Экс-депутат Рады рассказала, как Украина сможет сохранить газовый транзит

В эфире телевизионного канала NewsOne экс-депутат украинской Верховной Рады Анна Герман рассказала о том, что должна предпринять Украина, чтобы избежать реализации проекта по строительству российского газопровода «Северный поток-2». Для Украины это "больная" тема последнего времени.Герман убеждена, что «если Украина хочет ещё вскочить на подножку того поезда, который уже отправился с Московского вокзала», имея в виду проект «Северный поток–2», она должна немедленно приложить все усилия, чтобы вернуть отношения с Россией в «какое-то разумное русло». Бывший депутат Рады подчеркнула, что для страны запуск этого проекта будет «смертельным, губительным». К глубокому сожалению, отмечает украинский политик, нынешний парламент с задачей восстановления партнёрских отношений с Россией справиться не сможет, да и не захочет. Украину могут спасти досрочные парламентские выборы, в ходе которых в парламент будут избраны «вменяемые» политики, способные пересмотреть концепцию развития отношений с Москвой, которые начнут искать и в, конечном итоге, найдут приемлемый для обеих сторон компромисс. В противном случае, подытожила Герман, Украина просто потеряет «перспективу своей государственности».Напомним, что согласно проекту «Северный поток-2» предполагается протянуть по дну Балтийского моря две газовые нитки, соединяющие Россию и Германию. Общая мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство данного проекта получено от ФРГ, Финляндии и Швеции.Такие страны, как США, Украина, Польша, Латвия, Литва выступают против «Северного потока-2». В ходе реализации данного проекта Украина, скорее всего, потеряет доходы от транзита газа из России. Однако во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова сохранить украинский транзит, если хозяйствующие субъекты уладят свои споры в Стокгольмском арбитраже.