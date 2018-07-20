08:35 20 июля
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Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта

Бывший командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал С.Гайдук прокомментировал ситуацию с охраной морских границ страны. По словам Гайдука, он точно знает, как противостоять «российской агрессии» на Азовском море. Своё заявление украинский адмирал сделал после высказываний Петра Порошенко о том, что Россия «чрезмерно расширяет своё военное присутствие на Азовском море», и «России нужно противостоять». Напомним, что Порошенко объявил украинским военнослужащим о том, что Россия "может осуществить атаку Мариуполя".

Вице-адмирал ВМСУ Гайдук вносит «рационализаторское» предложение, на основании которого Украина должна приступить к минированию акватории Азовского моря.

Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта



Гайдук в эфире радио «Громадське»:
Проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.


По словам Гайдука, «минирование» акватории Азовского моря также позволит «предотвратить потери Украины от российской деятельности».

Гайдук отмечает, что в этом случае украинские гражданские суда нужно будет проводить по контролируемым безопасным фарватерам. А контролировать эти фарватеры будет тот самый москитный флот Украины или кто-то другой?

То есть, украинский адмирал предлагает топить российские корабли. Предлагает серьёзно – в эфире средства массовой информации. Можно себе представить ту истерику, которая случилась бы на самой Украине, если бы минировать Азовское море у берегов "незалежной" предложил бы кто-то из российских адмиралов.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 13

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  1. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:05
    Особенно прикольно будет,когда мины с оторванными минрепами начнет после волнений выбрасывать на пляжи Бердянска,Черноморска ,Кирилловки,Геническа... Ну и Крыма тоже.
    konstantin68
    1. Чёрный Сегодня, 08:05
      Очередной бред сивого «укро-морячка» Только кретин мог предложить заминировать песчаные пляжи, ежедневно перемешиваемые накатом. Пусть задницу себе заминирует, ее местоположение хотя бы ему точно известно...впрочем от них всего можно ожидать.Обезьяна с гранатой - это про неуёмных шумеров... Одно обнадёживает - либо сами подорвутся либо стырят заряды...
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 08:10
        .......и вообще ,у креплять защиту с моря - это к Яйценюку .Он большой специалист по заборам. wassat
        Чёрный
        1. den3080 Сегодня, 08:22
          они заминируют, с них станется. Потом сами же начнут подрываться, винить в этом Россию и так далее...
          надо еще одесское/николаевское побережье заминировать и сразу настанет полная и бесповоротная, окончательная!! перемога
          den3080
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:31
            Дабда. Опыт Донбасса показывает, что сами на своих монах и подрываются.
            Хагалаз
        2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:25
          Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта

          А минирование мозгов вот таких украинских адмиралов, защитит Украину от необдуманных поступков! yes
          СРЦ П-15
        3. Татьяна Сегодня, 08:32
          Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта

          Этот украинский адмирал больше ничего в жизни делать не умеет. Для всего остального у этого мужика руки-крюки из нижнего конца спины растут, а в голове тараканы бегают.
          "Узкая специализация" называется.
          Татьяна
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:13
    Какой полет фантазии, как подзаработать!
    Гайдук отмечает, что в этом случае украинские гражданские суда нужно будет проводить по контролируемым безопасным фарватерам.

    ...за отдельную плату... wink
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
      Можно себе представить ту истерику, которая случилась бы на самой Украине, если бы минировать Азовское море у берегов "незалежной" предложил бы кто-то из российских адмиралов.


      А что , интересное предложение , только где нам найти такого адмирала? lol
      cniza
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:30
        love
        Цитата: cniza
        А что , интересное предложение , только где нам найти такого адмирала?

        хочется верить, что у нас дурней такого масштаба нет... wink
        Masya Masya
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:31
          Дурней хватает и у нас , только до адмиралов они не дорастают и слава Богу! hi
          cniza
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:15
    Украинский адмирал: Минирование Азовского моря защитит Украину от российского десанта

    Альцгеймер подкрался незаметно. yes Зовите санитаров, срочно. fool
    Балу
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:23
    Как только попробуют что-нибудь подобное, закрыть для них Азовское море НАВСЕГДА. Нечего сумасшедшим делать в НАШЕМ море am
    Горный стрелок
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