Зарубежье о роликах Минобороны: "Кинжал" Путина у горла американской демократии

В зарубежной прессе, блогах и социальных сетях эксперты и обычные интересующиеся вопросом «партнёры» реагируют на вчерашние ролики, опубликованные министерством обороны. Речь идёт о показе испытательных мероприятий с такими средствами новейших (перспективных) вооружений как «Кинжал», «Авангард» и «Пересвет», а также кадров с работой специалистов по подготовке к испытаниям океанского многоцелевого комплекса «Посейдон».Зарубежные «партнёры», по большому счёту, высказали единодушные взгляды на то, что это своеобразное продолжение пресс-конференции в Хельсинки. Точнее не всей пресс-конференции, а той её части, которая соответствовала заявлениям Владимира Путина. Отмечается, что президент России даёт понять, что Москва намерена совершенствовать новейшие вооружения, в том числе оружие массового поражения, и посылает сигнал о том, что Западу стоит садиться за стол переговоров по поводу вопросов военно-политической разрядки.Безусловно, прозвучали и голоса о том, что «Путин блефует», и что на самом деле никаких реальных испытаний в России не проводилось, а были лишь «очередные анимационные ролики». Посыл такой: этими «мультами» Соединённые Штаты Америки Москве не удастся спровоцировать на гонку вооружений. При этом отдельные "партнёры" уверены, что Путин может "приставить "Кинжал" к горлу американской демократии"Однако, учитывая тот факт, что в США уже на каждом углу заявляют о необходимости ещё больше раскошеливаться на «оборону», можно констатировать, что в гонку вооружений Вашингтон загоняет себя сам. Причём и гоняться он собирается исключительно сам с собой – ведь сами же утверждают, что Россия «пока ничего серьёзного не создала».Между тем, Минобороны не форсирует события и никого ни к чему не призывает – просто демонстрирует текущую работу, а уж верить в то, что на кадрах показывалось реальное вооружение или не верить – личное дело каждого, включая тех самых западных экспертов, которые уверены, что у России вообще не может быть сегодня никаких новейших технологий по определению.