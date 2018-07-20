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БЛА «Охотник» станет прототипом истребителя следующего поколения

Новейший ударный беспилотный аппарат «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения, передает ТАСС сообщение источника в российском ОПК.

БЛА «Охотник» станет прототипом истребителя следующего поколения


Собеседник отметил, что сегодня признаки истребителя 6 поколения до конца не сформированы, однако главные черты уже можно выделить: это, в первую очередь, отсутствие пилота и способность автономно выполнять боевые задачи.


По его словам, именно в этой части (автономности и искусственного интеллекта) новый БЛА будет прототипом самолета 6 поколения.

Источник добавил, что «Охотник» сможет самостоятельно совершать взлет, выполнять поставленное задание и возвращаться на базу.

Единственное, что аппарат пока не получит, так это право принятия решения на применение вооружения – данная функция останется за человеком, уточнил он.

Ранее сообщалось, что создание прототипа БЛА «Охотник» полностью завершено на Новосибирском заводе компании «Сухой», уже в этом году должны начаться испытательные полеты.

По данным СМИ, беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс». Взлетная масса БЛА – около 20 тонн. По неподтвержденным данным, аппарат оснащен реактивным двигателем и способен развивать скорость до 1 тыс. км/час.



Напомним, контракт на разработку беспилотника в интересах Минобороны подписан в 2011 году. Его первый макет для наземных испытаний создан в 2014 году.

О начале работ в РФ над истребителем шестого поколения стало известно весной 2016 года. К характерным признакам такого комплекса специалисты относят опциональную пилотируемость – в базовом варианте он будет беспилотным.

Использованы фотографии: Piotr Butowski / Air&Cosmos, Министерство обороны России (via paralay.iboards.ru)
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Комментарии 6

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  1. Wedmak (Денис) Сегодня, 08:16
    Вы для начала этот в воздух поднимите. Испытания пройдите. В войска поставьте серию. Доработайте до применения. А потом уже будете эти сказки рассказывать.
    Что-то меня начинает бомбить от этих сказочников, не сделали еще первый шаг, уже о 10-м росказни.
    Wedmak
    1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 08:25
      Вот такая страна у нас, сказочная)) Сказочники живут.Ни один из реально новых образцов в серию(а не 10-50 шт.)в серию не пошел.
      Алексей 2016
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:26
      Цитата: Wedmak
      Вы для начала этот в воздух поднимите.

      И этот подымем и о будущем ни кто не запретит думать.
      Boris55
    3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 08:28
      Полностью согласен!Жирный плюс.Вообще удивляют такие статьи.В войсках ещё 5 поколения нет,всё к 4 плюсы рисуем,а уже про шестое заикаются!Достали эти сказки ура патриотов.Надеюсь поменяется всё но реально понимаю что на это нет денег
      Magic Archer
    4. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:29
      Не читай если бомбит
      Грибок
  2. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 08:30
    А ведь такой беспилотник спокойно себе может начать 3-ю мировую: Все таки это электроника, а не человек, к примеру случайно атакует какой нить там эсминец эрли етить его бёрк и пошёл замес..И Вот она Война машин, а ведь совсем недавно вышел Терминатор и это казалось несбыточной фантастикой. what
    ALEX_SHTURMAN
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