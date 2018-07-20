13:20 20 июля
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Экс-депутат Рады рассказала, как Украина сможет сохранить газовый транзит

В эфире телевизионного канала NewsOne экс-депутат украинской Верховной Рады Анна Герман рассказала о том, что должна предпринять Украина, чтобы избежать реализации проекта по строительству российского газопровода «Северный поток-2». Для Украины это "больная" тема последнего времени.

Герман убеждена, что «если Украина хочет ещё вскочить на подножку того поезда, который уже отправился с Московского вокзала», имея в виду проект «Северный поток–2», она должна немедленно приложить все усилия, чтобы вернуть отношения с Россией в «какое-то разумное русло». Бывший депутат Рады подчеркнула, что для страны запуск этого проекта будет «смертельным, губительным». К глубокому сожалению, отмечает украинский политик, нынешний парламент с задачей восстановления партнёрских отношений с Россией справиться не сможет, да и не захочет. Украину могут спасти досрочные парламентские выборы, в ходе которых в парламент будут избраны «вменяемые» политики, способные пересмотреть концепцию развития отношений с Москвой, которые начнут искать и в, конечном итоге, найдут приемлемый для обеих сторон компромисс. В противном случае, подытожила Герман, Украина просто потеряет «перспективу своей государственности».

Напомним, что согласно проекту «Северный поток-2» предполагается протянуть по дну Балтийского моря две газовые нитки, соединяющие Россию и Германию. Общая мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство данного проекта получено от ФРГ, Финляндии и Швеции.


Экс-депутат Рады рассказала, как Украина сможет сохранить газовый транзит


Такие страны, как США, Украина, Польша, Латвия, Литва выступают против «Северного потока-2». В ходе реализации данного проекта Украина, скорее всего, потеряет доходы от транзита газа из России. Однако во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова сохранить украинский транзит, если хозяйствующие субъекты уладят свои споры в Стокгольмском арбитраже.

Использованы фотографии: http://www.gazprom.ru
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Комментарии 36

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:38
    Анне Герман скорее всего лучше покинуть территорию404..Ну их этих ..
    210окв
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:44
      Цитата: 210окв
      Анне Герман скорее всего лучше покинуть территорию404..Ну их этих ..

      Не думаю, просто ее устами это брошен камень, посмотреть как круги пойдут..., только вот круги у них всегда квадратные по чему то идут...
      MPN
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:48
        На данный момент она никто в политике.Какие там круги.А вот навлечь гнев на себя красно-черных отморозков может.Это не первое токое у нее заявление на публику.Я вот все удивляюсь как там Шарий себя чувствует?
        Цитата: MPN
        Цитата: 210окв
        Анне Герман скорее всего лучше покинуть территорию404..Ну их этих ..

        Не думаю, просто ее устами это брошен камень, посмотреть как круги пойдут..., только вот круги у них всегда квадратные по чему то идут...
        210окв
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:50
          Вообще-то Шарий уже 7 лет живет в ЕС. Стыдно не знать элементарных вещей.
          Кот_Кузя
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:55
            Я ожидал что он уедет оттуда.Просто не следил.
            Цитата: Кот_Кузя
            Вообще-то Шарий уже 7 лет живет в ЕС. Стыдно не знать элементарных вещей.
            210окв
            1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:59
              Его еще в 2011 г пытались убить за разоблачения о педофилии украинских чиновников в детских домах и о нелегальной организации казино укрочиновниками. Поэтому ему пришлось бежать в Европу и просить политического убежища. К счастью, тогда президентом бы Янукович, и ЕС дал Шарию политубежище. А так был бы Порошенко, то Шария вполне могли экстрадировать обратно, и его убили бы, как убили Бузину.
              Кот_Кузя
              1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:06
                для страны запуск этого проекта будет «смертельным, губительным»

                Такое впечатление, что кроме халявных газовых транзитов Украине неоткуда пополнять бюджет.
                Украина - САМАЯ БОГАТАЯ РЕСПУБЛИКА СССР.
                Научные школы дали поколение великих учёных и конструкторов.
                Великолепный климат обеспечивает богатые урожаи.
                Свои собственные залежи угля, других ископаемых.
                Имеется выход к морю.
                От СССР достались огромные предприятия с полной инфраструктурой, экономическими связями с ближним и дальним зарубежьем.
                КАК, СИДЯ НА ВСЁМ ЭТОМ, МОЖНО ПРОСР@ТЬ ВСЁ, И ТЕПЕРЬ ВЫПРАШИВАТЬ ПОДАЧКИ И ХАЛЯВУ ?
                fool
                Shurik70
    2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:48
      Цитата: 210окв
      Анне Герман скорее всего лучше покинуть территорию404..Ну их этих ..

      Да ладно! Она вполне себе там неплохо чувствует. yes Немного колеблется вместе с линией партии lol , но то такое...
      злой партизан
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:57
        А,точно!Это навроде ихнего варианта нашей собчачки получается.. laughing
        Цитата: злой партизан
        Цитата: 210окв
        Анне Герман скорее всего лучше покинуть территорию404..Ну их этих ..

        Да ладно! Она вполне себе там неплохо чувствует. yes Немного колеблется вместе с линией партии lol , но то такое...
        210окв
    3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:57
      В противном случае, подытожила Герман, Украина просто потеряет «перспективу своей государственности».

      Тот скотный двор, в который превратили Украину вряд ли уже является государством! Деньги за прокачку газа по их территории содержат лишь верхушечное ворье и их силовиков. Так что, оно надо...? am
      майор Юрик
    4. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 11:52
      В противном случае, подытожила Герман, Украина просто потеряет «перспективу своей государственности».
      Как же страшно жить, когда государственность может потеряться в следствии отсутствия транзита belay .
      Тяжко нонче живется паразитам lol
      Labrador
  2. Яро Полк (Яро Полк) Сегодня, 10:39
    В правильном направление мыслит)
    Яро Полк
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:41
      Ей надо было мыслить в правильном направлении гораздо раньше.И не только ей..
      Цитата: Яро Полк
      В правильном направление мыслит)
      210окв
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:48
      Цитата: Яро Полк
      В правильном направление мыслит)

      С ума она сошла,на Миротворец ее .
      Александр романов
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:24
        да сразу на кол, чего размениваться
        роман66
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:42
    краина и «какое-то разумное русло»- понятия не совместимые...
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:25
      т.е. даже реки там текут хрен знает как? lol love
      роман66
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:30
        С голодухи и не можешь предложить , как говориться - "голод не тетка" и "язык до Киева доведет". hi
        Идущий
      2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:39
        love
        Цитата: роман66
        хрен знает как


        laughing
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:23
          подбор кадров по украински
          роман66
        2. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:38
          Ава жабы есть, а ава первого хде???
          Околоточный
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:13
            извините... feel ава первого...
            wink
            Masya Masya
  4. altimo1 Сегодня, 10:52
    Как ужи на сковородки. Поздно. Русские (великоросы, малоросы, белорусы, русины) теперь точно знают, что нет такой национальности - украинец. Украинство это идеология, экстремистская преступная идеология, на ряду с фашизмом, нацизмом, сионизмом.
    altimo1
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:12
      Вроде уже весеннее обострение закончилось fool
      Tiras
  5. синоби (Юрий) Сегодня, 10:52
    Поздняк метаться!Как потребитель может быть и останутся.Когда правление изменят,или рак свистнет.
    синоби
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:55
    Нет уж. Умерла так умерла! Хватит уже наступать на одни и те же грабли. Сколько скакуаса ни корми, он все на Запад смотрит. И вообще, давно надо свести отношения с этой 404 до минимума, хватит этих кастрюлек кормить.
    Кот_Кузя
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:04
    Для Украины это "больная" тема последнего времени.

    Если страна давно больна, то и разговоры на различные темы, особенно в отношении России, по умолчанию для нас должны быть восприняты как вопли из психушки. Порошенко глубоко ошибся сказав: "Прощай немытая Россия". Это прощай тупая и зазнавшаяся Украина.
    rotmistr60
  8. freddyk (Александр) Сегодня, 11:07
    Такие страны, как США, Украина, Польша, Латвия, Литва выступают против


    Гопник и его шестерки:-)
    freddyk
  9. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 11:19
    Нет, тов. Анна Герман, 120 млр. кубов больше не будет никогда. Пообещал вам Миллер 10-15 в год, так и будет. Как говорилось в известном фильме, за короткий срок старое разрушить можно, создать новое нельзя. Теперь у вас наступает похмелье и пустота.
    паниковский
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:24
      Тамбовский волк она, а не товарищ!
      Кот_Кузя
  10. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:43
    это что за такое государство,если "перспективы государственности" зависят от газовой трубы...
    taiga2018
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:22
      Это не государство. Государством оно перестало быть в 2004 г по итогам Оранжевой революции. Именно тогда Украина окончательно потеряла остатки суверенитета и независимости, и стала марионеткой Запада. Если Кучма еще лавировал между Западом и Россией, то Ющенко окончательно с потрохами сдал Украину своим хозяевам.
      Кот_Кузя
  11. anjey (Андрей) Сегодня, 12:13
    Правительству краины не нужны партнерские отношения с Россией ,его опекуны, целеноправленно нацеливают на конфронтацию....
    anjey
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:24
    Пусть, эта дама,не переживает)
    В свете, последних событий, в РФ, прихожу к мнению, что никакого отказа, от транзита, через Украину не будет))
    Все заявления, которые делались раньше, не более чем сотрясение воздуха.
    В России, нынче, времена "экономической эффективности ",несмотря ни на что
    Сибирский цирюльник
  13. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:51
    Вменяемые политики в парламент, ха ха ха. У них там вобще есть вменяемые, вся Украина превратилась в сумасшедший дом.
    sgr291158
  14. iouris (iouris) Сегодня, 13:04
    Я тоже знаю: надо сохранить правительство РФ,
    iouris
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