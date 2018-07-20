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БЛА «Охотник» станет прототипом истребителя следующего поколения
Новейший ударный беспилотный аппарат «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.
Собеседник отметил, что сегодня признаки истребителя 6 поколения до конца не сформированы, однако главные черты уже можно выделить: это, в первую очередь, отсутствие пилота и способность автономно выполнять боевые задачи.
По его словам, именно в этой части (автономности и искусственного интеллекта) новый БЛА будет прототипом самолета 6 поколения.
Источник добавил, что «Охотник» сможет самостоятельно совершать взлет, выполнять поставленное задание и возвращаться на базу.
Единственное, что аппарат пока не получит, так это право принятия решения на применение вооружения – данная функция останется за человеком, уточнил он.
Ранее сообщалось, что создание прототипа БЛА «Охотник» полностью завершено на Новосибирском заводе компании «Сухой», уже в этом году должны начаться испытательные полеты.
По данным СМИ, беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс». Взлетная масса БЛА – около 20 тонн. По неподтвержденным данным, аппарат оснащен реактивным двигателем и способен развивать скорость до 1 тыс. км/час.
Напомним, контракт на разработку беспилотника в интересах Минобороны подписан в 2011 году. Его первый макет для наземных испытаний создан в 2014 году.
О начале работ в РФ над истребителем шестого поколения стало известно весной 2016 года. К характерным признакам такого комплекса специалисты относят опциональную пилотируемость – в базовом варианте он будет беспилотным.
Собеседник отметил, что сегодня признаки истребителя 6 поколения до конца не сформированы, однако главные черты уже можно выделить: это, в первую очередь, отсутствие пилота и способность автономно выполнять боевые задачи.
По его словам, именно в этой части (автономности и искусственного интеллекта) новый БЛА будет прототипом самолета 6 поколения.
Источник добавил, что «Охотник» сможет самостоятельно совершать взлет, выполнять поставленное задание и возвращаться на базу.
Единственное, что аппарат пока не получит, так это право принятия решения на применение вооружения – данная функция останется за человеком, уточнил он.
Ранее сообщалось, что создание прототипа БЛА «Охотник» полностью завершено на Новосибирском заводе компании «Сухой», уже в этом году должны начаться испытательные полеты.
По данным СМИ, беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс». Взлетная масса БЛА – около 20 тонн. По неподтвержденным данным, аппарат оснащен реактивным двигателем и способен развивать скорость до 1 тыс. км/час.
Напомним, контракт на разработку беспилотника в интересах Минобороны подписан в 2011 году. Его первый макет для наземных испытаний создан в 2014 году.
О начале работ в РФ над истребителем шестого поколения стало известно весной 2016 года. К характерным признакам такого комплекса специалисты относят опциональную пилотируемость – в базовом варианте он будет беспилотным.
Использованы фотографии: Piotr Butowski / Air&Cosmos, Министерство обороны России (via paralay.iboards.ru)
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