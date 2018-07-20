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Не имеющая аналогов противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган
Осуществлено испытание новейшей российской противоракеты. По сообщениям официального издания Минобороны «Красная Звезда», испытания проводилось на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан. Осуществлялись испытания новейшего боеприпаса для систем противовоздушной-противоракетной обороны расчётом войск ПРО ВКС РФ.
Об испытаниях противоракеты журналистам «Красной звезды» сообщил замкомандующего объединением ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ генерал-майор А.Приходько. По словам генерала, новейшая противоракета успешно поразила цель в назначенное время.
Также генерал Андрей Приходько отметил, что по сложности задач, которые решает это оружие, можно говорить о том, что «ракета не имеет аналогов в мире». Это, пожалуй, излюбленное выражение российских генералов, когда речь заходит о системах вооружений, произведённых в нашей стране.
К сожалению, не всегда трактовка «не имеет аналогов в мире» находит своё реальное подтверждение, да и вряд ли именно на этом «параметре» необходимо делать наибольший акцент. Главное, чтобы новейшая противоракета действительно позволяла решать широкий спектр задач по обеспечению безопасности тех или иных объектов от угроз с воздуха. А таких угроз на сегодняшний день хватает, в том числе и для российских военных объектов за пределами РФ.
Для справки: полигон Сары-Шаган активно эксплуатируется ВС РФ для осуществления испытаний вооружений.
Об испытаниях противоракеты журналистам «Красной звезды» сообщил замкомандующего объединением ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ генерал-майор А.Приходько. По словам генерала, новейшая противоракета успешно поразила цель в назначенное время.
Также генерал Андрей Приходько отметил, что по сложности задач, которые решает это оружие, можно говорить о том, что «ракета не имеет аналогов в мире». Это, пожалуй, излюбленное выражение российских генералов, когда речь заходит о системах вооружений, произведённых в нашей стране.
К сожалению, не всегда трактовка «не имеет аналогов в мире» находит своё реальное подтверждение, да и вряд ли именно на этом «параметре» необходимо делать наибольший акцент. Главное, чтобы новейшая противоракета действительно позволяла решать широкий спектр задач по обеспечению безопасности тех или иных объектов от угроз с воздуха. А таких угроз на сегодняшний день хватает, в том числе и для российских военных объектов за пределами РФ.
Для справки: полигон Сары-Шаган активно эксплуатируется ВС РФ для осуществления испытаний вооружений.
Использованы фотографии: https://urban3p.ru
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