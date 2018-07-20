Верный сын сражающегося Донбасса

«Я не знаю, что это было — мечта, вера, уверенность, знание. Но даже в самые горькие дни отступления мы ни на минуту не сомневались: мы вернемся. Мы вернемся к тебе, Одесса. Мы увидим твои лиманы, Николаев. Мы еще будем пить воду из Южного Бута».

«Этот город когда-то считался самым веселым в Донбассе. Приморский, зеленый, вечно смеющийся, вечно поющий Мариуполь. Заводы и виноградники. Домашнее, уютное Азовское море. Портовые парни, черноглазые быстрые девчата, веселая комсомолия Азовстали. Да, это был хороший, веселый город. Последний раз я был здесь два года назад. Здесь еще пели, немного тревожно и грустно — но пели. Город еще не знал своей судьбы…»

«Мы вернемся в Донбасс! Вернемся, чтобы заплатить врагам за расстрелы в Мариуполе, за зверства в Артемовске, за грабежи в Горловке. Как в годы Гражданской войны, с яростным кличем «Даешь Донбасс!» ворвутся наши лихие конники и пехотинцы в шахтерские поселки».

15 июля исполнилось 110 лет со дня рождения писателя, журналиста, военного корреспондента Бориса Горбатова. Этот юбилей прошел как-то незаметно, хотя его произведения звучат по-особому с учетом нынешней ситуации на его родине — Донбассе. Некоторые строки особо хочется цитировать именно сейчас, когда одна часть Донбасса подвергается жестоким обстрелам, а другая находится под оккупацией неонацистов.Борис Леонтьевич Горбатов родился 15 июля 1908 года в тогдашней Екатеринославской губернии, на Петромарьевском руднике. Сегодня на этом месте — город Первомайск, который находится под контролем Луганской Народной Республики и стоит на линии фронта.С 15 лет Борис трудился на Краматорском заводе строгальщиком. В нем проснулся писательский талант, и он стал рабочим корреспондентом. Это были годы, когда энергично начинало строиться молодое советское государство. Борис писал о жизни рабочих, и не только газетные заметки. В 1922 году он создал повесть «Сытые и голодные», которая была опубликована газетой «Всесоюзная кочегарка». Это был его дебют как писателя.Горбатов стал одним из тех, кто создал объединение пролетарских писателей Донбасса, которое было названо «Забой». От этого объединения он вошел во Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей. Вскоре переехал в Москву.Героями его произведений становятся комсомольцы. После того как в 1928 году выходит повесть «Ячейка», талант Горбатова был замечен газетой «Правда». Бориса Леонтьевича приглашают туда работать. Он едет в качестве корреспондента в самый суровый край — Арктику. Участвует в экспедиции летчика, будущего Героя Советского Союза Василия Молокова. Посылает в «Правду» материалы о людях, осваивающих Север, и их мужественном труде (позже они лягут в основу фильма «Обыкновенная Арктика»). В 1933 году выходит еще одна повесть писателя — «Мое поколение», посвященная труженикам первой пятилетки.Когда началась Великая Отечественная война, Борис Горбатов стал военным корреспондентом. О пройденном вместе с бойцами пути свидетельствуют его награды: «За взятие Берлина», «За оборону Одессы», «За освобождение Варшавы»… Помимо многочисленных очерков, он создает такие произведения, как «Алексей Куликов, боец», «Письма товарищу» (известный писатель и поэт Константин Симонов считал это произведение вершиной военной публицистики), «Солдатская душа»… И, конечно же, роман «Непокоренные».Этот роман, написанный невероятно насыщенным и пронзительным языком, посвящен борьбе жителей Донбасса против фашистской оккупации. Его главный герой — глава большой семьи, уже немолодой человек Тарас Яценко. В его город входят вражеские войска, и сначала он попросту отказывается принять реальность происходящего, закрывая все окна и двери. Но враг пришел и в его дом: им нужны его руки опытного мастера. Он вынужден явиться на биржу труда, но твердо решает для себя: не покоряться. Отказывается признать себя мастером, утверждает, что он лишь чернорабочий. Вместе с другими мастерами, которых фашисты пытаются заставить чинить разгромленные под Сталинградом фашистские танки, отказывается это делать. Рискуя жизнью, люди ссылаются на то, что не в состоянии отремонтировать эту технику, хотя в случае согласия получили бы сытный паек. Семья Яценко пытается спрятать шестилетнюю еврейскую девочку, но ее находят гестаповцы.У Тараса трое сыновей, но про их судьбу он ничего не знает — все ушли на фронт. Младший сын Андрей попадает в плен, ему удается бежать и вернуться домой. Холодно встретил отец сына, считая его трусом. Затем Тарас вынужден отправиться искать пропитание для семьи, собрав нехитрый скарб, покинув свой дом и ища края, где можно было бы обменять вещи на продукты. В этом походе он неожиданно встречает своего старшего сына Степана, который является организатором подполья. Неожиданно для себя Тарас узнает, что и его дочь Настя также связана с подпольщиками. Его первая реакция: «Вернусь, выпорю!» Затем думает, что, хоть и отругает дочь, но попытается выйти через нее на подпольщиков и самому принимать участие в борьбе. Но не суждено было отцу увидеть дочь — по возвращении узрел он лишь ее тело, которое раскачивалось на виселице… А заканчивается роман тем, что город был освобожден.За этот пронзительный и страшный роман Горбатов в 1946 году был награжден Сталинской премией. А сам роман был экранизирован.После войны Борис Леонтьевич стал создавать киносценарии, вошел в художественный совет Министерства кинематографии. Стал одним из авторов сценария фильма «Это было в Донбассе», который посвящен борьбе молодежи против гитлеровских оккупантов. За сценарий к кинокартине «Донецкие шахтеры» получил еще одну Сталинскую премию.Скончался писатель и журналист в 1954 году в возрасте 45 лет — не выдержало сердце. В свои последние годы он напряженно трудился над многотомным романом «Донбасс», который, к сожалению, не был закончен.Пару слов стоит упомянуть о личной жизни писателя. Его первой женой была актриса Татьяна Окуневская, второй — Нина Архипова, от брака с которой родились сын Михаил и дочь Елена.А теперь хотелось бы обратиться к некоторым строчкам писателя, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны, но как-то по-особому читаются в нынешнее время.Вот, например, про Одессу («Весна на юге»):Из очерка «Мариуполь»:И, наконец, про Донбасс:В честь 110-летия Бориса Горбатова в Луганской Народной Республике «Почта Донбасса» выпустила почтовую марку. Это лишь небольшая дань памяти…