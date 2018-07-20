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Американский блицкриг денуклеаризации КНДР забуксовал
Если смотреть на денуклеаризацию КНДР с технической точки зрения, то её можно завершить в течение года, однако, скорее всего, этого не произойдет, передает ТАСС заявление главы нацразведки США Дэниела Коутса.
На форуме по вопросам безопасности, прошедшем в штате Колорадо, Коутса попросили прокомментировать слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего, что ядерную программу Пхеньяна можно полностью свернуть на один год.
Денуклеаризация – это трудный процесс, гораздо более трудный, чем многие думают, добавил он.
Коутс напомнил, что ранее руководство КНДР не всегда выполняло договоренности, достигнутые в переговорах с предыдущими администрациями. Поэтому нынешнее правительство предпринимает все возможные меры, чтобы этого не произошло снова.
Затронув тему санкций в отношении Пхеньяна, он отметил, что их придерживаются практически все страны, включая Китай и Россию.
В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита в Сингапуре подписали документ, в котором северокорейский лидер заявил о готовности полностью свернуть ядерную и ракетную программы. В свою очередь США обязались в качестве ответного шага предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
На форуме по вопросам безопасности, прошедшем в штате Колорадо, Коутса попросили прокомментировать слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего, что ядерную программу Пхеньяна можно полностью свернуть на один год.
Технически это, конечно, возможно, однако, скорее всего, этого не произойдет,сказал глава разведки.
Денуклеаризация – это трудный процесс, гораздо более трудный, чем многие думают, добавил он.
Коутс напомнил, что ранее руководство КНДР не всегда выполняло договоренности, достигнутые в переговорах с предыдущими администрациями. Поэтому нынешнее правительство предпринимает все возможные меры, чтобы этого не произошло снова.
Затронув тему санкций в отношении Пхеньяна, он отметил, что их придерживаются практически все страны, включая Китай и Россию.
Я думаю, что в Москве и Пекине видят опасность в Северной Корее, обладающей ядерным оружием,отметил Коутс.
В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита в Сингапуре подписали документ, в котором северокорейский лидер заявил о готовности полностью свернуть ядерную и ракетную программы. В свою очередь США обязались в качестве ответного шага предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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