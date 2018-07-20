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Не имеющая аналогов противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган

Осуществлено испытание новейшей российской противоракеты. По сообщениям официального издания Минобороны «Красная Звезда», испытания проводилось на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан. Осуществлялись испытания новейшего боеприпаса для систем противовоздушной-противоракетной обороны расчётом войск ПРО ВКС РФ.

Об испытаниях противоракеты журналистам «Красной звезды» сообщил замкомандующего объединением ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ генерал-майор А.Приходько. По словам генерала, новейшая противоракета успешно поразила цель в назначенное время.

Не имеющая аналогов противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган



Также генерал Андрей Приходько отметил, что по сложности задач, которые решает это оружие, можно говорить о том, что «ракета не имеет аналогов в мире». Это, пожалуй, излюбленное выражение российских генералов, когда речь заходит о системах вооружений, произведённых в нашей стране.

К сожалению, не всегда трактовка «не имеет аналогов в мире» находит своё реальное подтверждение, да и вряд ли именно на этом «параметре» необходимо делать наибольший акцент. Главное, чтобы новейшая противоракета действительно позволяла решать широкий спектр задач по обеспечению безопасности тех или иных объектов от угроз с воздуха. А таких угроз на сегодняшний день хватает, в том числе и для российских военных объектов за пределами РФ.

Для справки: полигон Сары-Шаган активно эксплуатируется ВС РФ для осуществления испытаний вооружений.

Использованы фотографии: https://urban3p.ru
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Комментарии 20

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  1. Vard Сегодня, 06:02
    Увы... Как всегда ... Есть что-то... Что лучше всех... А для чего и зачем... Это тайна... Но все равно радует...
    Vard
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:14
      Цитата: Vard
      Увы... Как всегда ... Есть что-то... Что лучше всех... А для чего и зачем... Это тайна... Но все равно радует...

      А где написано, что лучше всех? laughing
      Под формулировку "не имеющая аналогов в мире" одинаково подходит и что-то выдающееся, и откровенное г..но. В этом и ценность именно такой формулировки. Никогда не поймешь, что в действительности имеется в виду. Секретно!!! lol
      Кубик123
      1. Например Сегодня, 07:25
        У многих желание зацепиться за слова генерала. Найти какую-нибудь гадость.
        Впечатляет начало комментария:
        Цитата: Vard
        Увы...

        В чем тут "увы"?
        Успешно провели испытания новой противоракеты. Новая, значит с характеристиками лучше чем у старой. Испытания успешны, значит ракета подтвердила свои характеристики.
        Молодцы инженеры и военные. Всех кто причастен поздравляю.
        А у жителей нашей страны еще один повод быть уверенными в мирном небе над головой.
        Ура! good
        з.ы. модераторы сделайте смайлик с подбрасываемой шапкой.
        Например
      2. роман66 (роман) Сегодня, 07:25
        не согласен, для г-на всегда найдется аналог
        роман66
  2. фрезер (александр) Сегодня, 06:14
    Опять эта фраза "неимеющаяаналогов". Надо её запретить употреблять военным, а то это уже мем.
    Вот сказал генерал, что не имеет аналогов, а в чем она не имеет аналогов, по скорости, высоте перехвата, дальности? Может у неё пропеллерный двигатель на дровах и поэтому "аналоговнет"? Вот терпеть не могу такие инфо. набросы. Что? как? почему? Зато "аналоговнет".
    фрезер
    1. антивирус Сегодня, 06:24
      абросы. Что? как? почему?

      -для "партнеров", думать, искать вход в "не аналогов"
      антивирус
  3. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:27
    "Также генерал Андрея Приходько отметил, что по сложности задач, которые решает это оружие, можно говорить о том, что «ракета не имеет аналогов в мире»." не имеет аналогов потому что в единственном экземпляре?
    дилетант2
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:46
      Так он АндреЯ, или АндреЙ? ?? belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 06:48
        не ко мне, а автору статьи. Я просто скопировал.
        дилетант2
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:45
    Когда же экономика России станет "не имеющей аналогов в мире " во всем, и это все реально будет своим? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:50
      Тут военная тема. Про экономику на другую ветку шуруй.
      Грибок
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:00
        Грибок -а не имея мощной экономики, не получите и сильный ВПК! И с вами я коров не пас, не тыкайте незнакомым людям, вас в школе не учили, что это некрасиво и невежливо, или вы еще не ходите в школу? ????
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:08
        Цитата: Грибок
        Тут военная тема. Про экономику на другую ветку шуруй.

        Витёк, а как вообще обстановка в Казахстане? Посмотришь в инете на фотографии Приозерска, - так вообще остается ощущение прошедшего апокалипсиса. Поэтому статья и вызвала положительные эмоции, несмотря ни на что все-таки что-то делается.
        Кубик123
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:07
          Всё нормалёк
          Грибок
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:06
    Также генерал Андрея Приходько отметил, что по сложности задач, которые решает это оружие, можно говорить о том, что «ракета не имеет аналогов в мире». Это, пожалуй, излюбленное выражение российских генералов, когда речь заходит о системах вооружений, произведённых в нашей стране.

    ... ну дай то, Бог! если это так... good
    a.s.zzz888
  6. Бедняк Сегодня, 07:20
    Это всё хорошо, что делается что-то новое и эффективное для ВС РФ, что расходуются приличные деньги россиян для качественной и надёжной обороны страны. Но, вот, в дальнейшем, придёт к власти "аналог" Горбачёва и пустит всё в тартарары ради своего самоутверждения в западном мире. Такому развитию событий у нас в стране ничто не помешает осуществиться, так как всё решает президент и, что более опасно, менталитет, а проще сказать корысть, нынешних "кандидатов" всех мастей, рвущихся к власти. Для них предать - как два пальца описать и глазом не моргнут, не покраснеют, и даже не смутятся, а всё окружение будет петь дифирамбы и пытаться доказать нам, что это очень хорошо, правильно и экономически выгодно, забывая о том, что деньги то уже потрачены и потрачены крайне эффективно. Так, что, дорогие друзья, не остаться бы нам опять у разбитого корыта в не далёком будущем.
    Бедняк
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:40
    Увы... Как всегда ... А для чего и зачем...
    Ну если вы не понимаете для чего и зачем, то не стоило тратить силы на такой пост. И главное, к сожалению, нашлись те кто своими плюсиками поддержал этот опус. Наверное хорошо живется когда нет ни совести, ни переживаний за страну. Вечный принцип российского либерала - чем хуже стране, тем лучше.
    rotmistr60
  8. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 07:54
    ...Также генерал АндреЯ Приходько отметил...

    Безвестный автор, научитесь для начала писать без орфографических ошибок...
    Это же, вроде как, ваша профессиональная деятельность.
    А вот потом поучайте других...
    грохот
    1. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:27
      Уколол, не поленился.
      shura7782
  9. mlad (mlad) Сегодня, 08:00
    Что то разработать не имеющее аналогов это одно, а вот например понатыкать это ракеты вдоль граници, это другое, вот когда будет количество не имеющее аналогов, то и надо радоваться. СУ 57 тоже вроде разработали, потратили миллиарды ради 12 штук
    mlad
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