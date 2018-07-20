МИД Беларуси: Мы понимаем логику НАТО

Белорусское руководство обязано думать над тем, как на происходящее реагировать.

По итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей прокомментировал наращивание военных потенциалов на восточных рубежах НАТО. По словам главы МИД Беларуси, это наращивание вызывает у Минска беспокойство, однако, как добавил Макей, «мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика».При этом Макей не пояснил, как конкретно он понимает логику НАТО по расширению всё дальше и дальше на восток с переброской новых и новых сил и средств к границам той же Белоруссии.Макей отметил, что в Беларуси «понимают, что в той же Латвии шаги по наращиванию военной составляющей «делаются из каких-то своих устремлений».Владимир Макей:Глава внешнеполитического ведомства РБ отметил, что Беларусь на своей территории не собирается размещать иностранных военных баз, очевидно, имея в виду российские. Макей отметил, что сегодня, «когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в тысячах км», размещение военных баз с самолётами и иной «какой-то техникой», нецелесообразно.По словам Владимира Макея, Минск не намерен нагнетать напряжённость в регионе, но при этом внимательно наблюдает за действиями стран, входящих в Североатлантический военный блок.Макей добавил, что белорусское руководство будет заниматься реализацией такой политики, которая не приведёт к «чьим-либо милитаристским устремлениям».