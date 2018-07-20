Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах. Реакция МИД РФ

Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии.

Японские парламентарии приняли поправки в закон от 1982 года, в котором рассматриваются «специальные меры по содействию поиска решения проблемы северных территорий». Напомним, что в Японии «северными территориями» продолжают называть российские Южные Курилы. В чём суть поправок?На их основании Россия объявляется страной-партнёром по осуществлению хозяйственной деятельности на «японских северных территориях». Проще говоря, поправки позволяют оценить логику официального Токио, согласно которой это именно Япония «даёт право России» вести совместную деятельность на Курилах. Скромно...Также Япония объявляет о создании так называемого «Северного фонда», который предлагается профинансировать из средств бюджета острова Хоккайдо на сумму примерно 90 млн долларов.Отмечено, что деятельность России на Курилах «будет носить специфический характер во взаимодействии с Японией».Официальный комментарий российского внешнеполитического ведомства выглядит следующим образом:Добавляется, что поправки в японский закон от 1982 года противоречат достигнутым между Москвой и Токио договорённостям и подрывают атмосферу доверия.В МИД РФ подчеркнули, что японский шаг говорит о попытке официального Токио навязать России свою волю и предрешить исход будущих переговоров по ведению совместной хозяйственной деятельности.В МИД России добавляют, что японское решение создаёт существенные проблемы для продвижения вопросов совместного хозяйствования на Южных Курилах.Судя по всему, в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно.