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Новые подробности о танке Merkava Mk 4 Barak
В сети появился ряд новых подробностей о разрабатываемом в Израиле танке Merkava Mk 4 Barak, принятие которого на вооружение ожидается в 2021 году, сообщает блог Олега Грановского.
Устанавливаемый на танк компьютер задач будет включать элементы искусственного интеллекта. Он принимает информацию как от датчиков машины, так и от внешней оперативной сети. Данные анализируются и предоставляются командиру в порядке актуальности (приоритет – за обнаруженными целями).
Для учебных целей имеется встроенная система виртуальной реальности (VR), которая позволяет превратить каждый танк в тренажер: на дисплеях создается изображение практически любой местности. Таким образом, находясь на полигоне, экипаж сможет отрабатывать свои действия, например, в условиях городской застройки.
Машина также получит усовершенствованные прицелы, каски, оборудованные системой IronVision, новые сенсорные экраны.
Бронезащита танка будет усилена модернизированным КАЗ «Меиль Руах» с увеличенной степенью модернизации.
Механик получит систему предупреждения о препятствиях.
Автор подчеркивает, что указанное выше оборудование должно «отбить» у командира танка желание вести бой с открытым люком, высунувшись из него наружу. По его словам, совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии. Такой способ хоть и давал командиру максимальный контроль над ситуацией, однако зачастую вел к неоправданным потерям, причиной которых были осколки и огонь из стрелкового оружия.
Устанавливаемый на танк компьютер задач будет включать элементы искусственного интеллекта. Он принимает информацию как от датчиков машины, так и от внешней оперативной сети. Данные анализируются и предоставляются командиру в порядке актуальности (приоритет – за обнаруженными целями).
Для учебных целей имеется встроенная система виртуальной реальности (VR), которая позволяет превратить каждый танк в тренажер: на дисплеях создается изображение практически любой местности. Таким образом, находясь на полигоне, экипаж сможет отрабатывать свои действия, например, в условиях городской застройки.
Машина также получит усовершенствованные прицелы, каски, оборудованные системой IronVision, новые сенсорные экраны.
Бронезащита танка будет усилена модернизированным КАЗ «Меиль Руах» с увеличенной степенью модернизации.
Механик получит систему предупреждения о препятствиях.
Автор подчеркивает, что указанное выше оборудование должно «отбить» у командира танка желание вести бой с открытым люком, высунувшись из него наружу. По его словам, совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии. Такой способ хоть и давал командиру максимальный контроль над ситуацией, однако зачастую вел к неоправданным потерям, причиной которых были осколки и огонь из стрелкового оружия.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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