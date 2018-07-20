Китайские многозарядные ручные гранатомёты

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modernfirearms.net

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weaponland.ru

В предыдущей статье о многозарядных ручных гранатометах мы познакомились с отечественными изделиями. Вполне разумно было бы пробежаться и по зарубежным образцам этого класса оружия, чтобы было с чем сравнить и иметь общее представление о том, чем вооружены возможные противники или союзники. Начать предлагаю не совсем стандартно, не с оружия США или стран Европы, а с ручных многозарядных гранатометов Китая.Данный гранатомет можно назвать ручным с очень большой натяжкой, по правде говоря, он таковым и не является, однако его применение допускается с сошек, а при наличии достаточной массы и силы у стрелка можно его использовать и «с рук». В основном данное оружие применяется либо с легкого станка, либо же при установке на технике, чаще всего на военных внедорожниках. Но будем считать, что данный гранатомет занимает промежуточное место, и мимо него нельзя пройти, так как именно на его базе создавались новые более легкие образцы. Шутки ради гранатомет QLZ-87 можно назвать единым гранатометом.Сразу, забегая вперед, нужно дать цифры для этого оружия. Масса самого гранатомета — 12 килограммов, масса станка для него — 8 килограммов, то есть даже со станком оружие может легко быть перемещено одним человеком. Общая длина оружия составляет 970 миллиметров. Питается гранатомет из дисковых магазинов вместимостью 6 или 15 гранатометных выстрелов. При этом использование более вместительных магазинов затруднено на дальних дистанциях при использовании сошек, так как сам магазин не дает возможности наклонить оружие под достаточным углом. Оружие имеет возможность автоматического огня, при этом скорострельность для гранатомета достаточно приличная – 500 выстрелов в минуту, но навряд ли это можно брать за положительное качество оружия.Гранатометные выстрелы используются с метрическим обозначением 35х32. Эти выстрелы являются китайской разработкой. Включают в себя снаряжение осколочно-фугасными, кумулятивными (представляют отдельный интерес) гранатами. Также имеются травматические и снаряженные раздражающими веществами выстрелы. Масса выстрела колеблется в районе 250 граммов, при этом, в зависимости от снаряжения, начальная скорость может достигать 200 метров в секунду, то есть речь идет о достаточно «быстрых» боеприпасах.Интерес представляет автоматика оружия. Основой стала система с отводом пороховых газов из канала ствола при запирании канала ствола поворотом затвора. При этом используется прямое воздействие пороховых газов на ствольную коробку, аналогично AR15/M16 и им подобным. Весьма необычно реализована ручная перезарядка оружия. Чтобы дослать первый выстрел в патронник, нужно потянуть за пистолетную рукоять, которая отойдет назад вместе с предохранительной скобой и спусковым крючком. Само собой, рукоять не связана жестко с затворной рамой, поэтому в процессе ведения огня она остается неподвижной. Сама рукоять повернута вправо по отношению к оружию, это было необходимо для сокращения длины гранатомета.Для компенсации отдачи при стрельбе на оружии установлен дульный тормоз-компенсатор отдачи, помимо этого, имеется достаточно толстый затыльник на прикладе. Длинный ход затворной группы также положительно сказывается на восприятии отдачи стрелком.Прицельные приспособления гранатомета представлены оптическим прицелом малой кратности, открытых прицельных приспособлений оружие не имеет. Вполне закономерным является вопрос, что будет делать стрелок, если оптический прицел будет поврежден, но, видимо, в кармане каждого из расчета есть по одному запасному прицелу. При использовании сошек эффективный огонь может вестись на дистанциях до 600 метров, при использовании станка можно забросить гранату на дальность 1700 метров, но это скорее будет перевод боеприпасовНе нужно быть гением, чтобы заметить, что предыдущий вариант гранатомета несколько тяжеловат для того, чтобы его можно было использовать «с рук». Чтобы решить эту проблему, китайские оружейники постарались максимально облегчить конструкцию. Делалось это по всем известному алгоритму: отрезаем все лишнее, меняем все, что можно на легкие сплавы. В результате этого удалось снизить массу оружия до 9 килограммов, правда увеличилась длина до 1046 миллиметров. Увеличение длины объясняется тем, что теперь пистолетная рукоять расположена позади магазина оружия, а не вынесена в сторону под углом.Помимо уменьшения массы гранатомета, были и негативные последствия. Во-первых, оружие пришлось лишить возможности ведения автоматического огня, так как теперь даже при использовании сошек гранатомет стал лягаться сильнее. Из-за того, что теперь гранатомет стал использоваться без станка, существенно сократилась его максимальная дистанция применения, так, с сошек, стало возможным произвести выстрел на дистанцию не более 1000 метров.Для оружия появился еще один новый магазин вместимостью 4 выстрела, помимо этого, используются магазины от предыдущего образца вместимостью 6 выстрелов, магазины с вместимостью 15 выстрелов также будут подходить, но при их применении максимальная дистанция применения оружия сокращается еще больше, так как магазин не даст наклонить гранатомет на достаточный угол.Среди других изменений в конструкции нужно отметить, что теперь рукоять взведения затвора появилась в виде отдельной детали с правой стороны. На рукояти для переноса гранатомета установили открытые прицельные приспособления в виде целика и мушки, помимо них с левой стороны может устанавливаться оптический прицел на короткую планку крепления.Автоматика оружия осталась без изменений, все тот же отвод пороховых газов из канала ствола с запиранием при повороте затвора и прямым воздействием пороховых газов на затворную раму.Отдельно нужно отметить, что этот гранатомет может быть под обозначением QLZ-87B, что может создавать некоторую путаницу.Данный ручной гранатомет интересен в первую очередь тем, что он не стоит на вооружении ни армии, ни правоохранительных органов Китая, по всей видимости, армия отказалась от «медленных» гранатометных выстрелов для многозарядных гранатометов. Но это только предположение, основанное на том, что пока не встретилось образца гранатомета, стоящего у них на вооружении, на данный момент, и питающегося чем-то иным, чем 35х32, или схожими с ними по начальной скорости гранатометными выстрелами.Помимо «уникальности» в виде только экспортного варианта оружия, данный ручной гранатомет выделяется также и тем, что он самый легкий из всех представленных в этом подклассе оружия. Его масса всего 4,8 килограмма без боеприпасов. Длина гранатомета также невелика – 830 миллиметров. Питается это оружие все из тех же дисковых магазинов вместимостью 4 и 15 гранатометных выстрелов, но уже боеприпасами 40х46, причем особенное внимание нужно обратить именно полное метрическое обозначение и ограничение по начальной скорости. И вот почему…Достоверных данных о схеме работы автоматики оружия не удалось найти, так как вариантов масса. Но попробуем думать логически. Отвода для пороховых газов в конструкции не видно, значит, отметаем данный вариант. Встречаются предположения о свободном затворе, но оружие имеет возможность ведения автоматического огня со скорострельностью 400 выстрелов в минуту. Даже если выстрел производится «с открытого затвора» не сложно прикинуть что для реализации безотказной и долговечной работы гранатомета потребуется достаточно тяжелая затворная группа (что не укладывается в вес) и ее длинный ход. Это, в принципе, можно допустить, но обратно же сомнительно. По-моему, самым логичным выводом из этого всего может быть только предположение о схеме автоматики с полусвободным затвором, и этот вариант полностью вписывается и в вес и в габариты. Исходя из этого, если попробовать использовать варианты боеприпасов с более высокой начальной скоростью, то, в лучшем случае, оружие просто выйдет из строя. Но, насколько я понимаю, такую глупость возможно сделать только если вручную вложить боеприпас через приемник магазина, так как в магазин он не должен поместиться.Помимо прицельных приспособлений, состоящих из целика и мушки, на оружие можно установить все, что душе угодно, включая и прицелы со встроенным дальномером и баллистическим калькулятором, но это только с теории, так как планки крепления очень короткие, плюс сверху мешает ручка для переноски, а с правой стороны ручка взведения затвора. Кстати об открытых прицельных приспособлениях. Так как баллистика у гранат гранатометных выстрелов 40х46 LV, скажем так, специфическая, то для ведения огня на средние дистанции требуется возможность поднять целик на приличную высоту относительно оси ствола. В данном оружии это реализовано интересным и практичным образом. Рукоять для переноски отщелкивается с тыльной стороны и откидывается вперед на шарнире. Таким образом, получается достаточно высокий целик, даже с избыточной разметкой по дальности.Само собой, оружие может использоваться для ведения огня «с рук» с сошек, которые могут быть установлены на нижнюю планку крепления, так же при желании гранатомет можно установить на бронетехнику.Безмерно радует, что не только отечественные журналисты не гнушаются использовать словосочетания, которые выглядят как минимум странно (я не одинок). Однако в данном случае речь идет действительно о достаточно точном оружии. Вернее сказать, о точном комплексе оружие-боеприпас. Обратно же называть данный гранатомет ручным будет не совсем корректно, так как ведение огня «с рук» на бегу из неудобного положения и с простреленной ногой не предусматривается, но ведь и ручные пулеметы для этого не предназначены, потому… Ну, логика, думаю, понятна.Точности данного гранатомета при использовании соответствующих выстрелов достаточно для того, чтобы на дистанции в 600 метров попасть в окно дома, не белке в глаз, конечно, но впечатляет. Существует несколько вариантов оружия. В первую очередь интересен экспортный сорокамиллиметровый вариант оружия под выстрелы с повышенной начальной скоростью гранаты, то есть 40х53. В частности, интересен гранатометный выстрел BGJ-5. Это вариант боеприпаса с метрическим обозначением 40х53, который разработан, а вернее сказать доработан китайскими оружейниками. Именно с этим гранатометным выстрелом и достигается заявленная точность. Можно было бы предполагать что угодно, вплоть до подпружиненных «крыльев» оперения, которые выдвигаются после того как граната покидает ствол (это было реализовано некогда для гладкоствольных ружей), но судя по фотографиям, у данного выстрела нет ничего особенного. Тем не менее, отличия между американскими и китайскими боеприпасами по точности присутствует, то есть дело не в каких то хитрых ухищрениях, а банальном улучшении баллистики за счет формы и баланса метаемого снаряда.Для экспортного варианта существует деление на LG5 и LG5s, это два абсолютно идентичных гранатомета, с той лишь разницей, что первый вариант идет в комплекте со станком, а второй с сошками. Причем сошки присутствуют в обоих вариантах оружия. Масса гранатомета без станка 12,9 килограмма без боеприпасов, со станком 23 килограмма. Экспортный вариант питается из дисковых магазинов вместимостью 4 или 15 выстрелов, вариант для внутреннего использования, который стоит на вооружении под именем QLU-11 питается из магазинов с вместимостью 3, 5 или 7 выстрелов 35х32. Обратно же, для достижения максимальной точности оружия должны использоваться специальные боеприпасы 35х32SR. Темп ведения автоматического огня для экспортного варианта составляет 400 выстрелов в минуту. Информации о темпе огня варианта гранатомета для внутреннего рынка найти не удалось, зато удалось наткнуться на предположение, что для своей армии, конструкторы убрали эту функцию вообще из оружия, что выглядит вполне правдиво, с учетом вместимости используемых магазинов.Открытых прицельных приспособлений ни экспортный гранатомет, ни оружие для своих не имеет. Зато для обоих вариантов был разработан электронный прицел с дальномером и баллистическим калькулятором. Он позволяет вести прицельный огонь на дистанцию до 2200 метров для сорокамиллиметрового варианта и на дистанцию в 1750 метров для варианта калибром 35 миллиметров. Хотя даже при такой точности оружия можно ставить под сомнение его эффективность применения дальше одного километра, да и это расстояние для везучих оптимистов.Автоматика гранатомета построена по схеме с длинным ходом ствола, что должно положительно сказываться на комфорте ведения огня.В статье о подобных гранатометах я пропустил данное оружие, так как на тот момент не встречал о нем даже упоминания, но ошибки исправлять в любом случае нужно, тем более что под тематику данной заметки он тоже отлично подходит.Речь идет об оружии, которое производится только на экспорт, а соответственно только в варианте под боеприпасы 40х46. Если быть объективным, то это оружие очень мало чем отличается от южноафриканской, а в последующем и американской, конструкции.Реализация поворота барабана в процессе стрельбы происходит полностью аналогично – отводимые из канала ствола пороховые газы поворачивают тяжелый барабан гранатомета. Что хоть и делает перезарядку LG4 более быстрой, но негативно сказывается на точности огня у стрелков неподготовленных, не учитывающих, что в процессе стрельбы произойдет движение совсем не легкой и немаленькой детали.Масса гранатомета составляет 5,8 килограмма без боеприпасов, а длина с разложенным прикладом 726 миллиметров. Вместимость барабана «стандартная» — 6 выстрелов. Перезарядка производиться при «переломе» оружия вперед, что открывает доступ сразу ко всем каморам барабана.Если быть объективным, то единственное, чем может конкурировать этот ручной гранатомет с вариантами американского или южноафриканского производства, — цена. Характеристики будут полностью аналогичными, ну а о надежности нам остается только догадываться. Но справедливости ради нужно заметить, что в последнее время качество китайской продукции может вполне быть сопоставимо и с европейским и американским оружием.Как можно заметить, Китай не ударился в такую крайность, как разработка и создание «умных» гранатометных выстрелов, однако даже без этого несложно заметить, что ниша отечественных многозарядных ручных гранатометов несколько отстает. Вообще, создается впечатление, что данный класс оружия просто перестали разрабатывать лет двадцать назад, доведя «до ума» еще советские разработки (не всегда с положительным результатом).