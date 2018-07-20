13:21 20 июля
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В Москве арестован чиновник Минобороны по делу о крупной взятке

Директора департамента аудита госконтрактов Минобороны России Максим Куксин арестован на 2 месяца Савеловским районным судом Москвы за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Ридус.



Таким образом судья удовлетворил ходатайство следственного комитета.


Куксин обвиняется в получении взятки в размере 11 млн. рублей. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

По версии следствия, находясь на должности директора департамента, Максим Куксин решил за денежное вознаграждение оказать содействие сослуживцу в продвижении по карьерной лестнице.

Об этом изданию рассказал информированный источник. Он также сообщил, что первоначально Куксин оценил свою помощь в 15 млн. рублей, но в итоге стороны сошлись на 11 миллионах.

Вину арестованный не признает и от дачи показаний отказывается, добавил собеседник.

По данным агентства, с 2005-го по 2014 год Куксин занимал руководящие должности в российских коммерческих структурах. Затем около двух лет возглавлял управление, занимавшееся военно-экономическим анализом госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:50
    Сослуживец сдал? sad Вот и делай людям добро... recourse
    MPN
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:59
      Цитата: MPN
      Сослуживец сдал? sad Вот и делай людям добро... recourse

      Как гласит пословица:-"Не делай добра,не получишь зла" laughing drinks
      vovanpain
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:00
        Цитата: vovanpain
        Цитата: MPN
        Сослуживец сдал? sad Вот и делай людям добро... recourse

        Как гласит пословица:-"Не делай добра,не получишь зла" laughing drinks

        drinks laughing Вот если бы он его без взятки устроил туда же, то и нормально бы все прокатило... laughing
        MPN
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:14
          Сослуживец - это не друг, и не боевой товарищ, а так... в какое-то время кабинеты были рядом, поэтому угрызением совести наверное не сильно мучается)) Поимка крупных чинуш становится делом довольно обыденным и это по лично моему мнению не из-за того, что воровать больше стали, а потому что, ловить стали лучше.
          maxim947
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:16
            Цитата: maxim947
            Сослуживец - это не друг, и не боевой товирищ, а так... в какое-то время кабинеты были рядом.

            Он бы (сослуживец) его все равно подсидел, но вот с работой наверное пролетит, таких не берут в космонавты... laughing
            MPN
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:20
              Кто его знает... и какую цель он преследовал: занять чужое кресло? или проявить принципиальность и гражданскую позицию? будем отталкиваться от хорошего)
              maxim947
              1. Татьяна Сегодня, 10:48
                А чего мы хотим-то от таких, вот, молодых высокопосталенных чиновников-неолибералов до мозга костей?

                В СССР/РФ с приходом Горбачёва и Ельцина во власти победила и господствует неолиберальная чикагская идеология Милтона Фридмана с его манипулятивно-фейковым, научно несостоятельным т.н. якобы "свободным" и "чистым" рынком капиталов (включая взятки), товаров и рабочей силы (продажи должностных мест) с его монетаризмом - т.е. с погоней за прибылями везде, где это только удастся возможным, в денежном выражении.

                Куксин Максим, директор Департамента аудита государственных контрактов МО РФ, - это абсолютно идеологический продукт этой неолиберальной американо-колониальной государственной системы, господствующей в нашей стране.
                Поэтому, российские власти "покуражатся" над М.А. Куксиным, "построжатся" - и в конце концов отпустят его на свободу по какой-нибудь амнистии.

                СПРАВКА Биография
                Куксин Максим Александрович (37 лет).
                Родился 14 сентября 1980г. в городе Тверь.
                Окончил Тверской государственный технический университет, «Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)».
                - С 2003 по 2005гг. проходил военную службу в «46 Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации».
                - В 2005-2014гг. замещал руководящие должности в коммерческих структурах.
                - С 2014 г. по 2016гг. возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.
                - В июле 2017 г. назначен директором Департамента аудита государственных контрактов МО РФ.
                Татьяна
            2. роман66 (роман) Сегодня, 10:24
              другое удивляет - это скольке ж они воруют, если 11 лямов за трудоустройство отваливают запросто? Паша hi
              роман66
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:25
                Рома, он наверное месяца за 3-4 столько получает, это для нас сумма, а там презент за трудоустройство..., да еще по старой дружбе laughing hi
                MPN
          2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:36
            поэтому угрызением совести наверное не сильно мучается))

            Ну-Ну. На человека, который помог посадить взяточника, уже презрительно плюнули, теперь осталось пожалеть арестантика, что так неуклюже подставился.
            Rostislav
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:42
              В этих словах нет иронии...
              И читайте до конца -
              какую цель он преследовал: занять чужое кресло? или проявить принципиальность и гражданскую позицию? будем отталкиваться от хорошего)
              maxim947
        2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:05
          Цитата: MPN
          Вот если бы он его без взятки устроил туда же, то и нормально бы все прокатило...

          Да, Павел. Это "специалисты новой формации". Вот в наши времена - "взяткой" была бутылка хорошего спиртного. И то, с учетом того, что приносивший её сам, пусть глоток, но отпивал из подаренной бутылки. Вот мы благополучно и дослужились до пенсии.
          Теренин
    2. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:22
      "Сослуживец сдал? Вот и делай людям добро..."

      - Взятки вымогать не надо было - и служил бы себе дальше спокойно.
      Безликий
      1. AUL (Александр) Сегодня, 10:38
        Я бы еще плотно поинтересовался этим сослуживцем, который за продвижение по службе в состоянии отвалить 11 лямов.
        AUL
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:37
          Цитата: AUL
          Я бы еще плотно поинтересовался этим сослуживцем, который за продвижение по службе в состоянии отвалить 11 лямов.

          Он сейчас и место получит и деньги сбережет
          Дырокол
    3. SSR (Roman) Сегодня, 10:53
      Цитата: MPN
      Сослуживец сдал? sad Вот и делай людям добро... recourse

      А его интересно кто сюда брал?

      В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.

      Цитата: maxim947
      Кто его знает... и какую цель он преследовал

      Потом читаем новости о том что кто то снова продал секреты за бугор, а у таких, почти круговая порука получается.
      SSR
      1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 11:23
        Цитата: SSR
        Цитата: MPN
        Сослуживец сдал? sad Вот и делай людям добро... recourse

        А его интересно кто сюда брал?

        В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.

        Цитата: maxim947
        Кто его знает... и какую цель он преследовал

        Потом читаем новости о том что кто то снова продал секреты за бугор, а у таких, почти круговая порука получается.

        ПУТИНиада
        KLV2018
    4. Комментарий был удален.
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:51
    Он также сообщил, что первоначально Куксин оценил свою помощь в 15 млн. рублей, но в итоге стороны сошлись на 11 миллионах.
    Это, что за должность он обещал? Зам. миноброны? За 15 млн. можно вообще не работать.
    Теренин
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:53
    за получение взятки в особо крупном размере

    Когда же вы, твари, наворуетесь?
    pvv113
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
      Володя , привет ! hi
      Цитата: pvv113
      Когда же вы, твари, наворуетесь?

      Есть такая наглосаксонская пословица о том , что тот , у кого 20 миллионов богаче того , у кого их "всего" десять . Ну и про аппетит , приходящий во время еды не забываем ...
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:01
        Привет, Паша!
        Мне иногда кажется, что взятка - это как наркотик: легко подсесть на него и трудно освободиться от зависимости
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:05
          Цитата: pvv113
          взятка - это как наркотик

          Это точно . Вот и отправляют "наркоманов" на принудительное лечение в колонии . Излечиваются не все и не все извлекают урок из чужих ошибок ...
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:10
            Трудотерапия - весьма действенное средство от многих пороков wink
            pvv113
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:25
              Паша, Владимир hi а порка добавила бы терапии..
              роман66
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:41
                Цитата: роман66
                Паша, Владимир hi а порка добавила бы терапии..

                Порка шомполами!!!
                Привет, Роман!
                pvv113
    2. Чёрный Сегодня, 09:57
      Куксин обвиняется в получении взятки в размере 11 млн. рублей
      Мелкий щипач, то ли дело полковник Захарченко из МВД wassat
      Чёрный
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:13
        Захарченко имеет более высокую квалификацию, а этот не успел еще
        pvv113
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:57
      Цитата: pvv113
      Когда же вы, твари, наворуетесь?

      Когда к стенке будут прислонять и все "нажитое непосильным трудом" у всех конфисковывать будут,да и то соблазн стырить останется.Приветствую Дружище! drinks hi
      vovanpain
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:12
        Владимир, привет!
        У китайцев этот способ прислонения к стенке неплохо работает
        pvv113
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:38
          Цитата: pvv113
          У китайцев этот способ прислонения к стенке неплохо работает

          Никак это не работает, только повышает размер отката наверх.
          Дырокол
    4. Чёрный Сегодня, 09:57
      Цитата: pvv113
      Когда же вы, твари, наворуетесь?

      Горбатого только могила исправит
      Чёрный
    5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:19
      Никогда - человеческая алчность и жадность безграничны.
      Вадим237
    6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:38
      Цитата: pvv113
      Когда же вы, твари, наворуетесь?

      Набрали коммерсантов в армию... Мало вам было Васильевой и Сердюкова?
      helmi8
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:53
    При наличии навязанного России общечеловеками позорного моратория на смертную казнь, бороться с коррупцией всё равно, как пытаться поймать ртом все падающие снежинки
    Дормидонт
  5. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:04
    . В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.

    И сам кому-то платил? Уже воспринимается как должное.
    AlexVas44
  6. demo (Ван) Сегодня, 10:22
    По данным агентства, с 2005-го по 2014 год Куксин занимал руководящие должности в российских коммерческих структурах. Затем около двух лет возглавлял управление, занимавшееся военно-экономическим анализом госпрограммы вооружения и гособоронзаказа.
    Смущает не то, что этот перец из бизнеса в госорганы пришел.
    Смущает иное.
    Есть государственные программы вооружения и гособоронзаказа.
    Их принимают на основании консенсуса между военными (которым надо все и сразу) и министерством финансов (у которых денег мало).
    Т.е. в конце концов появляется ДОКУМЕНТ.
    В котором учтены желание и волков и овец (кто есть кто - это вам решать).
    А потом, после утверждения этого документа. начинают заниматься военно-экономическим анализом?
    Мне, рядовому человеку, это напоминает бред сивой кобылы в безлунную ночь.
    Зачем принимать документ, который после всего должен быть еще и проанализирован?
    И зачем анализировать то, что анализировалось сотней специалистов?
    И содержать целый Департамент, в котором еще и коррупционеры сидят?
    Вот вопросик?
    demo
    1. Гражданин 90 (Александр) Сегодня, 10:35
      Люди целые КОНЦЕРНЫ организовали для своего трудоустройства, без которых 10ки лет ВПК работал, вклинились посредником (не беря на себя отвественность) и стригут с предприятий отрасли, попутно лоббируя своих - казанские заводы разгоняют, да и в целом все остальные, кто делает изделия, а не комплектующие - в заднице.

      А вы департаменту удивляетесь.
      Гражданин 90
    2. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:41
      Вопрос:
      И зачем анализировать то, что анализировалось сотней специалистов?
      Ответ:
      содержать целый Департамент, в котором еще и коррупционеры сидят
      Imobile
  7. Русфанер (Андрей Пьянков) Сегодня, 10:25
    Цитата: Теренин
    Он также сообщил, что первоначально Куксин оценил свою помощь в 15 млн. рублей, но в итоге стороны сошлись на 11 миллионах.
    Это, что за должность он обещал? Зам. миноброны? За 15 млн. можно вообще не работать.

    Это означает, что заносят гораздо больше и "кандидат" за первый год работы в лёгкую "отобьёт вложенные средства" и ещё пару лет будет "рубить купусту" себе любимому. Больше трёх лет "работать" не дадут - или следствие "сядет на хвост" или у начальства подрастёт более любимый кандидат на "хлебное" место.
    Русфанер
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:43
      Это означает, что заносят гораздо больше и "кандидат" за первый год работы в лёгкую "отобьёт вложенные средства"

      Понятно, но здесь "медали" "рубить капусту" сработала обратная её сторона - арест.
      Теренин
  8. We_Smart (Игорь) Сегодня, 10:26
    А у сослуживца откуда 11 млн.? Заработал?
    We_Smart
  9. Million (Влад) Сегодня, 10:58
    Спал бы с Сердюковым и его бы отпустили)
    Million
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:40
      Цитата: Million
      Спал бы с Сердюковым и его бы отпустили)

      .... и свадьбу сыграли бы...
      Дырокол
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:02
    Расстрелять мерзавца...
    Ratmir_Ryazan
  11. майор147 Сегодня, 11:21
    Уже пачками сажают, а они всё лезут....
    майор147
  12. Apollo (Алех) Сегодня, 11:36
    И тут возникает вопрос. Сколько в МО РФ в процентном отношении подобных продвижений по службе? Негласная статистика утверждает, что в подавляющем большинстве случаев предложения взятки за продвижение по службе, "сделка" проходит успешно.
    Apollo
  13. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:38
    У нас же все воруют. Видимо, оказывая помощь по карьерной лестнице перешел сынку с тяжелыми погонами. Вот и поплатился... В принципе для меня это ничего не меняет, но вот для слуха, что какой-то чиновник загремел за решетку не может не радовать, хоть на этом спасибо.
    Imobile
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:54
    "По данным агентства, с 2005-го по 2014 год Куксин занимал руководящие должности в российских коммерческих структурах. Затем около двух лет возглавлял управление, занимавшееся военно-экономическим анализом госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ."

    Вообще не удивляет сей факт(взятка).
    Возникает вопрос : какого рожна,разные проходимцы,типа бывшие"бизнесмены", участвуют в программе закупок вооружения, со стороны гос-ва?
    Что за "эффективность "такая???
    Что до "продвижения по службе "то ,только глупый человек или законченый идеалист,не видит, что в стране "торгуется" ВСЁ(
    От должности зав. Дет садом, до депутата ГД, или федерального министра
    Сибирский цирюльник
  15. Apollo (Алех) Сегодня, 13:09
    Цитата: Сибирский цирюльник

    Возникает вопрос : какого рожна,разные проходимцы,типа бывшие"бизнесмены", участвуют в программе закупок вооружения, со стороны гос-ва?
    Что за "эффективность "такая???
    Что до "продвижения по службе "то ,только глупый человек или законченый идеалист,не видит, что в стране "торгуется" ВСЁ(
    От должности зав. Дет садом, до депутата ГД, или федерального министра


    Каков поп(президент), таков и приход.
    Apollo
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