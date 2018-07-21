Проститутки поддержали пенсионную реформу

Проститутки в России поддержали пенсионную реформу. И приняли решение перейти на обслуживание депутатов и чиновников сотрудницами в возрасте исключительно старше 63 лет.Дело было в деревне N. Пётр Степанович Заголосуев проснулся в отвратительном настроении. Нестерпимо болела голова. Во рту было огненно-сухо, будто бы там недавно черти наследили. А глаза открылись с таким трудом, будто на веках висело по двухпудовой гире.Заголосуев пошарил рукой возле кровати. На привычном ежедневном месте тут же обнаружилась полупустая бутылка. Депутат опрокинул её содержимое в себя и облегчённо выдохнул. Посмотрел направо, в ужасе вскочил и отбежал к окну…На кровати непринуждённо во всей красе раскинулась бабка Вера, на чьи полуобнажённые груди он заглядывался ещё в пятом классе, когда та преподавала у них в классе химию.Пётр Степанович одним глотком опустошил до конца ёмкость, и принялся напряжённо вспоминать вчерашний день.Он начинался очень приятно. Получив в бухгалтерии свою заработную плату, компенсацию за поднаём жилья, командировочные, санаторные и ещё несколько десятков выплат, Заголосуев с аппетитом пообедал за три рубля. В меню депутатской столовой были лобстеры, петух в вине, черепаший суп, бутерброды с чёрной икрой, сыр канталь. Запивал этот обычный обед Пётр Степанович обыкновенным французским «Бордо» 1684 года.Приятные размышления об удавшейся жизни и необходимости больше заботиться об избирателях были прерваны объявлением, прозвучавшем по парламентскому радио:— Всех депутатов просят срочно явиться в сессионный зал…Заголосуев горестно подумал: «Ну вот, не могли без меня обойтись», и плюнув, направился на заседание.Оно уже началось. Выступал председатель деревенского парламента, глава фракции «Одна деревня» Михаил Михайлович Раздрапупенко:— Друзья вы мои хорошие… Избранники народа… Братья… И сёстры… Тут такое дело… Оттуда (он внушительно поднял указательный палец правой руки вверх) поступило срочное указание принять решение об увеличении пенсионного возраста…Все мы хорошо знаем на примере нашей деревни, что работать у нас некому. И поэтому некому платить в Пенсионный фонд. Проживает у нас 105 жителей. Из них 32 депутата, 22 человека работает в муниципальных органах власти. Еще есть участковый, электрик и дворник, что убирает возле нашего здания. Остальные пенсионеры, три школьника, и еще двое детей ходят в детский сад.Поскольку ферма разрушена, доярки занимаются частным бизнесом. Комбайнеры, трактористы и водители — все пенсионеры. Это недопустимо, когда они сразу получают зарплату и пенсию. К тому же на выплату пенсий денег нет. Поэтому там (выступающий снова поднял палец вверх) принято решение повысить пенсионный возраст у женщин до 63 лет, а мужчинам — до 65 лет.Депутаты-мужчины понимающе стали переглядываться между собой. Дело в том, что доярки, потеряв работу и не имея средств к существованию, под видом частного бизнеса устроили в деревне дом свиданий и подрабатывали на ниве любви.Основными их посетителями были депутаты, поскольку у остальной деревни денег просто не было, разумеется, за исключением пенсионеров. Но те предпочитали тратить сбережения преимущественно на внуков и хозяйство.Прений не было. Депутаты почти единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста. Единственный, кто высказался против, был местный троцкист, анархист и поборник справедливости Никандр Оплеухин, на которого никто уже давно не обращал внимания.Глава парламента тут же отрапортовал наверх о выполнении важного правительственного задания, и депутаты во главе с ним дружно отправились к отставным дояркам отметить эпохальное событие.Но там ожидал большой сюрприз. Возле дома утех в полном составе стояла деревенская любовная бригада и примкнувшее к ней женское население деревни…В руках у жриц любви виднелись наскоро написанные от руки лозунги: «Когда нажрётесь, ироды?», «Решайте свои проблемы за свой счёт, а не за наш!», «Деревня – не дойная корова!», «Нет экстремистам с мандатами!», «Главу – на нары!»…Над входом красовался любовно исполненный призыв: «Депутатам – народную зарплату!»— Девки, — орала сутенёрша Марфа, бывшая бригадирша, — хватит терпеть беспредел!!! Чай, не пальцами мы деланные!!! Навкалываисси за жизню-то, то на ферме, то тута… А тут ишо пенсии лишают!!! Дык кто ж до неё с такой жизней доживёт! А как наши бабки таперича жить будут? Без неё, без пенсии???На крыльцо, ставшее трибуной, выскочила самая молодая жрица любви, 40-летняя бывшая доярка Машка.— Хватит, натерпелися!!! – убедительно всхлипнула она и тут же рванула в ярости на грудях свою блузку, отчего на собравшихся обрушился град разлетевшихся пуговиц.— Мы ишо проживём, в Италию или ишо в какую Зимбабве поедем работать! А бабулечкам нашим каково??? Давай, девки, дадим им на жизню заработать!!! И так они, сердешные, от зари до зари на энтих голосовальщиков вкалывали!!! Нехай таперича и себе в удовольствие, и на свой кошелёк опять же… А мы их поддержим, родимых, и не дадим себя в пользование… Кто «за», девки?Ответом на пламенный призыв стал целый лес взметнувшихся женских рук.Собравшиеся единогласно приняли резолюцию, призывавшую всех проституток страны поддержать их почин и перейти на обслуживание депутатов и чиновников сотрудницами в возрасте только старше 63-х лет.— А вот они, родимые, — заорала бригадирша, — припёрлися!! Лови их, бабы…Женская толпа, внезапно преобразовалась в настоящую римскую фалангу, которая быстрым маршем направилась в сторону депутатов. Те, не сговариваясь, начали организованно отступать. Но отступление в связи с огромным численным перевесом наступающих быстро превратилось в неуправляемое бегство. Заголосуев был пойман бабкой Верой в ближайшем деревенском туалете, где он попытался спрятаться…Бабка вытащила его, ехидно посмотрела прямо в глаза:— Ну, родненький, на 500 баксах за ночь договоримся? — И она нежно схватила своего бывшего ученика за ухо.— О-о-о-ох-х-х-х-х! — горестно выдохнул Заголосуев, окончательно проснувшись, — вот это мы попали… Я ж ничего не помню, что было дальше…