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Американские СМИ: Путин предложил Трампу поддержать референдум на Донбассе
Американская информационная служба Bloomberg публикует материал якобы со ссылкой на двух чиновников американской администрации, присутствовавших на совещании в Хельсинки. В материале утверждается, что во время саммита президент России Владимир Путин предложил Дональду Трампу поучаствовать в разрешении кризиса на Украине с помощью одобрения проведения референдума на юго-востоке.
Из материала:
При этом в «Блумберге» утверждают, что Владимир Путин согласился не выносить эту идею на обсуждение в ходе пресс-конференции глав государств после личной встречи.
В американском издании заявлено, что для России будет очень тяжело «продать» идею о референдуме Украины и союзникам в Европе.
На этом фоне обращает на себя внимание сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сделанное в Твиттере. По словам Сандерс, президент США поставил перед своим советником Джоном Болтоном вопрос о проработке приглашения Владимира Путина в Вашингтон. Она отмечает, что такое обсуждение уже ведётся, и что официальное приглашение в Кремль поступит, вероятно, этой осенью.
Сам Трамп в интервью ТК CNBC заявил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, так как это «точно не навредит США». Также он вновь подчеркнул, что считает Путина сильным соперником. Далее 45-й президент Соединённых Штатов добавил, что станет «злейшим врагом Путина», если их отношения не сложатся.
Из материала:
Путин предложил Трампу поучаствовать в работе по подготовке референдума на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса под эгидой международного сообщества.
При этом в «Блумберге» утверждают, что Владимир Путин согласился не выносить эту идею на обсуждение в ходе пресс-конференции глав государств после личной встречи.
В американском издании заявлено, что для России будет очень тяжело «продать» идею о референдуме Украины и союзникам в Европе.
На этом фоне обращает на себя внимание сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сделанное в Твиттере. По словам Сандерс, президент США поставил перед своим советником Джоном Болтоном вопрос о проработке приглашения Владимира Путина в Вашингтон. Она отмечает, что такое обсуждение уже ведётся, и что официальное приглашение в Кремль поступит, вероятно, этой осенью.
Сам Трамп в интервью ТК CNBC заявил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, так как это «точно не навредит США». Также он вновь подчеркнул, что считает Путина сильным соперником. Далее 45-й президент Соединённых Штатов добавил, что станет «злейшим врагом Путина», если их отношения не сложатся.
Использованы фотографии: Сайт Кремля
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