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ВКС России и ВВС Сирии утюжат террористов у Голанских высот. Куда прижимаются боевики?
Ливанские средства массовой информации сообщают о том, что российская и сирийская военная авиация приступили к новому этапу нанесения массированных ударов по позициям боевиков в провинции Дараа. Удары наносятся по позициям и скоплениям террористов, отказавшихся прекратить сопротивление и покинуть юг Сирии по предоставляемым командованием САА коридорам. Боевики объявили, что сопротивление продолжат, и стали прижиматься к Голанским высотам, куда перебросил дополнительные силы и средства со своей стороны Израиль.
Информационный портал AMN сообщает о том, что самолёты ВКС РФ с начала суток нанесли не менее двадцати авиаударов на юго-западе провинции Дараа. Удары пришлись по так называемому южному карману, в котором сосредоточены и боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которые некоторое время назад отступили из Ярмука под натиском сирийской правительственной армии.
Ударами уничтожены силы и средства террористов в районе населённых пунктов Тасиль, Адван и Джалин.
Между тем, «на земле» продолжают своё продвижение сирийские правительственные силы, командованию которыми удаётся договариваться с лидерами противостоящих им группировок по поводу отказа от дальнейшего ведения боевых действий. Уже несколько групп боевиков сложили оружие в провинции Кунейтра. Активное сопротивление продолжают боевики, которые аффилированы с «Джебхат ан-Нусрой»* и ИГИЛ*.
Официальный Дамаск публикует через СМИ информацию о том, что под контроль САА к данному моменту перешло уже более 90% территории провинции Дараа.
Продолжаются боевые действия и в провинции Хама. Сирийская армия нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в районе селений Аль-Латамина и Кафр Зета. По последним данным, боевики потеряли более 50 человек убитыми.
Информационный портал AMN сообщает о том, что самолёты ВКС РФ с начала суток нанесли не менее двадцати авиаударов на юго-западе провинции Дараа. Удары пришлись по так называемому южному карману, в котором сосредоточены и боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которые некоторое время назад отступили из Ярмука под натиском сирийской правительственной армии.
Ударами уничтожены силы и средства террористов в районе населённых пунктов Тасиль, Адван и Джалин.
Между тем, «на земле» продолжают своё продвижение сирийские правительственные силы, командованию которыми удаётся договариваться с лидерами противостоящих им группировок по поводу отказа от дальнейшего ведения боевых действий. Уже несколько групп боевиков сложили оружие в провинции Кунейтра. Активное сопротивление продолжают боевики, которые аффилированы с «Джебхат ан-Нусрой»* и ИГИЛ*.
Официальный Дамаск публикует через СМИ информацию о том, что под контроль САА к данному моменту перешло уже более 90% территории провинции Дараа.
Продолжаются боевые действия и в провинции Хама. Сирийская армия нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в районе селений Аль-Латамина и Кафр Зета. По последним данным, боевики потеряли более 50 человек убитыми.
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