она будет по-другому смотреть на мир. Если глобалисты утопят Трампа в своём болоте, продолжится размягчение-разрушение американской глобальной империи, что тоже неплохо, но более опасно. Посмотрим, сколько в США осталось ума! Пока же всё идёт «лучше, чем супер», можно согласиться с Сергеем Лавровым.Вообще, президент Дональд Трамп уже очень много сделал для мира, показав лицо и нутро «вашингтонского болота», и поэтому войдёт в историю как великий президент, хоть для одних со знаком «плюс», а для других – со знаком «минус».