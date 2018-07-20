13:21 20 июля
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ВКС России и ВВС Сирии утюжат террористов у Голанских высот. Куда прижимаются боевики?

Ливанские средства массовой информации сообщают о том, что российская и сирийская военная авиация приступили к новому этапу нанесения массированных ударов по позициям боевиков в провинции Дараа. Удары наносятся по позициям и скоплениям террористов, отказавшихся прекратить сопротивление и покинуть юг Сирии по предоставляемым командованием САА коридорам. Боевики объявили, что сопротивление продолжат, и стали прижиматься к Голанским высотам, куда перебросил дополнительные силы и средства со своей стороны Израиль.

Информационный портал AMN сообщает о том, что самолёты ВКС РФ с начала суток нанесли не менее двадцати авиаударов на юго-западе провинции Дараа. Удары пришлись по так называемому южному карману, в котором сосредоточены и боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которые некоторое время назад отступили из Ярмука под натиском сирийской правительственной армии.

Ударами уничтожены силы и средства террористов в районе населённых пунктов Тасиль, Адван и Джалин.


ВКС России и ВВС Сирии утюжат террористов у Голанских высот. Куда прижимаются боевики?


Между тем, «на земле» продолжают своё продвижение сирийские правительственные силы, командованию которыми удаётся договариваться с лидерами противостоящих им группировок по поводу отказа от дальнейшего ведения боевых действий. Уже несколько групп боевиков сложили оружие в провинции Кунейтра. Активное сопротивление продолжают боевики, которые аффилированы с «Джебхат ан-Нусрой»* и ИГИЛ*.

Официальный Дамаск публикует через СМИ информацию о том, что под контроль САА к данному моменту перешло уже более 90% территории провинции Дараа.

Продолжаются боевые действия и в провинции Хама. Сирийская армия нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в районе селений Аль-Латамина и Кафр Зета. По последним данным, боевики потеряли более 50 человек убитыми.


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Комментарии 15

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:19
    Тянет их на родину
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:26
      Родина у них несколько не там,а за океаном.А жмутся поближе к Израилю в надежде что ВКС и СА не решаться ударить поблизости от израильтян.
      Цитата: Дормидонт
      Тянет их на родину
      210окв
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:01
        в надежде что ВКС и СА не решаться ударить поблизости от израильтян.

        Зря, не даром же Израиль засылал в Москву чиновника. После этого же начались бомбежки. Видимо договорились, что ВКС будет бить в приграничных территориях, а Израиль быть в курсе и молчать даже если что-то перелетит.
        Wedmak
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:19
          Цитата: Wedmak

          не даром же Израиль засылал в Москву чиновника. После этого же начались бомбежки

          После этого начались бомбёжки САА израильскими ракетами под надуманными предлогами, сбивание БПЛА над территорией Сирии
          Так что террористы знают, кто их спасти может.
          Shurik70
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:27
      Цитата: Дормидонт
      Тянет их на родину

      В Сектор Газа?
      Александр романов
    3. Маз Сегодня, 12:22
      В Израиль чтоли? туда жмутся? Но они ж арабы? И арабский в Израиле отменили, в свете демократии.... :)
      Маз
  2. MPN (Павел) Сегодня, 10:19
    перешло уже более 90% территории провинции Дараа.
    Цели все плотнее и целиться легче... winked
    MPN
  3. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 10:20
    Понятно, почему они к Голанским высотам прижимаются. Но в бомбёжках принимают участие и наши. А это очень чёткий сигнал желающим поддержать антиасадовские силы.
    Сергей Медведев
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:48
    Куда прижимаются боевики?
    В этом районе только к родным по сути (против Ирана) евреям, которые и пригреют, и полечат, и возможно кое кого спасут. Террорист террористу всегда поможет.
    rotmistr60
  5. Apollo (Алех) Сегодня, 11:17
    Боевики уйдут домой, в Израиль. Им не впервой.
    А что Россия? Как что, опять в дураках.
    Apollo
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 11:59
      Кто в дураках покажет время,не бегите раньше паровоза ,любезный а то задавит и национальность не спросит...
      anjey
  6. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 11:20
    Паук доедает скорпиона. Приятного аппетита. Так считают в Израиле. Начнет прыгать на ботинок, придавят.
    Zina389
  7. Маз Сегодня, 12:24
    Цитата: Zina389
    Паук доедает скорпиона. Приятного аппетита. Так считают в Израиле. Начнет прыгать на ботинок, придавят.

    В Израиле паника в СМИ, русские хотят отобрать наши голаны
    Маз
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:56
      Цитата: Маз
      Цитата: Zina389
      Паук доедает скорпиона. Приятного аппетита. Так считают в Израиле. Начнет прыгать на ботинок, придавят.

      В Израиле паника в СМИ, русские хотят отобрать наши голаны

      В русскоязычных ?
      Арон Заави
    2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:07
      Цитата: Маз
      В Израиле паника в СМИ, русские хотят отобрать наши голаны

      Опять врешь?
      http://www.newsru.co.il/israel/20jul2018/undof301
      .html
      Российская делегация прибыла в Израиль на переговоры по возвращению UNDOF
      Высокопоставленная российская делегация прибыла в Израиль для переговоров по возвращению в демилитаризованную зону на израильско-сирийской границе Сил ООН по наблюдению за разоружением (UNDOF), сообщает газета "Маарив".

      Наблюдатели UNDOF были введены в зону разъединения между Сирией и Израилем в 1974 году, однако в 2014 году, после серии похищений военнослужащих организации террористами в ходе гражданской войны в Сирии, ее деятельность была парализована, а персонал эвакуирован в Израиль.

      Члены делегации проводят переговоры и консультации с военным и политическим руководством в Израиле.

      Напомним, что в марте текущего года Израиль обратился в ООН с просьбой вернуть в буферную зону на границе с Сирией военнослужащих из миротворческого контингента UNDOF, покинувших свои позиции на Голанах из-за ведущихся там боев между войсками Башара Асада и повстанцами.

      Свою просьбу Израиль обосновал беспокойством по поводу того, что силы Башара Асада займут демилитаризованную буферную зону, которая должна находиться под управлением ООН.

      Представители ООН ответили Израилю, что миротворцы вернутся в Сирию, как-только нормализуется ситуация в области безопасности.
      профессор
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