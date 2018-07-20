13:19 20 июля
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ДОСААФ откроет центры лётной подготовки для школьников

Впервые в новейшей истории российские школьники получат возможность пройти начальную летную подготовку в специальных центрах ДОСААФ, сообщают Известия.

ДОСААФ откроет центры лётной подготовки для школьников


По данным газеты, многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах России. Там старшеклассников будут обучать военным специальностям, в том числе они получат начальные навыки десантирования с парашютом и пилотирования самолетов.


Выпускники таких центров получат преференции при поступлении в летные училища Минобороны РФ. По мнению экспертов, возрождение в ДОСААФ системы обучения поможет с минимальными затратами создать в России резерв летчиков.

В настоящее время представители ДОССАФ ведут переговоры с ВКС о методах и необходимых объемах обучения допризывников. Командованию Воздушно-космических сил также предстоит разработать госзадание по подготовке определенного количества молодых людей летному делу. Этот документ будет сформулирован по завершении строительства необходимой инфраструктуры.

Первые многофункциональные центры планируется открыть в Волгоградской и Ярославской областях.

По мнению заслуженного военного летчика Владимира Попова, выпускники курсов ДОСААФ помогут сформировать в России хороший резерв пилотов для вооруженных сил.

Многие из выпускников организации советской поры стали не только хорошими летчиками, но и авиационными техниками и инженерами, отметил эксперт. По его словам, многие из них участвовали в боевых действиях в Афганистане. Такими кадрами в СССР комплектовалось до 30 процентов летного состава военной авиации.

Использованы фотографии: https://dosaafpark.ru
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Комментарии 31

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  1. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:02
    Все медленно, но верно двигается в нужном направлении.
    Безликий
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:12
      Это радость, просто слов не хватает!!! good good good
      MPN
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:28
        Хорошая новость! Сам летал на Як 52 перед поступлением в АВВАКУЛ (9-10 класс).
        А на чём сейчас хотят обучать интересно... Як 152 наверно дороговато будет в эксплуатации для аэроклуба... И подготовка инструкторов, да и вообще где их возьмут?
        Тяжеловато будет опять всё с ноля начинать восстанавливать.
        Надеюсь получится всё, и к моменту как младший подрастёт до 9 класса, и в Нижнем восстановят аэроклуб в Богородске или опять на базе Сокола!
        NN52
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:34
          С летчиками инструкторами думаю проблем не будет. Начинать с нуля конечно не просто. Самолеты, скорее всего модифицируют (удешевят) а может и не будут Як 152, ему там самое место, на чем то спортсменов готовят? У меня сослуживец в Самаре инструкторит на Як 18... Если все это серьезно пойдет по типу старого ДОСАФ , то и СР-10 туда (раньше там и Л-29 были)
          Надеюсь получится всё, и к моменту как младший подрастёт до 9 класса, и в Нижнем восстановят аэроклуб в Богородске и опять на базе Сокола!
          Дай Бог Дима!
          MPN
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:39
            Ну Л 29 были в УАЦах, там всё-таки полувоенная организация была, на выходе с присвоением мл сержанта (однокашник у меня как раз после УАЦ был)
            И если начинать такой масштабный проект, то явно не состарьём Як 18 и Як 52...
            Ну и если конечно из Як 152 выкинуть катапультное кресло и убрать дисплеи, то может и удешевят... Но СР 10 не думаю, да и не надо...
            NN52
            1. staviator (staviator) Сегодня, 10:09
              Дык для курсантов кресло как раз не лишнее yes
              staviator
            2. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 11:28
              Вот возможно поэтому МиГовцы и свой МиГ-АТ достали из "загашника" и возобновили работы по нему.
              ангел-истребитель
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:48
            Дима , Паша - привет , крылатые други ! hi Вместе с вами радуюсь такой новости . drinks
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:53
              Привет Паша! hi Не поверишь, новость весь день сделала... smile Только бы не на бумаге...
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:57
                Цитата: MPN
                Только бы не на бумаге...

                Понимаю твои опасения , но почему-то уверен что всё будет воплощено в жизнь .
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
                  Цитата: bouncyhunter
                  но почему-то уверен что всё будет воплощено в жизнь .

                  Твои б слова , да Богу б в уши... yes drinks
                  MPN
              2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 10:00
                Привет Паша!

                Задумка с восстановлением отличная, посмотрим на реализацию...
                И интересно на поршневую авиацию до какого предельного возраста будут инструкторов брать...
                NN52
      2. AUL (Александр) Сегодня, 09:53
        Цитата: MPN
        Это радость, просто слов не хватает!!! good good good

        Новость радует! Молодые меньше будут по дискотекам тусить и наркоту глушить. Какая-то осмысленность в жизни появится. Сам в юности пропадал в морском клубе ДОСААФ на Солянке в Курске. Хотя моряком и не стал, но это время вспоминаю с теплотой.
        Правда, возникает один существенный момент. Будет ли этот новый ДОСААФ бесплатным или коммерческим?
        AUL
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:57
          Цитата: AUL
          Будет ли этот новый ДОСААФ бесплатным или коммерческим?

          Вопрос не риторический, он (ДОСААФ) в неком подобии коммерческом и сейчас существует. Возможно разрешат заниматься коммерческой деятельностью, но обяжут готовить пацанов к летным училищам, а может будут выделяться дотации МО для этих целей. Пусть хоть начнут, а там видно будет...
          MPN
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:25
      Мда, не плохо. Но это самое простое, что можно сделать, если рассуждать глобально. По здоровью в летуны стало меньше проходить. Не от хорошей жизни девушек стали принимать, пуст и в транспортную авиацию.
      Хагалаз
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:27
      Каждого ребенка нужно обучить стрелять, рыть окопы, ходить строем и отдавать честь старшему по званию. А зачем в школе 11 лет попусту штаны протирать? Один черт, до пенсии не доживут. Уж лучше умереть героем где-нибудь на Ближнем Востоке или где-то в другой Африке, чем до смерти горбатится рабом на хозяина..belay
      сибиралт
      1. staviator (staviator) Сегодня, 10:16
        Цитата: сибиралт
        Один черт, до пенсии не доживут. Уж лучше умереть героем где-нибудь на Ближнем Востоке или где-то в другой Африке, чем до смерти горбатится рабом на хозяина..

        Мда,скажите вы любую новость политизируете и вносите негатив?
        staviator
    4. ЗВС Сегодня, 11:54
      В каком? На чем будут летать школьники? В стране не производятся спортивные самолеты. А старье просто будет гробить молодежь. Даже Копанина не раз говорила о том, что парк спортивных самолетов уже не соответствует нормам безопасности.
      ЗВС
  2. собаковод Сегодня, 09:03
    Жаль, в моё время не было подобного!
    собаковод
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:04
    Отличная новость, в своё время проходил парашютную подготовка в ДОССАФ! Своего старшего балбеса попробую впихнуть.
    Yrec
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:11
      Согласен, Юрий, просто, как отличная новость и добавить нечего. А, наши дети - это нормальные ребята.
      Теренин
      1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 09:39
        Тут главное, чтобы всяческие защитники детей не влезли. "Онижедети" - вдруг убьются. Нельзя им.
        А вообще надо не только аэродромы, но автодромы и танкодромы строить. Корабельный состав тоже не помешает. Ребятам (да и девчатам ) всегда интересна военная техника.
        Еще бы чтобы они находились в нормальное доступности от крупных городов. Хотя есть вариант летних лагерей.
        Тут можно предложить следующую схему. В учебный год идут занятия по теоретической и практической части (по возможности) в городе в классах (скажем на базе тех же училищ или ВУЗов). А на лето дети уезжают в лагерь и там проходят практику уже на технике.
        В остальное время лагерь может использоваться как центр подготовки военнослужащих.
        alstr
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:12
    За ДОСААФ только обеими руками. Сам в 1971 г закончил Морскую школу ДОСААФ по программе моторист-легкий водолаз ВМФ (торпедные, ракетные катера). Но флот поменял на высшее общевойсковое училище. Знание дизелей дало мне огромную фору среди сокурсников в начале учебы. Остаюсь благодарным этой системе обучения. Спасибо наставникам того времени.
    rotmistr60
  5. Копчёный (Денис) Сегодня, 09:17
    Глянул статистику http://www.crown-airforce.narod.ru/accident/yak52
    crash.html
    Удачи Вам!
    Копчёный
  6. Троль Сегодня, 10:05
    Вот что деньги животворящие делают, если они в штатовской кубышке не лежат..
    Троль
  7. Русфанер (Андрей Пьянков) Сегодня, 10:09
    Цитата: MPN
    Это радость, просто слов не хватает!!! good good good

    Если правда, то Ура! Ура Ура!
    Сам стал парашютистом и лётчиком в ДОСААФ и сегодня вижу, что множество мальчишек и девчонок с удовольствием поменяют стрелялки и симуляторы на запах аэродромного поля и синее небо над головой!
    Русфанер
    1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 10:25
      Слабо верится про массовость и доступность, скорее будет несколько показательных центров и сплошная комерция
      КЕРМЕТ
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:24
    Молодежь на самолет! Ну просто очень нужное дело. У меня отец так в авиацию - в школе заканчивал аэроклуб
    Горный стрелок
    1. ЗВС Сегодня, 11:55
      На какой самолет? В стране давно не производятся спортивные самолеты. А на старье не стоит сажать школьников, и так в стране хреново с демографией, а тут будут гробить молодых сильных людей.
      ЗВС
  9. anjey (Андрей) Сегодня, 10:45
    Напоминает 30 года и лозунги "молодежь на самолет !" и" все в ОСАВИАХИМ....,зерно хорошее посеют а то век летчика короток....
    anjey
  10. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 11:34
    Интересно, а конкретно где в Волгоградской области они собираются все организовать? Уж не в Средней Ахтубе ли случайно? Хотя может и в Камышине. От Качинского ВВАУЛ только и осталось, что заросшие степной травой взлетки с рулежками...
    ангел-истребитель
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