13:23 20 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах. Реакция МИД РФ

Японские парламентарии приняли поправки в закон от 1982 года, в котором рассматриваются «специальные меры по содействию поиска решения проблемы северных территорий». Напомним, что в Японии «северными территориями» продолжают называть российские Южные Курилы. В чём суть поправок?

На их основании Россия объявляется страной-партнёром по осуществлению хозяйственной деятельности на «японских северных территориях». Проще говоря, поправки позволяют оценить логику официального Токио, согласно которой это именно Япония «даёт право России» вести совместную деятельность на Курилах. Скромно...

Также Япония объявляет о создании так называемого «Северного фонда», который предлагается профинансировать из средств бюджета острова Хоккайдо на сумму примерно 90 млн долларов.


Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах. Реакция МИД РФ


Отмечено, что деятельность России на Курилах «будет носить специфический характер во взаимодействии с Японией».

Официальный комментарий российского внешнеполитического ведомства выглядит следующим образом:
Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии.


Добавляется, что поправки в японский закон от 1982 года противоречат достигнутым между Москвой и Токио договорённостям и подрывают атмосферу доверия.

В МИД РФ подчеркнули, что японский шаг говорит о попытке официального Токио навязать России свою волю и предрешить исход будущих переговоров по ведению совместной хозяйственной деятельности.

В МИД России добавляют, что японское решение создаёт существенные проблемы для продвижения вопросов совместного хозяйствования на Южных Курилах.

Судя по всему, в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:38
    Ну спасибо,благодетели.Мы и без вас проведем ту деятельность какую посчитаем нужной.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 08:42
      Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах.
      Огромное спасибо laughing Вы так великодушны laughing ...а теперь идите лесом wassat
      Чёрный
      1. Татьяна Сегодня, 08:54
        Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах.

        Чего-то мне МИДовская Япония всё больше Порошенковский КИЕВ напоминает. sad
        Не к добру это. angry
        Татьяна
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:00
          love
          Хозяева у них одни и те же!
          Logall
          1. alex-s (Александр) Сегодня, 09:00
            ...а теперь идите лесом wassat


            А откуда у них лес то? wink
            alex-s
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:12
              значит, морем....
              роман66
              1. MPN (Павел) Сегодня, 09:19
                hi Значит плывите... laughing
                MPN
                1. Татьяна Сегодня, 09:31
                  В МИД РФ подчеркнули, что японский шаг говорит о попытке официального Токио навязать России свою волю и предрешить исход будущих переговоров по ведению совместной хозяйственной деятельности.

                  А чего Японии-то нам свои интересы не навязывать, если в России официально утверждён антинародный пенсионно-законодательный бардак?!

                  Токио не теряется - ловит для себя удачный момент в дестабилизационно-подрывном изменении во внутренней политике России со стороны самого правительства РФ Медведева. А именно, с принятием уже в 1-м чтении ГД РФ неолиберальной правительственной пенсионной реформы под руководством Медведева.

                  Правительственная пенсионная реформа Медведева и поправки в японский закон от 1982 года о "Северных территориях", противоречащие достигнутым между Москвой и Токио договорённостям о Российских Южных Курилах, - это взаимосвязанные звенья одной цепи.
                  Татьяна
                  1. kuz363 (Владимир) Сегодня, 12:37
                    Если слово Медведев заменить на Путин, то тогда правильно. Неужели думаешь. что Путин не давал отмашку насчет пенсионной реформы?
                    kuz363
                    1. Татьяна Сегодня, 12:50
                      Цитата: kuz363
                      Если слово Медведев заменить на Путин, то тогда правильно. Неужели думаешь. что Путин не давал отмашку насчет пенсионной реформы?

                      Думаю тоже, что с Путиным всё предварительно согласовано, но есть одно "но". А именно.

                      По юриспруденции всякую там "отмашку" - без каких-либо документов с подписью самого Путина - к делу не пришьёшь. А пока в деле юридически антиконституционно засветились только Медведев с его "кудринятами" в правительстве и депутаты ГД и регионов РФ из его партии "Единая Россия".
                      Татьяна
              2. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 09:20
                Чего-то мне МИДовская Япония всё больше Порошенковский КИЕВ напоминает. sad

                точнее яповски МИД
                АнпеЛ
                1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:07
                  Да пусть что угодно принимают. Главное чтоб "кот Васька слушает да ест". Хотя из за советского пролшлого я не уверен в коте Ваське...
                  Imobile
                2. майор147 Сегодня, 11:16
                  Чего-то мне МИДовская Япония всё больше Порошенковский КИЕВ напоминает. sad
                  Распоряжения поступают из одного обкома...
                  майор147
            2. Комментарий был удален.
            3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:42
              Цитата: alex-s
              ...а теперь идите лесом wassat


              А откуда у них лес то? wink

              Пусть в сакуру и в Фудзи яму чешут. laughing
              vovanpain
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 10:53
        Золото царское пусть варачивают, тогда и диалог будет легче.
        mr.Vain
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:44
      Судя по всему, в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно.


      Хитро , но не прокатит.
      cniza
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:51
      Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах.

      А Россия разрешает Японии продавать в Россию высокотехнологичную технику и оборудование, а так же строить заводы по их производству на территории России и передавать лицензии на производство !
      Starover_Z
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:21
      Ага. Села муха на рог быку, тянущего плуг и разрешила ему дальше пахать. laughing

      Надо бы попросить японцев, чтобы они отменили у нас пенсионную реформу, коль они такие крутые. winked
      сибиралт
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 10:17
        Цитата: сибиралт
        Надо бы попросить японцев, чтобы они отменили у нас пенсионную реформу, коль они такие крутые. winked

        Просить не надо, предложить им финансировать ПФР , а точнее Правительсво Медведева. Тогда вопрос о пенсионной реформе должен будет отпасть сам собой.
        Ст.пропорщик
  2. Равик (Сергей) Сегодня, 08:39
    Надо закрыть этот вопрос навсегда. НЕТ и все.
    ОНИ нам разрешают!!! Дальше будет хуже.
    Равик
    1. Zubr Сегодня, 08:44
      Это правильно. Но поржать то дай людям... laughing Всех с тяпницей... drinks
      Zubr
      1. Равик (Сергей) Сегодня, 12:13
        Ну если поржать...тогда ГЫ-ГЫ
        Равик
    2. Чёрный Сегодня, 08:45
      Цитата: Равик
      Дальше будет хуже.

      хуже только для Епонцев smile
      Чёрный
  3. Zubr Сегодня, 08:42
    laughing
    Скромняги однако. 90 мил. Бакинских ? А почему так мало то ? smile Ну прям порадовал и.... smile
    Zubr
  4. лысова (владимир) Сегодня, 08:43
    Опаньки ! - Вот так, с шутками и прибаутками, мы встречаем первое мая. Есть скорбь, по погибшим, над которыми Япония издевалась - изощрённо - ну и что плохое слово..... заменю простим?!"!, я нет.
    лысова
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:53
      Цитата: лысова
      заменю простим?!"!, я нет.

      Судя по всему, в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно.
      Действительно request что за политика в отношении России? Всё пытаемся уладить по хорошему, а для них это проявление слабости. Хватит уже заигрывать перед всеми. После того, как США отбомбило города Японии, то с тех пор японцы молятся на них каждый день, за то, что дают им возможно ещё пожить...
      Теренин
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:37
        hi Страна , по сути находящаяся под матрасной оккупацией , вдруг "разрешила" России деятельность на Курилах . Мне одному здесь мерещатся полосатые уши ? what
        bouncyhunter
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:42
          Цитата: bouncyhunter
          Мне одному здесь мерещатся полосатые уши ?

          Привет, Паша hi . Да там не только видны полосатые уши, а ещё и рюкзак с торчащими военными базами США.
          Теренин
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:46
            Цитата: Теренин
            рюкзак с торчащими военными базами США.

            Это точно , учитывая соотношение на Окинаве местного населения и амерзских вояк . Сравнение , понятно , не в пользу япов . Уже не раз сокрушался по этому поводу , но повторюсь : не те нынче потомки самураев ...
            bouncyhunter
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:44
    Япония "разрешила"
    Ни Японии сегодня "разрешать" или нет. Эта страна наверное забыла чьим союзником она являлась во 2-й МВ и что полностью проиграла эту войну. Хватит переливать из пустого в порожнее. Не хотите совместной экономической деятельности на островах - найдутся другие желающие. Мы просто слишком мягко разговариваем с японцами и пытаемся найти взаимопонимание. А может резче и конкретнее?
    rotmistr60
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:46
    в Японии расценили определённое движение навстречу со стороны Москвы как её слабость, а потому решили воспользоваться моментом и закрепить свои желания законодательно.

    дашь палец, откусят руку по самую голову...
    Masya Masya
    1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 09:58
      Мы можем не толькр руку....и голову....но и.....хвост!
      Кот Маркиз
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:46
    Япония «даёт право России» вести совместную деятельность на Курилах.

    Логика укромайданутых, как с Крымом : мы этим не владеем, но управляем (на словах).
    К-50
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:48
    Восток дело тонкое! Они всегда принимают доброе к себе отношение - за слабость, и начинают... хамить!
    Горный стрелок
  9. afrikanez (KONGO) Сегодня, 08:52
    Закрыть вопрос с Южными Курилами раз и навсегда, что бы даже и не возникало желание у японцев, поднимать по этому поводу вопрос.
    afrikanez
  10. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:00
    Предлагаю отреагировать солидарно, и разрешить японцам вести совместную деятельность с Россией на Хоккайдо.
    Безликий
  11. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 09:21
    как сказал наш президент Удивительные и д и о т ы
    top_war_shit
  12. друг зверей Сегодня, 09:23
    Пробуют на зубок, цели японцев очевидны. Поэтому эти заигрывания России с Японией на предмет совместной деятельности не доведут до добра.
    друг зверей
  13. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:44
    Какая еще совместная деятельность после такой наглости?
    Порекомендовать джапам пойти... на дно. Будут они еще "разрешать" нам вести деятельность на наших территориях. Единственная разновидность деятельности джапов в отношении Курил должна быть проста: Посмотреть на них через бинокль с Хоккайдо.
    Стройбат запаса
  14. abc_alex (Алексей) Сегодня, 09:45
    Всё, кто критикует этот акт должны понимать, что Абэ потребовалась совершить поистине титаническую работу, что бы сдвинуть парламент Японии с позиции твердолобого отрицания. Этот закон разрешает внутреннюю японскую правовую коллизию, при которой японцы не могли вести на Курилах никакой деятельности, не нарушив законы Японии. Так или иначе, но это признание, хоть и фрагментарное неизбежности сегодняшнего положения Курил.
    abc_alex
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 10:21
      Спасибо знающему человеку (без приколов).
      Ст.пропорщик
  15. Skay (Сергей) Сегодня, 09:53
    Япония "разрешила" России вести совместную деятельность на Курилах

    - японская хуцпа.
    Skay
  16. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:11
    А не послать ли их...в даль далекую и начать сотрудничать с Китаем по этому вопросу.
    vladimirvn
  17. синоби (Юрий) Сегодня, 10:37
    Так об этом все эксперты хором вещали,самураи исторически понимают только язык силы.Нам теперь осталось только демонстративно оскорбится и послать сынов микадо в сторону восходящего солнца.Подкрепив это парочкой стратегов в полном ракетном оснащении в нейтральном небе рядом с японией.
    синоби
  18. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:43
    Лучше американцам претензии предъявили за Хиросиму и Нагасаки....
    Ingvar0401
  19. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:49
    На политику Японии нужно смотреть с позиций конца XIX - начала XX века. Япония "задыхается" на своих островах. Плюс американцы поджуживают "захватить" Курильские острова и закрыть для России Тихий океан, запереть русского медведя в континентальной клетке между "озверевшей и оскатиневшейся Западно-Восточной Европой", "диким Китаем" и английским доминионом - Канадой на Крайнем Севере. А тут такой случай: по всей России очень многие воспылали "любовью" к японской философии, образу жизни, борьбе (не беда, что смертельно опасной), традициям, еде и еще чёрте к чему. У нас же или англофилы, или япономаны, а то, что и то и другое до добра не доводит, увы, из поколения в поколение русских людей почему-то не передается. Всё мы думаем, что вокруг нас друзья-товарищи, стоит только самим раскрыть свои объятия и будет мир во всём мире. С коммунизмом и "новым мышлением" уже пролетели, посмотрев Париж с высоты пролета той самой фанеры и повздыхав об этом. Осталось пролететь с дальневосточными "идеями". Бог, прости господи, троицу любит?
    1536
  20. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:50
    Какое дело России до странных формулировок японцев? Ну, написали они у себя, что "разрешили" русским что-то на Курилах делать, и что? Вон Трамп недавно Россию в помощники записал, которые немного помогли штатам во Второй Мировой победить,
    Хозяйственная деятельность на территории России велась, ведется и будет вестись, опираясь исключительно на российские законы. Хотят японцы в этих условиях работать, - работают. Не хотят, - принимают у себя законы в отношении Курил.
    Rostislav
  21. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:13
    Так тому и быть, разрешаю японцам идти на [censored]
    g1washntwn
  22. DPN (ДПН) Сегодня, 11:20
    Да хрен сними ,пусть пишут что хотят ,лишь бы это было выгодно РОССИИ,а самое главное чтобы в во главе России не нашлось предателя ,как горбачёв и ельцин.
    DPN
Картина дня