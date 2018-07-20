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В Москве арестован чиновник Минобороны по делу о крупной взятке
Директора департамента аудита госконтрактов Минобороны России Максим Куксин арестован на 2 месяца Савеловским районным судом Москвы за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Ридус.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство следственного комитета.
Куксин обвиняется в получении взятки в размере 11 млн. рублей. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
По версии следствия, находясь на должности директора департамента, Максим Куксин решил за денежное вознаграждение оказать содействие сослуживцу в продвижении по карьерной лестнице.
Об этом изданию рассказал информированный источник. Он также сообщил, что первоначально Куксин оценил свою помощь в 15 млн. рублей, но в итоге стороны сошлись на 11 миллионах.
Вину арестованный не признает и от дачи показаний отказывается, добавил собеседник.
По данным агентства, с 2005-го по 2014 год Куксин занимал руководящие должности в российских коммерческих структурах. Затем около двух лет возглавлял управление, занимавшееся военно-экономическим анализом госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство следственного комитета.
Куксин обвиняется в получении взятки в размере 11 млн. рублей. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
По версии следствия, находясь на должности директора департамента, Максим Куксин решил за денежное вознаграждение оказать содействие сослуживцу в продвижении по карьерной лестнице.
Об этом изданию рассказал информированный источник. Он также сообщил, что первоначально Куксин оценил свою помощь в 15 млн. рублей, но в итоге стороны сошлись на 11 миллионах.
Вину арестованный не признает и от дачи показаний отказывается, добавил собеседник.
По данным агентства, с 2005-го по 2014 год Куксин занимал руководящие должности в российских коммерческих структурах. Затем около двух лет возглавлял управление, занимавшееся военно-экономическим анализом госпрограммы вооружения и гособоронзаказа. В июле 2017 года назначен руководителем департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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