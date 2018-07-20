13:19 20 июля
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Единороссы обсудят различные варианты воздействия на Поклонскую

Думская фракция «Единой России» (ЕР) обсудят разные варианты возможного воздействия на депутата Наталью Поклонскую, которая в первом чтении проголосовала против законопроекта, вносящего изменения в пенсионную систему РФ, сообщает NEWSru.com.



Как рассказал лидер фракции ЕР Сергей Неверов, президиум генсовета партии принял согласованное с Дмитрием Медведевым (председателем ЕР) решение о поддержке данного законопроекта. Было также принято решение о консолидированном голосовании.


Однако Наталья Владимировна в четверг при рассмотрении проекта проголосовала против, добавил он.

Глава фракции отметил, что не может единолично принимать решения, поэтому члены ЕР соберутся и обсудят возможные варианты реагирования, находящиеся рамках полномочий единороссов.

Со своей стороны Поклонская напомнила, что ранее она уже заявляла о своем намерении голосовать против законопроекта. Депутат отметила, что пенсионная система действительно нуждается в реформировании, однако проект содержит такие нововведения, с которыми она согласиться не может.

В связи с этим ко второму чтению Поклонская готовит поправки, которые, возможно, будут приняты и учтены.

Недавно сообщалось, что недовольство пенсионной реформой зреет и в регионах. Минимальную поддержку проект получил в Чечне, Дагестане, Камчатском крае, Якутии, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Омской и других областях России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 102

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  1. Тралл Сегодня, 12:00
    Пора уже пробовать воздействовать на Няшу медикаментозно,
    ...пока что, не принудительно smile
    Тралл
    1. Например Сегодня, 12:02
      Может Неверов сперва задумается ПОЧЕМУ Поклонская против?
      Или в ЕР думать не приветствуется?
      Судя по всему там одни лизоблюды. Тем хуже для ЕР. С какой скорость в эту партию члены прибежали с такой же скоростью эти члены и убегут из нее. Крысы бегущие с тонущего корабля будут завидовать прыти этих членов.
      Например
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:05
        Поклонская в отличие от остальных девушка с принципами. Проголосовала по совести. Уж сколько смеялись и унижали Поклонскую (ее крестовый поход против Матильды и правда был абсурдной попыткой цензуры безобидной любовной драмы), но ее поступок достоин уважения единственная из своей фракцией без обиняков сказала твердое «нет».
        Аристарх Людвигович
        1. Тралл Сегодня, 12:07
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Поклонская в отличие от остальных девушка с принципами.

          И мой знакомый психиатр тоже так говорит...
          Тралл
          1. Например Сегодня, 12:10
            А кого, что болит.... wink Вас что-то к психиатрам тянет, а вы на Поклонской отыграться решили?
            Например
            1. Logall (Александр) Сегодня, 12:26
              принято решение о консолидированном голосовании.
              Вот так всегда: решение принято за тех, кого забыли спросить! Или не посчитали нужным...
              Так ЕдРосы и к народу относятся! Не только они...
              Они спросили наш дарод:
              - "Народ жить хочешь хорошо?
              - проголосую тогда за нас за нас!
              А что такое "хорошо"
              Мы решим уже без вас..."
              Logall
              1. Чёрный Сегодня, 12:28
                И после этого единороссы смеют критиковать "одобрямс" КПСС. smile
                Чёрный
                1. Татьяна Сегодня, 12:31
                  В данном случае Поклонская достойно проявила себя не просто как народный защитник трудового народа России, но и как человек, выступивщий против создания угрозы национальной безопасности РФ от вступления в силу проявления ещё одного факта внешнего управления Россией. А именно.

                  Остальные депутаты из фракции "ЕР" являются неолиберальными соглашателями с проамериканскими требованиями главы МВФ Кристины Лагард, которые она колониально (от имени США и коллективного Запада) в качестве внешнего управления Россией предъявила к обязательному выполнению правительству Медведева в РФ для изменения внутри-экономического курса России.

                  По сути, Поклонскую однопартийцы из "ЕР" будут теперь "дубасить" именно за то, что она не просто не поддержала пенсионную реформу правительства Медведева в её антиконституционном виде, а не поддержала именно выполнение требований МВФ к РФ - и таким образом выпала из единства рядов антиконституционного соглашательского строя проамериканской администрации иностранного, внешнего управления нашей страной.
                  Татьяна
                  1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 13:04
                    Цитата: Чёрный
                    В данном случае Поклонская достойно проявила себя не просто как народный защитник трудового народа России, но и как человек, выступивщий против создания угрозы национальной безопасности РФ от вступления в силу проявления ещё одного факта внешнего управления Россией

                    Неправильно она поступила. Есть такое понятие "партийная дисциплина". Оно означает, что все члены партии подчиняются решению руководства, даже если решение не устраивает определенных членов партии. То что делает Поклонская чистой воды популизм. Нельзя не поднять пенсионный возраст поскольку необходимы средства для ведения войны в Сирии и на Украине. Вы все совсем недавно голосовали за это выбрав президентом Путина, который одновременно руководит крупнейшей в России партией. Поклонской следовало выйти из партии составить собственный список и тогда она бы имела полное моральное правило голосовать против решения другой партии. То что делает Поклонская называется фракционизм и это губительнейшая вещь для любой партии.
                    sergeyezhov
                2. MPN (Павел) Сегодня, 12:34
                  А вот мне интересно, есть какая ни будь лазейка в законах, что бы избиратели могли отозвать своего избранника раньше срока, как не оправдавшего доверие избирателей? На какой мне такой избранник, я его для чего избирал? Что бы он команды ДАМ исполнял?
                  MPN
                3. Zubr Сегодня, 12:53
                  hi
                  Так кто там в ЕР оказался сразу как она образовалась ? 80% бывшие коммунисты и комсомольские активисты ! Причём ВНИМАНИЕ, они партбилеты и комсомольские билеты выкинули раньше всех. А действительно достойные представители этих движений они своё мнение не сменили и парт. Билеты и комсомольские хранят ещё.
                  Zubr
              2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:37
                Цитата: Logall
                Вот так всегда: решение принято за тех, кого забыли спросить! Или не посчитали нужным...

                Хе-хе-хе... Вы удивитесь, но это и есть классическая парламентская система. Если ты принадлежишь к фракции или партии - будь добр голосовать так, как было решено на общем собрании жильцов нашего дома. Иначе - выходи из фракции или даже лишайся статуса депутата (если прошёл по партийному списку). В колыбели парламентаризма для принуждения к голосованию есть даже специально назначенные люди - парламентские организаторы (они же - кнуты или хлысты).
                Госпожа Поклонская была избрана депутатом Госдумы VII созыва по списку ЕдРа. Любишь кататься - люби и саночки возить. ©
                Alexey RA
          2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:12
            Цитата: Тралл
            И мой знакомый психиатр тоже так говорит...

            А он знает, что Вы в его отсутствие компьютером пользуетесь?
            Аристарх Людвигович
          3. 7gor (Наби) Сегодня, 12:40
            Тралл свали уже,ты неинтересен! no
            7gor
          4. prapor75m (андрей) Сегодня, 12:43
            а может не знакомый , а лечащий врач wink
            prapor75m
          5. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:18
            И мой знакомый психиатр тоже так говорит...

            Вы знаете с точки зрения среднего недалекого обывателя принципы вообще штука вредная и непонятная. Ведь и Джордано Бруно , Карбышев и Прохоренко погибли. И принципы им не помогли. Вот правда мы их помним, а тех обывателей, которые жили рядом с ними забыли.
            bk316
        2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:39
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Поклонская в отличие от остальных девушка с принципами. Проголосовала по совести.

          Идти в парламент по списку ЕдРа ей принципы и совесть не мешали. А тут вдруг проснулись.
          Ещё раз: прошёл по списку партии - голосуй как решила партия. Или сдавай мандат и переизбирайся как независимый кандидат. Это - классика партийного парламентаризма.
          Alexey RA
          1. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 13:06
            Alexey RA
            "Ещё раз: прошёл по списку партии - голосуй как решила партия. Или сдавай мандат и переизбирайся как независимый кандидат."

            А вы, уважаемый не помните как в думе толпа депутатов избрались от одних партий, а потом дружно ( в течении пары дней) перебежали в ЕдРо и ни одна собака не сдала свой мандат?! Помнится они тогда таким образом и большинство заполучили...
            voffchik7691
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:07
        Цитата: Например
        ожет Неверов сперва задумается ПОЧЕМУ Поклонская против?

        СР,ЛДПР,КПРФ и ЕДРО в едином порыве стояли приветствовали амерских сенаторов. Поклонская забила.
        Кстати,комунисты ее помоями на саите поливали,она монархистка. Сейчас помалкивают в тряпочку
        Александр романов
        1. Например Сегодня, 12:13
          Может нужно было наоборот России к Крыму присоедениться? Хотя бы духовно. Продажно ныне как-то всё в думе русской. Овации депутатов думы матрасам цинично выглядят на фоне санкций и не признании американцами Крыма.
          Например
          1. dauria (Алексей) Сегодня, 12:43
            Может нужно было наоборот России к Крыму присоедениться? Хотя бы духовно


            Если б все у вас такие были, как Наталья... Едросс Аксёнов как там поживает ? Путина на царство и одобрямс ? А ведь мужик был ...Медные трубы - они такие, похлеще огня.
            dauria
        2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:15
          Люди на фото - Нас посетили Боги!
          Поклонская (про себя) - толпа идиотов.
          P.S. Наташа молодец! Так держать! Если загнобят, возвращайся домой, будем только рады. Ждём! smile
          Gnefredov
      3. Hellraiser (Виталий) Сегодня, 12:20
        Царь
        Где не плюнь, куды не ткни,
        От министров до родни.
        Все сплошные вольнодумцы,
        Все вредители одни.
        Ну и жисть, аж в горле ком,
        Нет сочувствия ни в ком.
        (Cказ про Федота)
        Hellraiser
      4. SSR (Roman) Сегодня, 13:16
        Цитата: Например
        Может Неверов сперва задумается ПОЧЕМУ Поклонская против?
        Или в ЕР думать не приветствуется?
        Судя по всему там одни лизоблюды.

        То что там большинство лизоблюдов и прилипал к власти, это и гадать не надо.
        Имха. Скоро будем голоса в чейндж.орг в защиту Поклонской собирать.
        Цитата: sergeyezhov
        Неправильно она поступила. Есть такое понятие "партийная дисциплина". Оно означает,

        А ещё есть такое понятие как Совесть.
        Есть случаи, когда фашисты расстреливали своих солдат за то что они отказывались выполнять приказ стрелять, расстрпливать мирных жителей.
        Смею предположить что вы с западной руины перебрались в Израиль.
        SSR
    2. Маз Сегодня, 12:03
      Чо там думать? - выбрать Президентом России, и вся недолга, хуже некуда. :)
      Маз
    3. MPN (Павел) Сегодня, 12:04
      Цитата: Тралл
      Пора уже пробовать воздействовать медикаментозно,
      ...пока что, не принудительно smile

      Сгнобят... sad У этих нет ни чего святого..., Она одна оказалась "мужиком", всех их ниже плинтуса опустила, разве могут они взлететь выше, нет только опустить ..., закон курятника однако...
      MPN
      1. Тралл Сегодня, 12:06
        Цитата: MPN
        У этих нет ни чего святого...

        Есть шанс, если она замироточит сама smile
        Тралл
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:14
          Цитата: Тралл
          Есть шанс, если она замироточит сама

          Пока при виде Поклонской "мироточат" большевики
          Александр романов
          1. Комментарий был удален.
          2. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 13:08
            Цитата: Александр романов
            Пока при виде Поклонской "мироточат" большевики

            Пока "мироточишь" здесь только ты. laughing А Поклонская молодец. love
            Фишер Мартин
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:19
              Цитата: Фишер Мартин
              А Поклонская молодец

              Еще раз это скажи. Большевикам инсульт привет
              Александр романов
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 12:09
        всех их ниже плинтуса опустила,

        ...а там по-ходу никто выше данного уровня не поднимался....
        Хочешь потерять доверие народа - начни "резать социалку"...
        125 "пенсов" из ГД , получающие и пенсию и зарплату немалую....голосуют "За" принятие реформы, отдайте свою пенсию народу, гады!
        Соломон Кейн
        1. Тралл Сегодня, 12:14
          Цитата: Соломон Кейн
          Хочешь потерять доверие народа - начни "резать социалку"

          Очень часто радение за социалку происходит на уровне обычного популизма. А непопулярность реального оздоровления экономической политики стало уже нормой.
          Тралл
          1. Зефр Сегодня, 12:31
            непопулярность реального оздоровления экономической политики стало уже нормой
            Пример приведите. Попытки оздоровления за счет социалки - да, постоянно проводят. Результат где?
            Зефр
            1. Например Сегодня, 12:50
              Цитата: Тралл
              А непопулярность реального оздоровления экономической политики стало уже нормой.

              Кто оздоровил экономику в России? Фамилию назовите.
              Последние тридцать пять лет экономику нашей страны лишь разваливали. И вы живущий "независимо" от родной страны говорите об оздоровлении?
              Или это снова говорил ваш друг психиатр? wink
              Например
          2. larand (Андрей) Сегодня, 12:44
            Тралл, Вам уже пора идти, а то кассу закроют.
            larand
            1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 13:11
              Цитата: larand
              Тралл, Вам уже пора идти, а то кассу закроют.

              А он бессребреник fellow
              Фишер Мартин
      3. AUL (Александр) Сегодня, 12:12
        Выгонят из едра. Вот беда-то будет...
        Интересный момент - принято было решение голосовать "консолидированно". Т е так, как велит преседатель партии, ДАМ, а не так, как подсказывюет совесть и знания народного избранника. Так нафига тогда вся фракция в думе, если достаточно мнения одного ДАМа?
        AUL
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:29
          Цитата: AUL
          если достаточно мнения одного ДАМа?

          Вот благодаря такой позиции народных избранников, которые не то , что мнение избравщих их не несут, так и своего не имеют, (которые даже бабе коллективно только противостоять могут), ЕР для меня больше не существует!!!
          MPN
          1. Zubr Сегодня, 13:15
            hi
            Я не удивлюсь, если очень большая доля депутатского корпуса ЕР начнёт с ворованым валить за бугор, подальше от возмездия. В ЕР чистка нужна основательная. Главное не дать этой шайке, на радость матрасным новую революцию в стране учинить. Правильно генерал Ивашов сказал на счёт ДАМ. На Ютубе есть его интервью.
            Zubr
            1. MPN (Павел) Сегодня, 13:19
              hi Надо принимать закон об досрочном отзыве депутатов избирателями, как не оправдавших доверие, я уверен, что сегодня из ЕР были бы отозваны 90% это минимум..
              MPN
        2. Зефр Сегодня, 12:38
          Это вообще не лезет ни в какие ворота. Хоть бы промолчали втихую.
          Внутри партии - консолидируйтесь хоть по два раза за ночь. А в Думе голосовать по партейному приказу - какой смысл тогда в этом "депутатстве"? Т.е., они все, как бы, личности, победили на выборах, имеют свою программу, представляют какой-то округ, принимают наказы от избирателей. А как дошло до дела, так голосуют, как прикажут. А тут еще и Поклонская показала их ничтожество. Цырк к конями.
          Зефр
          1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 13:12
            Цитата: Зефр
            А в Думе голосовать по партейному приказу - какой смысл тогда в этом "депутатстве"? Т

            Весь физический смысл партии в парламенте - что это часть людей (отсюда и слово "партия") объединенных какой-либо общей идеологией и действующих сообща в соответствии ей.
            sergeyezhov
      4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:23
        Цитата: MPN
        Она одна оказалась "мужиком",

        good drinks hi
        Балу
      5. Imobile (Игорь) Сегодня, 12:28
        А с чего вы решили? Я уже писал ранее - дума - это спектакль где каждый играет свою роль, кто-то красную шапочку, а кто-то волка. С чего вы решили, что это ее специально не попросили, чтоб потом на выборах она шла первой от ЕР и на всех билбордах не красовалось - она голосовала против ПР?
        Imobile
        1. freddyk (Александр) Сегодня, 12:43
          Цитата: Imobile
          чего вы решили, что это ее специально не попросили, чтоб потом на выборах она шла первой от ЕР и на всех билбордах не красовалось - она голосовала против ПР?

          Не логично. Она же пошла против решения партии. А на выборах мы голосуем за партии, а не за отдельных представителей. Она может стать козырем другой партии, но не ЕР.
          freddyk
          1. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:09
            Да ладно, тогда не было бы всех этих спортсменов, артистов, боксеров...
            Imobile
    4. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 12:57
      Уже давно пора принудительно ее накачивать галопередолом
      dmlescs
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:09
        Цитата: dmlescs
        Уже давно пора принудительно ее накачивать галопередолом

        А вот и господин от партии Единая Россия.нарисовался. Иди сенатору американскому поклонись
        Александр романов
    5. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:05
      с себя начните... вам то какое дело до наших депутатов ? на своих марионеток смотрите
      Не либероид Русский
  2. РУСС (Максим) Сегодня, 12:00
    В свободное плавание решила пойти,или по волю сердца проголосовала против?
    РУСС
    1. Маз Сегодня, 12:04
      А тута возможны варианты, давно в России императриц не было
      Цитата: РУСС
      В свободное плавание решила пойти,или по волю сердца проголосовала против?
      Маз
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:11
        1937 г. Процесс военных по делу Тухачевского.Из всех обвиняемых М. Н. Тухачевскимй, И. Э. Якир, И. П. Уборевич и остальных, только Примаков заявил, что не признает себя виновным...Далее по процессу, он конечно себя разоблачил...Тут наверное, похожая игра..Обвинят.Осудят.Не исключат.Но авторитет для партии создадут.Смотрите, какие у нас люди есть.
        parusnik
    2. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 13:14
      Цитата: РУСС
      В свободное плавание решила пойти,или по волю сердца проголосовала против?

      Нет, просто она порядочный человек. Пусть и с заскоком hi
      Фишер Мартин
  3. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 12:02
    Ну все... теперь загнобят Наташку изуверы.
    Как же она о благах народа не печется?! Непорядок!
    Labrador
  4. gavrila2984 Сегодня, 12:03
    Да уж пожалуйста сделайте с ней что-нибудь.
    gavrila2984
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:08
      Цитата: gavrila2984
      Да уж пожалуйста сделайте с ней что-нибудь.

      Тебе не понравилось,что она не встала ,когда приперлись в Думу сенаторы США?
      Александр романов
  5. Pharao7766 (Максим) Сегодня, 12:05
    И эти люди смеют тявкать в сторону СССР...
    Да президиум ЦК КПСС это просто рассадник вольнодумцев по сравнению с этими belay
    Pharao7766
    1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 13:16
      Цитата: Pharao7766
      И эти люди смеют тявкать в сторону СССР...
      Да президиум ЦК КПСС это просто рассадник вольнодумцев по сравнению с этими

      Партийная дисциплина - она была во все времена. bully
      Фишер Мартин
  6. dgonni (Dgon) Сегодня, 12:05
    (Недавно сообщалось, что недовольство пенсионной реформой зреет и в регионах. Минимальную поддержку проект получил в Чечне, Дагестане, Камчатском крае, Якутии, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Омской и других областях России.[i][/i]) А можно проще написать то? чечня послала проєкт на три весёліх букві и віполнять не собирается! А Поклонская красава! Одна из своей партии которая не вістрелила в спину своим избирателям !
    dgonni
  7. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:07
    "демократия " во всей красе!))
    Без "изысков" все "по-честному"))
    Сейчас соберут камни, по-тяжелее,дерьма по-душистее..
    Интересно послушать защитников демократии и нынешних "реформ"))
    Опять "одобрямс"?
    Сибирский цирюльник
  8. anjey (Андрей) Сегодня, 12:07
    Берем Поклонскую вместо Медведева единогласно,если это только не пустой пиар этой дивы....
    anjey
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:21
      Цитата: anjey
      Берем Поклонскую вместо Медведева единогласно,если это только не пустой пиар этой дивы....

      Да нет, она просто честная няша-наивняша. До сих пор верит, что в политике существует понятие совести.
      Поэтому на пост премьера не подходит. От неё вреда больше будет. А вот депутатом-самовыдвиженцем вполне.
      ПалБор
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 13:08
        Что то слабо верится в ее наив ,такие не вылезают на верха,ее ведут хорошие кураторы, явно....
        anjey
  9. тяжелый дивизион (Гоша) Сегодня, 12:08
    Единственный человек из всей Единой России кто против этой т.н. пенсионной реформы. Молодец девчонка!
    тяжелый дивизион
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:08
      так то она не единственная, и она не против, ей некоторые пункты просто не нравятся
      Не либероид Русский
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:10
      Цитата: тяжелый дивизион
      Молодец девчонка!

      Девочка оказалась с яйцами
      Александр романов
  10. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:12
    А что, у нас отменили свободу мнений? Она выразила свое мнение, почему ее надо за это наказывать? По-моему кто-то у нас в Думе берега потерял.
    Wedmak
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:42
      Цитата: Wedmak
      А что, у нас отменили свободу мнений?

      У избранных по партийному списку свобода заканчивается после решения партии. Партийная дисциплина, однако... И это не только у нас, но и в той же Британии.
      А свобода мнений есть - у независимых кандидатов, прошедших в Думу. Но Поклонская к ним не относится - она попала в Думу по списку ЕдРа.
      Alexey RA
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 13:03
        Цитата: Alexey RA
        А свобода мнений есть - у независимых кандидатов

        А они там есть, вообще?
        мордвин 3
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:07
          Цитата: мордвин 3
          А они там есть, вообще?

          Формально, кандидат, прошедший в Думу в результате персонального голосования (не по партийному списку), может являться независимым - он отчитывается только перед своими избирателями.
          Кстати, для партийного кандидата избирателями по факту является руководство партии, которое включило его в партийный список. smile
          Alexey RA
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 13:12
            Цитата: Alexey RA
            Формально, кандидат, прошедший в Думу в результате персонального голосования (не по партийному списку), может являться независимым - он отчитывается только перед своими избирателями.

            Я в курсе. Вика подсказала, что на прошлых выборах аж 1 (одын) независимый прошел.
            мордвин 3
  11. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:15
    Как это так, все в ногу, лишь одна не в ногу. Да ещё, помнится, не встала при виде солнцеподобных американских депутатов, с недостаточным благоговением на них смотрела! Таким не место в ЕР, да и в ГД - тоже! Ишь ты, вздумала головой работать, и где? В ГД!!!
    Печально. sad
    Игорь В
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:23
    Думская фракция «Единой России» (ЕР) обсудят разные варианты возможного воздействия на депутата Наталью Поклонскую, которая в первом чтении проголосовала против законопроекта, вносящего изменения в пенсионную систему РФ
    .....Обвинят в "троцкизме" и исключат из партии...Вот такой вот внутрипартийный плюрализм мнений..
    президиум генсовета партии принял согласованное с Дмитрием Медведевым (председателем ЕР) решение о поддержке данного законопроекта. Было также принято решение о консолидированном голосовании
    ...Типа, "кровью" всех повязать..Как в банде..Только красиво называется консолидированное голосование..
    parusnik
    1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:34
      А несогласным "отключат газ".
      Околоточный
  13. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:24
    Как бы к ней кто не относился, и как бы я к ней не относился, а травля за личное мнение это уже за гранью! Это дичь, и бред какой-то. Что за нафиг, зачем вообще тогда у депутатов вторая кнопка? Трандец если честно.
    DEZINTO
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:27
      Вторая кнопка, для самоликвидации..))
      Сибирский цирюльник
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:55
      Цитата: DEZINTO
      Это дичь, и бред какой-то. Что за нафиг, зачем вообще тогда у депутатов вторая кнопка?

      Чтобы нажимать её, если так решит партия. А то спокойно проходить в Думу по партийным спискам, без личных предвыборных дискуссий и голосований по конкретной кандидатуре, все готовы, а выполнять после этого обязанности партийного кандидата - нет.
      Alexey RA
  14. 16112014nk (Николай) Сегодня, 12:25
    Единороссы обсудят различные варианты...
    "ГосДума не место для дискуссий" ©
    А Поклонской в данном случае надо сказать : "Спасибо" ! good
    16112014nk
  15. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:26
    А как же хвалёный плюрализм мнений!??
    HAM
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:29
      А как же хвалёный плюрализм мнений!??


      Его похвалили и попросили не высовываться.
      DEZINTO
    2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 13:04
      Цитата: HAM
      А как же хвалёный плюрализм мнений!??

      Мишка Горбачев в Германию скоммуниздил.
      мордвин 3
  16. Curious (Victor) Сегодня, 12:38
    Как то все враздрай. Буквально на одной и той же ветке кубометры кипятка от восторга по поводу трехсекундного клипа о "Кинжале" и такие же кубометры кипятка генерирует возмущенный пенсионной реформой народ. Притом есть члены общества, которые и ракетой восторгаются и пенсионной реформой недовольны. Вы уж как то определитесь, что Вам нужнее - ракеты или пенсии. Одновременно и то и другое страна не тянет.
    Curious
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:48
      Почему Вы ставите вопрос, именно так??
      Как, на счёт ,эффективности расходуемых средств? Как, на счет, "аппетита " управленческого звена??
      При нынешнем подходе, никакакая "реформа" не поможет))
      Сибирский цирюльник
  17. Zubr Сегодня, 12:39
    Эх, как зашевелился гадюшник ЕР. И вот, что скажу туташним злопыхателям, не трогайте нашу Няшу, единственный мужик в думе у ЕР. Мы вашу гнилушную команду, поставим в позу бобра за неё, можете в этом не сомневаться. Шайка лицемеров, пока отстаивали Крым и запрещали меджлис, налаживала работу прокуратуры, она вам была нужна ! Попробуйте только пылинку на неё уронить.
    Zubr
  18. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:39
    Цитата: DEZINTO
    Как бы к ней кто не относился, и как бы я к ней не относился, а травля за личное мнение это уже за гранью! Это дичь, и бред какой-то. Что за нафиг, зачем вообще тогда у депутатов вторая кнопка? Трандец если честно.

    Поддерживаю. Долой вторую кнопку!!! Кнопка должна быть только одна - "ЗА"
    Ingvar0401
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:46
      Кнопка должна быть только одна - "ЗА"


      кхм....мн.....мна.....согласен.



      ...голосуем товарищи



      ....единогласно.
      DEZINTO
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 13:08
        Не пойму, у Брежнева что на поясе болтается. Кольт, что ль?
        мордвин 3
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:12
          Кольт, что ль?


          Ну а чё-б не кольт ? Он же Брежнев! Стильный был дядька.

          DEZINTO
  19. урман (александр) Сегодня, 12:40
    Стадо безприципных баранов ,
    пытаются воздействовать на человека имеющего своё мнение.
    урман
  20. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:43
    Вот тебе и свобода слова. Ну если человек против, зачем искать какие то варианты воздействия. Тем более она юрист и ей со своей стороны видно лучше.
    sgr291158
  21. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:48
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Поклонская в отличие от остальных девушка с принципами. Проголосовала по совести. Уж сколько смеялись и унижали Поклонскую (ее крестовый поход против Матильды и правда был абсурдной попыткой цензуры безобидной любовной драмы)
    ] Может её и уничтожали с помощью всяких "Матильд " за её принципы ? Кому нужен имеющий своё мнение человек ... Проще сделать из него городского сумасшедщего ! Не получилось !
    30 вис
  22. Гражданин 90 (Александр) Сегодня, 12:51
    Цитата: DEZINTO
    травля за личное мнение это уже за гранью! Это дичь, и бред какой-то. Что за нафиг, зачем вообще тогда у депутатов вторая кнопка?

    Вот я в таком же ключе негодую. Поохреневали там вообще. Какими бы ни были причины ее отличного от толпы мнения (реально или игра на публику) - если ее будут гнобить, то этот факт поставит во главу угла вопрос, озвученный товарищами здесь в комментариях: "А зачем нам вообще кормить сотни дармоедов, если решает все один и высказываться против нельзя?".

    (это помимо главного вопроса который озвучивать необязательно - зачем нам антинародное правительство и не пора ли требовать для них и семей на законодательном уровне невыезда - чтоб не могли свалить зарубеж и была личная заинтересованность в повышении уровня жизни в России)
    Гражданин 90
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:02
      Цитата: Гражданин 90
      Какими бы ни были причины ее отличного от толпы мнения (реально или игра на публику) - если ее будут гнобить, то этот факт поставит во главу угла вопрос, озвученный товарищами здесь в комментариях: "А зачем нам вообще кормить сотни дармоедов, если решает все один и высказываться против нельзя?".

      Так госпоже Поклонской ничто не мешало избираться как независимый кандидат - лично, а не по списку ЕдРа. И высказывать свою позицию и голосовать согласно её личному мнению. Но она пошла лёгким путём, забыв, что избрание в парламент без голосования по кандидатуре в избирательном округе, просто по списку партии, во всём мире предполагает партийную дисциплину. Партийные кандидаты имеют личное мнение - но ровно до того момента, пока не будет оглашено решение партии. После этого они голосуют так, как решила партия.
      Alexey RA
  23. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:51
    Респект ей! А все остальные члены ЕР ни а чём...
    Самара_63
  24. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 12:55
    однако проект содержит такие нововведения, с которыми она согласиться не может

    Да кому же охота по Е-баллу Маразм крепчает belay belay
    SCHMEL
  25. Apollo (Алех) Сегодня, 13:00
    В воровском каганате появился отшельник. Что делать?
    Apollo
  26. askort154 (Александр) Сегодня, 13:01
    - сидит мужик на берегу реки и горько плачет
    - чего убиваешься ? спросил прохожий,
    - жена утонула, упав с моста. Жду , может всплывёт.
    - а почему ты сидишь здесь, выше течения от моста ?
    - так она всегда была "поперечная".
    Есть два вида "против-течейных человеков": одни - упрямцы, упёртые в своей "правоте", зачастую не аргументированной. Другие - показать, что они не "стадо". Что они, обособленные. Такие больше лезут в политику, пиарясь на своей "исключительности".
    Оба вида далеки от понятия - здравый смысл в своих поступках.
    askort154
  27. dmlescs (Дмитрий) Сегодня, 13:01
    Поклонскую в наказание принудительно в КПСС перевести, хай она Зюганову лененскую комнату портретами последнего императора украсит.
    dmlescs
  28. iouris (iouris) Сегодня, 13:03
    Большинство всегда неправо, меньшинство иногда оказывается правым.
    Наиболее неадекватные (на взгляд большинства) в итоге оказываются наиболее адекватными.
    iouris
  29. mitchhunter Сегодня, 13:04
    Лучше исключим из партии ЕР всех членов, кто голосует за новый крепостнический закон. А Поклонскую оставим
    mitchhunter
  30. mastervojaka (Николай) Сегодня, 13:05
    Пора напомнить про 17-й год и метолы воздействия. Пока еще на то временное правительство.
    mastervojaka
  31. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 13:14
    Если Н. Поклонская была принципиоальна вна Украине, то почему в России она станет какой-то другой? Ей просто не стоило связываться с ЕР, они ее недостойны, несмотря ни на что
    Сибирячка
  32. Роялист (Святослав) Сегодня, 13:18
    Цитата: Тралл
    Пора уже пробовать воздействовать на Няшу медикаментозно,
    ...пока что, не принудительно smile

    Так Вы тоже член Политсовета ЕР,, если намерены воздействовать на Наташу? Шутка
    Роялист
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