Снимаем маски. Угроза войны – двигатель торговли!

С поистине римской прямотой США дают понять всему миру, что нагнетание напряженности, информационные войны, бряцанье оружием и крики о российской, иранской, китайской и северокорейской угрозе есть не что иное, как продвижение коммерческих интересов американской олигархии.По-другому не получается оценить зарегистрированный в Сенате США законопроект сенатора-республиканца Джоан Баррассо, призванный обеспечить «энергетическую безопасность членов НАТО».По мнению автора предлагаемого нормативного акта, а также большинства американского истеблишмента, лучшим и единственным способом достичь этой «безопасности» является приобретение европейскими союзниками энергоресурсов исключительно у США.А чтобы европейцы (по-видимому, недостаточно разумные) даже не пытались подорвать свою безопасность, приобретая энергоносители у России и тем самым попадая «в полную зависимость» (по словам Трампа) от нее, законопроект предлагает целый арсенал санкций против тех, кто все же решит покупать российские нефть и газ.В предлагаемом документе, строго говоря, нет никаких новых вариантов санкций по сравнению с теми законом, что был подписан Трампом год назад, в августе 2017 г. Главным отличием является то, что в нем возможность президента США накладывать санкции на «ослушников» становится его безальтернативной обязанностью.То есть санкционный дамоклов меч становится мечом, разящим в любом случае.Примечательно, что каких-либо компенсаций для стран и компаний, ныне участвующих в совместных с Россией энергетических проектах, согласившихся прекратить это сотрудничество, предлагаемый нормативный акт не предусматривает.Зато фактически содержит «дорожную карту» по навязыванию союзникам США безальтернативного приобретения американского СПГ.Так, президент США должен будет направить в Совет НАТО представителя, который будет осуществлять жесткий контроль движения стран-участников альянса в «правильном» направлении «энергетической безопасности».Основой рынка углеводородов Европы должна стать «трансатлантическая энергетическая стратегия». Которая представляется на утверждение в Конгресс США не позднее, чем через 180 дней после принятия закона.В этом акте без тени смущения указывается, что его главная задача – увеличение поставок в страны НАТО американских энергоносителей.Как мы видим, американцы готовы свести дипломатические «китайские церемонии» до минимума, начав выкручивание рук своим союзникам и «друзьям», лишив их права выбирать, где им покупать необходимое для себя. Лояльность к США предполагает закупки только у американских компаний.Вся нелепость и вздорность построений относительно «энергетической безопасности» и «зависимости от России» легко опровергается одним историческим примером: Гитлер получал от СССР не только энергоносители, но и зерно, хлопок, цинк, молибден и много всего другого вплоть до июня 1941 года. Что, тем не менее, не поставило Берлин в зависимость от Москвы и не помешало нацистам напасть на нашу страну.СМИ сообщают, что Джон Баррассо является лоббистом энергетического комплекса США и куплен газовыми магнатами с потрохами (получил от них за последние шесть лет более полумиллиона долларов).Но это не имеет особого значения. Кто-то обслуживает нефтяных баронов, кто-то оружейных. Но дело не в личных бонусах, а в том, что все властные институты США, состоящие из таких вот лоббистов, продвигают экономические интересы США в мире, используя недопустимые и опасные методы.Причем вопрос не только в том, что эти способы никак не попадают под определение честной конкуренции, которую Трамп пообещал Путину во время встречи в Хельсинки.Гораздо хуже то, что ради того, чтобы навязать другим странам свои товары и услуги, американцы безоглядно идут на разворачивание военной истерии, на сознательное и стремительное нагнетание напряженности.Но, как известно, повешенное на сцене ружье обязательно выстрелит. А международная политика столь сложна и многофакторна, что коммерческие «разводки» с помощью «угроз войны» могут запросто этой самой войной и завершиться.К чести Дональда Трампа, он не только опасается развития ситуации по столь опасному направлению, но и старается это предотвратить. Собственно, это и являлось главной целью его встречи с российским коллегой. На которой он пытался убедить его, что действия Вашингтона — вовсе не подготовка к навязыванию войны, а просто «коммерческие» приемы, своего рода маркетинг и работа по продвижению американских товаров и услуг. Предлагается не воевать, а конкурировать…Но проблема в том, что в ряде случаев такого рода «маркетинг» крайне сложно отличить от завершающей подготовки к войне (или уже идущей войне с применением гибридных методов).И в такой ситуации можно и нужно «конкурировать» аналогичными способами, а также наносить упреждающие удары.