Кто взорвал «Воина радуги»

Во второй половине ХХ века Франция стала ядерной державой. Но поскольку территория самой Франции для испытаний ядерного оружия не подходила, Париж приступил к изучению возможностей своих ракет в Тихом океане – на островах, которые с конца XIX века находятся в колониальной зависимости от Франции и составляют заморскую территорию под названием Французская Полинезия. В 1966 году в качестве основного полигона для испытаний французского ядерного оружия был выбран атолл Муруроа на юго-востоке архипелага Туамоту, входящего в состав Французской Полинезии. Франция не была единственной страной, испытывавшей ядерное оружие в Тихом океане. Так, с 1946 по 1958 гг. США провели не менее 67 испытаний ядерного оружия на атоллах Бикини и Эниветок, входящих в состав Маршалловых островов.Превращение прекрасных тихоокеанских атоллов в полигоны для ядерных ракет крайне негативно сказалось на экологии Полинезии. К тому же, были нарушены и права людей, испокон веков проживавших на некоторых атоллах. Например, еще в марте 1946 года ВМС США эвакуировали 167 жителей атолла Бикини на атолл Ронгерик, откуда из-за нехватки продовольствия их переселили на атолл Кваджелейн, а потом на остров Кили. После того, как американцы перестали использовать Бикини для испытаний ядерного оружия, в середине 1970-х гг. они объявили его жителям, что те могут возвращаться на свой остров. Некоторые послушались и вернулись. Результатом стали многочисленные раковые заболевания у островитян, от которых умерло не менее 840 человек.Ядерные испытания в Океании с 1960-х гг. вызывали многочисленные протесты со стороны мировой экологической общественности. В 1971 г. была создана экологическая организация «Гринпис», которая постепенно стала проявлять интерес и к испытаниям ядерного оружия в Полинезии. В 1977 г. «Гринпис» за 40 тыс. фунтов стерлингов купил британский траулер «Сэр Уильям Харди», построенный в 1955 г. и долгое время принадлежавший британскому Министерству сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия. После переоборудования судно вновь было спущено на воду в 1978 году, получив красивое название Rainbow Warrior - «Воин радуги».В 1985 г. «Воина» переделали в двухмачтовый парусник. Теперь он стал флагманским кораблем гринписовской флотилии, участвующим в многочисленных экологических мероприятиях. Одним из важных направлений деятельности «Гринписа» к этому времени стала борьба против ядерных испытаний во Полинезии. В мае 1985 г. на «Воине радуги» с атолла Ронгелап, загрязненного в результате американских ядерных испытаний, были эвакуированы 300 местных жителей. Затем судно взяло курс на Новую Зеландию, где «Воину радуги» предстояло возглавить марш флотилии яхт и парусников против французских ядерных испытаний на атолле Муруроа в архипелаге Туамоту.10 июля 1985 г. около 23:50 над заливом Матаури в Окленде в Новой Зеландии прогремел взрыв. Рвануло на «Воине радуги», пришвартованном в порту. Его сила была относительно небольшой, поэтому никто из команды не пострадал. Моряки быстро собрались и покинули судно. Однако португальский фотограф Фернандо Перейра вспомнил, что в каюте находится дорогостоящее фотооборудование и побежал вниз, чтобы его спасти. Это решение было роковой ошибкой, стоившей жизни молодому человеку. Прогремел второй взрыв, после чего корабль затонул.Утром 11 июля 1985 года вся небольшая Новая Зеландия находилась под впечатлением от случившегося. Новозеландские водолазы приступили к обследованию затонувшего «Воина радуги», а спецслужбы – к расследованию обстоятельств инцидента. Вскоре водолазами было обнаружено тело погибшего Перейры.Руководителем следственных мероприятий был назначен суперинтендант новозеландской полиции Ален Гэлбрайт. Практически сразу стало понятно, что произошедшее – не техногенная катастрофа, а террористический акт. Поэтому Гэлбрайт отдал распоряжение о строгой проверке всех авиарейсов, покидающих страну. Менее чем через сутки новозеландскими полицейскими была задержана весьма подозрительная парочка, представившаяся супругами Тюранж и передвигавшаяся на взятом в аренду автофургоне. Однако никаких четких оснований задерживать супругов Тюранж не было, поэтому полицейские ограничились лишь опросом.Спустя трое суток группа новозеландских полицейских на самолете Королевских ВВС Новой Зеландии прибыла на остров Норфолк. В это время там находилась подозрительная яхта Oueva, следовавшая в Новую Каледонию – французское владение в Океании. Полицейские опросили членов экипажа и сняли пробы с корпуса. Когда сотрудники полиции осматривали каюту, они обнаружили странную карту, на которой были отмечены адрес фирмы проката, в которой супруги Тюранж арендовали фургон, а также адрес новозеландского представительства «Гринпис». Но и такая карта не была основанием для задержания яхты, поэтому полицейские удалились ни с чем. Яхта Ouvea к берегам Новой Каледонии так и не прибыла.15 июля окружной суд Окленда все же принял решение об изъятии паспортов, авиабилетов и водительских прав супругов Тюранж. 24 июля обоим супругам предъявили обвинение в убийстве и заговоре с целью поджога. Еще через два дня лабораторный анализ подтвердил наличие взрывчатых веществ в пробах, взятых с яхты Ouvea. После этого полиция Новой Зеландии объявила яхту и членов ее экипажа в международный розыск. Несколько полицейских собрались вылететь в Израиль, где на археологических раскопках работала некая Фредерик Бонлье, которая в 1984 г. приезжала в Новую Зеландию и участвовала в работе «Гринпис», очевидно – для сбора информации об экологах. Однако 31 июля мадам Бонлье исчезла.Почти месяц новозеландские спецслужбы расследовали обстоятельства взрыва «Воина радуги». Тем временем, во Франции стали появляться публикации в местной прессе, связывавшие теракт в далекой Полинезии с французскими ядерными испытаниями и противодействием им со стороны экологов. В конечном итоге, под растущим общественным давлением президент Франции Франсуа Миттеран был вынужден выступить с решительным осуждением подрыва «Воина радуги». Также французский президент пообещал жестко наказать виновных в том случае, если выявится причастность к взрыву сотрудников французских спецслужб. Такая реакция со стороны президента не оставляла за военным ведомством страны иного выхода, кроме как покаяться в совершении теракта.22 августа 1985 г. суперинтендант Гэлбрайт получил официальное письмо от представителей Франции о том, что женщина по имени Софи Тюранж в действительности – капитан вооруженных сил Франции Доминик Приер, а «археолог» Фредерик Бонлье, пропавшая в Израиле – ее коллега лейтенант военной разведки Кристин Кабон. Наконец, была обнародована и личность господина Алена Тюранжа – это был майор Ален Мафар, служивший во французской армии и откомандированный в распоряжение спецслужбы DGSE (Главное управление внешней безопасности). Однако Франция продолжала утверждать, что задержанные Мафар и Приер не участвовали во взрыве. Также Париж отказался выдать троих членов экипажа яхты, сославшись на то, что они являются французскими гражданами и не могут быть выданы другому государству.22 сентября 1985 года премьер-министр Франции Лоран Фабиус на специальной пресс-конференции заявил, что судно «Воин радуги» действительно было потоплено французскими военнослужащими, действовавшими по заданию Главного управления внешней безопасности Франции. По результатам скандала был отправлен в отставку министр обороны Франции Шарль Эрню (на фото), занимавший эту должность с 1981 года.22 ноября 1985 г. Ален Мафар и Доминик Приер были приговорены к 10 годам тюремного заключения каждый. Но Франция не собиралась бросать в беде своих диверсантов. В стране началась общественная кампания за их освобождение, которая делала основной упор на то, что Мафар и Приер – лишь простые офицеры, выполнявшие приказ своего командования. Делало все возможное для вызволения Мафара и Приер и французское руководство.В феврале 1986 г. Франция ввела экономические санкции против Новой Зеландии, запретив ввоз бараньих мозгов из этой страны, а в марте был запрещен ввоз баранины, рыбы и киви. Конфликт между Францией и Новой Зеландией, которые обе представляли западный блок, был совершенно не нужен в контексте продолжающейся Холодной войны. Поэтому при посредничестве канадского премьер-министра Пьера Трюдо и генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра удалось добиться соглашения между Парижем и Веллингтоном. Франция выплачивала Новой Зеландии 13 млн долларов компенсации, а последняя освобождала Мафара и Приер, правда с тем условием, что они проведут три года во французской военной тюрьме на атолле Хао. Мафар не провел там и полутора лет, а к Доминик Приер прибыл ее муж, назначенный начальником этой самой тюрьмы. В мае 1988 г. Приер с мужем покинули атолл и вернулись во Францию под официальным предлогом помощи пожилому отцу Приер.В процессе расследования вскрылись и подробности диверсии, по несчастному стечению обстоятельств унесшей жизнь фотографа Перейры. В начале 1985 г. Главное управление внешней безопасности Франции получило информацию о готовящейся мощной кампании «Гринпис» против ядерных испытаний в Полинезии. С целью воспрепятствовать маршу флотилии экологов, французская спецслужба приняла решение организовать диверсию против ее флагмана «Воина радуги». С этой целью в Новую Зеландию прибыла 33-летняя лейтенант французской армии Кристин Кабон, имевшая при себе документы на имя Фредерик Бонлье. Кабон внедрилась в новозеландскую организацию «Гринпис» и собрала всю необходимую информацию о готовящейся акции у атолла Муруроа. После этого 24 мая Кабон улетела из Новой Зеландии.22 июня к берегам Окленда пристала яхта Oueva, следовавшая с Новой Каледонии. На ее борту находились четыре члена экипажа – старший мичман Ролан Верже, мичман Жеральд Андрие, мичман Жан-Мишель Барсело и военный врач Ксавье Жан Маннике. Первые три военнослужащих были боевыми пловцами подразделения Commando Hubert ВМС Франции, прошедшими специальную подготовку по организации подводных диверсий на Корсике. Кроме мичманов – боевых пловцов, на борту яхты находились магнитные мины, которые и предстояло использовать против «Воина радуги».Одновременно с прибытием яхты Oueva в Окленд из Парижа прилетели 34-летний майор Ален Мафар и 36-летняя капитан Доминик Приер, проходвшие службу в оперативном подразделении Главного управления внешней безопасности Франции. Для прикрытия они использовали поддельные паспорта Швейцарии на имя супругов Алена и Софи Тюранж. Майор Ален Мафар тоже прошел подготовку в специальной школе боевых пловцов на Корсике. 23 июня в Новую Зеландию прилетел подполковник Луи-Пьер Джилас, использовавший поддельный паспорт на имя Жана-Луи Дормана. Именно ему и предстояло осуществлять общее руководство операцией.7 июля прибыли Ален Тонель и Жак Камурье – профессиональные морские диверсанты, которые использовали легенду о том, что они – преподаватели плавания детской школы на Таити. В тот же день из Токио прилетел еще один диверсант – Франсуа Верле. Именно он в течение двух суток вел наружное наблюдение за судном «Гринпис», после чего на борт яхты Oueva прибыли Камурье и Тонель, которые надели специальное снаряжение, взяли магнитные мины и погрузились в воду…Уничтожение «Воина радуги» не привело к прекращению массовых протестов против ядерных испытаний во Французской Полинезии. Очевидно, французское военное ведомство просто не понимало, что наступает новая эпоха, в которой подобные диверсионные акции против отдельных объектов уже ничего не значат. Своими необдуманными решениями высокопоставленные чиновники из Министерства обороны Франции и Главного управления внешней безопасности подставили французских офицеров, непосредственно участвовавших в диверсионной операции. Вместо пользы для страны диверсия против «Воина радуги» сыграла против имиджа Франции и дала повод недоброжелателям обвинить Париж в международном терроризме.Что касается корабля Rainbow Warrior, то «Воин радуги» еще в том же 1989 году был поднят на поверхность, а затем вновь затоплен, но уже в другой точке. Сейчас его регулярно посещают подводные туристы. На берегу в память о тех трагических событиях 33-летней давности сооружена стела, призванная напоминать о целях борьбы «Гринпис», о судне «Воин радуги» и о трагически погибшем фотографе Перейре. Сама же организация «Гринпис» с 1989 г. использует другое судно – «Rainbow Warrior II».