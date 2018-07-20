Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Единороссы обсудят различные варианты воздействия на Поклонскую
Думская фракция «Единой России» (ЕР) обсудят разные варианты возможного воздействия на депутата Наталью Поклонскую, которая в первом чтении проголосовала против законопроекта, вносящего изменения в пенсионную систему РФ, сообщает NEWSru.com.
Как рассказал лидер фракции ЕР Сергей Неверов, президиум генсовета партии принял согласованное с Дмитрием Медведевым (председателем ЕР) решение о поддержке данного законопроекта. Было также принято решение о консолидированном голосовании.
Однако Наталья Владимировна в четверг при рассмотрении проекта проголосовала против, добавил он.
Глава фракции отметил, что не может единолично принимать решения, поэтому члены ЕР соберутся и обсудят возможные варианты реагирования, находящиеся рамках полномочий единороссов.
Со своей стороны Поклонская напомнила, что ранее она уже заявляла о своем намерении голосовать против законопроекта. Депутат отметила, что пенсионная система действительно нуждается в реформировании, однако проект содержит такие нововведения, с которыми она согласиться не может.
В связи с этим ко второму чтению Поклонская готовит поправки, которые, возможно, будут приняты и учтены.
Недавно сообщалось, что недовольство пенсионной реформой зреет и в регионах. Минимальную поддержку проект получил в Чечне, Дагестане, Камчатском крае, Якутии, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Омской и других областях России.
Как рассказал лидер фракции ЕР Сергей Неверов, президиум генсовета партии принял согласованное с Дмитрием Медведевым (председателем ЕР) решение о поддержке данного законопроекта. Было также принято решение о консолидированном голосовании.
Однако Наталья Владимировна в четверг при рассмотрении проекта проголосовала против, добавил он.
Глава фракции отметил, что не может единолично принимать решения, поэтому члены ЕР соберутся и обсудят возможные варианты реагирования, находящиеся рамках полномочий единороссов.
Со своей стороны Поклонская напомнила, что ранее она уже заявляла о своем намерении голосовать против законопроекта. Депутат отметила, что пенсионная система действительно нуждается в реформировании, однако проект содержит такие нововведения, с которыми она согласиться не может.
В связи с этим ко второму чтению Поклонская готовит поправки, которые, возможно, будут приняты и учтены.
Недавно сообщалось, что недовольство пенсионной реформой зреет и в регионах. Минимальную поддержку проект получил в Чечне, Дагестане, Камчатском крае, Якутии, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Омской и других областях России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти