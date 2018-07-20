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Пора грузить шпроты. Латвийский экс-министр выступил за восстановление отношений с РФ

В латвийской прессе появилась статья, в которой в не характерном для последнего времени варианте рассказывается о взаимоотношениях с Россией. В этой статье газеты Dienas Bizness бывший министр сообщения (транспорта) Латвийской Республики Андрийс Матисс говорит о том, что испорченные отношения с Москвой за последние годы не привели в Латвии ни к чему позитивному с экономической точки зрения.

В частности, отмечается, что западные санкции в отношении России и ответные российские ограничительные меры послужили причиной того, что Латвия потеряла существенную часть экспорта, который ранее шёл именно в Российскую Федерацию.

Пора грузить шпроты. Латвийский экс-министр выступил за восстановление отношений с РФ



Потеряла, по оценкам Матисса, и транзитная отрасль Латвии. Её сокращение составило примерно треть. Сжалась и латвийская пищевая промышленность.

Матисс отметил, что Латвии для нормального функционирования экономики важно начать восстановление полноформатных экономических отношений с РФ.

В этом контексте бывший латвийский министр отметил, что в Риге должны быть довольны личной встречей, которая состоялась в Хельсинки между президентами России и США.

Андрийс Матисс:
Однако конечный результат внушает оптимизм. Очень важно, что такие переговоры проходят и президенты разговаривают друг с другом по-человечески. Обмен различного рода «приятностями» и экономическими санкциями ни к чему хорошему не приводит. Надеюсь, что со временем и экономические разногласия между США и Россией уладятся. Это, разумеется, пойдёт только на пользу нашим предпринимателям и латвийской экономике в целом.


А пока бывшие прибалтийские министры рассуждают о том, что России и США пришло время поладить, власти действующие поддерживают антитрамповскую истерию среды «элит» США, отмечая, что Трамп «готов слить страны Балтии Путину». Каждому – своё...

Использованы фотографии: astrakhan4you.ru
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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 06:15
    Ну нет... Жрите свои шпроты сами... Мы уж как нибудь перебьемся...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:20
      Пора грузить шпроты.
      фуу.у.у...
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 06:43
        Прибалтийские монстры должны вариться в собственном дерьме. ...Вариться до тех пор, пока на коленях не приползут и после этого ещё лет 10. Никаких экономических выгод сотрудничества с этими странами после постройки портовых терминалов на своей территории у России ,практически, нет.....Кстати о шпротах. Не знаю где и как, но у нас их в магазинах - завались.Калининградская обл. с их производством вполне себе справляется smile
        Чёрный
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:09
          Лично я эту сушёную саранчу и в советское время не покупал.
          Та же скумбрия в масле гораздо вкуснее, пусть и дороже.
          И впредь покупать не собираюсь.
          Shurik70
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:06
        Даром не нужны шпроты приебалтов. Порошенке команду дадут и он все скупит для своих ВСУ.
        oleg-gr
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:09
      Цитата: Vard
      Жрите свои шпроты сами... Мы уж как нибудь перебьемся...

      Черной икрой?
      Александр романов
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:28
        селедочкой и зеленым лучком привет hi
        роман66
    3. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 07:39
      Куда не плюнь, то там то здесь, появляются поумневшие экс-министры и экс-парламентарии. Гдеж вы раньше-то были? А раньше кто платит, тот и девочку танцует. negative
      Labrador
      1. den3080 Сегодня, 08:12
        Не обольщайтесь. Это старинная европейская традиция. Ничего удивительного.
        Как только появляется приставка «экс» так и речи совсем другие.
        Например Тони Блэр(экс премьер-министр Великобритании) искаялся просто на кизяк после отставки. Но в Ираке воевал, ровняли с землёй всякие эльфаллуджи и тому подобное.
        Герхард Шрёдер вполне себе активно участвовал в разгроме Югославии...
        Это первые лица соответствующих крупнейших стран... чего уж там о каком-то мелком эксминистрике писать.
        den3080
    4. keeper03 (Александр) Сегодня, 08:01
      Ну прямо с языка снял !!! laughing hi good
      keeper03
  2. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:16
    Шпроты - непобедимое оружие здравого смысла.
    LeonidL
  3. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:25
    Пора искать шпроты в магазинах, нормальные шпроты из кильки, какими они должны быть. А то, что сейчас лежит на полках - эрзацшпроты, рыбное недоразумение. Люди, смотрите состав продукта. Если в составе написано не килька, а рыба, оставляйте сей продукт на полках, это не шпроты!
    Михаил м
    1. собаковод Сегодня, 06:40
      Шпро́ты[1] (лат. Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae). Длина тела до 13—18 см, масса — 10—12 г. Половой зрелости достигают в возрасте 1—2 года, живут до 5—6 лет. Питаются зоопланктоном. В состав рода включают пять видов: европейский шпрот обитает в морях Европы от Норвегии до Чёрного моря, южноамериканский шпрот — на шельфе Патагонии, три других вида обитают в водах Новой Зеландии и юга Австралии — Тасмания, Бассов пролив.

      Европейский шпрот — одна из важнейших промысловых рыб в Северном, Балтийском (10—20 % всех уловов) и Норвежском морях и, в несколько меньшей степени, в Средиземном и Черном. Активная добыча ведется Данией, Норвегией, Россией, Латвией, Болгарией[2].

      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%
      D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B)
      собаковод
      1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:47
        В банках сейчас чаще всего встречается салака.
        Михаил м
        1. собаковод Сегодня, 07:00
          В Сибири из тогунка классное блюдо получается по этой технологии.
          собаковод
          1. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:21
            В Сибири из тогунка классное блюдо получается по этой технологии.


            Правильно тугун - рыба из рода сиговых по вкусовым качествам намного превосходит шпроты. С тем же успехом можно приготовить ельцов, кстати тоже очень вкусно.
            krops777
    2. Чёрный Сегодня, 06:57
      Цитата: Михаил м
      Пора искать шпроты в магазинах, нормальные шпроты из кильки, какими они должны быть. А то, что сейчас лежит на полках - эрзацшпроты, рыбное недоразумение. Люди, смотрите состав продукта. Если в составе написано не килька, а рыба, оставляйте сей продукт на полках, это не шпроты!

      Михаил, в любом случае без кильки ещё никто не умер wink
      Чёрный
  4. Jerk Сегодня, 06:26
    Экономически шпротасы нам тупо не интересны. Мораль - Трибалтийские Вымираты как минимум - игнорировать, а можно вообще, снова сделать витриной. Но уже другой - витрина мира "как мы отделились, и как нам "хорошо" без России, которая нас за уши в рай тащила"
    На лабуСенах, нах, и в окуительных долгах)))
    Jerk
  5. антивирус Сегодня, 06:29
    можно и продаться --каждому из 146 млн ч по 20 кг шпрот бесплатно. Ответную доброту надо заслужить
    тогда "уговоримся" и снимем эмбарго.
    я ДАМу замолвлю словечко о Латвии.
    антивирус
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:50
      Ешьте их сами за всю страну -по 120 кг за каждого жителя! !! am Мы страну на замануху не меняем! !!! am
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. антивирус Сегодня, 07:00
        своего карпа выращиваете? или спининг хороший? может и Ямаха есть?
        кто детей кормить будет? и чем?
        антивирус
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:05
          На Дону еще хватит рыбы, а если с браконтерами разобраться, то рыбы хватит надолго! Я недавно сазанов ловил, они в сотню раз лучше всяких шпрот! !!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:48
    Очередная речь не о чем очередного б/у!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Равик (Сергей) Сегодня, 06:49
    Еще лет десять их помурыжить, а потом заставить извиняться...
    Равик
  8. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:52
    Уже не раз говорил, что все эксы- там разные на Западе в последнее время умные вещи говорят.И правдивые... Жаль только то, что они эти вещи говорят будучи не при власти. Потому и грош цена этим высказываниям. Ибо при власти эти люди могли бы что-то изменить, а при отходе от дел их мнение уже ничего не значит. Потому и является своего рода сентенцией упущенных возможностей. И прислушиваться к ним не стоит, ибо они вне игры.
    Если бы ещё и наши полупокеры нормально решили с Россией(или Россия с нашими - как кому удобно) транзитные вопросы по ленинградским портам(в плане экономики,а не политики), то наши транзиты вбили бы последний гвоздь в крышку гроба трёх прибалтийских "сдерживателей агрессии" bully
    Лично моё мнение hi
    рюрикович
    1. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 07:05
      Уже не раз говорил, что все эксы- там разные на Западе в последнее время умные вещи говорят.И правдивые...

      Важное условие вступления в должность: "Получил пост, оставь ум и здравый смысл за дверью!"
      Dimy4
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:04
    Матисс отметил, что Латвии для нормального функционирования экономики важно начать восстановление полноформатных экономических отношений с РФ.

    ... и это после всех гадостей, что вытворяла латвия в отношении России?!....а может быть - померла так померла?!... bully
    a.s.zzz888
  10. abrakadabre (Valery) Сегодня, 07:20
    Срочно заклеймить как агента Кремля. Причем, нам самим.
    abrakadabre
  11. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 07:23
    Не надо нам таких "друзей" , а то потом экономику им восстанавливай и долги отдавай, нет уж, умерла так умерла negative
    кот баюн.
  12. роман66 (роман) Сегодня, 07:31
    а из Белоруссии шпроты не поставляют?
    роман66
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:33
    А ведь дело не в шпротах. В Прибалтике наконец умные головы, которые еще остались и не подверглись "прибалтийской лоботомии" начали вслух говорить о том, что действительно является реальностью. А это какой, никакой, но сдвиг в сознании.
    rotmistr60
    1. кобальт (Максим) Сегодня, 07:43
      скорее не умные, а жадные головы, у этого экс министра и его родни наверняка приличная доля собственности в портовом бизнесе, который сейчас накрывается медным тазом, а кушать и жить как раньше хорошо и беззаботно очень хочеться, вот отсюда и потуги.
      кобальт
  14. другой РУСИЧ Сегодня, 08:14
    Нет уж. Врач сказал в морг, значит в морг
    другой РУСИЧ
  15. Million (Влад) Сегодня, 08:16
    Понятное дело.Некачественне продукты никому больше в мире не нужны
    Million
  16. t-4 Сегодня, 08:16
    Во набежало комментаторов.
    "- Скумбрия в масле - лучше!
    - Никогда их не ел!
    - Перебьемся без шпрот!
    - Гадость!
    -Фу-ууу!"
    Причем тут скумбрия?
    Назло маме уши отморожу
    Оттого, наверное, в магазинах сейчас полно шпрот калининградских, псковских, московских, и вообще каких-то брянских. Только качество НЕ ТО!
    И причем почти на всех российских банках рекламные надписи на латышском и картинки старой Риги.
    Кого обманываем? Сами себя.
    t-4
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