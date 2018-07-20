13:23 20 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Кто слил за рубеж секретные данные по гиперзвуковым технологиям. Выясняет ФСБ

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности начали обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИМаш и в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что причиной начала обысков является получение некоторыми сотрудниками упомянутых научно-производственных структур данных, которые находятся под грифом «Совершенно секретно».

Кто слил за рубеж секретные данные по гиперзвуковым технологиям. Выясняет ФСБ


В частности, речь идёт о получении данных, касающихся российских разработок по гиперзвуковым вооружениям.


Выемка документации сотрудниками спецслужб осуществляется в рамках возбуждённого по ст.275 УК РФ уголовного дела. Речь идёт о статье «Госизмена».

Из заявления главы пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко:
Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам.


В рамках возбужденного уголовного дела проверяется информация об утечке секретных данных. В частности, озвучена информация о том, что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.

Фамилии фигурантов уголовного дела источники «Коммерсанта» пока не называют.

При этом источники издания отмечают, что дело обещает быть громким, и по результатам следствия «полетят многие головы».

Для справки: гиперзвуковыми проектами в РФ занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая осуществляет активное взаимодействие с ЦНИИМаш, являющейся головной научно-исследовательской структурой Роскосмоса.

Использованы фотографии: Минобороны
53

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 79

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:29
    Опять "Коммерсант"...Первый знает все.Уж не они ли причастны?Что сказать,бабло побеждает ответственность за судьбу Родины..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:34
      Цитата: 210окв
      Опять "Коммерсант"...Первый знает все.Уж не они ли причастны?Что сказать,бабло побеждает ответственность за судьбу Родины..

      Так раньше узнавали о оружии когда его уже с вооружения снимали, а сейчас когда оно еще и не поступило... Все СМИ агенты, а уж про отдельные и базару нет...
      MPN
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:42
        Цитата: MPN
        а сейчас когда оно еще и не поступило... Все СМИ агенты, а уж про отдельные и базару нет..

        Павел, ну так и у нас на сайте некоторые рьяно требуют публикацию ссылок и ТТХ... wink laughing
        helmi8
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:45
          Цитата: helmi8
          Павел, ну так и у нас на сайте некоторые рьяно требуют публикацию ссылок и ТТХ...

          И этих туда же!!!... laughing drinks hi
          MPN
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:38
            "А был ли мальчик" похоже на игру , такие вещи в не выбрасываются в прессу до конца следствия.
            Идущий
            1. SOF (Александр) Сегодня, 12:01
              Цитата: Идущий
              "А был ли мальчик" похоже на игру , такие вещи в не выбрасываются в прессу до конца следствия

              ...мальчик не был, а прямо-таки есть - об этом Россия24 уже во всю трубит...
              ..."ящик" тоже иногда полезен бывает...
              SOF
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:16

                Могла быть и намеренная утечка ...

                bulvas
          2. Комментарий был удален.
      2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:43
        В стране, в Конституции которой, официально закреплено-"отсутствие государственной идеологии", рулит только одно-БАБЛО!
        Улиточник N9
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:57
          Вот Вы "пукнули в лужу". Звук громкий и бестолковый.
          В вашей матрасии идеология так же не закреплена конституционно, а бабло там рулит поболее.
          Хагалаз
          1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 11:11
            Этого перса нужно не "Улиточником" называть, а скунсом...
            shvn
            1. Татьяна Сегодня, 11:49
              Цитата: Улиточник N9
              В стране, в Конституции которой, официально закреплено-"отсутствие государственной идеологии", рулит только одно-БАБЛО!

              Закрепление в Конституции РФ "отсутствие государственной идеологии" вовсе не означает, что государственной идеологии в стране нет вообще.

              В РФ господствует неолиберальная чикагская манипулятивная идеология Милтона Фридмана о якобы существовании в мире т.н. абсолютно "свободного" и "чистого"" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом - т.е. погоней за прибылями - при сворачивании до минимизации контроля со стороны национального государства и полном его геополитическом исчезновении. При этом мерой ценности человека оказывается не столько его профессиональные и личностные качества, сколько является размер его богатства и доходов. Деньги при этом для власть имущих "не пахнут".
              ИТОГО. Демократия фридмановскими неолибералами понимается не как власть народа, а как власть господствующего класса. А остальное население, согласно неолиберальной идеологии, должно политически находиться за пределами вообще каких бы то ни было своих прав.

              Политика - это выражение экономических интересов отдельного человека, группы людей, социумов, профессиональных и религиозных корпораций, а также народов и наций.
              Татьяна
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:18
                Цитата: Татьяна
                В РФ господствует неолиберальная чикагская манипулятивная идеология Милтона Фридмана о якобы существовании в мире т.н. абсолютно "свободного" и "чистого"" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом - т.е. погоней за прибылями - при сворачивании до минимизации контроля со


                Татьяна, hi
                Ваша образованность иногда пугает ...

                В России, как только появляется государственная идеология, повторяется один и тот же сценарий:
                - доносы
                - посадки
                - расстрелы
                - класс партчиновников
                - рывок
                - застой
                - упадок
                - новая революция
                - отмена всех идеологий
                - ........

                ну ее, гос идеологию

                Будет жить в стране хорошо БОЛЬШИНСТВУ, будет возможность стремиться, добиваться и самореализовываться, будет и правильное отношение к Родине

                Но для этого люди должны понять главное - строить жизнь самим, не ждать помощи от государства

                Такая идеология и нужна

                bulvas
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:22
            Между прочим он прав.Отсутствие идеологии-беда для нашего государства.
            Цитата: Хагалаз
            Вот Вы "пукнули в лужу". Звук громкий и бестолковый.
            В вашей матрасии идеология так же не закреплена конституционно, а бабло там рулит поболее.
            210окв
            1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:08
              Вопрос ГОСУДАРСТВЕННОЙ идеологии не однозначен, тут могут быть разные взгляды и мнения. Лично я не взялся бы ни спорить, ни однозначно соглашаться с Вами. И замечание моё Улиточнику не по сути, а по форме его высказывания. Ибо, во-первых, отдаёт тухлецой, а во-вторых, (даже если имеет выраженный Вами смысл) не отражает реальной действительности. Вот Вы возьмётесь заявить, что у нас рулит ТОЛЬКО бабло? У всех и у Вас конкретно. А в Союзе, когда была гос.идеология, что не было предателей на почве бабла?
              Хагалаз
          3. Комментарий был удален.
      3. yehat (Сергей) Сегодня, 10:55
        дело не в оружии, а в конкретных параметрах, которые чтобы подобрать, нужно потратить деньги.
        вот это сливают. Или думаете, американцы не знают, что такое ракета?
        yehat
        1. Например Сегодня, 11:17
          Цитата: yehat
          Или думаете, американцы не знают, что такое ракета?

          Знают. И бабла у них вагои и малая тележка. Только двигатели для ракет у русских покупают.
          Может откроете тайну? Почему?
          Та же херня у них и с гиперзвуком. Отстали ваши любимые матрасы.
          А вот некоторые падлы продают наши секреты. На кол их.
          Например
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 11:28
            можно узнать, на основании чего вы решили, что я люблю американцев?
            yehat
            1. Например Сегодня, 11:56
              Вопросы странные задаёте.
              Цитата: yehat
              Или думаете, американцы не знают, что такое ракета?

              Деньги не решают ни чего. Люди решают всё. Некоторые просерают многомиллионные состояния, а некоторые эти состояния зарабатывают с нуля.
              Главное голова, а деньги есть и в Америке и на Руси. hi
              Например
              1. yehat (Сергей) Сегодня, 11:59
                и где тут пристрастие? я просто напоминаю, чтобы не впадали в маразм, оценивая возможности США.
                yehat
          2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 11:32
            Может пора уже немного ознакомиться с историей РД-180. https://newsland.com/user/4297805012/content/poch
            emu-rossiiskii-dvigatel-rd-180-v-prirode-ne-sushc
            hestvuet/5640663 wink
            Улиточник N9
          3. Симаргл (Андрей) Сегодня, 11:56
            Цитата: Например
            Только двигатели для ракет у русских покупают.
            Может откроете тайну? Почему?
            Дайте подумать... Дельта-4 в полтора раза дешевле Атласа-5. Первая - полностью американская и мощнее Протона.
            Теперь вопрос: почему закупают двигатели для более дешёвой ракеты, хотя есть полностью своя?
            Симаргл
    2. SSR (Roman) Сегодня, 10:44
      Цитата: 210окв
      Что сказать,бабло побеждает ответственность за судьбу Родины..

      Ведь каким гнилым существом надо быть?
      Одно дело если человек просто за человечество боиться а тут чисто мошну набить и пофигу что это может племянникам и братишкам прилететь, всех то не вывезешь.
      Конфискация всего и в шаражку.
      Для таких упырей, надо возродить шаражки, пусть там за предательство отрабатывают.
      Правительство может быть каким угодно, Родина одна.
      ПС.
      Предательство, самый страшный грех.
      SSR
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 11:12
        Так прав был некто, который создавал шаражки и поднимал ОПК?
        shvn
        1. SSR (Roman) Сегодня, 11:19
          Цитата: shvn
          Так прав был некто, который создавал шаражки и поднимал ОПК?

          Взять Перельмана, он занимается наукой а живёт под маминым крылышком.
          Взять обездвиженного человека, светлая память ему.
          Стивен Хокинг
          Английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета

          Он всё положил на алтарь науки.

          А вот те кто не может определиться за науку они или за фантики, шаражка самое оно, вот тебе всё для науки и не отвлекайся на фантики бытия.
          Чистая наука! Глядишь и впишет себя в науку как Королёв или Туполев а не вляпается как Иуда.
          (Хотя есть версия что Иуде была уготована именно такая судьба, без его предательства, не было бы Жертвы) это я отвлёкся.
          SSR
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:25
            Шаражка для таких не оно...Оно для них зелёнка на лоб...
            Цитата: SSR
            Цитата: shvn
            Так прав был некто, который создавал шаражки и поднимал ОПК?

            Взять Перельмана, он занимается наукой а живёт под маминым крылышком.
            Взять обездвиженного человека, светлая память ему.
            Стивен Хокинг
            Английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета

            Он всё положил на алтарь науки.

            А вот те кто не может определиться за науку они или за фантики, шаражка самое оно, вот тебе всё для науки и не отвлекайся на фантики бытия.
            Чистая наука! Глядишь и впишет себя в науку как Королёв или Туполев а не вляпается как Иуда.
            (Хотя есть версия что Иуде была уготована именно такая судьба, без его предательства, не было бы Жертвы) это я отвлёкся.
            210окв
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:23
          Да,Лаврентия Павловича явно не хватает...
          Цитата: shvn
          Так прав был некто, который создавал шаражки и поднимал ОПК?
          210окв
    3. мрАРК Сегодня, 11:03
      Цитата: 210окв
      бабло побеждает ответственность за судьбу Родины..

      А у нас Сталина ругают за шарашки.
      мрАРК
    4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 11:18
      передел денежных потоков. Рого под себя тянет.
      а прикрытие стандартное.
      KLV2018
    5. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:18
      Цитата: 210окв
      Опять "Коммерсант"...Первый знает все

      значит журналисты работают, а не перепечатывают с других изданий
      Тикси-3
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:28
        Согласен..Только они вроде как позиционируют себя изданием экономическим для бизнеса.Хотя бульвар он такой.
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: 210окв
        Опять "Коммерсант"...Первый знает все

        значит журналисты работают, а не перепечатывают с других изданий
        210окв
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:36
          Цитата: 210окв
          позиционируют себя изданием экономическим для бизнеса

          ну так живут за счет рекламы и рейтинга, по этому пишут обо всем!
          Тикси-3
    6. Маз Сегодня, 12:19
      Просто охрана смотрела мондеаль, Джеймс Бонд проник, вытащил и удрал пока был перерыв в разведывательных операциях laughing
      Маз
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:33
    что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.
    Уже было такое,точных фамилий не помню,но точно помню,что они были примерно такими-Гендлер и Бронфман .
    А кто то на саите ,а точнее Ванёк написал в коменте-Ох уж эти продажные русские laughing laughing
    Александр романов
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 10:38
      Опять эти немцы набедокурили...
      Shahno
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:39
        Цитата: Shahno
        Опять эти немцы набедокурили..

        В Израиле прошел референдум о присоединении к Германии?
        Александр романов
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:44
          Фамилия Пайсон уже стала космополитной.. what
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Shahno
          Опять эти немцы набедокурили..

          В Израиле прошел референдум о присоединении к Германии?
          210окв
        2. Shahno (Павел) Сегодня, 10:52
          В Израиле кое что другое приняли вчера. Чувствую, будет опять "срач".
          Shahno
          1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 11:14
            А почему"опять"? Он, вроде, и не прекращался
            shvn
          2. мерцание (Николай) Сегодня, 11:48
            В Израиле кое что другое приняли вчера. Чувствую, будет опять "срач".
            Эта тема:
            Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит,
            А что, иврит все знают?
            З.Ы. Вот кажется, что у этого "дома" вроде как границ нет.
            мерцание
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 11:52
              Я такие новости не освещаю. Будем ждать статью на ВО.
              Shahno
        3. Маз Сегодня, 12:19
          Пока от арабского языка отделились и только
          Маз
      2. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:09
        Таки фамилии Бронфман и Гендлер немецкие фамилии?
        mikh-korsakov
  3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:41
    Работнички предприятий скопировались и выдали - теперь обеспечены до гробовой доски.
    Вадим237
    1. Petrix (Алексей) Сегодня, 12:52
      Цитата: Вадим237
      Работнички предприятий скопировались и выдали - теперь обеспечены до гробовой доски.

      Скорее с ними не договорились. Поэтому спецслужбы вытрясут с них всю документацию (Выемка документации сотрудниками спецслужб осуществляется в рамках возбуждённого по ст.275 УК РФ уголовного дела) и передадут лично спецслужбам за бугор.
      Petrix
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:43
    были намерено переданы представителям иностранных спецслужб
    Если "сливали" информацию, а это уже шпионаж, то просто обязаны получить по всей строгости пролетарского закона. Расслабились за 90-е и это уже точно не вызывает сомнения.
    rotmistr60
    1. andj61 (Андрей) Сегодня, 10:49
      Цитата: rotmistr60
      были намерено переданы представителям иностранных спецслужб
      Если "сливали" информацию, а это уже шпионаж, то просто обязаны получить по всей строгости пролетарского закона. Расслабились за 90-е и это уже точно не вызывает сомнения.

      Вполне возможно, что всё это игра спецслужб. Слили левую информацию, согласно которой будет программа противодействия запущена. а у наших ракет на самом деле характеристики совсем иные! feel
      Заморочить голову противнику, обеспечив безопасность страны - задача спецслужб! wink hi
      andj61
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:55
        Слили левую информацию,
        А вы не подумали зачем тогда напрягать по пятой усиленной? Спецлужбы если вбросили информацию через кого-то, то не будут потом мешать с грязью своего помощника.
        rotmistr60
        1. SOF (Александр) Сегодня, 12:06
          Цитата: rotmistr60
          то не будут потом мешать с грязью своего помощника

          ...кто знает...кто знает....
          ...иногда для придания дезе "правдивости" - это просто обязательное условие...
          SOF
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 11:36
        да что там морочить?
        гиперзвук ставит крест на всех программах, где поражение противоракетами происходит прямым попаданием - слишком вероятность попадания снижается.
        поэтому, будут разрабатывать системы, поражающие объем.
        где тут можно запутаться?
        yehat
  5. сталевар Сегодня, 10:44
    За измену надо смертную казнь. Найти и уничтожить. Не успели порадоваться за оружие.
    сталевар
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 10:45
    Цитата: Александр романов
    Уже было такое,точных фамилий не помню,но точно помню,что они были примерно такими-Гендлер и Бронфман .

    ----------------------------
    Мдаа, нет уже Исааков Зальцманов и Жозефов Котиных, Юлиуса и Этель Розенберг, да и других выдающихся евреев. Кругом проклятые продажные общечеловеки, который таки накликают нового Гитлера и новые Освенцимы.
    Altona
  7. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:49
    Простите, но к "Коммерсанту" у меня личное крайне негативное отношение. там регулярно публикуется просто откровенный придуманный бред со ссылками "на неназванные источники". Из резонансного: чего только стоит их статья под новый год о наших уничтоженных самолетах в Хмеймине и десятках погибших там. Потом выяснилось, что и не уничтожены, и не десятки, и статью подправили... Это скольким гражданам надо было так под новый год настроение испортить?! Что там по юриспруденции пишут- вообще молчу. Им тут как-то один высокопоставленный товарищ отвесил очень емкую и правильную фразу: "Какие у "Коммерсанта" могут быть неназванные источники в СК? - разве что подследственные."
    Безликий
  8. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:03
    Это последствия бардака, который тянется со времен СССР в госкомпаниях, где даже уборщицы имели полный доступ ко всему. А так же экономия на IT, Зачем предоставлять доступ сотрудников ко всей информации???
    Imobile
  9. Слон Сегодня, 11:08
    Ситуация для нас очень плохая. Теперь надо бы и ответственных фсбэшников в расход пустить. Они должны были не спать и работать на упреждение, выявлять пятую колонну, а не бить по хвостам...
    Слон
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 11:41
      работа контры никогда не оценивается исходя из 100% успеха.
      yehat
  10. урман (александр) Сегодня, 11:08
    Слил секреты однозначно глава пенсионного фонда.
    Фонд разворовал, денег на очередную яхту не хватает lol
    урман
  11. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 11:12
    За измену нужно вводить смертную казнь И не нужно нам играть в западные игры в Европейский "независимый суд", запрет на смертную казнь и т.д. У нас совершенно иной менталитет. Что мы выиграли от того, что состоим во многих европейских структурах? Одну головную боль и баснословные выплаты на содержание еврочиновников специально играющих против России. США за баснословные суммы подкупа пасутся у нас.
    Anchonsha
  12. Apollo (Алех) Сегодня, 11:13
    Ну вот и тут ушами прохлопали. Кадровая политика президентства Путина дает "блестящие" результаты. А утвержденное им правительстве коллаборационистов это вообще "высший класс" для ядерной державы.
    Apollo
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:05
      Кадровая политика президента нам ещё аукница,на кастинге про чего-то надежд много слишком было желающих сразу присосаться к главной кормушке, Орешкин не оттуда?
      prapor55
  13. DPN (ДПН) Сегодня, 11:14
    В СССР все были равны ,а в кап РОССИИ равны те у кого миллионы ,вот люди и хотят быть равными или пожить по человечески а секреты в этом похоже очень большая помощь .
    DPN
  14. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:16
    Вроде мы думали что у нас преимущество теперь будет, ан нет.
    Чича сквад
  15. lopvlad (rr) Сегодня, 11:16
    В частности, озвучена информация о том, что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.


    наверняка Трамп показал эти данные Володе Путину на встрече в Хельсинки.А то думаю чего это кучу инфы вывалили в отрытый эфир про серийное производство и более всего про ракету "Кинжал". Видать про неё всё уже предатели Западу слили а чего ждать в стране неолиберальной идеологии где главное не жизнь человека а сэкономленные на нём деньги.

    Представляю что творится в спецслужбах если к американцам попали все данные по новым разработкам.
    lopvlad
  16. Пилюлькин Сегодня, 11:16
    Не думаю, что кто-то из инженеров слил. Чаще бывает, что документы попали какому нибудь проныре управленцу, привыкшему там сям слямзить что-нибудь. В общем разгильдяйство!
    Пилюлькин
  17. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:25
    Е-мое, ЦНИИмаш, ТРВ - это же родной Королев! Вот же ж! Дай Бог ФСБ оперативно разобраться и пресечь.
    ButchCassidy
  18. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:44
    Если так и есть, то очень печально у нас с сохранение гос.тайны, продается и покупается буквально все, а предать Родину, лишь цена вопроса. Сволочи.
    Alexey-74
    1. lopvlad (rr) Сегодня, 11:51
      Цитата: Alexey-74
      Если так и есть, то очень печально у нас с сохранение гос.тайны


      какое сохранение гостайны может быть если верные слуги сидевших в Кремле в 90-е сотрудников ЦРУ до сих пор сидят в кабинетах власти ?
      Да из них каждый потенциальный и мотивированный предатель,которому суверенитет России не к чему.
      lopvlad
  19. Vard Сегодня, 11:48
    ООО "Социнтех-Комлог" первое место работы директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона... Сразу стало всё ясно...
    Vard
  20. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:48
    Вообще-то статья о государственной измене - очень тихая статья. Нельзя по ней работать с таким шумом под пристальным наблюдением прессы и громким освещением всех следственных действий, которые уже были и которые скоро произведут. Это уже не выявление предателей Родины, а какое-то шоу, балаган...
    Единственная причина, по которой шумиха может быть оправдана, - это опасение, что высокостоящие замазанные чиновники замнут дело и спустят на тормозах.
    Николай Фёдоров
  21. Malkavianin (Денис) Сегодня, 11:49
    Ну, теперь для этих людей главное сбежать, так как пояльник они себе заслуженно обеспечили.
    Malkavianin
  22. To be or not to be Сегодня, 12:05
    Цитата: Улиточник N9
    В стране, в Конституции которой, официально закреплено-"отсутствие государственной идеологии", рулит только одно-БАБЛО!

    Для Вас персонально...
    Во-первых,""Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я» — российская либерально-консервативная политическая партия, крупнейшая политическая партия Российской Федерации, «партия власти»."""
    ..Идеология ? Вот Вам и идеология-либерально-консервативная .да еще правоцентристская..
    ""Ленин и партия близнецы братья"..
    Это к чему? .Ответ:" 27 июня 2016 г. - Путин: создание "Единой России" было необходимо для консолидации ... "Действительно, я сам инициировал и создавал эту партию," Правда .потом на власть в партии посадил Медведева Д А."Сайт Председателя Правительства—
    Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
    http://da-medvedev.ru""
    Во -вторых .в Конституции РФ НЕТ "в Конституции которой, официально закреплено-"отсутствие государственной идеологии." Это игры разума ..
    В КРФ написано " "Конституция РФ Глава 1 Статья 13
    1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

    2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной."
    Улавливает разницу?
    Такая формулировка в Конституции РФ наверное .есть не что иное прикрытие правящей верхушки .с ..либерально -консервативной идеологией...
    Отсюда и частная собственность на основные средства производства .вывоз свободный капиталов по всему миру .. неравномерное распределение .прибыли . и выходящие отсюда ...таракашки.... в виде повышения пенсионного возраста . НДС . .грибы и ягоды ..И полный бесперел в СМИ...
    Вот и все . ничего мудреного.. laughing
    To be or not to be
  23. SOF (Александр) Сегодня, 12:10
    Речь идёт о статье «Госизмена»

    ...никак в толк не возьму, почему сие деяние так глупо называется..."Государственная измена" - чушь собачья....
    ...разве это не "Измена Родине"?
    SOF
  24. Gun70 (Гани Сейткулов) Сегодня, 12:24
    https://topwar.ru/111217-chto-delaet-anglichanin-
    v-sverhsekretnom-voennom-institute.html#comment-i
    d-6734378
    После этой статьи на "ВО" от 18 марта 2017 г., удивляюсь только тому что такая фигня раскрыта только теперь. Больше года прошло.
    Gun70
  25. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:24
    Ого! Вот это поворот! Я многих там знаю. И тех, что реально занимались. Не было там особого режима секретности. Не помню такого. Помню, были даже конференции "на тему", с иностранцами... Никаких шпионов не надо, сами докладывали laughing
    Горный стрелок
  26. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:38
    Цитата: Улиточник N9
    В стране, в Конституции которой, официально закреплено-"отсутствие государственной идеологии", рулит только одно-БАБЛО!

    Поэтому СССР купила в сша технологию о Атомной Бомбе .Китайские товарищи покупают в америке всё и всех ..
    30 вис
  27. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:42
    Я и раньше писал что надо запретить наёмным менеджерам устроивать своих родственников и знакомых в отрасль! Так называемая элитная кость без математического образования,изучавшая историю голливуда и занимающаяся верховой ездой на лошадках всегда были склонны к предательству!
    Ну и нашей контрразведке респект! good Засадите этих предателей надолго! А лучше их расстрелять!
    Самара_63
  28. iouris (iouris) Сегодня, 13:00
    Что это за государство "Зарубеж"?
    iouris
    1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:15
      Скорей всего США и Великобритании...у них бабло только бешенное на разведку идёт...
      Самара_63
  29. артефакт (Андрей) Сегодня, 13:21
    найти и расстрелять.
    артефакт
  30. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 13:22
    А какое, собсна, предательство. Неравнодушные, совестливые люди поделились с представителями прогрессивного и цивилизованного человечества информацией. На благо всего человечества, кстати. Все по Сложеницыну. Таких "предателей" в правительстве и Думе через одного. А шум из-за того, что или взяли не по чину много, или не поделились, или кому-то правильному сделку поломали. И посадят шестерок, за которых заступиться некому. Или отпустят быстро по амнистии. Питерские своих не сдают.
    g_ae
Картина дня