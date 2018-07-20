08:36 20 июля
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МИД Беларуси: Мы понимаем логику НАТО

По итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей прокомментировал наращивание военных потенциалов на восточных рубежах НАТО. По словам главы МИД Беларуси, это наращивание вызывает у Минска беспокойство, однако, как добавил Макей, «мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика».

При этом Макей не пояснил, как конкретно он понимает логику НАТО по расширению всё дальше и дальше на восток с переброской новых и новых сил и средств к границам той же Белоруссии.

МИД Беларуси: Мы понимаем логику НАТО



Макей отметил, что в Беларуси «понимают, что в той же Латвии шаги по наращиванию военной составляющей «делаются из каких-то своих устремлений».

Владимир Макей:
Белорусское руководство обязано думать над тем, как на происходящее реагировать.


Глава внешнеполитического ведомства РБ отметил, что Беларусь на своей территории не собирается размещать иностранных военных баз, очевидно, имея в виду российские. Макей отметил, что сегодня, «когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в тысячах км», размещение военных баз с самолётами и иной «какой-то техникой», нецелесообразно.

По словам Владимира Макея, Минск не намерен нагнетать напряжённость в регионе, но при этом внимательно наблюдает за действиями стран, входящих в Североатлантический военный блок.

Макей добавил, что белорусское руководство будет заниматься реализацией такой политики, которая не приведёт к «чьим-либо милитаристским устремлениям».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:02
    Макей отметил, что в Беларуси «понимают, что в той же Латвии шаги по наращиванию военной составляющей «делаются из каких-то своих устремлений».

    ... ну очень блЫбокая мысль....
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 07:06
      как добавил Макей, «мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика».

      Выступление из разряда "и рыбку съесть и на качелях покататься"
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:09
        ... ну это, как бы все хотят жить лучше... но лишь бы не во вред нашим отношениям... сейчас модно одной рукой здороваться с Россией, а другую протягивать на Запад... request
        a.s.zzz888
        1. Например Сегодня, 07:29
          Мы понимаем логику НАТО


          В леса этот упырь в случае войны не пойдет. Понимающий НАТО примет сторону НАТО. Упырь. am
          Например
          1. Logall (Александр) Сегодня, 07:36
            Одного меня его фамилия настораживает? - Макей. Скорее всего совпадение, но всё-таки...
            Logall
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:30
              Не только . Приветствую! hi , таки успел отпочковаться.
              cniza
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:38
      Да уж, каяя там логика? Плати бабки, давай девок для американских черных солдат, да земельку под базы, и будет тебе защита от от приемов дзюдо Путина.. belay
      сибиралт
  2. собаковод Сегодня, 07:02
    Украина когда-то тоже объявила себя внеблоковой.
    собаковод
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:05
    Белорусы начали с *понимания*, а чем всё это кончится?
    василий50
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:10
      Это кончится осознанием того, что их республика оккупирована войсками блока НАТО!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:09
    Приказ, панику не поднимать и на провокации не потдоваться в 1941 году привел к потерям огромных территорий СССР! Белоруссия республика маленькая, им каждый километр потом большой кровью дастся,в плане возврата, если и дальше верить НАТО будут!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. WIn1945 Сегодня, 08:12
      Не этот приказ привёл к потерям огромных территорий. Изучите историю уважаемый.
      WIn1945
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:20
    Сам не понял, что сказал... Однако. И не надо его понимать. Важно, чтобы под ногами не путались, если "Заруба" начнётся. А прибалты... Одно слово - лимитрофы.
    Горный стрелок
  6. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:21
    Какой прагматичный подход озвучивает . Может России пора уже проявить больше прагматизма в отношениях с Белоруссией .
    Шалтай
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:23
    Макей не пояснил, как конкретно он понимает логику НАТО
    А ему трудно пояснить когда президент Белоруссии все лавирует, лавирует и вылавировать не может. Поэтому и вашим и нашим, а вдруг ситуация переменится.
    rotmistr60
    1. лысова (владимир) Сегодня, 07:42
      Геннадий - ну просто не выдержал твоё резюме -так оно и есть - а народ якобы доволен.
      лысова
    2. SOF (Александр) Сегодня, 07:52
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому и вашим и нашим, а вдруг ситуация переменится.


      ... как-то так... request
      SOF
  8. graf1980 (Евгений) Сегодня, 07:37
    и тут лизнул и там лизнул
    graf1980
  9. лысова (владимир) Сегодня, 07:39
    Пускай по старым понятиям ( СССР ) нужно именно думать, а не ходить, как к примеру Индия ( которая всё обгадила после смерти ИНДИ РОГАНДИ ) .Лукашенко - это кошмарная , с которой ещё придётся их народу раз ... делыватся. Причём однозначно.
    лысова
  10. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 07:55
    Еще один клоп нашелся на "дармовщину" с Востока, и с надеждой - от Запада. И нашим, и вашим поклоны отвешивает, лишь бы не оторвали от чужой сиськи ...
    Evgenijus
  11. СоветскийСоюз (Виктор) Сегодня, 08:09
    С..ка....ненавижу эту памяркоунасць и толерантность. Да же в простых или принципиальных вопросах исчезли ДА и НЕТ, ЧЕРНОЕ БЕЛОЕ.
    СоветскийСоюз
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:27
      Черно-белым мир кажется только в подростковом возрасте. По мере взросления проявляются его безграничные оттенки. Вы скоро это поймете.
      профессор
  12. akudr48 (Александр) Сегодня, 08:22
    Это знакомый путь незалежной соседки по отработанному алгоритму сидения на 2-х стульях под сладкие речи о братской дружбе и выпрашивания преференций и помощи у России, и только у нее, поскольку западные партнеры и не собираются батьке помогать, пока он не слезет полностью с российского стула, а еще лучше - не расплюется публично с русскими, к чему все и идет...
    akudr48
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