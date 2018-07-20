Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта

Проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Бывший командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал С.Гайдук прокомментировал ситуацию с охраной морских границ страны. По словам Гайдука, он точно знает, как противостоять «российской агрессии» на Азовском море. Своё заявление украинский адмирал сделал после высказываний Петра Порошенко о том, что Россия «чрезмерно расширяет своё военное присутствие на Азовском море», и «России нужно противостоять». Напомним, что Порошенко объявил украинским военнослужащим о том, что Россия "может осуществить атаку Мариуполя".Вице-адмирал ВМСУ Гайдук вносит «рационализаторское» предложение, на основании которого Украина должна приступить какватории Азовского моря.Гайдук в эфире радио «Громадське»:По словам Гайдука, «минирование» акватории Азовского моря также позволит «предотвратить потери Украины от российской деятельности».Гайдук отмечает, что в этом случае украинские гражданские суда нужно будет проводить по контролируемым безопасным фарватерам. А контролировать эти фарватеры будет тот самый москитный флот Украины или кто-то другой?То есть, украинский адмирал предлагает топить российские корабли. Предлагает серьёзно – в эфире средства массовой информации. Можно себе представить ту истерику, которая случилась бы на самой Украине, если бы минировать Азовское море у берегов "незалежной" предложил бы кто-то из российских адмиралов.