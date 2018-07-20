13:23 20 июля
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США попытались запретить поставки нефти в КНДР. Москва и Пекин заблокировали

Постоянным представителям России и Китая при ООН удалось заблокировать предложение США о введении запрета на поставки любых продуктов нефтепереработки в Пхеньян. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Такую позицию в отношении Северной Кореи Вашингтон объясняет незаконными поставками нефти, которые осуществлялись в Пхеньян (по данным США, в течение года с января по май таких поставок было около 89). В этой связи американские власти попросили сообщить всем странам-членам ООН о том, что Северной Кореей был исчерпан разрешенный лимит поставок, который составляет 500 тысяч баррелей в год.

США попытались запретить поставки нефти в КНДР. Москва и Пекин заблокировали



На заседании Совбеза ООН Москва и Пекин попросили предоставить им больше времени для того, чтобы более детально рассмотреть запрос Соединённых Штатов. При этом и Россия, и Китай были единогласны во мнении, что нужны дополнительные факты, подтверждающие нарушение Пхеньяном в 2018 году квоты на переработанные нефтепродукты. Отметим, что инициатива по запрету поставок продуктов нефтепереработки была внесена Соединёнными Штатами для дальнейшего рассмотрения в ООН на прошлой неделе.

Напомним, что в декабре Советом Безопасности ООН была принята резолюция, которая ужесточила санкции в отношении КНДР. За данный проект резолюции проголосовали все члены Совета. Согласно принятой резолюции, поставки нефти в Северную Корею должны будут резко сократиться. Разрешенный лимит по поставкам топлива должен составлять 500 тысяч баррелей в год, по сырой нефти – 4 миллиона баррелей.

Использованы фотографии: Kcna
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Комментарии 24

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  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:20
    "США попытались запретить поставки нефти в КНДР. Москва и Пекин заблокировали"
    Как у нас говорят: двое-трое не один! США получили облом.
    СРЦ П-15
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:23
      США будут гнуть свою линию и что из этого получится ? Они даже на секунду себе не представляют во что могут вляпаться.
      cniza
      1. Комментарий был удален.
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:33
          Хороший выход или вход belay laughing
          cniza
      2. алексеев (алексей) Сегодня, 10:53
        Цитата: cniza
        США будут гнуть свою линию и что из этого получится ?

        А нам с КНР нужно гнуть свою...
        Например, председателю Си и Путину нужно склонить Ким Чен Ына к такому варианту: КНДР принимает безъядерный статус, допускает контролёров ООН, сокращает ВС, делая невозможным проведение "блицкрига", которого так боятся марионетки США в Ю.Корее, наращивает сотрудничество, а Китай и Россия гарантируют ей безопасность путем развертывания на её территории военных баз ми средств ПВО.
        Что при этом делать США? Заявят,что всё это плохо-плохо? Начнут (продолжат) вторую Корейскую войну? Или им останется признать факт, как в Сирии и сказать для "успокоения общественности", что денуклеаризация Корейского полуострова есть их заслуга и затребовать очередную Нобелевскую премию.
        алексеев
    2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:30
      Не понимаю зачем вообще нам ухудшать свои отношения с КНДР. Наоборот нужно снять все пенки с торговли и сотрудничества. Нет на словах можно и осудить их ядерную программу но она есть и это факт. А вот торговать с северо корейцами нам очень и очень выгодно. Причем даже не оружием а поставками с/х техники, машинами, энергоресурсами. В замен можем покупать у них или Брать на обмен редкоземельные металлы да вообще в С Корее есть многое что нам может заинтересовать.
      Так что гробить наши отношения с соседом нам не стоит причем в угоду какого то ООН который три буквы и ничего не решает.
      Да и вообще корейцы добросовестные и работящие люди. Кто с ними сталкивался те знают. Без гонора. И готовые работать а не блатовать за даже относительно небольшие деньги.
      seti
      1. keeper03 (Александр) Сегодня, 08:35
        Правильно Мэьтю Ли, враг нашего врага - наш друг ! laughing
        keeper03
      2. demo (Ван) Сегодня, 08:35
        А давайте северокорейцам предложим войти в состав РФ?
        Тогда и санкции им побоку, и рабочих их высылать не надо, и южанам газ можно двигать.
        Да кучу вкусняшек можно поиметь.
        И работать за плошку риса они нас научат. hi
        demo
        1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:41
          Они на это не пойдут. Хотя возможно это было бы здравое предложение. Но нужно понимать что если они согласятся (к примеру ) то туда нужно будет вкинуть громадные деньги в развитие без отдачи их назад. Нам не нужны советские грабли. Лучше эти деньги вложить в экономику и развитие Дальнего востока. Построить там большие магистрали и проложить новые железнодорожные пути. Создать новые рабочие места привлечь людей из центральной России.
          Но и допустить объедение С и Ю Корей нам нельзя, это создаст нам же множество проблем. Пример Германии на лицо. Торговать с ними да. Возможно в чем то их громким голосом поддерживать. Но все нужно делать с оглядкой на свои, подчеркиваю свои интересы.
          seti
          1. demo (Ван) Сегодня, 08:55
            Но и допустить объедение С и Ю Корей нам нельзя, это создаст нам же множество проблем.
            Ключевое слово в вашем комментарии НАМ.
            Кому нам?
            России?
            А какое отношение мы к Кореям имеем?
            И какое право нам дано определять судьбу наших соседей?

            Я вообще то с сарказмом написал свое предложение.
            А вы его начали развивать.
            Для того, чтобы довести все до абсурда могу предложить принять сразу две Кореи. И южную за компанию.
            Вот тогда нам будет совершенно зашибись.
            И Самсунг, и Хундай, и Киа, и верфи для строительства океанского флота и еще, еще, еще.
            И корейские женщины такие милые.

            Свобода другого человека заканчивается там, где начинается ваша.
            И наоборот.
            Именно по этой причине мы, Россия не можем решать судьбу Украины. (Спаси и сохрани нас от этого Господи).
            Именно по этой причине мы не можем решать судьбу Новороссии.
            Короче.
            Все это очень сложно. И писать на эту тему надо отдельной статьей.
            А времени в обрез. yes
            demo
            1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 09:09
              Нам это России и Китаю. Отношение имеем самое прямое - это наш сосед который побряцав оружием привлек внимание всего мира. Но тем самым его немного отвлекая от нас самих. У этого соседа есть ядерное оружие это очень важно.
              У каждой страны есть свои интересы. Если их нет то это уже за гранью дебилизма.

              В С Корее у нас тоже есть свои интересы в том числе экономические. Как и у С Кореи есть интерес к нам. Мы можем помочь друг другу и нужно сотрудничать друг с другом. Глупо от этого отказываться.
              А насчет их объедения ( С и Ю Корей ).. Соединить фанатизм С Корее и развитую экономику и наличие технологий Южной.. Но уверен этого не случится - американцы не зря стравливают один народ что что это делать они хорошо умеют. Пример на территории бывшей УССР показателен. Как лично я уверен что Ким никогда не откажется от ядерного оружия. Он уже доказал что серое вещество в голове имеет а пример Милошевича Каддафи и Хусейна показателен и красноречив.

              Я за развитие наших интересов с Северной Кореей и увеличение торговли.
              seti
              1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:42
                Цитата: seti
                А насчет их объедения ( С и Ю Корей ).. Соединить фанатизм С Корее и развитую экономику и наличие технологий Южной.. Но уверен этого не случится - американцы не зря стравливают один народ что что это делать они хорошо умеют.

                Думаю, Китай больше американцев не заинтересован в объединении КНДР и РК. Так как РК имеет большее количество населения (24 млн в КНДР против 52 млн в РК), и просто несравнимое превосходство в экономике (в сотню, а то и больше раз), то при объединении РК неизбежно поглотит КНДР и будет играть ведущую роль, то есть объединенная Корея неизбежно станет проамериканской, как и РК. А для Китая нахождение у границы баз США, тем более в непосредственной близости от Пекина, это страшный сон. Китаю везет в том, что в ее плотно заселенных восточных исконно китайских провинциях все страны-соседи если не откровенные враги США как КНДР, то по меньшей мере нейтрально-враждебные страны: Россия, Монголия (идет в фарватере своих могущественных соседей РФ и Китай) и Вьетнам. Получение же откровенной марионетки у своих границ рядом с Пекином для Китая это крупнейший стратегический проигрыш Пекина. Это все равно как если бы Квебек отделился бы от Канады и Британской империи, и стал бы марионеткой России, и в Квебеке сразу появились бы многотысячные российские военные базы в непосредственной близости от сердца США: Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Вашингтона и Чикаго. Для США это во сто крат худший вариант, чем российские базы и ракеты на Кубе. Так что как раз для США выгодно объединение Корей, и они готовы даже на открытую агрессию против КНДР и ее оккупацию Республикой Кореей.
                Кот_Кузя
                1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 13:11
                  На оккупацию С Кореи Южной США согласны а на объединение их нет. В этом я полностью согласен. Да и нам это естественно не нужно. Об этом я и писал выше.
                  seti
            2. Weyland (Константин) Сегодня, 13:21
              Цитата: demo
              И какое право нам дано определять судьбу наших соседей?

              Вы бы пин.досам этот вопросец задали, либеральный Вы наш!
              Цитата: demo
              Именно по этой причине мы не можем решать судьбу Новороссии.

              Новороссия - это именно НовоРОССИЯ, а не какая-нибудь НовоУКРИЯ, и если ленинская am банда включила ее в состав Уркаины - так пора бы это исправить!
              Weyland
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:37
      Такую позицию в отношении Северной Кореи Вашингтон объясняет незаконными поставками нефти, которые осуществлялись в Пхеньян

      Что значит незаконные поставки ?! Да кем себя возомнили деятели из Штатов ?! У них не покупают, так значит незаконные ?! Они вообще "берега попутали" ?! Не пора ли посчитать их исключительной нацией (хотя бы всех их официальных чиновников) и запретить им выезд из их США ! И пускай там сидят, а не ездят по другим странам и не гадят !!!
      Starover_Z
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:26
    Москва и Пекин попросили предоставить им больше времени для того, чтобы более детально рассмотреть запрос Соединённых Штатов.

    а точно заблокировали или время тянут? recourse
    Masya Masya
  3. den3080 Сегодня, 08:31
    Я так и не понял великого смысла голосования «за» введение санкций против КНДР со стороны России и Китая.
    Что это решило? Кому стало лучше?
    По Ливии тоже «за» голосили.
    den3080
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:38
    Я думаю. что на сегодня укрепление взаимоотношений России и КНР необходимы как никогда. А вот потом...(после падения Сша, а это сколько лет?) возможно придется пересматривать эти взаимоотношения с учетом выгоды для России. Сегодня не стоит считать Китай угрозой нашей страны.
    rotmistr60
  5. Larum (Larum) Сегодня, 08:50
    "За данный проект резолюции проголосовали все члены Совета."
    Тихо мирно Кремль проголосовал когдато за санкции.
    Чего теперь то ныть.
    Larum
  6. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 08:51
    США санкций против нас понавводили, одна высылка 12 российских дипломатов ООН чего стоит. А мы с ними сотрудничаем. Надо вообще прекратить выполнять санкции против КНДР. Продавать им всё что нужно, кроме ядрёных ракет. Пусть американцы репу чешут, а то совсем распоясались. Партнёры, блин.
    Сергей Медведев
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:27
    -Мистер Трамп! В Занзибаре нефть нашли! - Да? Так у них там того, демократии нету. Надо делать. - Так и в Северной Корее тоже нету... демократии. - А у них там и нефти нету. А, на кой ляд им демократия? wink
    Теренин
  8. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:39
    США ведут себя все более и более нагло и развязно, сами решают кто с кем чем должен торговать и в каких количествах. А не похрену ли должно быть США, кто сколько нефти продает КНДР? США это вообще не должно касаться.
    Кот_Кузя
  9. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 09:46
    Они перейдут на лопаты, носилки и косы..но никогда не опустят перед всякими моральными уродами свою голову..
    Злой 55
  10. Valery56 Сегодня, 11:00
    Странно все это. После саммита в Сингапуре. Без энергии не могут существовать ни промышленность, ни сельское хозяйство. Если речь о танках, кораблях и самолетах - это мышление не совсем дружных с головой людей. Смысл в том, что промышленность можно обеспечить электроэнергией. Не важен источник - электростанции на угле или АЭС (Здесь звездно-полосатые сами делают все, чтобы вернуться к ситуации 2017 года. Я может быть и не прав, но мирный атом - это источник материалов для изготовления атомного оружия.А подготавливать почву для создания радиоактивной пустыни на части земного шара - не разумно. Ведь этой частью могут оказаться и Япония, и Республика Корея, и часть КНР, и часть США, и часть РФ. Радиоактивной пустыней не в ходе конфликта, А в ходе неудачных экспериментальных пусков ракет. Я не понимаю - политики в школе учились? Хреновый учитель физики им достался. А может быть наоборот - учитель классный, а ученики тупые.). Просто сельское хозяйство требует многие тысячи тонн топлива для тракторов и машин. На газ можно перевести все. Интеллектуальный резерв у КНДР есть. Есть проблемы с промышленностью, которую загоняли в производство оружия. А вталкивать обратно в средневековье миллионы людей - не правильно. Может быть найдется кто-то умный, чтобы прекратить щекотать нервы человечества?
    Valery56
  11. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:14
    Для КНДР изменение враждебной политики США к КНДР ето главное предварительное условие для денуклеаризации. В США по всей видимости думают что санкциями могут добится капитуляции КНДР.
    Костадинов
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