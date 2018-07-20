13:20 20 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Зарубежье о роликах Минобороны: "Кинжал" Путина у горла американской демократии

В зарубежной прессе, блогах и социальных сетях эксперты и обычные интересующиеся вопросом «партнёры» реагируют на вчерашние ролики, опубликованные министерством обороны. Речь идёт о показе испытательных мероприятий с такими средствами новейших (перспективных) вооружений как «Кинжал», «Авангард» и «Пересвет», а также кадров с работой специалистов по подготовке к испытаниям океанского многоцелевого комплекса «Посейдон».

Зарубежные «партнёры», по большому счёту, высказали единодушные взгляды на то, что это своеобразное продолжение пресс-конференции в Хельсинки. Точнее не всей пресс-конференции, а той её части, которая соответствовала заявлениям Владимира Путина. Отмечается, что президент России даёт понять, что Москва намерена совершенствовать новейшие вооружения, в том числе оружие массового поражения, и посылает сигнал о том, что Западу стоит садиться за стол переговоров по поводу вопросов военно-политической разрядки.

Зарубежье о роликах Минобороны: "Кинжал" Путина у горла американской демократии



Безусловно, прозвучали и голоса о том, что «Путин блефует», и что на самом деле никаких реальных испытаний в России не проводилось, а были лишь «очередные анимационные ролики». Посыл такой: этими «мультами» Соединённые Штаты Америки Москве не удастся спровоцировать на гонку вооружений. При этом отдельные "партнёры" уверены, что Путин может "приставить "Кинжал" к горлу американской демократии"

Однако, учитывая тот факт, что в США уже на каждом углу заявляют о необходимости ещё больше раскошеливаться на «оборону», можно констатировать, что в гонку вооружений Вашингтон загоняет себя сам. Причём и гоняться он собирается исключительно сам с собой – ведь сами же утверждают, что Россия «пока ничего серьёзного не создала».

Между тем, Минобороны не форсирует события и никого ни к чему не призывает – просто демонстрирует текущую работу, а уж верить в то, что на кадрах показывалось реальное вооружение или не верить – личное дело каждого, включая тех самых западных экспертов, которые уверены, что у России вообще не может быть сегодня никаких новейших технологий по определению.

Использованы фотографии: Минобороны России
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:34
    "Кинжал" Путина у горла американской демократии

    ... ничего так, сойдёт мерикатосам для трясучки... laughing
    a.s.zzz888
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:40
      личное дело каждого, включая тех самых западных экспертов, которые уверены, что у России вообще не может быть сегодня никаких новейших технологий по определению.



      Хорошая такая головоломка , пусть гадают и раскошеливаются.
      Идущий
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:41
    Если это "мультики" чего тогда так истерить?
    Ingvar0401
  3. retractor (Сергей Гурьянов) Сегодня, 12:44
    Видео хорошее сделали, но это не "Посейдон".
    retractor
    1. собаковод Сегодня, 13:03
      retractor (Сергей Гурьянов)
      Видео хорошее сделали, но это не "Посейдон"

      Есть основания так утверждать?
      собаковод
  4. polpot (Andru) Сегодня, 12:45
    Пусть радуються что пока "Кинжал", а то надоедят великому и ужасному и закинут им чесоточный газ"Новичек 2" или слабительный "Новичек 3" , вот тогда похохочем .
    polpot
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:01
    Могут не верить, но это уже их проблемы....хотя к чему тогда вообще вся эта истерика? если Путин блефует......
    Alexey-74
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:05
    Отмечается, что президент России даёт понять, что Москва намерена совершенствовать новейшие вооружения

    А что нельзя? belay
    Все в мире совершенствуют, а Россия "не моги"?
    Бред какой!!!
    К-50
  7. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:14
    Элита уже походу документацию слила...всё загнило!
    Самара_63
  8. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:15
    Причём и гоняться он собирается исключительно сам с собой – ведь сами же утверждают, что Россия «пока ничего серьёзного не создала».

    Это для дурачков, всё там прекрасно понимают, просто ответить не чем, посему усиленно штампуют старое и в больших количествах заставляя покупать все это своих шестерок из ЕС.
    krops777
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:16
    Ну, должны же мы показать, что все ихние АУГ - на один зуб (острие "Кинжала") laughing
    Как и то, что в случае войны в Европе НИКАКИЕ конвои через атлантику НЕ ПРОЙДУТ!
    Горный стрелок
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:19
    коки отсутствуют, остается только к горлу... feel
    Masya Masya
Картина дня