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Пора грузить шпроты. Латвийский экс-министр выступил за восстановление отношений с РФ
В латвийской прессе появилась статья, в которой в не характерном для последнего времени варианте рассказывается о взаимоотношениях с Россией. В этой статье газеты Dienas Bizness бывший министр сообщения (транспорта) Латвийской Республики Андрийс Матисс говорит о том, что испорченные отношения с Москвой за последние годы не привели в Латвии ни к чему позитивному с экономической точки зрения.
В частности, отмечается, что западные санкции в отношении России и ответные российские ограничительные меры послужили причиной того, что Латвия потеряла существенную часть экспорта, который ранее шёл именно в Российскую Федерацию.
Потеряла, по оценкам Матисса, и транзитная отрасль Латвии. Её сокращение составило примерно треть. Сжалась и латвийская пищевая промышленность.
Матисс отметил, что Латвии для нормального функционирования экономики важно начать восстановление полноформатных экономических отношений с РФ.
В этом контексте бывший латвийский министр отметил, что в Риге должны быть довольны личной встречей, которая состоялась в Хельсинки между президентами России и США.
Андрийс Матисс:
А пока бывшие прибалтийские министры рассуждают о том, что России и США пришло время поладить, власти действующие поддерживают антитрамповскую истерию среды «элит» США, отмечая, что Трамп «готов слить страны Балтии Путину». Каждому – своё...
В частности, отмечается, что западные санкции в отношении России и ответные российские ограничительные меры послужили причиной того, что Латвия потеряла существенную часть экспорта, который ранее шёл именно в Российскую Федерацию.
Потеряла, по оценкам Матисса, и транзитная отрасль Латвии. Её сокращение составило примерно треть. Сжалась и латвийская пищевая промышленность.
Матисс отметил, что Латвии для нормального функционирования экономики важно начать восстановление полноформатных экономических отношений с РФ.
В этом контексте бывший латвийский министр отметил, что в Риге должны быть довольны личной встречей, которая состоялась в Хельсинки между президентами России и США.
Андрийс Матисс:
Однако конечный результат внушает оптимизм. Очень важно, что такие переговоры проходят и президенты разговаривают друг с другом по-человечески. Обмен различного рода «приятностями» и экономическими санкциями ни к чему хорошему не приводит. Надеюсь, что со временем и экономические разногласия между США и Россией уладятся. Это, разумеется, пойдёт только на пользу нашим предпринимателям и латвийской экономике в целом.
А пока бывшие прибалтийские министры рассуждают о том, что России и США пришло время поладить, власти действующие поддерживают антитрамповскую истерию среды «элит» США, отмечая, что Трамп «готов слить страны Балтии Путину». Каждому – своё...
Использованы фотографии: astrakhan4you.ru
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