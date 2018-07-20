08:35 20 июля
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Американские СМИ: Путин предложил Трампу поддержать референдум на Донбассе

Американская информационная служба Bloomberg публикует материал якобы со ссылкой на двух чиновников американской администрации, присутствовавших на совещании в Хельсинки. В материале утверждается, что во время саммита президент России Владимир Путин предложил Дональду Трампу поучаствовать в разрешении кризиса на Украине с помощью одобрения проведения референдума на юго-востоке.



Из материала:
Путин предложил Трампу поучаствовать в работе по подготовке референдума на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса под эгидой международного сообщества.



При этом в «Блумберге» утверждают, что Владимир Путин согласился не выносить эту идею на обсуждение в ходе пресс-конференции глав государств после личной встречи.

В американском издании заявлено, что для России будет очень тяжело «продать» идею о референдуме Украины и союзникам в Европе.

На этом фоне обращает на себя внимание сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сделанное в Твиттере. По словам Сандерс, президент США поставил перед своим советником Джоном Болтоном вопрос о проработке приглашения Владимира Путина в Вашингтон. Она отмечает, что такое обсуждение уже ведётся, и что официальное приглашение в Кремль поступит, вероятно, этой осенью.

Сам Трамп в интервью ТК CNBC заявил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, так как это «точно не навредит США». Также он вновь подчеркнул, что считает Путина сильным соперником. Далее 45-й президент Соединённых Штатов добавил, что станет «злейшим врагом Путина», если их отношения не сложатся.

Использованы фотографии: Сайт Кремля
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 06:36
    Камушек заброшен, постепенно , цивилизованный мир привыкнет к этой неизбежности smile Если народ имеет право на майдан, то на референдум и подавно.
    Чёрный
    1. собаковод Сегодня, 06:44
      Чёрный
      Камушек заброшен, постепенно , цивилизованный мир привыкнет к этой неизбежности smile Если народ имеет право на майдан, то на референдум и подавно.

      Наверное, стоит подождать комментариев из более достоверных источников, чем американские СМИ.
      собаковод
      1. Чёрный Сегодня, 06:51
        Цитата: собаковод
        Наверное, стоит подождать комментариев из более достоверных источников, чем американские СМИ

        Возможно. Хотя в каком то виде это вполне вероятно прозвучало.
        Чёрный
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:52
      Черный hi -туда нужно бросить заряд на 400 мегатонн, чтобы был реальный результат! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:05
        Алло,зрадники,которые тут писали,что Путин сдаст донбасс или еще что то,не гаситесь,прокоментируите это.
        Александр романов
        1. aristok (Павел) Сегодня, 07:11
          Цитата: Александр романов
          Алло,зрадники,которые тут писали,что Путин сдаст донбасс или еще что то,не гаситесь,прокоментируите это.

          запутинцы такие наглые и глупые ..у своих хозяев хуцпе научились..
          То что уже 4 года на украине гибнут русские люди и есть позорный непростительный слив.
          aristok
          1. собаковод Сегодня, 07:35
            Александр романов (Санёк)
            Алло,зрадники...
            aristok (Павел)
            запутинцы

            Саша с Пашей! Не надоело ещё гниль гнать? Разбираетесь в международных отношениях? Если да, то в замы к Лаврову и Захаровой. Если нет, тогда в одноклассники.
            собаковод
            1. Владимирский (Александр) Сегодня, 08:17
              Цитата: собаковод
              Если нет, тогда в одноклассники.

              Еще можно с собакой погулять, на диване посидеть.
              Вы рот не затыкайте, люди имеют право высказать свое мнение. Вам нужна канитель на Донбассе - езжайте туда, возьмите собаку с собой. 95% россиян ЭТО не нужно. Их интересует: преступное повышение пенсионного возраста, рост НДС, рост цены на бензин, безработица в регионах, зарплата работников Почты России в 8200 рублей и другие геморы НАШЕГО государства....
              Владимирский
            2. aristok (Павел) Сегодня, 08:18
              Цитата: собаковод
              Александр романов (Санёк)
              Алло,зрадники...
              aristok (Павел)
              запутинцы

              Саша с Пашей! Не надоело ещё гниль гнать? Разбираетесь в международных отношениях? Если да, то в замы к Лаврову и Захаровой. Если нет, тогда в одноклассники.

              какие еще "разбираться в международных отношениях"
              когда под прикрытием "хитрых планов" там гибнут люди?
              Или выбудете отрицать это?
              И при чем тут наймиты компрадоров калантарян и захарова?
              aristok
      2. Zubr Сегодня, 07:06
        Наууууу батенька, я прекрасно вас понимаю в данном вопросе, но в данный момент, это не приведёт к положительным результатам. А пока наблюдается положительная динамика. А то, что Трвмп сказал, что если что, станет злейшим врагом, это он правильно сделал. Пускай пока ястребы и бешенные псы в предвкушении протирают руки, будем играть в шахматы, а не городки.
        Zubr
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:07
      То, что Путин сильнее Трама, признал даже импотент с мировой изестнотью Шварценеггер. Ему оно виднее, кто бы сомневался. lol
      сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:42
    Он такой страшный... "Злейший враг"! laughing ВВП конечно испугается... И перестанет демонстрировать ошарашенному миру "Буревестники", "Кинжалы", "Авангарды" и "Посейдоны"...
    Горный стрелок
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:52
    А кто сообщил это? Там кроме переводчиков никого не было.
    Грибок
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:54
    Вот почему нету стенограммы беседы, а то ведь написать можно будет все что в голову взбредет? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:01
    По словам Сандерс....

    ... хоть эта дама и официальное лицо, но верить ей как то не хочется...
    a.s.zzz888
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 07:20
    Референдумы надо проводить во всех областях Украины. Пусть даже это приведёт на начальном этапе к образованию нескольких квазигосударств. Потом уже они смогут при желании объединяться или продолжать своё независимое существование.
    злой партизан
    1. Виктория-В (Виктория) Сегодня, 07:41
      Какие референдумы ? У себя разберитесь. Приедь ко мне в Горловку и посмотри,что россияне сделали с предприятиями. Своего металлолома не хватает ? Зачем вывозить ? А статья пустая,такой инфы нет. Полгода никакой помощи нет, всякий стыд потеряли,привозят крохи и требуют референдумы.
      Виктория-В
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:10
        Цитата: Виктория-В
        У себя разберитесь.

        У нас всё нормально yes . Мы у себя разобрались уже скоро 20 лет как. wink
        Цитата: Виктория-В
        Приедь ко мне в Горловку и посмотри,что россияне сделали с предприятиями.

        Ты за это скажи спасибо своим турчиновым и парашенко.
        злой партизан
    2. Zubr Сегодня, 07:44
      hi Нам бы свой законный референдум провести, против пенсионной шарады. Вчера слушал новости 60 минут, в 19.00 по ТК Россия. Так вот оказывается Польские власти, официально заявили о снижении пенсионного возраста. Оказывается у них денег хватает.
      Zubr
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:28
    якобы со ссылкой на двух чиновников
    Уже одно это вызывает массу вопросов. Это, как наш "Коммерсант", у которого свои источники даже под кроватью президента. По поводу виражей Трампа - то
    он выступает за налаживание отношений с Россией
    , то вдруг обещает "стать злейшим врагом Путина". То, что творится в голове американского президента подвластно только Лукавому. но не как высшему разуму.
    rotmistr60
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:26
      В любом случае "кольчужку" будем иметь покрепче. Чтоб ни в обьятиях не задушили, ни с "колюще-режущими" не полезли.
      Хагалаз
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:43
    Трамп в интервью ТК CNBC заявил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, так как это «точно не навредит США». Также он вновь подчеркнул, что считает Путина сильным соперником. Далее 45-й президент Соединённых Штатов добавил, что станет «злейшим врагом Путина», если их отношения не сложатся.

    штормит его не по- детски... и не друг, и не враг, а так...
    Masya Masya
  9. akudr48 (Александр) Сегодня, 08:11
    Путину не привыкать по 4 раза объявлять победу в Сирии, по 3 раза поздравлять Януковича с победой и теперь по 2 раза проводить референдум о независимости на Донбассе, не признавая его результаты.

    Лучше попросил бы разрешение у партнера провести референдум о пенсионной реформе, раз сам не может разрешить
    akudr48
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