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США попытались запретить поставки нефти в КНДР. Москва и Пекин заблокировали
Постоянным представителям России и Китая при ООН удалось заблокировать предложение США о введении запрета на поставки любых продуктов нефтепереработки в Пхеньян. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.
Такую позицию в отношении Северной Кореи Вашингтон объясняет незаконными поставками нефти, которые осуществлялись в Пхеньян (по данным США, в течение года с января по май таких поставок было около 89). В этой связи американские власти попросили сообщить всем странам-членам ООН о том, что Северной Кореей был исчерпан разрешенный лимит поставок, который составляет 500 тысяч баррелей в год.
На заседании Совбеза ООН Москва и Пекин попросили предоставить им больше времени для того, чтобы более детально рассмотреть запрос Соединённых Штатов. При этом и Россия, и Китай были единогласны во мнении, что нужны дополнительные факты, подтверждающие нарушение Пхеньяном в 2018 году квоты на переработанные нефтепродукты. Отметим, что инициатива по запрету поставок продуктов нефтепереработки была внесена Соединёнными Штатами для дальнейшего рассмотрения в ООН на прошлой неделе.
Напомним, что в декабре Советом Безопасности ООН была принята резолюция, которая ужесточила санкции в отношении КНДР. За данный проект резолюции проголосовали все члены Совета. Согласно принятой резолюции, поставки нефти в Северную Корею должны будут резко сократиться. Разрешенный лимит по поставкам топлива должен составлять 500 тысяч баррелей в год, по сырой нефти – 4 миллиона баррелей.
Такую позицию в отношении Северной Кореи Вашингтон объясняет незаконными поставками нефти, которые осуществлялись в Пхеньян (по данным США, в течение года с января по май таких поставок было около 89). В этой связи американские власти попросили сообщить всем странам-членам ООН о том, что Северной Кореей был исчерпан разрешенный лимит поставок, который составляет 500 тысяч баррелей в год.
На заседании Совбеза ООН Москва и Пекин попросили предоставить им больше времени для того, чтобы более детально рассмотреть запрос Соединённых Штатов. При этом и Россия, и Китай были единогласны во мнении, что нужны дополнительные факты, подтверждающие нарушение Пхеньяном в 2018 году квоты на переработанные нефтепродукты. Отметим, что инициатива по запрету поставок продуктов нефтепереработки была внесена Соединёнными Штатами для дальнейшего рассмотрения в ООН на прошлой неделе.
Напомним, что в декабре Советом Безопасности ООН была принята резолюция, которая ужесточила санкции в отношении КНДР. За данный проект резолюции проголосовали все члены Совета. Согласно принятой резолюции, поставки нефти в Северную Корею должны будут резко сократиться. Разрешенный лимит по поставкам топлива должен составлять 500 тысяч баррелей в год, по сырой нефти – 4 миллиона баррелей.
Использованы фотографии: Kcna
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