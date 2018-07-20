13:21 20 июля
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Новые подробности о танке Merkava Mk 4 Barak

В сети появился ряд новых подробностей о разрабатываемом в Израиле танке Merkava Mk 4 Barak, принятие которого на вооружение ожидается в 2021 году, сообщает блог Олега Грановского.

Новые подробности о танке Merkava Mk 4 Barak


Устанавливаемый на танк компьютер задач будет включать элементы искусственного интеллекта. Он принимает информацию как от датчиков машины, так и от внешней оперативной сети. Данные анализируются и предоставляются командиру в порядке актуальности (приоритет – за обнаруженными целями).


Для учебных целей имеется встроенная система виртуальной реальности (VR), которая позволяет превратить каждый танк в тренажер: на дисплеях создается изображение практически любой местности. Таким образом, находясь на полигоне, экипаж сможет отрабатывать свои действия, например, в условиях городской застройки.

Машина также получит усовершенствованные прицелы, каски, оборудованные системой IronVision, новые сенсорные экраны.

Бронезащита танка будет усилена модернизированным КАЗ «Меиль Руах» с увеличенной степенью модернизации.

Механик получит систему предупреждения о препятствиях.

Автор подчеркивает, что указанное выше оборудование должно «отбить» у командира танка желание вести бой с открытым люком, высунувшись из него наружу. По его словам, совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии. Такой способ хоть и давал командиру максимальный контроль над ситуацией, однако зачастую вел к неоправданным потерям, причиной которых были осколки и огонь из стрелкового оружия.


Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 47

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:33
    Интересная машина.Однако название подкачало...Барак однако.. laughing
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:40
      Ну теперь израильтян в WOT не победишь ни как, с такими то игрушками...
      MPN
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 10:45
        Евреям даже не надо разрабатывать новый танк.При должной модернизации морковка ещё лет 40 будет основным танком Израиля.Позже поставят автомат заряжания,отдельно для танка свой беспилотник разработают и вуаля будет МК 5 например
        Magic Archer
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:51
          Цитата: Magic Archer
          Евреям даже не надо разрабатывать новый танк.При должной модернизации морковка ещё лет 40 будет основным танком Израиля.Позже поставят автомат заряжания,отдельно для танка свой беспилотник разработают и вуаля будет МК 5 например

          Новый танк они уже в перспективе разрабатывают, Вы правы Меркава создавалась под конкретный ТВД, а создавать что то новое имеет смысл на принципиально новых достижениях науки , технологии и смены приоритетов в стратегии применения своих ВС (смена ТВД), для данных условий пока достаточен и имеет модернизационный запас...
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 11:17
            Механик получит систему предупреждения о препятствиях.
            да еще и с парктроником....
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:20
              Цитата: роман66
              Механик получит систему предупреждения о препятствиях.
              да еще и с парктроником....

              Точно не скажу, но по моему у них парктроник и сейчас есть..., кстати и не только у них
              MPN
              1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:09
                Цитата: MPN
                но по моему у них парктроник и сейчас есть...

                Без парктроника при таких габаритах танка наверное никак. Танк реально огромный.
                Аристарх Людвигович
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:42
      Цитата: 210окв
      Интересная машина.Однако название подкачало...Барак однако.. laughing

      Барак на иврите "молния". В родственном финикийском языке тоже. Семейное имя Ганибала было "Барка".
      Арон Заави
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:52
        Арон,спасибо за подсказку.Ну понимаете что это шутка про Барак.Танк неплохой без сомнения.
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: 210окв
        Интересная машина.Однако название подкачало...Барак однако.. laughing

        Барак на иврите "молния". В родственном финикийском языке тоже. Семейное имя Ганибала было "Барка".
        210окв
        1. SSR (Roman) Сегодня, 11:12
          Цитата: 210окв
          Танк неплохой без сомнения.

          Танк отличный но только без экспортного потенциала.
          Правда наработки для танка, тепловизоры и прочее прочее, израильтяне хорошо продают в другие страны
          SSR
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:34

            Барак на иврите "молния".


            Этож не самолет или он уже сможет? belay yes
            Идущий
    3. mentor69 (Олег) Сегодня, 10:47
      Если не ошибаюсь,то с иврита это Молния (переводчик так выдает).
      mentor69
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:59
      Цитата: 210окв
      Интересная машина.

      Да. Вершина технологий.
      Цитата: 210окв
      Однако название подкачало...Барак однако..

      В былые времена столица Золотой Орды называлась САРАЕМ и как то ничего, все её боялись и уважали
      svp67
    5. igor67 (Игорь) Сегодня, 12:03
      барак переводится как молния -вспышка
      igor67
    6. Маз Сегодня, 12:06
      Цитата: 210окв
      Интересная машина.Однако название подкачало...Барак однако.. laughing

      Молния и гром однако, все в одном
      Маз
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 12:56
        Цитата: Маз
        Молния и гром однако, все в одном

        Гром это "раам". Кстати тоже название известной боевой техники. Но тебе простительно не знать.
        профессор
    7. Маз Сегодня, 12:15
      Пока, это кот в мешке, без ТТХ по скорости, дальности запаса хода, клиренсе, и прочего прочего прочего, вес тоже не без интересен, движок и тд. Похоже будет еще один носорог для окопной войны. Скажем так, танк для внутреннего использования в обороне. В городе ему делать нечего, в лесу тоже, а горах тем более. Только навороты показаны. Так на рынке зазывают покупателей : шекель, шекель, все по шекелю, отличная морковка, всего только шекель! :) пока это рекламный пшик. Предыдущие меркавы более нис кем кроме арабов не воевали.
      Маз
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:40
    Ну это дело завтрашнего дня. А модернизация предстоит большая. К 2028 году Мк-4 будут составлять 2/3 парка.
    Арон Заави
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:43
      Цитата: Арон Заави
      Ну это дело завтрашнего дня

      Судя по тому,что я увидел,вы понаставили кучу модов. Я когда в танки играл,у меня на экране ,примерно такое же было laughing
      Александр романов
    2. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 10:53
      В три смены пахать , включая субботы !!!
      An60
    3. роман66 (роман) Сегодня, 11:18
      какой-то он несимпатичный...
      роман66
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:52
    Цитата: Арон Заави
    Барак на иврите "молния". В родственном финикийском языке тоже. Семейное имя Ганибала было "Барка".

    -----------------------------------
    То есть ваш истребитель F-35 тоже называется Barak II (Lockheed Martin F-35 Lightning II («Локхид-Мартин» F-35 «Молния II») . Ну надо же, а я то думаю, с чего вдруг? laughing laughing
    P.S. Чернокожему нобелевскому пацану ваших привет горячий шолом передавайте. Лехайм вам в всем. laughing
    Altona
    1. Маз Сегодня, 12:08
      Адир вроде, победитель
      Маз
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 10:54
    Цитата: Magic Archer
    Позже поставят автомат заряжания,отдельно для танка свой беспилотник разработают и вуаля будет МК 5 например

    --------------------------
    Берите выше, батенька, на борту еще будет 3D-принтер для печати запасных частей. laughing
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:19
      о! а ведь это идея =- снаряды с собой не возить. а печатать по мере надобности
      роман66
      1. Petrix (Алексей) Сегодня, 12:42
        Цитата: роман66
        снаряды с собой не возить. а печатать по мере надобности

        Придётся бочку с порохом и рулон металла с собой возить.
        Настоящее "с собой не возить" начнётся после установки телепорта со склада боеприпасов.
        Petrix
  5. Слон Сегодня, 11:02
    Надо отдать им должное, Меркава один из лучших танков в мире. Нам бы их наработки...
    Слон
  6. Ferdinant Сегодня, 11:07
    Развиваются.
    Ferdinant
  7. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:14
    Цитата: Александр романов
    Судя по тому,что я увидел,вы понаставили кучу модов. Я когда в танки играл,у меня на экране ,примерно такое же было

    46 % рачек ....??? wassat laughing lol
    prapor75m
  8. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:19
    А что такая толщина влд в 2018 году это норма?
    Чича сквад
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 12:59
      Цитата: Чича сквад
      А что такая толщина влд в 2018 году это норма?

      А какой там угол наклона? Какова толщина СУ? Какова толщина переборки между боевым отделением и МТО?
      профессор
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:20
        То есть если бумагу очень сильно наклонить, то пуля её не пробьёт? А какая разница какая толщина переборки МТО? При попадании снаряда в МТО, двигатель явно выйдет из строя с таким то влд, танк встанет, возможно будет пожар, пока экипаж будет выбираться их почикают вороги.
        Чича сквад
  9. DeusExMachina Сегодня, 11:20
    Пакеты бронирования улучшать не собираются?
    DeusExMachina
  10. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:36
    Танк хороший в теории (я думаю что и на практике тоже) но узнаем правду когда он реально повоюет в полный рост,, против современных птуров,смертнико, под артой и РСЗО, в городе и в пустыне.
    Romka47
  11. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:42
    совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии

    Все по заветам Отто Кариуса...
    Дырокол
  12. Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 11:46
    Интересно, как реализована защита камер по бортам, и подходит ли такая концепция для боёв с высокой плотности огня!?(надеюсь все дублировано)
    Gavrohs
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:27
      Gavrohs (Gavrosh) Сегодня, 11:46 ...надеюсь все дублировано)

      ... трижды))...да и для "Корнета-ЭМ" дублирование особо и не нужно... bully
      a.s.zzz888
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 12:08
    совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии. Такой способ хоть и давал командиру максимальный контроль над ситуацией
    Да вроде, такой способ позволял командиру первым покидать танк, в случае опасности.
    Механик получит систему предупреждения о препятствиях.
    Нормально, правда если препятствий будет много, то механик замучается получать предупреждения.
    находясь на полигоне, экипаж сможет отрабатывать свои действия, например, в условиях городской застройки.
    Хорошо бы еще сделать так, чтобы танком можно было управлять сидя дома на диване. smile
    мерцание
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:28
      мерцание (Николай) Сегодня, 12:08...
      Механик получит систему предупреждения о препятствиях. Нормально, правда если препятствий будет много, то механик замучается получать предупреждения

      ... евреи будут воевать ТОЛЬКО на бетонке... laughing
      a.s.zzz888
  14. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:20
    совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии.

    ... а впереди танка экипаж не пробовал бежать?... laughing ... зато видно всё вокруг на 360 град....!!! laughing bully wassat
    a.s.zzz888
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 12:34
      Лейтенант Малешкин бегал в к/ф " На войне, как на войне" . Перед самоходкой. Отчаянные ребята, командиры "колесниц ", торчать башкой из люка когда отовсюду стволы торчат.
      Essex62
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:36
        Essex62 (Александр) Сегодня, 12:34 ↑ Новый
        Лейтенант Малешкин бегал в к/ф " На войне, как на войне" . Перед самоходкой.

        ... смотрел, очень нравиться этот фильм...но там он бежал один, а тут у евреев будет крутейший)) танк, можно и всем экипажем впереди, трусцой... laughing
        a.s.zzz888
  15. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:35
    Цитата: 210окв
    Интересная машина.Однако название подкачало...Барак однако.. laughing

    Надо спросить наших израильских камрадов,что означает Барак? Может это у них почтенный.
    Возможно, кто-то помнит старый детский анекдот:" Приехал негр в Москву , а говорят черноз**й . Негр спрашивает переводчика, что это означает, а переводчик и говорит: примерно" почтенный или дорогой гость"
    Роялист
  16. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:44
    Цитата: a.s.zzz888
    совсем недавно ведение боевых действий с открытым люком было визитной карточкой бронетанковых подразделений израильской армии.

    ... а впереди танка экипаж не пробовал бежать?... laughing ... зато видно всё вокруг на 360 град....!!! laughing bully wassat

    Вы должны помнить такой фильм:" на войне как на войне". Там был момент,когда у мехвода Су нервы сдали и он боялся ехать вперёд. Тогда командир экипажа младший лейтенант Малежкин побежал впереди машины. А комплекс увидел в бинокль и спрашивает:" а это еще,что за псих?"
    Роялист
  17. san4es Сегодня, 12:46
    Машина также получит усовершенствованные прицелы, каски, оборудованные системой IronVision,

    hi IronVision имеет защиту от электромагнитных помех, транслируемое изображение стабилизировано, таким образом даже при быстром движении машины по пересечённой местности нет дрожания картинки. Возможно сопряжение каски с системой оружия, то есть башня танка или боевой машины разворачивается в ту сторону и пушка подымается на тот угол, куда смотрит командир этого танка или машины.
    ...экипаж обеспечивается круговым обзором на дальность от 2 м до 300 м от машины.
    Количество камер зависит от типа боевой машины/танка. Минимальное число, необходимое для дневной работы системы — 3, для смешанного дневного/ночного режима — 6.
    http://cyclowiki.org/wiki/IronVision#cite_note-1

    8 июн. 2016 г
    san4es
  18. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:53
    Меркава вообще хороший танк...хорошо что в своё время он Грузии не попал...
    Самара_63
  19. assa67 (андрей) Сегодня, 13:15
    спутник снова,для обеспечения связи.....как Задорнов,по приколу,сказал:запустим вагон гвоздей на орбиту......и уё..группировки
    assa67
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