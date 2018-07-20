08:36 20 июля

Родился. Потерпел. Умер!

Госдума в первом чтении все-таки одобрила предложенную правительством реформу. Не без некоторых оговорок, конечно, но на то оно и первое чтение.

Это событие поставило крест на разговорах о том, что власть якобы просто зондирует ситуацию, и наше решительное неприятие сможет заставить реформаторов отступиться от своих планов. Нет, они не зондируют. Они протаскивают проект, невзирая на репутационные издержки, падающие рейтинги, глухое недовольство людей и даже некоторые протестные акции, которые все-таки удалось провести или хотя бы согласовать.




Как известно, из всей «Единой России» против проголосовала только Наталья Владимировна Поклонская. И это вопреки решению фракции «голосовать солидарно». Трусы, думающие о своих местах в Думе, предпочли «заболеть» и не явиться на голосование. Мужик в «партии власти» оказался всего один.

Ни к чему противоправному вас не призываю. Просто голосуйте за них так же, как они голосуют за вас. Вероятно, это будет самым лучшим решением. И законным.

Разговоры о том, что нынешнее правительство для того и назначили, чтобы продавить непопулярную реформу, возложить на него ответственность, а потом, ко всеобщему облегчению, отправить его в отставку, кажутся все более и более правдоподобными. И иногда начинаешь думать, что нам, наверное, стоит согласиться на такую рокировку: это правительство так уже всем надоело своей некомпетентностью и амебообразностью, что избавиться от него хочется любой ценой. Даже ценой повышения пенсионного возраста.

Только вот никаких гарантий, что гарант наконец-то разгонит этих клерков, нам никто не дает. В конце концов, этого ждут уже несколько лет, а Дмитрий Анатольевич как спал на заседаниях правительства, так и продолжает подремывать.

Самое удивительное, что претензии к предложенному правительством варианту оказались даже у Кудрина!

Нет, конечно, «концептуальных противоречий нет» (да и кто бы стал сомневаться!). Но отмечается, что реформа плохо просчитана, до конца не ясны источники финансирования обещанного повышения пенсий, да и с ожидаемым количеством пенсионеров к 2024 году не все ясно. То есть цифры у правительства есть, но они как-то вообще не учитывают нового «майского указа» президента, в значительной степени направленного на улучшение социальной и демографической ситуации в стране.



Путин требует, чтобы пенсионеры жили дольше, а мужчины чаще доживали до пенсии. А правительство как-то об этом забыло…

Вообще, обвинения в плохой просчитанности грядущей реформы как-то резко девальвируют аргументы правительства. Ребята, а вы там вообще уверены, что реформа нужна? Или опять только «опыт всех развитых государств» предъявить можете? А с ростом пенсий, наполняемостью бюджета Пенсионного фонда никаких сюрпризов не будет?

Или вы действительно уже присмотрели себе кресла в банках и госмонополиях, а на саму пенсионную реформу и пенсионеров вам наплевать? Ваше дело принять, а отдуваться другие будут?

Ну хорошо, хорошо… Мы, общем, и не сомневались особо.

Возможно, в нашей стабильной стране меня сочтут настоящим экстремистом, но очень бы хотелось, чтобы итоги этого смелого эксперимента по навязыванию населению сырых, плохо мотивированных и несвоевременных законопроектов отразились и на той «машине для голосования», которая сейчас имеет большинство в Госдуме.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 06:10
    Ну скажи мне Дима... На кой черт ты протолкнул эту пенсионую реформу .. Разговорчики!!!! И члены правительства покатили тачки дальше...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:19
      Цитата: Vard
      пенсионую реформу

      Наталья Поклонская заявила, что в принципе согласна с необходимостью реформы и признает необходимость повышения планки выхода на пенсию. Тем не менее она также отметила, что не может поддержать внесенный в Госдуму законопроект об изменении пенсионного возраста в нынешнем виде.
      Парламентская фракция «Единая Россия» намерена разобраться, почему, несмотря на консолидированное решение о поддержке пенсионной реформы, депутат Госдумы Наталья Поклонская проголосовала против нее.
      «Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии «Единая Россия», согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного «пакета»; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», - заявил вице-спикер Госдумы и парламентский глава «Единой России» Сергей Неверов.
      dsk
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:26
        Родился. Потерпел. Умер!
        андрей юрьевич
        1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 06:35
          Цитата: андрей юрьевич
          Родился. Потерпел. Умер!

          Кто там?
          Пенсия!
          Анатоль Клим
          1. Чёрный Сегодня, 07:01
            Эта власть закончит свою жизнь очередным переворотом. Они "закусили удила" и уже вооще не обращают внимания на мнение граждан. Уже пошли на нарушения Конституции и начинают проталкивать Законы, ущемляющие права граждан. А уж о выносе важнейших вопросов на всенародный референдум они даже не заикаются давно.
            Чёрный
            1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:13
              А чего Вы так считаете,может обоснуете? В Конституции написано про конкретный пенсионный возраст? Про референдум по данному вопросу,я вообще молчу.
              Для сравнения,напомните мне ,каков возраст выхода на пенсию в большинстве стран мира?
              konstantin68
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:27
        Полностью согласен с Ната́льей Влади́мировной, слишком "гайдаровцы" "перекрутили гайки", могут и "резьбу сорвать". Надеюсь пройдет более мягкий вариант - "белорусский" или "казахстанский" (63/58,5).
        dsk
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:47
          Цитата: dsk
          Надеюсь пройдет более мягкий вариант - "белорусский" или "казахстанский" (63/58,5).

          Именно так и будет. А крайний вариант повышения выбрали специально, дабы откатить назад , якобы в заботе о народе. Весь этот цирк продуман. hi
          Ингвар 72
          1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:14
            Да главный на белом коне появится и с барского плеча скостит дамам годика три, и на зомбоящике под всеобщий одбрямс потекут кисельный реки и раздастся соловьиная песня.
            prapor55
            1. RaptorF22 Сегодня, 08:06
              Так и будет good Но найдутся на ВО те кто будет с пенной у рта вопить что это правильно am Они любят отрабатывать свои 12 серебреников am Как они любят утверждать что мы ничего не понимаем особый менталитет хотите как на Украине реки крови и прочие ужастики
              RaptorF22
              1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:20
                Цитата: RaptorF22
                Но найдутся на ВО те кто будет с пенной у рта вопить что это правильно

                Уже нашелся. Вопить не буду,но скажу,что в данной ситуации,это одно из решений.
                Есть проблема: сокращается соотношение работающий/пенсионер. Иными словами,налогов,собираемых с работающих людей не хватает для выплат мало-мальски адекватных пенсий(это,кстати,общемировая тенденция,в.т.ч и из-за увеличения продолжительности жизни).Про причины пока говорить не будем.
                Вариантов решения проблемы немного: сократить размер пенсий или увеличить возраст выхода на пенсию. какой вариант выбрали бы лично Вы?
                P.S я отработал серебренникм?
                konstantin68
      3. TRex (Николай) Сегодня, 07:58
        Наталья показала у кого в этой Думе есть стальные яйца. Партия "Единая Россия" - в большинстве своем "политические п р о с т и т у т к и". Завтра им ПВВ посоветует самораспуститься - через три дня разбегутся по другим теплым местам. ПЖиВ, короче...
        TRex
    2. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:09
      К сожалению-это меча,причем не сбыточная.
      prapor55
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:25
      Ну скажи мне Дима... На кой черт ты протолкнул эту пенсионую реформу ..
      Давайте рассуждать трезво. Кто такой Д. Медведев и, что такое пенсионная реформа. Даже при всей своей либеральности этот человек просто не мог протолкнуть эту реформу. Не желает пока Путин избавиться от своих экономико-финансовых советниках, которые сидят непосредственно на ушах. А ЗРЯ.
      rotmistr60
  2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 06:11
    Возмущает, даже, не сама пенсионная реформа , а то , как наша власть пытается её провести. Отношение у властьимущих к своим согражданам, как к безмолвной животине.
    Victor Jnnjdfy
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:42
      Цитата: Victor Jnnjdfy
      Возмущает, даже, не сама пенсионная реформа , а то , как наша власть пытается её провести. Отношение у властьимущих к своим согражданам, как к безмолвной животине.

      радуют своей идиотской рекламой по госканалам,где старухи,ничего не делавшие всю жизнь,не хотят идти на пенсию... wassat это уж точно,народ вообще не считают за "сапиенсов"... Вот НОРМАЛЬНАЯ реклама !
      андрей юрьевич
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:25
        Закон о повышении пенсионного возраста будет принят. И президент его подпишет. В этом даже не надо сомневаться. Почему? Да потому, что уже это повышение принято и вступило в силу для государственных и муниципальных чиновников. Еще тогда, когда для чиновников повышали пенсионный возраст, умные люди говорили, что следом повысят и для остальных, в этом можно и не сомневаться. Что сейчас и происходит. Но это только одно звено из цепочки "непопулярных" решений необходимых, по словам Кудри, сказанным еще несколько лет назад, для того,.чтобы "окончательно распрощаться с пережитками советской распределительной системы и заставить граждан понять простую вещь-теперь, нет ничего бесплатного и абсолютно за все надо платить..."
        Улиточник N9
    2. RaptorF22 Сегодня, 08:14
      Дык люди к сожалению сами виноваты winked Когда люди не борются за свои права это всегда делают те кто чихать хотел на интересы народа winked Например в той же плохой Америке есть четкая и ясная доктрина Мой дом моя крепость winked Они боролись за своё право и оно у них есть good А у нас до сих пор людей сажают за самооборону am Думаете если на право на самооборону положили на другие наши права не положат? winked
      RaptorF22
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:31
        Вот интересное интервью Маркова с Нарышкиным по поводу проталкивания закона о повышении пенсионного возраста. И хотя взято с "Уха Мацы" но почитайте, действительно интересно:
        https://echo.msk.ru/programs/personalno/2242130-e
        cho/ wink
        Улиточник N9
  3. 3vs Сегодня, 07:03
    Правительство подлецов и думскую фракцию "едим Россию" на минималку!
    3vs
    1. RaptorF22 Сегодня, 08:16
      А кто их на минималку? winked Они сами?Сильно сомневаюсь winked
      RaptorF22
  4. koksalek Сегодня, 07:10
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: dsk
    Надеюсь пройдет более мягкий вариант - "белорусский" или "казахстанский" (63/58,5).

    Именно так и будет. А крайний вариант повышения выбрали специально, дабы откатить назад , якобы в заботе о народе. Весь этот цирк продуман. hi

    не будет отката, примут и свалят чтоб спросить было не с кого, всё как всегда, новые не отвечают за действия старых а народу подыхать у станка
    koksalek
    1. mkop Сегодня, 08:22
      В общем то ничего не поменяется, т.к. на те пенсии что есть и будут у нас, добровольно идти не многие захотят. У нас например очень много работающих пенсионеров, никто не хочет после 30 т.р. например, вдруг получать 10-12. Так сейчас уже, народ у станков до последнего вздоха, к сожалению.
      mkop
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:33
        А у нас не достигших пенсионного возраста работников сократили, люди в возрасте 45-55 лет...
        parusnik
  5. aristok (Павел) Сегодня, 07:19
    2025 год.
    в УК РФ внесена статья "Злостное превышение пенсионного возраста".
    aristok
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:32
    Путин требует, чтобы пенсионеры жили дольше, а мужчины чаще доживали до пенсии. А правительство как-то об этом забыло
    ......Угу....Я люблю тебя, жизнь, только ты обо мне позабыла...Президент штампует указ, за указом, что бы простым людЯм, жилось лучше и лучше, а не хорошее правительство, которое Президент и утверждает эти указы саботирует...Одно радует, до конца света доживем, это же не пенсия...
    parusnik
  7. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:45
    К Поклонской проникся уважением за её гражданскую позицию: единственная,кто не встала и не аплодировала янкисовским сенаторам.
    Челдон
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