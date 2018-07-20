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ДОСААФ откроет центры лётной подготовки для школьников
Впервые в новейшей истории российские школьники получат возможность пройти начальную летную подготовку в специальных центрах ДОСААФ, сообщают Известия.
По данным газеты, многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах России. Там старшеклассников будут обучать военным специальностям, в том числе они получат начальные навыки десантирования с парашютом и пилотирования самолетов.
Выпускники таких центров получат преференции при поступлении в летные училища Минобороны РФ. По мнению экспертов, возрождение в ДОСААФ системы обучения поможет с минимальными затратами создать в России резерв летчиков.
В настоящее время представители ДОССАФ ведут переговоры с ВКС о методах и необходимых объемах обучения допризывников. Командованию Воздушно-космических сил также предстоит разработать госзадание по подготовке определенного количества молодых людей летному делу. Этот документ будет сформулирован по завершении строительства необходимой инфраструктуры.
Первые многофункциональные центры планируется открыть в Волгоградской и Ярославской областях.
По мнению заслуженного военного летчика Владимира Попова, выпускники курсов ДОСААФ помогут сформировать в России хороший резерв пилотов для вооруженных сил.
Многие из выпускников организации советской поры стали не только хорошими летчиками, но и авиационными техниками и инженерами, отметил эксперт. По его словам, многие из них участвовали в боевых действиях в Афганистане. Такими кадрами в СССР комплектовалось до 30 процентов летного состава военной авиации.
По данным газеты, многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах России. Там старшеклассников будут обучать военным специальностям, в том числе они получат начальные навыки десантирования с парашютом и пилотирования самолетов.
Выпускники таких центров получат преференции при поступлении в летные училища Минобороны РФ. По мнению экспертов, возрождение в ДОСААФ системы обучения поможет с минимальными затратами создать в России резерв летчиков.
В настоящее время представители ДОССАФ ведут переговоры с ВКС о методах и необходимых объемах обучения допризывников. Командованию Воздушно-космических сил также предстоит разработать госзадание по подготовке определенного количества молодых людей летному делу. Этот документ будет сформулирован по завершении строительства необходимой инфраструктуры.
Первые многофункциональные центры планируется открыть в Волгоградской и Ярославской областях.
По мнению заслуженного военного летчика Владимира Попова, выпускники курсов ДОСААФ помогут сформировать в России хороший резерв пилотов для вооруженных сил.
Многие из выпускников организации советской поры стали не только хорошими летчиками, но и авиационными техниками и инженерами, отметил эксперт. По его словам, многие из них участвовали в боевых действиях в Афганистане. Такими кадрами в СССР комплектовалось до 30 процентов летного состава военной авиации.
Использованы фотографии: https://dosaafpark.ru
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