09:34 21 июля

Проститутки поддержали пенсионную реформу

Проститутки поддержали пенсионную реформу


Проститутки в России поддержали пенсионную реформу. И приняли решение перейти на обслуживание депутатов и чиновников сотрудницами в возрасте исключительно старше 63 лет.

Дело было в деревне N. Пётр Степанович Заголосуев проснулся в отвратительном настроении. Нестерпимо болела голова. Во рту было огненно-сухо, будто бы там недавно черти наследили. А глаза открылись с таким трудом, будто на веках висело по двухпудовой гире.


Заголосуев пошарил рукой возле кровати. На привычном ежедневном месте тут же обнаружилась полупустая бутылка. Депутат опрокинул её содержимое в себя и облегчённо выдохнул. Посмотрел направо, в ужасе вскочил и отбежал к окну…

На кровати непринуждённо во всей красе раскинулась бабка Вера, на чьи полуобнажённые груди он заглядывался ещё в пятом классе, когда та преподавала у них в классе химию.

Пётр Степанович одним глотком опустошил до конца ёмкость, и принялся напряжённо вспоминать вчерашний день.

Он начинался очень приятно. Получив в бухгалтерии свою заработную плату, компенсацию за поднаём жилья, командировочные, санаторные и ещё несколько десятков выплат, Заголосуев с аппетитом пообедал за три рубля. В меню депутатской столовой были лобстеры, петух в вине, черепаший суп, бутерброды с чёрной икрой, сыр канталь. Запивал этот обычный обед Пётр Степанович обыкновенным французским «Бордо» 1684 года.

Приятные размышления об удавшейся жизни и необходимости больше заботиться об избирателях были прерваны объявлением, прозвучавшем по парламентскому радио:

— Всех депутатов просят срочно явиться в сессионный зал…

Заголосуев горестно подумал: «Ну вот, не могли без меня обойтись», и плюнув, направился на заседание.

Оно уже началось. Выступал председатель деревенского парламента, глава фракции «Одна деревня» Михаил Михайлович Раздрапупенко:

— Друзья вы мои хорошие… Избранники народа… Братья… И сёстры… Тут такое дело… Оттуда (он внушительно поднял указательный палец правой руки вверх) поступило срочное указание принять решение об увеличении пенсионного возраста…

Все мы хорошо знаем на примере нашей деревни, что работать у нас некому. И поэтому некому платить в Пенсионный фонд. Проживает у нас 105 жителей. Из них 32 депутата, 22 человека работает в муниципальных органах власти. Еще есть участковый, электрик и дворник, что убирает возле нашего здания. Остальные пенсионеры, три школьника, и еще двое детей ходят в детский сад.

Поскольку ферма разрушена, доярки занимаются частным бизнесом. Комбайнеры, трактористы и водители — все пенсионеры. Это недопустимо, когда они сразу получают зарплату и пенсию. К тому же на выплату пенсий денег нет. Поэтому там (выступающий снова поднял палец вверх) принято решение повысить пенсионный возраст у женщин до 63 лет, а мужчинам — до 65 лет.

Депутаты-мужчины понимающе стали переглядываться между собой. Дело в том, что доярки, потеряв работу и не имея средств к существованию, под видом частного бизнеса устроили в деревне дом свиданий и подрабатывали на ниве любви.

Основными их посетителями были депутаты, поскольку у остальной деревни денег просто не было, разумеется, за исключением пенсионеров. Но те предпочитали тратить сбережения преимущественно на внуков и хозяйство.

Прений не было. Депутаты почти единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста. Единственный, кто высказался против, был местный троцкист, анархист и поборник справедливости Никандр Оплеухин, на которого никто уже давно не обращал внимания.

Глава парламента тут же отрапортовал наверх о выполнении важного правительственного задания, и депутаты во главе с ним дружно отправились к отставным дояркам отметить эпохальное событие.

Но там ожидал большой сюрприз. Возле дома утех в полном составе стояла деревенская любовная бригада и примкнувшее к ней женское население деревни…

В руках у жриц любви виднелись наскоро написанные от руки лозунги: «Когда нажрётесь, ироды?», «Решайте свои проблемы за свой счёт, а не за наш!», «Деревня – не дойная корова!», «Нет экстремистам с мандатами!», «Главу – на нары!»…

Над входом красовался любовно исполненный призыв: «Депутатам – народную зарплату!»

— Девки, — орала сутенёрша Марфа, бывшая бригадирша, — хватит терпеть беспредел!!! Чай, не пальцами мы деланные!!! Навкалываисси за жизню-то, то на ферме, то тута… А тут ишо пенсии лишают!!! Дык кто ж до неё с такой жизней доживёт! А как наши бабки таперича жить будут? Без неё, без пенсии???

На крыльцо, ставшее трибуной, выскочила самая молодая жрица любви, 40-летняя бывшая доярка Машка.

— Хватит, натерпелися!!! – убедительно всхлипнула она и тут же рванула в ярости на грудях свою блузку, отчего на собравшихся обрушился град разлетевшихся пуговиц.

— Мы ишо проживём, в Италию или ишо в какую Зимбабве поедем работать! А бабулечкам нашим каково??? Давай, девки, дадим им на жизню заработать!!! И так они, сердешные, от зари до зари на энтих голосовальщиков вкалывали!!! Нехай таперича и себе в удовольствие, и на свой кошелёк опять же… А мы их поддержим, родимых, и не дадим себя в пользование… Кто «за», девки?

Ответом на пламенный призыв стал целый лес взметнувшихся женских рук.

Собравшиеся единогласно приняли резолюцию, призывавшую всех проституток страны поддержать их почин и перейти на обслуживание депутатов и чиновников сотрудницами в возрасте только старше 63-х лет.

— А вот они, родимые, — заорала бригадирша, — припёрлися!! Лови их, бабы…

Женская толпа, внезапно преобразовалась в настоящую римскую фалангу, которая быстрым маршем направилась в сторону депутатов. Те, не сговариваясь, начали организованно отступать. Но отступление в связи с огромным численным перевесом наступающих быстро превратилось в неуправляемое бегство. Заголосуев был пойман бабкой Верой в ближайшем деревенском туалете, где он попытался спрятаться…

Бабка вытащила его, ехидно посмотрела прямо в глаза:

— Ну, родненький, на 500 баксах за ночь договоримся? — И она нежно схватила своего бывшего ученика за ухо.

— О-о-о-ох-х-х-х-х! — горестно выдохнул Заголосуев, окончательно проснувшись, — вот это мы попали… Я ж ничего не помню, что было дальше…
Автор: Степан Бульбенко


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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:34
    .......тутки. поддержали пенсионную реформу
    Сегодня, 06:12
    только ОНИ и поддерживают..."реформу".
    андрей юрьевич
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:17
      Цитата: андрей юрьевич
      только ОНИ и поддерживают..."реформу".

      Только вот поправочка, они родимые, но в основном в мужском прикиде, их еще в народе асами называют...
      MPN
  2. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:52
    видимо вчерашний "шедевр изворотливости" в исполнение путина оставил неизгладимый след в сердцах модераторов...вечер пятницы удался на славу...с кем не бывает...
    как говорится...а по утру они проснулись... ничего так вышло....прикольно...
    kepmor
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:38
      Да пурги вчера нагнал гарант,примерно как перестроитель и ускоритель, мутно,витиевато и ниочем.
      prapor55
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:49
        за это народонаселение и боготворит его...
        kepmor
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 07:19
    Это уж точно лишнее на сайте... Хоть и о наболевшем, это все-таки Военное обозрение а не выражение мнений туток.
    Vadim851
    1. Vard Сегодня, 07:26
      Ну почему же... Это война ... И не понимание именно вот к таким проблемам (с пенсионным фондом) и приводит...
      Vard
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:20
      Цитата: Vadim851
      а не выражение мнений туток.

      Вы имеете в виду мнение депутатов? Так и пишите, а то можно с честными работницами досуга перепутать... sad
      MPN
  4. Чёрный Сегодня, 07:19
    Цитата: андрей юрьевич
    только ОНИ и поддерживают..."реформу".

    Причём известно сколькими голосами - 328
    Чёрный
    1. Чёрный Сегодня, 07:22
      Этот людоедский ,по своей сути, эксперимент, как мне кажется, коснётся подавляющего большинства из приснопамятных 76,6% электората, с безумным восторгом и, не смотря ни на что -стенавшими ...коней на переправе не меняют... и ...другой альтернативы нет!..
      Чёрный
  5. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:25
    На кровати непринуждённо во всей красе раскинулась бабка Вера, на чьи полуобнажённые груди он заглядывался
    ЧТО это такое?! belay
    Разве можно на таком замечательном ресурсе, как ВО-ТАКОЕ печатать? request
    Ольгович
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 07:34
    Фельетон для тех кому за... Договорились до шлюх на уважаемом сайте
    Sadko88
  7. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:07
    Уважаемый Степан, спасибо за статью. Вы подняли очень важный вопрос и написали хорошо.
    мичман
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:14
    Прости и тутки в России поддержали пенсионную реформу.
    ...Это я так понимаю, не о "жрицах любви" сказано...А о реальных людях, которые по ТВ выступают за реформу и остальных ...Кому жить на Руси хорошо..
    parusnik
  9. Shahno (Павел) Сегодня, 08:16
    Все, теперь я знаю, в какой среде больше всего долгожителей....
    Shahno
  10. Архонт (Алексей) Сегодня, 08:40
    россияне бы поддержали эту реформу, если бы порядок был в стране, качественные медицина, образование, полиция, суды, городская инфраструктура и многое другое.
    Архонт
  11. solzh (Сергей) Сегодня, 09:13
    Хороший фельетон на злободневную тему получился. В лучших традициях этого жанра.
    solzh
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