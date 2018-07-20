13:19 20 июля
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Американский блицкриг денуклеаризации КНДР забуксовал

Если смотреть на денуклеаризацию КНДР с технической точки зрения, то её можно завершить в течение года, однако, скорее всего, этого не произойдет, передает ТАСС заявление главы нацразведки США Дэниела Коутса.



На форуме по вопросам безопасности, прошедшем в штате Колорадо, Коутса попросили прокомментировать слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего, что ядерную программу Пхеньяна можно полностью свернуть на один год.

Технически это, конечно, возможно, однако, скорее всего, этого не произойдет,
сказал глава разведки.

Денуклеаризация – это трудный процесс, гораздо более трудный, чем многие думают, добавил он.

Коутс напомнил, что ранее руководство КНДР не всегда выполняло договоренности, достигнутые в переговорах с предыдущими администрациями. Поэтому нынешнее правительство предпринимает все возможные меры, чтобы этого не произошло снова.

Затронув тему санкций в отношении Пхеньяна, он отметил, что их придерживаются практически все страны, включая Китай и Россию.

Я думаю, что в Москве и Пекине видят опасность в Северной Корее, обладающей ядерным оружием,
отметил Коутс.

В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита в Сингапуре подписали документ, в котором северокорейский лидер заявил о готовности полностью свернуть ядерную и ракетную программы. В свою очередь США обязались в качестве ответного шага предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:14
    Странные ребята, как всегда на словах одно, а на деле попытка лишить нефти..., какая тут денуклеаризация?
    MPN
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:26
      А обвиняют других в невыполнении договоров.
      Идущий
    2. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:56
      В сентябре 1941 император Хирохито нарушил традицию молчания и выступил с воззванием к категорическому недопущению войны с США. "Море должно быть в спокойном состоянии, шторм вредит морю" - вольный перевод его метафоры. Однако американцы продолжали ужесточать санкционную политику в отношении Японии. К ноябрю-декабрю 1941 года стратегических запасов нефти в Японии осталось менее чем на 4 месяца, без каких-либо реальных перспектив пополнения в необходимых количествах.
      Навеяло исторические параллели. Историю американцы учат плохо. А зря...
      Безликий
  2. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 11:14
    Ага! А денуклеаризацию штатов можно "технически" выполнить за считанные часы!!! am
    SteelRatTV
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:52
      Денуклеаризацию России можно "практически" выполнить за ... А сколько летят ракеты до США?
      Imobile
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Американский блицкриг денуклеаризации КНДР забуксовал
    Да он просто должен был забуксовать, т.к. северокорейские мужики оказались действительно мужиками, а не западными прокладками.
    rotmistr60
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 11:53
      Пока ничего не указывает, что в Северной Корее есть мужики.
      Imobile
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:57
      love
      Цитата: rotmistr60
      северокорейские мужики оказались действительно мужиками, а не западными прокладками.


      lol
      Masya Masya
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 11:25
    Обещать не значит жениться. Так что от Кима вряд так быстро дождетесь.
    Altona
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:38
    не надо было начинать и денуклеаризацию и торговую войну против КНР...
    taiga2018
  6. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:43
    Северная Корея слишком много потратила сил на создание своего ЯО и не откажется от него ни за какие коврижки.
    Грэг Миллер
  7. Vard Сегодня, 11:51
    С таким подходом США к налаживанию дружеских отношений скоро и у Верхней Вольты ракеты с ядерными боеголовками появятся...
    Vard
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:55
    Так и пошло...как говорил ранее...Соглашение-то подпишут, а затем стороны будут друг.друга обвинять в его неисполнении..А Соглашение о намерениях не более...
    parusnik
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